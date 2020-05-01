Мер Черкас Бондаренко про пом'якшення карантину: Ми розвантажили "Епіцентр" і відновили соціальну справедливість

Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко пояснив, чому виконавчий комітет Черкаської міської ради ухвалив рішення про пом'якшення умов карантину в місті для частини підприємців.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН, за його словами, до такого кроку вдалися після численних звернень від представників бізнесу, які через карантин опинилися на межі виживання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Аваков - меру Черкас Бондаренку: "Реагування буде жорстким! Припиніть ризикувати здоров'ям і життям людей"

"Ми не скасували карантин, ми тільки пом'якшили, і ми фактично відновили соціальну справедливість, розвантаживши такий великий будівельний магазин, як "Епіцентр", бо там надзвичайно велике скупчення людей, а поруч у нашому місті є багато будівельних магазинів, які також працюватимуть із дотриманням санітарних умов.

А я вважаю, що перукарні та інші салони ... говорімо чесно, в нашій країні вони працювали, тільки зрозуміло, що таємно. Так що вони і далі будуть працювати, зрозуміло, що з дотриманням всіх санітарних норм.

Так само, як і відвідування скверів і парків у нашій країні. Фактично воно відбувалося. Зрозуміло, тільки що люди могли платити за це штрафи. А так вони будуть спокійно собі відвідувати. Зрозуміло, що все це буде з дотриманням санітарних норм.

Я з повагою ставлюся до нашого уряду, але, на жаль, постанови Кабміну - це не закони і не Конституція України. І так як поставили всіх підприємців України в нерівні умови - одним дали працювати, а іншим не дали (зокрема це стосується великих будівельних гіпермаркетів), то я вважаю, що ми не порушували постанову, а відновили соціальну справедливість у країні", - пояснив мер Черкас.

Також читайте: Рішення міськради Черкас про пом'якшення карантину може призвести до катастрофи. Правоохоронні органи дадуть цьому оцінку, - Степанов

Як повідомлялося, влада Черкас з 1 травня пом'якшує карантин для частини підприємців міста, в зв'язку із численними зверненнями представників бізнесу. Виконком міськради Черкас дозволив відновити роботу:

- магазинам з продажу непродовольчих товарів, будівельних матеріалів, електроінструментів, електрообладнання, інших електротоварів, сантехніки, канцелярських товарів, квітів, книжкової продукції та меблів;

- майстерень з ремонту взуття, одягу, ремонту та встановлення вікон, дверей, воріт, огорож за індивідуальним замовленням, перукарень і салонів краси, салонів для надання послуг з догляду за домашніми тваринами, салонів ритуальних послуг, проєктних організацій;

- ринків, ярмарків із продажу сільськогосподарської продукції та квітів;

- літніх майданчиків закладів ресторанного господарства.