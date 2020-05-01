УКР
Аваков - меру Черкас Бондаренку: "Реагування буде жорстким! Припиніть ризикувати здоров'ям і життям людей"

Аваков - меру Черкас Бондаренку: "Реагування буде жорстким! Припиніть ризикувати здоров'ям і життям людей"

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков попередив мера Черкас Анатолія Бондаренка про жорстку реакцію правоохоронних органів у зв'язку з рішенням міської влади пом'якшити карантин.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у своєму Твіттері.

"Пане голово міста Черкас, ви загралися! Припиніть ризикувати здоров'ям і життям людей заради політичних ігор! Реагування буде жорстким!" - йдеться в його повідомленні.

Пане голово міста Черкас, ви загралися! Припиніть ризикувати здоров'ям і життям людей заради політичних ігор! Реагування буде жорстким!https://t.co/6Wd2ZsIC9G

— Arsen Avakov (@AvakovArsen) May 1, 2020

Також читайте: Рішення міськради Черкас про пом'якшення карантину може призвести до катастрофи. Правоохоронні органи дадуть цьому оцінку, - Степанов

Як повідомлялося, влада Черкас з 1 травня пом'якшує карантин для частини підприємців міста, в зв'язку із численними зверненнями представників бізнесу. Виконком міськради Черкас дозволив відновити роботу:

- магазинам з продажу непродовольчих товарів, будівельних матеріалів, електроінструментів, електрообладнання, інших електротоварів, сантехніки, канцелярських товарів, квітів, книжкової продукції та меблів;

- майстерень з ремонту взуття, одягу, ремонту та встановлення вікон, дверей, воріт, огорож за індивідуальним замовленням, перукарень і салонів краси, салонів для надання послуг з догляду за домашніми тваринами, салонів ритуальних послуг, проєктних організацій;

- ринків, ярмарків із продажу сільськогосподарської продукції та квітів;

- літніх майданчиків закладів ресторанного господарства.

Арсєня, ти на випадок з Вєлюром жоско так відреагуй спершу.
01.05.2020 11:29 Відповісти
+72
Аваков на пол ставки санэпидемстанцией подрабатывает?
01.05.2020 11:29 Відповісти
+63
Мусор харьковский идет лесом.Думал будет наполеоном.Майдан обычно спускает это на землю.
01.05.2020 11:30 Відповісти
Сделали из разновидности гриппа горе-эпидемию. Кончай дурантин.
01.05.2020 18:15 Відповісти
Главный мент страны это больное наследие имперской системы. Менты должны подчиняться местной власти, а для масштаба страны есть СБУ и Нацгвардия
01.05.2020 18:44 Відповісти
Жесткий Черт
01.05.2020 19:29 Відповісти
Аваков уже в тюрьме давно сидеть должен за Сашка Музычко, а он на приличных людей вякает. Разошёлся как вошь в коросте.
01.05.2020 19:32 Відповісти
В Петербурге у больниц появились контейнеры-рефрижераторы для тел умерших от коронавируса.

https://m.fontanka.ru/2020/04/30/69236575/

вы же не хотите что б так же было и в Черкассах ?
01.05.2020 19:34 Відповісти
ЗАКРОЙ ...БАЛО, МУСОР СРАНЫЙ.
01.05.2020 19:55 Відповісти
В Україні короновірус був в січні-лютому. Всі масово хворіли на запалення легенів. А зараз вже такого масового захворювання на запалення легенів не спостерігається.
01.05.2020 19:56 Відповісти
Герега Авакову занёс (взнос на благотворительность полиции), а вот Тищенко наверняка нет, попустил Авакова. Неужели Авакеов стерпит такое кидалово?
01.05.2020 20:27 Відповісти
Сабаков Чорт
01.05.2020 20:42 Відповісти
"Велюру" - можно, " Епицентру" - можно, ломбардам - можно. А остальным нельзя, а то Аваков за данью прийдёт
01.05.2020 22:30 Відповісти
руки прочь от мера Черкасс
01.05.2020 22:35 Відповісти
Аваков, скотина, отправишься же в Ростов! Довыпендриваешься!
01.05.2020 23:28 Відповісти
Какое наглое заявление!
Мэр города Черкасс Анатолий Бондаренко и служащие исполкома дали возможность снова трудящимся работать, кормить свои семьи, защитили от непродуманных действий карательного тоталитарного пост советского админ аппрата Украины. С уважением к Анатолию Бондаренко.
Вот такие как Аваков Арсен Рюкзакович должны в первую очередь нести наказание за свои непродуманные действия, за превышения полномочий, на нарушение права свободного перемешения по стране и за границу.

Напоминаю, кто такой аваков https://antikor.com.ua/articles/111197-arsen_avakov_dolhen_ujti._i_vozmohno_sestj

Мэру Черкасс почет, Авакову - позор!
01.05.2020 23:28 Відповісти
пока сабакевич лает про карантин, двоих ублюдков застреливших мальчика в Переяславе -выпустили....
02.05.2020 16:59 Відповісти
Аваков! Припиніть ризикувати здоров'ям і життям людей в Епіцентрах, АТБ, московських церквах і Велюрах.
03.05.2020 09:34 Відповісти
