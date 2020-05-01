УКР
Мер Черкас Бондаренко про пом'якшення карантину: Ми розвантажили "Епіцентр" і відновили соціальну справедливість

Мер Черкас Бондаренко про пом'якшення карантину: Ми розвантажили "Епіцентр" і відновили соціальну справедливість

Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко пояснив, чому виконавчий комітет Черкаської міської ради ухвалив рішення про пом'якшення умов карантину в місті для частини підприємців.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН, за його словами, до такого кроку вдалися після численних звернень від представників бізнесу, які через карантин опинилися на межі виживання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Аваков - меру Черкас Бондаренку: "Реагування буде жорстким! Припиніть ризикувати здоров'ям і життям людей"

"Ми не скасували карантин, ми тільки пом'якшили, і ми фактично відновили соціальну справедливість, розвантаживши такий великий будівельний магазин, як "Епіцентр", бо там надзвичайно велике скупчення людей, а поруч у нашому місті є багато будівельних магазинів, які також працюватимуть із дотриманням санітарних умов.

А я вважаю, що перукарні та інші салони ... говорімо чесно, в нашій країні вони працювали, тільки зрозуміло, що таємно. Так що вони і далі будуть працювати, зрозуміло, що з дотриманням всіх санітарних норм.

Так само, як і відвідування скверів і парків у нашій країні. Фактично воно відбувалося. Зрозуміло, тільки що люди могли платити за це штрафи. А так вони будуть спокійно собі відвідувати. Зрозуміло, що все це буде з дотриманням санітарних норм.

Я з повагою ставлюся до нашого уряду, але, на жаль, постанови Кабміну - це не закони і не Конституція України. І так як поставили всіх підприємців України в нерівні умови - одним дали працювати, а іншим не дали (зокрема це стосується великих будівельних гіпермаркетів), то я вважаю, що ми не порушували постанову, а відновили соціальну справедливість у країні", - пояснив мер Черкас.

Також читайте: Рішення міськради Черкас про пом'якшення карантину може призвести до катастрофи. Правоохоронні органи дадуть цьому оцінку, - Степанов

Як повідомлялося, влада Черкас з 1 травня пом'якшує карантин для частини підприємців міста, в зв'язку із численними зверненнями представників бізнесу. Виконком міськради Черкас дозволив відновити роботу:

- магазинам з продажу непродовольчих товарів, будівельних матеріалів, електроінструментів, електрообладнання, інших електротоварів, сантехніки, канцелярських товарів, квітів, книжкової продукції та меблів;

- майстерень з ремонту взуття, одягу, ремонту та встановлення вікон, дверей, воріт, огорож за індивідуальним замовленням, перукарень і салонів краси, салонів для надання послуг з догляду за домашніми тваринами, салонів ритуальних послуг, проєктних організацій;

- ринків, ярмарків із продажу сільськогосподарської продукції та квітів;

- літніх майданчиків закладів ресторанного господарства.

