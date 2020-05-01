Заступник голови ОП Тимошенко пояснив, чому в карантин працює лише "Епіцентр": "Це рішення самих компаній, працювати чи ні"
Господарські магазини мережі "Епіцентр" не порушують закон, продовжуючи працювати в умовах карантину.
Про це в інтерв'ю liga.net заявив заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко, передає Цензор.НЕТ.
Заступнику голови ОП було поставлено запитання про те, чому в умовах карантину "Епіцентр" продовжує працювати в повному обсязі, при цьому іншим представникам малого та середнього бізнесу це заборонено. Тимошенко не зміг дати однозначну відповідь, зазначивши, що інші компанії самі не хочуть працювати:
"А що тут незаконного? Точно так само "Сільпо" працює, АТБ... Продуктовим можна працювати, а господарським не можна? Господарські магазини - це історія, яка є у всьому світі. Це рішення самих компаній, працювати чи ні", - заявив Тимошенко.
Нагадаємо, в Україну вранці 23 квітня прибув найбільший у світі транспортний літак АН-225 "Мрія" з медичним вантажем із Китаю. Літак привіз рекордну кількість вантажу: 12 млн масок, 260 тис. окулярів і понад 100 тис. захисних костюмів. Літак зустрічав президент Володимир Зеленський.
29 квітня журналістка Валерія Єгошина заявила, що цим рейсом доставили в Україну вантаж не для лікарень і аптек, як заявив Зеленський, а для продажу в мережі "Епіцентр".
а герега, как и я не лох, вот и работает, - сказал президент.
Про х*ёвых посредников, или Как Офис президента считает чужие самолеты
Офис президента месяц выдавал желаемое за действительное.
Я уже три недели пишу.
Они считают чужие самолёты, чужие грузы, чужие доставки, чужие деньги.
С таким же успехом Зеленский мог каждый день считать птиц, пролетающих над АП, и сообщать нам в видео обращениях их количество.
Птицы над АП - это его победа?
Вот и грузы в прилетающих самолётах имеют к нему приблизительно такое же отношение.
Они врали на всю страну, выдавая частные коммерческие и благотворительные доставки - как свои личные гуманитарные грузы.
Как так вышло.
Помните.
17 марта Зеленский собрал крупный украинский бизнес и попросил сдать деньги на борьбу с вирусом. Там называлась баснословна сумма - полмиллиарда гривен богатейшие люди страны согласились дать на борьбу.
Тогда же внутри АП создали штаб.
19 марта мне позвонил незнакомый номер, на том конце провода был депутат СН Андрей Мотовиловец, который спросил - могу ли я срочно приехать в АП и помочь им. Уже через 20 минут я был там. Хотел искренне помочь власти в тяжёлую минуту.
Я сидел в кабинете зама АП - Тимошенко, смотрел и слушал.
Мне тогда хватило 2 часа, чтобы осознать, что олигархи зря дали этим людям свои деньги - я оттуда сбежал.
Уже потом я узнал, что ещё через неделю оттуда сбежала ещё одна девочка, которая им помогала. Тоже поняла, что парни едут не туда и скоро въедут в сосну.
Выходя из АП, я сказал Андрею:
- Мне тут делать нечего. Ты парень хороший, но здесь правишь не ты. А с этими людьми мне точно не по пути.
Мне было очевидно.
Меценаты сделали ошибку - дав свои деньги этим людям.
У многих из этих меценатов департаменты международной логистики - как весь штат ОП.
Все они смогли бы сами намного эффективнее, быстрее и главное - умнее потратить эти деньги на защиту от вируса.
Помните тот первый ИЛ, который организовывал Офис президента и в котором летал в Китай депутат "Слуги народа"?
Он ведь прилетел полупустой.
Тогда потратили кучу денег, а в итоге не смогли забрать и половину из запланированного.
Почему?!
Да потому, что ребята в ОП не знали, что рейс надо отправлять не когда им вздумается, а когда поставщик даст отмашку, что груз упакован и готов к отправке.
Почему?
Да потому, что организацией всего занимались люди, которые были очень далеки от медицины, от логистики, от импорта товаров и от организации поставок.
Честно.
Я бы им даже доставку с АлиЭкспресса не доверил - не то что экстренные закупки по миру на сотни миллионов.
Сам Офис президента ни разу так и не смог купить ни один свой полный самолёт товаров защиты. Именно поэтому они были вынуждены каждый раз догружать самолёты частными и коммерческими грузами.
Иначе.
За деньги украинских олигархов летали бы платные пустые на 80% самолёты.
Именно поэтому.
Офис Президента умолял бизнес давать свои грузы, чтобы хоть как-то сделать видимость наполнения.
И это при том, что летали не грузовые самолёты, а обычные пассажирские рейсы.
Розетка
Сильпо
Эпицентр
Аптеки
Медицинские дистрибьюторы
Много кто.
Все сами находили заводы в Китае.
Все сами везли груз в аэропорт.
Все сами платили за самолёты.
Многое везли ради благотворительной раздачи.
Все, что делал офис.
Посредничал на доставке с одной единственной целью - чтобы вовремя выходить в эфир и присваивать себе чужие частные доставки.
Бизнес очень быстро понял, что Офис президента - это сборище импотентов. И весь апрель почти все, кто хотел что-либо возить как для коммерции, так и для благотворительности - возили сами.
В сухом остатке.
Я считаю, украинские меценаты обязаны спросить с Офиса президента детальный публичный отчёт каждого своего доллара, потраченного с 17 марта.
Пусть вся страна увидит, как и куда потратили эти деньги в Офисе президента Украины.