В окупованому Криму за дивних обставин продовжують гинути і зникати чиновники, - ЗМІ

В окупованому Росією Криму за дивних обставинах продовжують гинути і зникати чиновники.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі "Радіо Свобода".

Видання пише, що з моменту окупації півострова Росією за нез'ясованих обставин померли четверо чиновників, ще двоє зникли. До того ж більшість випадків сталися за схожих обставин - їхні тіла знаходили у ванній кімнаті.

Зокрема, 22 квітня в орендованій квартирі в Ялті виявили мертвим заступника голови департаменту культури уряду Москви Леоніда Ошаріна.

"За попередніми повідомленнями, він (Ошарін. ‒ Ред.) прибув до Ялти з Краснодарського краю на таксі й більше на зв'язок не виходив. Наразі співробітниками поліції здійснюється комплекс оперативно-розшукових заходів, спрямованих на встановлення місця перебування громадянина", ‒ повідомила 22 квітня пресслужба кримського главку МВС Росії.

Російські ЗМІ пишуть, що Леонід Ошарін зник наприкінці березня. Хоча на офіційному сайті мерії Москви вказано, що у чиновника 20 квітня був запланований прийом громадян з питання забезпечення реалізації державної політики в галузі театральної справи та концертної діяльності в Москві.

Російський Telegram-канал Baza 22 квітня стверджує, що за попередньою версією, Леонід Ошарін міг вчинити самогубство: "Його тіло знайшли в центрі Ялти в орендованій квартирі у ванній. Вхідні двері були зачинені ключем зсередини".

А за повідомленням російського інтернет-ресурсу Mash, тіло Леоніда Ошаріна з "різаними ранами" пролежало у ванній понад десять днів.

Офіційних підтверджень цьому немає. За інформацією російських силовиків, призначені експертизи для встановлення точної причини смерті. Зараз встановлюються зв'язки та пересування покійного чиновника.

Леонід Ошарін обіймав посаду в уряді Москви з 2018 року. До цього керував Московським театром імені Маяковського, театром Et Cetera та продюсерським курсом школи-студії МХАТ.

До цього в грудні 2018 року в Сімферополі виявили тіло колишнього глави підконтрольного Росії Центрального райсуду Віталія Михайлова. У 2014 році він перейшов на службу Росії і зберіг свій пост.

У ЗМІ повідомлялося про його самогубство. Подробиці не відомі, але неофіційно джерела повідомляли про його повішення. Причин події російські силовики не оприлюднили.

За інформацією кримських ЗМІ, Віталій Михайлов був сином ексдепутата підконтрольного Росії кримського парламенту від "Единой России" Євгена Михайлова.

У листопаді 2017 року у ванній вчинив суїцид глава "федеральної антимонопольної служби Криму" Тимофій Кураєв.

"За неофіційною інформацією, чиновник повернувся додому, дочекався, коли дружина та двоє дітей заснуть, після чого закрився у ванній кімнаті і вчинив самогубство, записавши суїцид на відео. Зміст відеозапису не розкривається: за словами джерел, на відео Кураєв не пояснює причин свого вчинку", ‒ писала російська "Новая газета".

За інформацією видання, у Тимофія Кураєва було багато недоброзичливців, оскільки кримська ФАС конфліктувала не тільки з чиновниками, але і з великим бізнесом, домагаючись скасування низки контрактів.

Тимофій Кураєв до приїзду на півострів працював у Головному управлінні економічної безпеки та протидії корупції МВС Росії. У кримському управлінні Слідкому Росії згодом повідомили, що за результатами розслідування смерті Тимофія Кураєва "обставини насильницької смерті відсутні, у зв'язку з чим кримінальна справа була припинена".

У серпні 2015 року знайшли повішеним главу підконтрольної Росії адміністрації селища Коктебель Ростислава Сторожика.

Місцеві ЗМІ описали подію більш докладно: "Він наклав на себе руки пізно вночі у ванній, де вранці його й виявила дружина. До другої години ночі Сторожик писав начальнику поліції sms, що в Коктебелі, мовляв, "брудно, багато наркоманів, і взагалі все погано". Ще ввечері чиновник був тверезий і поводився, як зазвичай. О першій годині ночі з ним зідзвонювалися, підозр, що він може накласти на себе руки не було. Джерела пов'язували його смерть з відмовою брати хабарі та йти на контакт з правоохоронцями в питаннях, пов'язаних із забудовою Тихої бухти".

Вдова покійного мера повідомляла російським ЗМІ, що в ту ніч її чоловік "сильно напився, був агресивним і абсолютно не контролював себе".

Ростислав Сторожик був призначений на посаду голови підконтрольної Росії адміністрації Коктебеля у квітні 2015 року. До цього він працював головним технологом "Феодосійського підприємства забезпечення нафтопродуктами".

Ще два інциденти пов'язані зі зникненням колишнього головного архітектора ЯлтиЕдема Керімова та "ексвіцепрем'єра" підконтрольного Росії уряду Криму та колишнього мера Судака Володимира Сєрова.



Едем Керімов



Володимир Сєров

Перший у грудні 2018 року взяв лікарняний і більше не вийшов на роботу. Щодо Сєрова місцеві ЗМІ поширюють інформацію про те, що він нібито виїхав на материкову частину України.