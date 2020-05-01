УКР
У Росії знову рекордна добова захворюваність на COVІD-19: майже 8 тис. нових випадків, близько 100 померлих

Добова захворюваність на коронавірус COVID-2019 у Росії побила новий рекорд, досягнувши позначки майже 8 тисяч нових випадків.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в інформації МОЗ РФ.

Загалом у Росії зареєстрували 114 431 хворого на коронавірус у 85 регіонах, а кількість осіб, які одужали, збільшилася до 13 220 осіб.

Також за добу зафіксовано 96 летальних випадків. За весь період у Росії від коронавірусу померло вже 1169 осіб.

За кількістю нових випадків лідирує Москва (3561), Московська область (797), Санкт-Петербург (349), Свердловська область (232), Нижньогородська область (179) та Дагестан (164).

Росія входить до десятки країн за кількістю заражених, посідаючи восьму сходинку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Авіапарад і салют, - Путін розповів, як РФ відзначатиме 9 травня під час пандемії

росія (67841) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
+32
Чим більше здохне,тим меньше прийде зі зброєю на Донбас.
01.05.2020 12:35 Відповісти
+30
РФ должна перегнать США..
01.05.2020 12:40 Відповісти
+24
В России снова рекордная суточная заболеваемость COVІD-19: почти 8 тыс. новых случаев, около 100 умерших - Цензор.НЕТ 5499
01.05.2020 12:35 Відповісти
В России снова рекордная суточная заболеваемость COVІD-19: почти 8 тыс. новых случаев, около 100 умерших - Цензор.НЕТ 5499
01.05.2020 12:35 Відповісти
Можно статистику диареи по россии?
01.05.2020 12:39 Відповісти
Этого смертельного недуга так сказать
01.05.2020 12:39 Відповісти
Иди в спаме сри чукча.
01.05.2020 12:54 Відповісти
за серунами не слідкуємо.
01.05.2020 12:42 Відповісти
Можеш додати і себе до статистики. Це просто. Наїжся гороху, закуси огірками і запий молоком. Результат гарантований - на три дні зіллєшся в екстазі з унітазом.
01.05.2020 13:14 Відповісти
Чим більше здохне,тим меньше прийде зі зброєю на Донбас.
01.05.2020 12:35 Відповісти
Рашка врать не будет, там самая точная статистика, ведь быдло требует денег из кубышки х..ла)))
01.05.2020 12:41 Відповісти
В России снова рекордная суточная заболеваемость COVІD-19: почти 8 тыс. новых случаев, около 100 умерших - Цензор.НЕТ 5773
01.05.2020 12:37 Відповісти
Побольше свинособак зарытых.
01.05.2020 12:38 Відповісти
за что вы так не любите собак?))
У Росії знову рекордна добова захворюваність на COVІD-19: майже 8 тис. нових випадків, близько 100 померлих - Цензор.НЕТ 6413
01.05.2020 12:42 Відповісти
Как-то пох.От слова-совсем !
01.05.2020 12:38 Відповісти
РФ должна перегнать США..
01.05.2020 12:40 Відповісти
и не сомневайся, х..ло свою кубышку никому не отдаст, там карантин будет до его смерти)))
01.05.2020 12:43 Відповісти
должна но шото ссыт пока слабо только вошла в великую восьмерку не ту конечно которая раньше была но хотябы в тройку и то хорошо, будем держать кулаки за ее
01.05.2020 12:43 Відповісти
Успокойтесь !
Идёт обычный передел власти. Ставленник Фининтерна Мишустин заменён на "крепкого хозяйственника" Белоусова. Конечно, при таком переделе будет масса трупов.
01.05.2020 12:42 Відповісти
У Росії знову рекордна добова захворюваність на COVІD-19: майже 8 тис. нових випадків, близько 100 померлих - Цензор.НЕТ 7392
01.05.2020 12:42 Відповісти
https://twitter.com/Krychek5

https://twitter.com/Krychek5 Krychek

Возле больниц в Питере устанавливают контейнеры - холодильники для тел. На будущее? Или уже возникла срочная необходимость?

