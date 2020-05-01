УКР
В окупованому Криму за дивних обставин продовжують гинути і зникати чиновники, - ЗМІ

В окупованому Криму за дивних обставин продовжують гинути і зникати чиновники, - ЗМІ

В окупованому Росією Криму за дивних обставинах продовжують гинути і зникати чиновники.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі "Радіо Свобода".

Видання пише, що з моменту окупації півострова Росією за нез'ясованих обставин померли четверо чиновників, ще двоє зникли. До того ж більшість випадків сталися за схожих обставин - їхні тіла знаходили у ванній кімнаті.

Зокрема, 22 квітня в орендованій квартирі в Ялті виявили мертвим заступника голови департаменту культури уряду Москви Леоніда Ошаріна.

"За попередніми повідомленнями, він (Ошарін. ‒ Ред.) прибув до Ялти з Краснодарського краю на таксі й більше на зв'язок не виходив. Наразі співробітниками поліції здійснюється комплекс оперативно-розшукових заходів, спрямованих на встановлення місця перебування громадянина", ‒ повідомила 22 квітня пресслужба кримського главку МВС Росії.

Російські ЗМІ пишуть, що Леонід Ошарін зник наприкінці березня. Хоча на офіційному сайті мерії Москви вказано, що у чиновника 20 квітня був запланований прийом громадян з питання забезпечення реалізації державної політики в галузі театральної справи та концертної діяльності в Москві.

Російський Telegram-канал Baza 22 квітня стверджує, що за попередньою версією, Леонід Ошарін міг вчинити самогубство: "Його тіло знайшли в центрі Ялти в орендованій квартирі у ванній. Вхідні двері були зачинені ключем зсередини".

А за повідомленням російського інтернет-ресурсу Mash, тіло Леоніда Ошаріна з "різаними ранами" пролежало у ванній понад десять днів.

Офіційних підтверджень цьому немає. За інформацією російських силовиків, призначені експертизи для встановлення точної причини смерті. Зараз встановлюються зв'язки та пересування покійного чиновника.

Леонід Ошарін обіймав посаду в уряді Москви з 2018 року. До цього керував Московським театром імені Маяковського, театром Et Cetera та продюсерським курсом школи-студії МХАТ.

До цього в грудні 2018 року в Сімферополі виявили тіло колишнього глави підконтрольного Росії Центрального райсуду Віталія Михайлова. У 2014 році він перейшов на службу Росії і зберіг свій пост.

У ЗМІ повідомлялося про його самогубство. Подробиці не відомі, але неофіційно джерела повідомляли про його повішення. Причин події російські силовики не оприлюднили.

За інформацією кримських ЗМІ, Віталій Михайлов був сином ексдепутата підконтрольного Росії кримського парламенту від "Единой России" Євгена Михайлова.

У листопаді 2017 року у ванній вчинив суїцид глава "федеральної антимонопольної служби Криму" Тимофій Кураєв.

"За неофіційною інформацією, чиновник повернувся додому, дочекався, коли дружина та двоє дітей заснуть, після чого закрився у ванній кімнаті і вчинив самогубство, записавши суїцид на відео. Зміст відеозапису не розкривається: за словами джерел, на відео Кураєв не пояснює причин свого вчинку", ‒ писала російська "Новая газета".

За інформацією видання, у Тимофія Кураєва було багато недоброзичливців, оскільки кримська ФАС конфліктувала не тільки з чиновниками, але і з великим бізнесом, домагаючись скасування низки контрактів.

Тимофій Кураєв до приїзду на півострів працював у Головному управлінні економічної безпеки та протидії корупції МВС Росії. У кримському управлінні Слідкому Росії згодом повідомили, що за результатами розслідування смерті Тимофія Кураєва "обставини насильницької смерті відсутні, у зв'язку з чим кримінальна справа була припинена".

У серпні 2015 року знайшли повішеним главу підконтрольної Росії адміністрації селища Коктебель Ростислава Сторожика.

Місцеві ЗМІ описали подію більш докладно: "Він наклав на себе руки пізно вночі у ванній, де вранці його й виявила дружина. До другої години ночі Сторожик писав начальнику поліції sms, що в Коктебелі, мовляв, "брудно, багато наркоманів, і взагалі все погано". Ще ввечері чиновник був тверезий і поводився, як зазвичай. О першій годині ночі з ним зідзвонювалися, підозр, що він може накласти на себе руки не було. Джерела пов'язували його смерть з відмовою брати хабарі та йти на контакт з правоохоронцями в питаннях, пов'язаних із забудовою Тихої бухти".

