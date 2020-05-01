УКР
База, де ОГП знайшов "масштабний схрон" зброї, вже два місяці перебуває під охороною військових, - пресцентр ООС

База, де ОГП знайшов "масштабний схрон" зброї, вже два місяці перебуває під охороною військових, - пресцентр ООС

База, на якій знайшли "масштабний схрон" зброї на Донбасі, вже два місяці перебуває під охороною військових.

Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил, передає Цензор.НЕТ.

"Два місяці тому спільною комісією у складі представників Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, військової контррозвідки Служби безпеки України та інших правоохоронних органів обліковано озброєння і техніку, що зберігалися на об’єкті, який прийнято під охорону. Днями на зазначений об’єкт, на якому зберігається озброєння і техніка, допущено за рішенням суду в межах іншого кримінального провадження представників прокуратури та Національної поліції. Заходи щодо встановлення належності озброєння і техніки Збройним Силам України тривають. Цей об’єкт перебуває під охороною військових. Закликаємо представників пресслужб правоохоронних органів та журналістів перевіряти інформацію перед оприлюдненням, не допускати поширення чуток та викривлень фактів", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Виявлення ОГП "схрону" на Донеччині - це клоунада і показуха. Техніка і зброя два місяці як передані від УДА на баланс 3-го полку спецпризначення ЗСУ, - Бутусов

Нагадаємо, раніше в пресслужбі Офісу Генпрокурора повідомили, що "під час здійснення процесуального керівництва в кримінальному провадженні військові прокурори Донецького гарнізону Об'єднаних сил спільно з командуванням Об'єднаних сил і ГУ Нацполіції в Донецькій області на території Донецької та Дніпропетровської областей виявили військову техніку, арсенал зброї, боєприпасів і вибухових речовин". Уточнювалося, зокрема, що знайдено БМП, БТР, протитанкова гармата, три міномети і 100 тонн боєприпасів. За цим фактом внесено відомості в ЄРДР і розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 263 КК України.

Однак у результаті з'ясувалося, що виявлення ОГП "схрону" на Донеччині - це клоунада і показуха. Техніка і зброя два місяці як передані від УДА на баланс 3-го полку спецпризначення ЗСУ.

зброя (7735) скандал (631) техніка (1928) Сили спеціальних операцій (54) ЗСУ (7923) операція Об'єднаних сил (6725) 3 полк спецпризначенців (24)
Топ коментарі
+70
База, где ОГП нашел "масштабный схрон" оружия, уже два месяца находится под охраной военных, - пресс-центр ООС - Цензор.НЕТ 9167
показати весь коментар
01.05.2020 13:24 Відповісти
+54
Очередная победа ЗекоМанды оказалась эпичным прое провалом.
показати весь коментар
01.05.2020 13:20 Відповісти
+46
Что не день-то зашквар Зе команды.
показати весь коментар
01.05.2020 13:20 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Theидиоты, сэр
показати весь коментар
01.05.2020 13:18 Відповісти
База, где ОГП нашел "масштабный схрон" оружия, уже два месяца находится под охраной военных, - пресс-центр ООС - Цензор.НЕТ 9167
показати весь коментар
01.05.2020 13:24 Відповісти
А звідки Ви взяли, що вони «притворяються»?
По факту, відкритий реванш донецьких шісток Россіі.
показати весь коментар
01.05.2020 13:36 Відповісти
І хто конкретно зі "зеленої" влади є "донецьким"?
показати весь коментар
01.05.2020 19:07 Відповісти
Наверно премии получат в ОГП за такой подвиг.
показати весь коментар
01.05.2020 13:20 Відповісти
Очередная победа ЗекоМанды оказалась эпичным прое провалом.
показати весь коментар
01.05.2020 13:20 Відповісти
Что не день-то зашквар Зе команды.
показати весь коментар
01.05.2020 13:20 Відповісти
А може не щашквар? Може ОПа вважає ЗСУ терористами?
показати весь коментар
01.05.2020 13:32 Відповісти
100% я тоже так, ещё вчера подумала
показати весь коментар
01.05.2020 13:52 Відповісти
Очередной тепловизор.Ничего нового.
показати весь коментар
01.05.2020 13:21 Відповісти
чергові лошари. які жирують за наші з вами податки((
показати весь коментар
01.05.2020 13:23 Відповісти
База, где ОГП нашел "масштабный схрон" оружия, уже два месяца находится под охраной военных, - пресс-центр ООС - Цензор.НЕТ 7183
показати весь коментар
01.05.2020 13:24 Відповісти
Ойц!! ПУкТЧ готувався??
Чілійський варіант?
Відволікання уваги, нє??
показати весь коментар
01.05.2020 13:25 Відповісти
the end знову зашкварився
показати весь коментар
01.05.2020 13:25 Відповісти
Эти ребята из Генпрокуратуры скоро на себя же чего-нибудь нароют
показати весь коментар
01.05.2020 13:26 Відповісти
Нарыли, что у Венедиктовой квартиры нет...
показати весь коментар
01.05.2020 13:57 Відповісти
А як скорочено називають людей, які не мають свого житла?
показати весь коментар
01.05.2020 14:03 Відповісти
ВТСвГ (Венедиктова Тоже Ссыт в Глаза), но точно не помню...
показати весь коментар
01.05.2020 14:04 Відповісти
Бедная на раскладушке в ОГПУ спит, потому что на аренду жилья денег не хватает, а Беня жлобится.
показати весь коментар
01.05.2020 14:05 Відповісти
"Призываем представителей пресс-служб правоохранительных органов и журналистов проверять информацию перед обнародованием, не допускать распространения слухов и искажений фактов"