У Росії знову рекордна добова захворюваність на COVІD-19: майже 8 тис. нових випадків, близько 100 померлих - Цензор.НЕТ 9497
01.05.2020 12:43 Відповісти
На будунище...
Будущего у них нету..))
01.05.2020 12:46 Відповісти
При смене власти обычно следует террор. Удастся ли его долго скрывать под видом "коронавируса" ?
01.05.2020 12:47 Відповісти
цікаво чого ж вони капіталістичні контейнери а не "аналов говнанет" російського виробництва ?
01.05.2020 12:49 Відповісти
Атєчествінниє для збору тіл кацапів там вже нікого не дивують, але вони є.
У Росії знову рекордна добова захворюваність на COVІD-19: майже 8 тис. нових випадків, близько 100 померлих - Цензор.НЕТ 681
01.05.2020 12:54 Відповісти
готовяца пепсиколу охлаждать на лето
01.05.2020 12:54 Відповісти
Нє. Пепсі-кола - то не скрєпно. Скрєпно - це квас. Або брага. Або бояра. А краще все разом і побільше.
01.05.2020 13:18 Відповісти
Нехай готують льодові арени для цього.
01.05.2020 14:07 Відповісти
Радію досягненням
01.05.2020 12:43 Відповісти
Кацапи ваше місце на цвинтарі.
01.05.2020 12:49 Відповісти
Отличные новости!
01.05.2020 12:44 Відповісти
Сдохните падлы ОРДЫНСКИЕ!
01.05.2020 13:15 Відповісти
МалоВатно буде в ширако раскинувшей булки китайцам сране радной..))
01.05.2020 12:44 Відповісти
а с чего вдруг цензор публикует скрин статистики из рф с включенныеми в него украинскими регионами? вы ничего не попутали?
01.05.2020 12:44 Відповісти
Наверна Да..))
01.05.2020 12:47 Відповісти
Республика Крым- 3 человека. А потом статьи с неправильными картами,перечнями и тд. в разных странах, а сами!?
01.05.2020 15:08 Відповісти
ДАЁШЬ НОВЫЕ РЕКОРДЫ, МАТЬ ВАШУ !!!
01.05.2020 12:46 Відповісти
У Росії знову рекордна добова захворюваність на COVІD-19: майже 8 тис. нових випадків, близько 100 померлих - Цензор.НЕТ 4645
01.05.2020 12:46 Відповісти
Кто там говорил, что благодаря супер медицине Немцы имеют парадоксально мало смертей от коронавируса?
Смотрите статистику:
В Германии на 163 тысячи заболевших -- 6623 умерших.
А в росии на 114 тыс заболевших всего... 1169 умерших.
Т.е. росийскаяя медицина в 5 раз лучше Германской?
Или кто-то дико врёт по примеру Китая???
01.05.2020 12:46 Відповісти
Умершие, в подавляющем большинстве - глубокие старики, то есть люди с давно поломанной иммунной системой. Но, в России так долго как в Германии не живут вообще.
01.05.2020 12:48 Відповісти
И шо? Вы согласны что в паРашии смертность в пять раз ниже, чем в стране, с самой современной медициной в Европе????
01.05.2020 12:50 Відповісти
" - Доктор, что писать в паталогоанатомическом заключении ?
- Коронавирус, естественно.
- Какой вирус ??? На трупе два огнестрела и семь ножевых !
- Пиши: коронавирус, с сопутствующими хроническими. "
01.05.2020 12:52 Відповісти
думаю в раші якраз навпаки,
там скоріше так
" - Доктор, что писать в паталогоанатомическом заключении ?
- два огнестрела.
- на трупе нету дыр, это короновирус !
- Какой вирус ?? пиши два огнестрела и семь ножевых, естественно"
01.05.2020 13:02 Відповісти
Moже й так.
01.05.2020 13:08 Відповісти
Не согласны,баран винторогий,потому что эта *статистика* ************- обман и фальсификация ,реальные цифры совсем другие ,вы же лживые и подлые до невозможности
01.05.2020 13:03 Відповісти
))) Если это мне, то по поводу росийской супермедицины то был сарказм, или смайлики не видели? ))).
01.05.2020 13:49 Відповісти
Ну а какая реальная?
01.05.2020 13:57 Відповісти
Реальной никто на рф не знает ,но очевидно что реальная ситуация сильно занижается
01.05.2020 14:56 Відповісти
Мне не очевидно. Я вижу разгон мандража в планетарном масштабе. Или в субпланетарном.
01.05.2020 15:06 Відповісти
а там старих людей не вносять в статистику, якщо диивтись середній вік померлих там 30-50 років...
а всі ініші просто помирають "своєю смертю", а потім їх ховають як звичайних померлих і всі решта заражаються.
01.05.2020 12:52 Відповісти
- Холмс, вот вы так любите прийти с улицы, помыть руки с мылом, выпить чашечку кофе и присесть у камина с трубочкой первоклассного турецкого табака. А представьте себе, что вдруг исчезнут мыло, кофе, табак! Как вы тогда будете жить?!
- Ватсон, я вам уже говорил: мы никогда не поедем в Россию!
01.05.2020 12:53 Відповісти
Каждый день по тыщ зараженных, а умерших 100. Как всегда куда-то 2 нуля заныкали )))
01.05.2020 12:51 Відповісти
дуже динамічне зараження сьогодні помирають ті які 2-3 тижні заразились, а там було значно менше кількість заражених, як показує статистика за 2 тижні будуть тисячі померлих, ну тих кого не приховуть, бо думаю там можна сміло *2 а то і на 3
01.05.2020 12:54 Відповісти
что там висрусрологи путин с собяниным,вышли на плато,или уже под ним?
01.05.2020 12:52 Відповісти
хей хоп лалалей на расии за сутки 100 жмурей
01.05.2020 12:52 Відповісти
Почти половина жителей Санкт-Петербурга являются бессимптомными носителями коронавируса. Об этом заявили в городском управлении Роспотребнадзора 27 апреля.
«Сейчас почти 50% горожан являются бессимптомными носителями вируса COVID-19, потому что идет такое заражение», - заявила «Интерфаксу» пресс-секретарь ведомства Елизавета Скорынина.
01.05.2020 12:58 Відповісти
что-то подозрительно мало инфицированных в колыбели ботоксной мразоты.
01.05.2020 12:58 Відповісти
цікаво в росії розуміють що всі сусідні країни бачучи таку сумну статистику, лише радіють і бажать щоб статистика була ще більш сумною ?
я б не хотів жити в такій країні, коли інші тебе просто ненавидять, і навідь при страшній трагедії, радіють.
це жахливо я розумом розумію, але сам бажаю щоб було ще більше, нехай горять в пеклі.
01.05.2020 12:59 Відповісти
Цензор, чего это в статистике вписаны украинские города?
01.05.2020 13:06 Відповісти
В Росії ? Не вірю ! Там така ситуація просто неможлива. Там акуратно проводять дезінфекцію всіх громадських місць.
На фото зафіксована дезінфекція автобусної зупинки в м.Торжок Тверської губернії.

