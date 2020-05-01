Світовий банк затвердив виділення Україні $150 млн для підтримки малозабезпечених під час пандемії коронавірусу

Рада директорів Світового банку (СБ) затвердила в ніч на п'ятницю додаткове фінансування Україні в розмірі $150 млн в межах проєкту "Модернізація системи соціальної підтримки населення України" з метою розширення і вдосконалення соціальної допомоги сім'ям з низьким рівнем доходу, потреба в якій зросла через пандемію COVID-19 (коронавірусу).

"Тисячі українських сімей уже мають труднощі з оплатою комунальних послуг через втрату доходів. Пенсіонери не можуть дозволити собі купувати навіть найнеобхідніші ліки та продукти харчування через зростання цін. Важливо допомогти цим людям шляхом прискорення соціальних виплат і підвищення їх адресності", - наводиться в релізі коментар в.о. директора Світового банку у справах Білорусі, Молдови та України Алекса Кремера, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За його словами, додаткове фінансування буде також спрямовано на надання грантів на відкриття малого бізнесу, використовуючи досвід відомого в Україні проєкту "Рука допомоги".

Банк зазначає, що в межах додаткового фінансування $50 млн будуть спрямовані на заходи боротьби з поширенням пандемії COVID-19 (коронавірусу). Ці кошти допоможуть збільшити розмір і прискорити виплату допомоги в межах програми державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям та програми житлових субсидій. Одноразові виплати також надаватимуться людям похилого віку та одержувачам соціальної допомоги у зв'язку з інвалідністю, йдеться в релізі.

"Рука допомоги" - це спільна ініціатива, розроблена СБ і Мінсоцполітики України. Протягом 2017-2018 років у межах чинного проєкту "Модернізація системи соціальної підтримки населення України" мікрофінансування було надано внутрішньо переміщеним особам з Донбасу, а також представникам найбідніших верств населення. Завдяки проєкту 230 учасників заснували свій бізнес у Харківській, Полтавській і Львівській областях, а також у деяких територіальних громадах Чернігівської, Житомирської та Донецької областей.

Як повідомлялося, раніше цього тижня рада директорів СБ затвердила додаткове фінансування Україні розміром $135 млн для проєкту "Поліпшення охорони здоров'я на службі в людей", з яких $35 млн спрямовуються на діяльність із протидії поширенню епідемії COVID-19.