Юрий Евгеньевич, это они и Вам замечание сделали.
показати весь коментар
01.05.2020 13:26 Відповісти
Бутусов уже писал, что это пук в лужу зебилов, так что ты, Табаки, промахнулся
показати весь коментар
01.05.2020 13:35 Відповісти
Маразм со Временем только Крепчает. За дураков , что ли Держат .
показати весь коментар
01.05.2020 13:27 Відповісти
А зачем? "держать" то. по-моему все логично. седня подумал - а Хомчака то ведь не просто так назначили....
показати весь коментар
01.05.2020 13:53 Відповісти
Логично то , что Поназначали кто был Рядом и бизнес партнеры.Может и Кум , - Он очень Хорош , - а Для Страны не Очень . Так кто на это Смотрит, кроме как Потерпевшие , - То есть сам Народ.Но выдают , Так , что можно использовать в Юмористической передачи.Но почему то смех сквозь Слезы.Идиоты Блин.
показати весь коментар
01.05.2020 16:56 Відповісти
А сколько всего интересного можно найти на складах хранения вещдоков! Вперед, зебилы, к новым "победам"!
показати весь коментар
01.05.2020 13:28 Відповісти
Спочатку було слово зеліна брехня🐸. А потім ще була брехня про маски з Епіцентру, а тепер знову брехня про схрон зі зброєю.... Раніше з'явилася брехня чи зеля?
показати весь коментар
01.05.2020 13:31 Відповісти
Близнецы-братья
показати весь коментар
01.05.2020 13:36 Відповісти
Вечерний квартал зажигает на рояле новости оттуда сюда!
показати весь коментар
01.05.2020 13:33 Відповісти
Рояль квартала

