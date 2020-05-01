У двох гуртожитках у Києві виявлено осередки захворювання на COVID-19: вони закриті на карантин, - Кличко

Випадки коронавірусу в Києві виявили у двох гуртожитках, на сьогодні вони закриті на карантин, в них проводиться дезінфекція.

Про це у Telegram повідомив мер міста Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

"У столиці виявили осередки захворювання і закрили на карантин 2 гуртожитки.

- Один - на вулиці Бажова, де виявили 1 хворого і 60 осіб, з якими він контактував.

- Другий - на вулиці Бойчука. Там 5 хворих і серед контактних осіб - усі мешканці гуртожитку", - розповів мер.

"У будівлях обох гуртожитків здійснюють дезінфікуючі заходи. Хворих госпіталізовано до лікарні. А ті, хто з ними контактував, - на самоізоляції, під контролем. Я ще раз звертаюся до всіх: вірус не відступив! Не ставтеся легковажно до свого здоров'я, не нехтуйте правилами безпеки!" - додав Кличко.