Ну хоть один мужик с яйцами на должности мэра в Украине. И какое ничтожество на его фоне другие! Хотя , конечно, сам факт рабской покорности до этого дня в памяти останется.
01.05.2020 11:59 Відповісти
А тепер закрийте Епіцентр на два місяця, хай відпочинуть бідняги. розгрузіть їх.
01.05.2020 12:00 Відповісти
Друзьям - Эпицентр, остальным - Аваков.
01.05.2020 12:07 Відповісти
Владимир Владимирович в бешенстве!!!
01.05.2020 21:47 Відповісти
Все праильно сказано. В дуже незручне положення попала влада. Потрібно б наче ще трохи потримати карантин щоб не почались протести проти закону про продаж землі. З іншого боку дуже хотілось заробити грошенят дозволивши Герегівським гіпермаркетам працювати. Я б сказав Зеленському потрібно передавати привіт власному рейтингу який буде на таких ситуаціях просідати...знову... і знову.
01.05.2020 21:58 Відповісти
Рішення про введення карантину та обмежень на пересування по країні та роботи міського транспорту в Києві було прийняте саме для того, щоб протягнути через парламент дерібан землі - на момент введення карантину в країні було офіційно зареєстровано здається десяток хворих і закриття метро та запихування людей у переповненні маршрутки без захисних масок (а їх тоді майже не було у продажу) немло нічого спільного з боротьбою з епідемією. А ось коли протягнули дерібан землі, то тепер пархаті мародери вирішили послабити карантин, хоча в країні вже більше 10тис захворілих, і ніяких переумов для зниження диніміки ураження немає.
01.05.2020 22:23 Відповісти
Честно говоря не пойму восторгов идиотов радующихся тому, что во-первых мэр города посылает центральную власть куда подальше (а мы знаем чем все это может окончиться, например в Одессе, Харькове или на Закарпатье), во-вторых у нас только официально зарегистрированных случаев заражения по 400-500 человек каждый день и никакой тенденции к снижению динамики заражений нет, так с каких делов сейчас открывать рестораны и салоны красоты??? А все остальные - торговцы инструментом, стройматериалами, мебелью, окнами и т.д. и так работали, только делали это дистанционно, товар отпускался со склада а не из магазина.
01.05.2020 22:16 Відповісти
а ми не розуміємо ідіотів, які скиглять тут без особливого приводу. Мер не наказав людям цілуватися в засос на вуляцях міста один з одним, а лише відкрив такі самі магазини, як і епіцентр. Що не так, скиглик?
01.05.2020 23:05 Відповісти
Ну да во всем мире дураки и только в Черкассах (ну и конечно же президент Беларуси) самый умный мэр-вирусолог и знает что черкасская версия короновируса вообще не заразная если "не целоваться в зазос". И хрен бы с вами дебилами, сдохните не жалко, вот только вы же не хотите подыхать дома в кругу семьи, вы же заразу разносить рветесь и именно поэтому вам так мешает карантин.
01.05.2020 23:35 Відповісти
до чого тут дураки в мірє? Чому працюють якісь вибіркові магазини? Чому не можна працювати відкрито стоматологам (вони все одно працюють, бо в людей болять зуби, і їм потрібні послуги лікарів), чому поліклініки не працюють? Люди перестали хворіти? Чому невеличкі магазини, які можуть пускати в зал по одній-дві особі не можуть працювати? Карантини різні бувають, бувають для користі держави і її громадян, а бувають для користі власних кишень. В нас другий варіант.
А тобі нехай повернеться тричі те, що ти тут побажав іншим . Амінь !
02.05.2020 01:26 Відповісти
Работают те магазины которые обеспечивают жизненно важные потребности людей, и сделано это с одной единственной целью - максимально ограничить перемещение людей и как следствие уменьшить скорость распространения эпидемии. Потому что, если ты не в курсе, то люди имеют свойство бесцельно слоняться по магазинам (особенно непродовольственным) и на 1 реального покупателя приходится 5-10, а иногда и больше праздно шатающихся личностей). И придумано это не у нас, это не наше ноу-хау, вот поэтому и закрывают практически во всем мире непродовольственные магазины, парки, общепиты и т.д.
"А тобі нехай повернеться тричі те, що ти тут побажав іншим . Амінь !" - а я разве тебе что-то желал? Я просто констатировал факт того, что вы обезьяны тупорылые облобызав иконы и причастившись рветесь разность заразу окружающим, тем самым представляете для всех остальных угрозу.
02.05.2020 23:14 Відповісти
дебіл.
показати весь коментар
Могло бы и не подписываться, то что ты дебил и так понятно.
показати весь коментар
навіть не так: дебіл рюзьгегаварящій.
показати весь коментар
Странно, ты же вроде как косишь под украинца, тогда почему ты дебил "рюзьгегаварящій". Впрочем ты не первый кацапский тролль строчащий свои ватные высеры на украинском.
показати весь коментар
ты кто , перхоть ? сгинь отсюда , ленинградец
показати весь коментар
Ты быдло убогое действительно считаешь, что хоть кто-то будет тут перед тобой отчитываться? Треуголка не жмет случайно, может от этого у тебя проблемы с перхотью?
показати весь коментар
ты будешь , гэбня вшивая
показати весь коментар
Ну ладно уговорил чертяка языкастый, докладываю - ты ватное кацапское быдло, твоя маскировка не работает.
показати весь коментар
откуда строчишь , " патриот" гэбнявый ? Только не спрыгивай , иначе слив
показати весь коментар
Ты даже для кацапа слишком тупое быдло , что петушок из нашего общения про харьковские супермаркеты ты не догадалось где я живу???