База, где ОГП нашел "масштабный схрон" оружия, уже два месяца находится под охраной военных, - пресс-центр ООС - Цензор.НЕТ 5419
показати весь коментар
01.05.2020 13:37 Відповісти
🤡🤢👃🏻🎹
показати весь коментар
01.05.2020 13:54 Відповісти
Пианинка заточена под одну мелодию - до ре ми до ре до...Неужели совпадение?😉
показати весь коментар
01.05.2020 21:27 Відповісти
Излишки всегда были более страшным злом,чем недостача.Особенно в тылу.Военный бардак в компъютерный век.Генералов надо построить и через одного посадить Просто так.
показати весь коментар
01.05.2020 13:33 Відповісти
Таки так..На баланс передали..
ВСІ набої краще утилізувати..
Можливо пастка-вибухне в стволі...
показати весь коментар
01.05.2020 13:37 Відповісти
Пірімога піріможнайа!
База, где ОГП нашел "масштабный схрон" оружия, уже два месяца находится под охраной военных, - пресс-центр ООС - Цензор.НЕТ 2095
показати весь коментар
01.05.2020 13:33 Відповісти
А у них буває перемога чи зрада. Поки була така брехлива перемога, а потім така ж брехлива зрада. І нє разбєрьошь пока ім нє нальйошь🤫
показати весь коментар
01.05.2020 13:38 Відповісти
База, де ОГП знайшов "масштабний схрон" зброї, вже два місяці перебуває під охороною військових, - пресцентр ООС - Цензор.НЕТ 2193
показати весь коментар
01.05.2020 13:46 Відповісти
Смоли гарячої у пельку та скипідару у дупу.
показати весь коментар
01.05.2020 13:47 Відповісти
Погано охороняли..
показати весь коментар
01.05.2020 13:33 Відповісти
Это точно, как сумел пройти представители полиции и прокуратуры на охраняемый объект? Насколько помню, туда допускают только после пароля! Во всех остальных случаях - предупредительный выстрел, а дальше - на поражение!
показати весь коментар
01.05.2020 13:43 Відповісти
І я про те..
показати весь коментар
01.05.2020 13:45 Відповісти
Скорее всего все было с СБУшниками договорено. Уже даже погоны приготовились себе новые подшивать за раскрытие такого *преступления*. Но кто то обиделся и все растрепал.
показати весь коментар
01.05.2020 13:46 Відповісти
На днях на указанный объект, на котором хранится вооружение и техника, допущено по решению суда в рамках другого уголовного производства представителей прокуратуры и Национальной полиции.Источник: https://censor.net/n3192869
показати весь коментар
01.05.2020 13:46 Відповісти
Я это читал, только в военном уставе про решения судов ничего нет!
показати весь коментар
01.05.2020 13:50 Відповісти
та б*же - пошли к командиру караульных - предъявили бумагу и прошли. хотя могли и так пройти - в прокурора никто стрелять не будет - посадят.
показати весь коментар
01.05.2020 13:57 Відповісти
А потом полицейские с караульным и часовыми внезапно обнаружили 100 т боеприпасов?
показати весь коментар
01.05.2020 14:01 Відповісти
Пройшли на склад, а потім кричали: люді гдє я😰
показати весь коментар
01.05.2020 14:06 Відповісти
Фсе официально - они знали шо охраняют. Так и даже бы не знали - шо меняет это к тому шо это никакой не "схрон" - с самого начала - надпись на БМ даже подсказывала что прокуроришек этих..... ну, не буду говорить и вспоминать разных товарищей типо Че Гавары.
показати весь коментар
01.05.2020 14:08 Відповісти
Так приїхали з ордером і документами, тому військові були змушені їх допустити до огляду зброї.
показати весь коментар
01.05.2020 13:59 Відповісти
Ордер и документы можно отпечатать в любой шарашке! Переодетым диверсантам с этими бумажками можно потом захватить этот объект за 10 минут!
показати весь коментар
01.05.2020 14:07 Відповісти
Два Місяця в засаді сиділи..і нікого не зловили..
показати весь коментар
01.05.2020 13:34 Відповісти
а что вы ожидали от подленькой твари без элементарных правовых знаний? ТОЙ, КОТОРАЯ ВИНЕДИКТОВА??
моника подбирало под свой уровень )))
показати весь коментар
01.05.2020 13:37 Відповісти
Потому, что Монике необходимо было понимать все слова, которые генпрокурор говорит...