У Росії знову рекордна добова захворюваність на COVІD-19: майже 8 тис. нових випадків, близько 100 померлих - Цензор.НЕТ 4441
01.05.2020 13:08 Відповісти
У Росії знову рекордна добова захворюваність на COVІD-19: майже 8 тис. нових випадків, близько 100 померлих - Цензор.НЕТ 4565
01.05.2020 13:12 Відповісти
Судя по скрину цензор включил Крым в состав РФ
01.05.2020 13:19 Відповісти
нет. судя по цензору ты просто удмурт, или коми тунгус.
01.05.2020 13:23 Відповісти
какие же вы тупые селюки
открой скриншот и в столбике #3 найди Республика Крым
01.05.2020 13:38 Відповісти
рашка за сутки провела 225 тыс. тестов, а в Украине сколько, 7 ? пфф
01.05.2020 13:23 Відповісти
225 тысяч? Бери выше - мульйон. А распятый мальчик подтвердит.
01.05.2020 13:46 Відповісти
верить росийской статистике -- себя не уважать...
01.05.2020 13:52 Відповісти
Да и тесты эти- 50 на 50. Т.е. либо болен, либо нет.
Но я рад такому развитию событий.
01.05.2020 14:27 Відповісти
Добавлю. Лучше монетку бросать. Все дешевле.
01.05.2020 14:31 Відповісти
Каким надо быть одиотом,что бы верить кацапской статистике. А каким слабоумным,что бы перепостить эту х**ню....
01.05.2020 15:18 Відповісти
пробирочный хенералиссимус ковид рулит и шариком и миром и в сортире его не замочить...
01.05.2020 13:24 Відповісти
Во Франции на 130 тысяч заболевших 24 тыс погибших.
В росии на 114 тыс заболевших -- 1169 смертей.
Это получается в росии медицина в 20 раз лучше чем во Франции ???? )))
01.05.2020 13:42 Відповісти
в 120....
01.05.2020 13:53 Відповісти
Кстати да )))
01.05.2020 14:07 Відповісти
Это если верить российской статистике. А всем давно известно , что кацапам верить - себя не уважать.
01.05.2020 13:57 Відповісти
Может арабы и черные не хотят в больницы. Деньги платить надо. В США тоже в основном умирают черные и латиноамериканцы. Просто нет денег на лечение.
Сенатор-демократ Берни Сандерс заявил о «системном расизме» и неравенстве в системе здравоохранения, указав, что 87 млн жителей США не застрахованы или застрахованы в недостаточной мере. Не хотят платить по 500 баксов в месяц.
01.05.2020 14:01 Відповісти
Россия просто таки с фанатизмом ищет заражённых. Делает огромное количество тестов (одно из самых больших в мире на количество населения). Выявляет много болеющих без симптомов. Мало какая страна может такое себе позволить.

Естественно если ,Россия выявляет даже тех кто болеет без симптомов, и вносит всех в статистику, у неё смертность будет ниже чем у стран которые могут выявить только тех у кого появились симптомы.

