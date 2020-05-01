11 491 98
У Росії знову рекордна добова захворюваність на COVІD-19: майже 8 тис. нових випадків, близько 100 померлих
Добова захворюваність на коронавірус COVID-2019 у Росії побила новий рекорд, досягнувши позначки майже 8 тисяч нових випадків.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в інформації МОЗ РФ.
Загалом у Росії зареєстрували 114 431 хворого на коронавірус у 85 регіонах, а кількість осіб, які одужали, збільшилася до 13 220 осіб.
Також за добу зафіксовано 96 летальних випадків. За весь період у Росії від коронавірусу померло вже 1169 осіб.
За кількістю нових випадків лідирує Москва (3561), Московська область (797), Санкт-Петербург (349), Свердловська область (232), Нижньогородська область (179) та Дагестан (164).
Росія входить до десятки країн за кількістю заражених, посідаючи восьму сходинку.
Идёт обычный передел власти. Ставленник Фининтерна Мишустин заменён на "крепкого хозяйственника" Белоусова. Конечно, при таком переделе будет масса трупов.
Возле больниц в Питере устанавливают контейнеры - холодильники для тел. На будущее? Или уже возникла срочная необходимость?
Будущего у них нету..))
Смотрите статистику:
В Германии на 163 тысячи заболевших -- 6623 умерших.
А в росии на 114 тыс заболевших всего... 1169 умерших.
Т.е. росийскаяя медицина в 5 раз лучше Германской?
Или кто-то дико врёт по примеру Китая???
- Коронавирус, естественно.
- Какой вирус ??? На трупе два огнестрела и семь ножевых !
- Пиши: коронавирус, с сопутствующими хроническими. "
там скоріше так
" - Доктор, что писать в паталогоанатомическом заключении ?
- два огнестрела.
- на трупе нету дыр, это короновирус !
- Какой вирус ?? пиши два огнестрела и семь ножевых, естественно"
а всі ініші просто помирають "своєю смертю", а потім їх ховають як звичайних померлих і всі решта заражаються.
- Ватсон, я вам уже говорил: мы никогда не поедем в Россию!
«Сейчас почти 50% горожан являются бессимптомными носителями вируса COVID-19, потому что идет такое заражение», - заявила «Интерфаксу» пресс-секретарь ведомства Елизавета Скорынина.
я б не хотів жити в такій країні, коли інші тебе просто ненавидять, і навідь при страшній трагедії, радіють.
це жахливо я розумом розумію, але сам бажаю щоб було ще більше, нехай горять в пеклі.
На фото зафіксована дезінфекція автобусної зупинки в м.Торжок Тверської губернії.
открой скриншот и в столбике #3 найди Республика Крым
Но я рад такому развитию событий.
В росии на 114 тыс заболевших -- 1169 смертей.
Это получается в росии медицина в 20 раз лучше чем во Франции ???? )))
Сенатор-демократ Берни Сандерс заявил о «системном расизме» и неравенстве в системе здравоохранения, указав, что 87 млн жителей США не застрахованы или застрахованы в недостаточной мере. Не хотят платить по 500 баксов в месяц.
Естественно если ,Россия выявляет даже тех кто болеет без симптомов, и вносит всех в статистику, у неё смертность будет ниже чем у стран которые могут выявить только тех у кого появились симптомы.
Думаю у России гораздо более достоверная картина заболеваемости и смертности чем в США или в Европе.
иди на сепарскую ветку - и там поскуливай...\пока тебя вновь не деактивировали...\
на что там в реальности реагируют эти фуфлоПЦРтесты, одному их разработчику известно
так как РНК всех вирусов на 90 и более% совпадает, а РНК коронавирусов еще больше, то на что они реагируют положительно - большой вопрос
Приєднуйтеся до тих хто вже "просолідарізувався".
ГОСПОДЬ !
АЛЛАХ !
Убивайте их всех, кто чей - потом разберётесь!
1169 : 3,65 = 321 умерших от вируса в расчете на численность Украины, у нас столько же по статистике.