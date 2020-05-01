Заступник голови ОП Тимошенко пояснив, чому в карантин працює лише "Епіцентр": "Це рішення самих компаній, працювати чи ні"

Господарські магазини мережі "Епіцентр" не порушують закон, продовжуючи працювати в умовах карантину.

Про це в інтерв'ю liga.net заявив заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко, передає Цензор.НЕТ.

Заступнику голови ОП було поставлено запитання про те, чому в умовах карантину "Епіцентр" продовжує працювати в повному обсязі, при цьому іншим представникам малого та середнього бізнесу це заборонено. Тимошенко не зміг дати однозначну відповідь, зазначивши, що інші компанії самі не хочуть працювати:

"А що тут незаконного? Точно так само "Сільпо" працює, АТБ... Продуктовим можна працювати, а господарським не можна? Господарські магазини - це історія, яка є у всьому світі. Це рішення самих компаній, працювати чи ні", - заявив Тимошенко.

Нагадаємо, в Україну вранці 23 квітня прибув найбільший у світі транспортний літак АН-225 "Мрія" з медичним вантажем із Китаю. Літак привіз рекордну кількість вантажу: 12 млн масок, 260 тис. окулярів і понад 100 тис. захисних костюмів. Літак зустрічав президент Володимир Зеленський.

29 квітня журналістка Валерія Єгошина заявила, що цим рейсом доставили в Україну вантаж не для лікарень і аптек, як заявив Зеленський, а для продажу в мережі "Епіцентр".