Думаю у России гораздо более достоверная картина заболеваемости и смертности чем в США или в Европе.
01.05.2020 15:31 Відповісти
кацап Малышенко - что ты дерьмо сабачье забыл на Цензоре...?
иди на сепарскую ветку - и там поскуливай...\пока тебя вновь не деактивировали...\
01.05.2020 16:25 Відповісти
ниипьот! все на парад!
У Росії знову рекордна добова захворюваність на COVІD-19: майже 8 тис. нових випадків, близько 100 померлих - Цензор.НЕТ 6263
01.05.2020 13:50 Відповісти
Вершники Апокаліпсиса...
01.05.2020 18:35 Відповісти
У Росії знову рекордна добова захворюваність на COVІD-19: майже 8 тис. нових випадків, близько 100 померлих - Цензор.НЕТ 8570
01.05.2020 13:52 Відповісти
У Росії знову рекордна добова захворюваність на COVІD-19: майже 8 тис. нових випадків, близько 100 померлих - Цензор.НЕТ 5784
01.05.2020 13:58 Відповісти
20% любого количества протестированных людей окажется ковид-позитивными
на что там в реальности реагируют эти фуфлоПЦРтесты, одному их разработчику известно
01.05.2020 14:03 Відповісти
ПЦР-тест находит РНК вируса в биоматериале человека.
01.05.2020 14:13 Відповісти
если точнее, он находит фрагмент РНК вируса
так как РНК всех вирусов на 90 и более% совпадает, а РНК коронавирусов еще больше, то на что они реагируют положительно - большой вопрос
01.05.2020 14:20 Відповісти
Ну тогда я не знаю.
01.05.2020 14:26 Відповісти
Кацапи! З Днем Міжнародної солідарності трудящих вас!
Приєднуйтеся до тих хто вже "просолідарізувався".
01.05.2020 14:10 Відповісти
ну, за тех, кто честно трудится...не радуясь!
01.05.2020 14:32 Відповісти
"По количеству новых случаев лидирует Москва (3561), Московская область (797), Санкт-Петербург (349), Свердловская область (232), Нижегородская область (179) и Дагестан (146)..."

ГОСПОДЬ !
АЛЛАХ !

Убивайте их всех, кто чей - потом разберётесь!
01.05.2020 14:13 Відповісти
Ведомости.
28 апреля, 04:48 / Бизнес

Сразу пять крупных сетей медицинских лабораторий начнут массовое тестирование россиян на антитела к коронавирусу: «Хеликс», «Инвитро», «Гемотест», KDL и LabQuest. Об этом «Ведомостям» рассказали их представители.

Тесты на антитела к COVID-19 должны помочь определить, болел ли уже человек коронавирусной инфекцией. Анализы нацелены на выявление антител: ранних - IgM и поздних - IgG, которые сменяют ранние при первичном иммунном ответе на неизвестный организму антиген. Анализы бывают двух типов: качественный просто показывает наличие или отсутствие иммуноглобулинов IgG и IgM, а количественный определяет концентрацию.https://www.vedomosti.ru/rubrics/business
01.05.2020 14:16 Відповісти
Пока подобное тестирование в России массово проводилось только для медиков с помощью тест-системы новосибирского «Вектора». Коммерческими исследованиями в небольших масштабах занимается израильская «Хадасса медикал» в «Сколкове» в Международном медицинском кластере. Благодаря особому статусу резидента кластера, согласно федеральному закону, компания может использовать импортные тесты без регистрационного удостоверения. Она использует тест-системы китайской Genrui Biotech Inc. Цена такого исследования - 4300 руб.
01.05.2020 14:49 Відповісти
Для количественных тестирований «Хеликс» будет использовать разработки итальянской DiaSorin.Цена количественного теста, по словам представителя лабораторной сети, составит 4000 руб., качественного - 2000 руб.
01.05.2020 14:50 Відповісти
Это в два раза дешевле чем государственные "бесплатные" тесты в США, где берут 125 долларов за "оформление бумаг".
01.05.2020 17:57 Відповісти
Сравил ЛАПТЕНОГИХ с системой США, так у них и ЗП в своей валюте $
02.05.2020 09:42 Відповісти
У Росії знову рекордна добова захворюваність на COVІD-19: майже 8 тис. нових випадків, близько 100 померлих - Цензор.НЕТ 9404
01.05.2020 14:55 Відповісти
щось маловато будет...
01.05.2020 15:06 Відповісти
Население РФ 146 000 000, подконтрольной Украины - 40 000 000, т.е. в 3,65 раза.
1169 : 3,65 = 321 умерших от вируса в расчете на численность Украины, у нас столько же по статистике.
01.05.2020 15:54 Відповісти
а-а-а-а-а, йа плакаль!!!
01.05.2020 21:19 Відповісти

У Росії знову рекордна добова захворюваність на COVІD-19: майже 8 тис. нових випадків, близько 100 померлих - Цензор.НЕТ 5766
02.05.2020 02:20 Відповісти
 
 