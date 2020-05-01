У Росії знову рекордна добова захворюваність на COVІD-19: майже 8 тис. нових випадків, близько 100 померлих

Добова захворюваність на коронавірус COVID-2019 у Росії побила новий рекорд, досягнувши позначки майже 8 тисяч нових випадків.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в інформації МОЗ РФ.

Загалом у Росії зареєстрували 114 431 хворого на коронавірус у 85 регіонах, а кількість осіб, які одужали, збільшилася до 13 220 осіб.

Також за добу зафіксовано 96 летальних випадків. За весь період у Росії від коронавірусу померло вже 1169 осіб.

За кількістю нових випадків лідирує Москва (3561), Московська область (797), Санкт-Петербург (349), Свердловська область (232), Нижньогородська область (179) та Дагестан (164).

Росія входить до десятки країн за кількістю заражених, посідаючи восьму сходинку.

