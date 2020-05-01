Мер Черкас Бондаренко про пом'якшення карантину: Ми розвантажили "Епіцентр" і відновили соціальну справедливість
Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко пояснив, чому виконавчий комітет Черкаської міської ради ухвалив рішення про пом'якшення умов карантину в місті для частини підприємців.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН, за його словами, до такого кроку вдалися після численних звернень від представників бізнесу, які через карантин опинилися на межі виживання.
"Ми не скасували карантин, ми тільки пом'якшили, і ми фактично відновили соціальну справедливість, розвантаживши такий великий будівельний магазин, як "Епіцентр", бо там надзвичайно велике скупчення людей, а поруч у нашому місті є багато будівельних магазинів, які також працюватимуть із дотриманням санітарних умов.
А я вважаю, що перукарні та інші салони ... говорімо чесно, в нашій країні вони працювали, тільки зрозуміло, що таємно. Так що вони і далі будуть працювати, зрозуміло, що з дотриманням всіх санітарних норм.
Так само, як і відвідування скверів і парків у нашій країні. Фактично воно відбувалося. Зрозуміло, тільки що люди могли платити за це штрафи. А так вони будуть спокійно собі відвідувати. Зрозуміло, що все це буде з дотриманням санітарних норм.
Я з повагою ставлюся до нашого уряду, але, на жаль, постанови Кабміну - це не закони і не Конституція України. І так як поставили всіх підприємців України в нерівні умови - одним дали працювати, а іншим не дали (зокрема це стосується великих будівельних гіпермаркетів), то я вважаю, що ми не порушували постанову, а відновили соціальну справедливість у країні", - пояснив мер Черкас.
Як повідомлялося, влада Черкас з 1 травня пом'якшує карантин для частини підприємців міста, в зв'язку із численними зверненнями представників бізнесу. Виконком міськради Черкас дозволив відновити роботу:
- магазинам з продажу непродовольчих товарів, будівельних матеріалів, електроінструментів, електрообладнання, інших електротоварів, сантехніки, канцелярських товарів, квітів, книжкової продукції та меблів;
- майстерень з ремонту взуття, одягу, ремонту та встановлення вікон, дверей, воріт, огорож за індивідуальним замовленням, перукарень і салонів краси, салонів для надання послуг з догляду за домашніми тваринами, салонів ритуальних послуг, проєктних організацій;
- ринків, ярмарків із продажу сільськогосподарської продукції та квітів;
- літніх майданчиків закладів ресторанного господарства.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А тобі нехай повернеться тричі те, що ти тут побажав іншим . Амінь !
"А тобі нехай повернеться тричі те, що ти тут побажав іншим . Амінь !" - а я разве тебе что-то желал? Я просто констатировал факт того, что вы обезьяны тупорылые облобызав иконы и причастившись рветесь разность заразу окружающим, тем самым представляете для всех остальных угрозу.
"Только не спрыгивай , иначе слив" - только не это, как же мне жить, после такой угрозы со стороны ватана? Ты не только тупой, но и жалкий в своих попытках самоутверждаться в интернете, похоже в реальной жизни ты полный чмошник.
Особливо з "разгрузили епіцентр"))
Позавчора у справах їздив своїм автомобілем Нижньою Сілезією. Проїжджав десятками сіл.
Скрізь люди в масках. Скрізь замкнені магазини. Великі супермаркети відчинено, однак обмеження - допускається 1 людина на 15м² торгової площі.
Завдяки таким і десяткам інших заході влади, проте насамперед - завдяки високій культурі і свідомості населення - Польща має один з найнижчих показників захворюваності в Європі. Це означає, що менше людей помруть, менше підірвуть здоров'я і скоротять собі життя, менше втратить економіка і швидше відновиться ріст. Люди будуть здоровіші і заможніші. Бо клепка в голові, совість і гаманець взаємопов'язані.
Доведено поляками.
Наступним будеш ти, твоя дружина, твій батько, твоя сестра чи брат.