"Только не спрыгивай , иначе слив" - только не это, как же мне жить, после такой угрозы со стороны ватана? Ты не только тупой, но и жалкий в своих попытках самоутверждаться в интернете, похоже в реальной жизни ты полный чмошник.
показати весь коментар
Сегодня в Киеве , в магазине " Метро" на Троещине было столпотворение, по 15 тачек к кассам , многие сотни покупателей в зале , толчея , бардак полный . Почему ? Потому как мало торговых точек . Работюат только те , кто заплатил . Доставка из " Эпицентра" наперёд " забита" была на три недели вперёд , это по состоянию на две недели назад. Гереги заплатили , им можно работать , другим - нет.
показати весь коментар
красунчик ))
Особливо з "разгрузили епіцентр"))
показати весь коментар
в районі де я живу є два шалмани, обидва готують якесь гуано, типу шаурми, смердить на весь проспект так, що проходити не можна повз, ніс закладає, обидва - кіоски, МАФи типу, без каналізації/води/газу і т.і.. То один з них працює весь карантин (думала хоч під час карантину від сморіду відпочину, так ні), а от інший весь період карантину зачиненний. То мені цікаво, чим вони відрізняються один від одного, один типу "стерильний", а другий "брудний" ? Як на мене то вони обидва дірки в гузні, не розумію, який придурок може там щось купувати і собі до рота тягти. Але ж, факт є факт, один працює, інший ні.
показати весь коментар
зеленая плесень специально загоняет экономику в гроб, так как нищий народ будет не о митингах думать, а о том где достать хлеб что бы детей прокормить. Вот только это очень тонкий лед... И один проФФесор уже провалился...
показати весь коментар
Якийсь гастролер Собаков розказує,що робити українцям! Щось не так в Україні з українцями раз дозволяють всякій наволочі керувати собою.
показати весь коментар
дуже поважаю мера Черкас! Дай боже шо б в Україні було побільше таких чиновників
показати весь коментар
Біда України в тому, що тут підвищений питомий відсоток ідіотів в порівнянні з середньоєвропейським. Серед них і мери, і ті хто їм "лайкає". І завдяки цьому Україна пережене так схожий на неї *********: там сьогодні 10 тисяч хворих за 1 день, а в Україні буде 15 тисяч.
Позавчора у справах їздив своїм автомобілем Нижньою Сілезією. Проїжджав десятками сіл.
Скрізь люди в масках. Скрізь замкнені магазини. Великі супермаркети відчинено, однак обмеження - допускається 1 людина на 15м² торгової площі.
Завдяки таким і десяткам інших заході влади, проте насамперед - завдяки високій культурі і свідомості населення - Польща має один з найнижчих показників захворюваності в Європі. Це означає, що менше людей помруть, менше підірвуть здоров'я і скоротять собі життя, менше втратить економіка і швидше відновиться ріст. Люди будуть здоровіші і заможніші. Бо клепка в голові, совість і гаманець взаємопов'язані.
Доведено поляками.
02.05.2020 15:24 Відповісти
Скажите, а в Нижней Силезии тоже болт ложили на тех кто остался без работы? Там тоже вешают объявы - "не забавайте сплачувать ком. послуги". Там тоже сказали - сидите на карантине, но государству дела нет шо вы будете жрать?
показати весь коментар
Сбитый пончик по конфетке раздаст.
показати весь коментар
Сбитый пончик - цо то е?
показати весь коментар
Однокласник дуже давньої знайомої помер від коронавірусу, в Україні. За кордоном він ніколи не був, з заробітчанами не контактував. Вік за 50, міцний був чоловік.
Наступним будеш ти, твоя дружина, твій батько, твоя сестра чи брат.
показати весь коментар
Следующим будет чел без денег.
показати весь коментар