показати весь коментар
01.05.2020 14:02 Відповісти
погодите, так Моника ж тоже юрист..
показати весь коментар
01.05.2020 14:58 Відповісти
Просто хотели на ровном месте звездочки и раскрытие получить. Ну не получилось. Завтра другую схему придумают. Так же как мусора за счет курильщиков конопли получают генеральские погоны, а когда нужно серьезное преступление раскрыть так даж езаявление не хотят принимать, чтобы не портить статистику.
показати весь коментар
01.05.2020 13:37 Відповісти
Кремлевские шакалы оборудовали базы и склады еще в 2004 году,после съезда рюсскага быдла в ХАРЬКОВЕ..вы думаете я забыл?
показати весь коментар
01.05.2020 13:37 Відповісти
Все як завжди........головне - показники......
показати весь коментар
01.05.2020 13:38 Відповісти
очередной раз прокурорские ушлепки обосрались, не понимаю почему военные этих пидаров на месте там не расстреляли?
показати весь коментар
01.05.2020 13:38 Відповісти
МАЙДАН-4 будет другим...быдло КРЕМЛЕВСКОЕ
показати весь коментар
01.05.2020 13:39 Відповісти
а 44 - вообще другим на всю голову
показати весь коментар
01.05.2020 13:58 Відповісти
И кто на него выйдет? Взрослые или инфантилы, которые повелись на "У меня есть мечта"?
показати весь коментар
01.05.2020 14:03 Відповісти
А думаете другие *склады* и *схроны* найденные в лесах нашими доблецными СБУшниками и мусорами по другой схеме были найдены? Особенно улыбало когда в глухом лесу чисто случайно мусора *находили* мешок ржавых патронов и минометные мины 120 калибра. При етом миномета и близко небыло. Прям вижу как диверсионная группа на себе через линию фронта тащит 2 тонны ящиков минометными минами и снарядами к гаубицам
показати весь коментар
01.05.2020 13:43 Відповісти
Тему складов тайных в Украине подняла Раиса Богатырева и ее братан Индюкович в 2004 году....ты кого лечишь братан...
показати весь коментар
01.05.2020 13:49 Відповісти
ОПГ
показати весь коментар
01.05.2020 13:51 Відповісти
сегодня почему то не желают путинские пропагандоны под забугорными флажками гневно разоблачать как вчера: А як на мене,то це ********** із взірваних складів,як ті свинарчуки мальдівської простітутки не вспіли продати сепарам.
показати весь коментар
01.05.2020 13:52 Відповісти
Кожен зебіл, під усіма проксі, в цсіх ряднинах - ідентифікується по головній ознаці: наглій і цинічній брехні
показати весь коментар
01.05.2020 14:01 Відповісти
а як на мене - то кацап Сідоров ідіот
показати весь коментар
01.05.2020 16:32 Відповісти
а як на мене - то кацап Сідоров ідіот /какой вопрос такой ответ-сам дурак .Из формы жизни планеты Алконавт .
показати весь коментар
01.05.2020 17:22 Відповісти
Проект Новороссия обосрался,а Гирки до сих пор говорит..Порошенкол нас ОБОСЦАЛ.. еще в 2014 г...БЫДЛО рюсскае...вы обоср...ь...
показати весь коментар
01.05.2020 13:55 Відповісти
Якби Бутусов з Ярошем не возбухнули з цього приводу - і далі би за бенедіктовою числився б "викритий схрон".
показати весь коментар
01.05.2020 13:58 Відповісти
У каждого жителя Швейцарии имеется 4 пулемета и 4 гранатомета и 2 бронетранспортера......нападите на Швейцарию рюсские МУДАКИ
показати весь коментар
01.05.2020 14:01 Відповісти
Каков процент людей способен убить человека, даже врага?
показати весь коментар
01.05.2020 14:06 Відповісти
В бульбашії чи в Україні?
показати весь коментар
01.05.2020 14:23 Відповісти
Погано шукали куме.
-Чого це?
-Там маэ бути,ще Надюхина баржа
показати весь коментар
01.05.2020 14:21 Відповісти
От халепа, а так зеленим кортіло, звинуватити когось з добровольців або військових в крадіжках чи заробітках на війні. І впаяти тюремний термін за захист держави, щоб догодити ху№лу.
показати весь коментар
01.05.2020 14:25 Відповісти
Ряды противников Венедиктовой пополнил Баканов, ведомство которого она лихо слила в вопросе угроз Портнова прокурорам. Хотя это просто причина активизации СБУ. Главная причина - противостояние баканова и Авакова.

