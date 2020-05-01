У ЗСУ за минулу добу не зафіксовано хворих на COVID-19: одужали 10 осіб, - Командування Медсил
За минулу добу нових випадків захворювання на COVID-19 у Збройних силах не зареєстровано.
Про це повідомляє Командування Медсил ЗСУ на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ
"На 07:00 1 травня в Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 44 особи. Також за період пандемії одужали 30 осіб та 2 летальні випадки", - йдеться в повідомленні.
За їхніми даними, одужали 10 осіб (Вінницька область - 3, Харківська область - 7 осіб).
На ізоляції (в тому числі самоізоляції) – 298 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчих три доби, – 31 особа.
