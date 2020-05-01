База, де ОГП знайшов "масштабний схрон" зброї, вже два місяці перебуває під охороною військових, - пресцентр ООС

База, на якій знайшли "масштабний схрон" зброї на Донбасі, вже два місяці перебуває під охороною військових.

Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил, передає Цензор.НЕТ.

"Два місяці тому спільною комісією у складі представників Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, військової контррозвідки Служби безпеки України та інших правоохоронних органів обліковано озброєння і техніку, що зберігалися на об’єкті, який прийнято під охорону. Днями на зазначений об’єкт, на якому зберігається озброєння і техніка, допущено за рішенням суду в межах іншого кримінального провадження представників прокуратури та Національної поліції. Заходи щодо встановлення належності озброєння і техніки Збройним Силам України тривають. Цей об’єкт перебуває під охороною військових. Закликаємо представників пресслужб правоохоронних органів та журналістів перевіряти інформацію перед оприлюдненням, не допускати поширення чуток та викривлень фактів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше в пресслужбі Офісу Генпрокурора повідомили, що "під час здійснення процесуального керівництва в кримінальному провадженні військові прокурори Донецького гарнізону Об'єднаних сил спільно з командуванням Об'єднаних сил і ГУ Нацполіції в Донецькій області на території Донецької та Дніпропетровської областей виявили військову техніку, арсенал зброї, боєприпасів і вибухових речовин". Уточнювалося, зокрема, що знайдено БМП, БТР, протитанкова гармата, три міномети і 100 тонн боєприпасів. За цим фактом внесено відомості в ЄРДР і розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 263 КК України.

Однак у результаті з'ясувалося, що виявлення ОГП "схрону" на Донеччині - це клоунада і показуха. Техніка і зброя два місяці як передані від УДА на баланс 3-го полку спецпризначення ЗСУ.