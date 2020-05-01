УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5539 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Коронавірус і карантин
947 7

У ЗСУ за минулу добу не зафіксовано хворих на COVID-19: одужали 10 осіб, - Командування Медсил

У ЗСУ за минулу добу не зафіксовано хворих на COVID-19: одужали 10 осіб, - Командування Медсил

За минулу добу нових випадків захворювання на COVID-19 у Збройних силах не зареєстровано.

Про це повідомляє Командування Медсил ЗСУ на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ

"На 07:00 1 травня в Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 44 особи. Також за період пандемії одужали 30 осіб та 2 летальні випадки", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Мер Черкас Бондаренко про пом'якшення карантину: Ми розвантажили "Епіцентр" і відновили соціальну справедливість

За їхніми даними, одужали 10 осіб (Вінницька область - 3, Харківська область - 7 осіб).

На ізоляції (в тому числі самоізоляції) – 298 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчих три доби, – 31 особа.

У ЗСУ за минулу добу не зафіксовано хворих на COVID-19: одужали 10 осіб, - Командування Медсил 01

Автор: 

карантин (18172) ЗСУ (7923) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В ВСУ за минувшие сутки не зафиксировано заболевших Covid-19: выздоровели 10 человек, - Командование Медсил - Цензор.НЕТ 1545
показати весь коментар
01.05.2020 13:52 Відповісти
А что по этому поводу говорят в министерстве коронавируса? ой, в министерстве охраны здоровья?
показати весь коментар
01.05.2020 13:55 Відповісти
Ага. Самое безопасное место - в окопе на передовой.
показати весь коментар
01.05.2020 14:37 Відповісти
Гарна новина. Одужання всім нашим захисникам
показати весь коментар
01.05.2020 14:46 Відповісти
 
 