Ермак требует от Зеленского увольнения Венедиктовой. Аваков пока не предпринимает активных усилий по защите своей протеже. Венедиктова отчаянно пытается показать эффективность, но это у нее плохо получается. Как выяснилось, в офис генерального прокурора была очень грамотно передана информация о якобы имеющимся "схроне вооружения" на территории одной из военных баз. Использовав процессуальные возможности по другому расследуемому делу прокуратура действительно обнаружила вооружения и боеприпасы и не проверив дала информацию в СМИ. В результате выяснилось, что данное вооружение хранится там по приказу Генштаба и оформлено в соответствии с требованиями учета. О чем собственно Ермак тут же и доложил Зеленскому
показати весь коментар
01.05.2020 14:27 Відповісти
Так долго воровали, накопили целый склад на продажу и вот те на...Теперь для дебилов 8% придумали такую тухлую отмазку, хотя элитные думать не способны, так что и так сойдёт.
показати весь коментар
01.05.2020 14:34 Відповісти
Во як зебільна махфія обісралась... ну лохі, прийміть це!!
показати весь коментар
01.05.2020 14:53 Відповісти
цирк
показати весь коментар
01.05.2020 14:55 Відповісти
Схрон - не стадион. Но и здесь умудрились налажать.
показати весь коментар
01.05.2020 15:03 Відповісти
Мне кажется , что в стране с каждым часом увеличивается количество народа желающего попалить старые покрышки .
показати весь коментар
01.05.2020 15:13 Відповісти
Неудачное шоу 95 квартала.
показати весь коментар
01.05.2020 15:26 Відповісти
Никто не винит военных в том, что они охраняют оружие. Вина неопределенных пока лиц просматривается в том, что они незаконно завладели этим оружием, незаконно применяли его и хранили в местах, не обеспечивающих безопасности населения.
показати весь коментар
01.05.2020 16:02 Відповісти
На днях на указанный объект, на котором хранится вооружение и техника, допущено по решению суда в рамках другого уголовного производства представителей прокуратуры и Национальной полиции. Мероприятия по установлению принадлежности вооружения и техники Вооруженным Силам Украины продолжаются. Данный объект находится под охраной военных. Источник: https://censor.net/n3192869
ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

Что тут-то обсуждать?
показати весь коментар
01.05.2020 16:46 Відповісти
А.я забыл,всё пропало-всё пропало.
показати весь коментар
01.05.2020 16:47 Відповісти
зекловуни
показати весь коментар
01.05.2020 18:33 Відповісти
Прохфесорка офіс прокурорша знову облажалася,хотіла виявити заговор кровожадних бандйоровцев які собіралі танкі чтоб Київ взяти і власть зельною помарадьоріть
показати весь коментар
01.05.2020 18:37 Відповісти
Біда в тому, що зелені ніколи не дають спростування своїх звинувачень.і основна маса народу сприймає їх інформаціяю як правду. Вони дуже вмілі і цинічні обріхувачи. І вибори за цей рахунок виграли. Зараз в Україні демократичних опозиційних медіа дуже мало.
показати весь коментар
01.05.2020 18:43 Відповісти
хахахахаха, 100 тонн боеприпасов в схроне!
показати весь коментар
01.05.2020 22:17 Відповісти
Сама Венедиктова(****** региАнальная) обнаружила схрон занимаюший Донецкую и Днепропетровскую область
показати весь коментар
02.05.2020 06:25 Відповісти
 
 