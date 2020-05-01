Аваков - меру Черкас Бондаренку: "Реагування буде жорстким! Припиніть ризикувати здоров'ям і життям людей"
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков попередив мера Черкас Анатолія Бондаренка про жорстку реакцію правоохоронних органів у зв'язку з рішенням міської влади пом'якшити карантин.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у своєму Твіттері.
"Пане голово міста Черкас, ви загралися! Припиніть ризикувати здоров'ям і життям людей заради політичних ігор! Реагування буде жорстким!" - йдеться в його повідомленні.
Пане голово міста Черкас, ви загралися! Припиніть ризикувати здоров'ям і життям людей заради політичних ігор! Реагування буде жорстким!https://t.co/6Wd2ZsIC9G— Arsen Avakov (@AvakovArsen) May 1, 2020
Як повідомлялося, влада Черкас з 1 травня пом'якшує карантин для частини підприємців міста, в зв'язку із численними зверненнями представників бізнесу. Виконком міськради Черкас дозволив відновити роботу:
- магазинам з продажу непродовольчих товарів, будівельних матеріалів, електроінструментів, електрообладнання, інших електротоварів, сантехніки, канцелярських товарів, квітів, книжкової продукції та меблів;
- майстерень з ремонту взуття, одягу, ремонту та встановлення вікон, дверей, воріт, огорож за індивідуальним замовленням, перукарень і салонів краси, салонів для надання послуг з догляду за домашніми тваринами, салонів ритуальних послуг, проєктних організацій;
- ринків, ярмарків із продажу сільськогосподарської продукції та квітів;
- літніх майданчиків закладів ресторанного господарства.
https://m.fontanka.ru/2020/04/30/69236575/
вы же не хотите что б так же было и в Черкассах ?
Мэр города Черкасс Анатолий Бондаренко и служащие исполкома дали возможность снова трудящимся работать, кормить свои семьи, защитили от непродуманных действий карательного тоталитарного пост советского админ аппрата Украины. С уважением к Анатолию Бондаренко.
Вот такие как Аваков Арсен Рюкзакович должны в первую очередь нести наказание за свои непродуманные действия, за превышения полномочий, на нарушение права свободного перемешения по стране и за границу.
Напоминаю, кто такой аваков https://antikor.com.ua/articles/111197-arsen_avakov_dolhen_ujti._i_vozmohno_sestj
Мэру Черкасс почет, Авакову - позор!