Вдова покійного мера повідомляла російським ЗМІ, що в ту ніч її чоловік "сильно напився, був агресивним і абсолютно не контролював себе".

Ростислав Сторожик був призначений на посаду голови підконтрольної Росії адміністрації Коктебеля у квітні 2015 року. До цього він працював головним технологом "Феодосійського підприємства забезпечення нафтопродуктами".

Ще два інциденти пов'язані зі зникненням колишнього головного архітектора ЯлтиЕдема Керімова та "ексвіцепрем'єра" підконтрольного Росії уряду Криму та колишнього мера Судака Володимира Сєрова.

Едем Керімов

Володимир Сєров

Перший у грудні 2018 року взяв лікарняний і більше не вийшов на роботу. Щодо Сєрова місцеві ЗМІ поширюють інформацію про те, що він нібито виїхав на материкову частину України.

Автор: 

Топ коментарі
+16
их всех замучила совесть, до смерти!)))
показати весь коментар
01.05.2020 14:18 Відповісти
+13
Перед трибуналом в Гааге .
показати весь коментар
01.05.2020 14:26 Відповісти
+9
Зачистка.
показати весь коментар
01.05.2020 14:16 Відповісти
Зачистка.
показати весь коментар
01.05.2020 14:16 Відповісти
перед чем?
показати весь коментар
01.05.2020 14:17 Відповісти
Угадай с трёх раз... В 1988 -1991-х, было то же самое...
показати весь коментар
01.05.2020 14:22 Відповісти
Кто-то опять сбежит с огромной суммой денег.
показати весь коментар
01.05.2020 15:22 Відповісти
Кто-бы, сомневался... Уже третий месяц пишут о массовом вывозе из России золота за границу... (счёт, в партиях, идёт на тонны). Лидирует, по имеющимся данным, Великобритания...
показати весь коментар
01.05.2020 15:27 Відповісти
Был бы удивлен, если бы вывозили в Зимбабве. )) В Англии очень много недвижимости, теперь уже российской.
показати весь коментар
01.05.2020 21:21 Відповісти
Перед трибуналом в Гааге .
показати весь коментар
01.05.2020 14:26 Відповісти
Для срусских чиновников. Изначально те у кого записано "склонен к измене родине" должны исчезнуть. А уж выпасть из окна, утонуть в ванной, разбиться на машине или водном скутере. Это вопрос второй Это монеткой определяется Кстати, сотрудников бывшей крымской СБУ это касается в первую очередь.
показати весь коментар
01.05.2020 14:26 Відповісти
Путин уже попрощался с ними перед их скоропостижной смертью.
показати весь коментар
01.05.2020 15:04 Відповісти
импортозамещение
показати весь коментар
01.05.2020 14:34 Відповісти
Власть обнаружила у них зачатки мышления (?)
показати весь коментар
01.05.2020 15:07 Відповісти
як сумно .....
показати весь коментар
01.05.2020 15:17 Відповісти
«Сегодня рано утром скончался наш коллега - заместитель председателя совета министров Королев Павел Эдуардович. Человек системный, приехал из столицы, очень много сделал для республики Крым», - сообщил «глава региона» Сергей Аксенов на заседании регионального оперативного штаба по COVID-19.
показати весь коментар
01.05.2020 17:25 Відповісти
их всех замучила совесть, до смерти!)))
показати весь коментар
01.05.2020 14:18 Відповісти
And a good riddance!
показати весь коментар
01.05.2020 14:18 Відповісти
Чиновники должны соображать , что в Крыму они новички .
показати весь коментар
01.05.2020 14:22 Відповісти
Земля очищается от коросты !
показати весь коментар
01.05.2020 14:23 Відповісти
1 зап бат ДУК ПС. Командир Брат Чесний, зам ком бат Брат Комендант
показати весь коментар
01.05.2020 14:23 Відповісти
Мор *********. Штам Крымский.
показати весь коментар
01.05.2020 14:24 Відповісти
За шесть лет четыре чиновника. Радио Свобода выдает желаемое за действительное.
показати весь коментар
01.05.2020 14:25 Відповісти
Ну одного для устрашения остальных.По одному в год.Ще глухарей и подснежников треба посчитать.Так проходит строительство мордовського мира
показати весь коментар
01.05.2020 14:33 Відповісти
Про желаемое это ты хорошо сказал
показати весь коментар
01.05.2020 14:41 Відповісти
За 100 років в Криму помер всього один цар, а скільки змін це принесло.
показати весь коментар
01.05.2020 14:44 Відповісти
можно подумать, на остальной территории это когда-то прекращалось... или о Гонгадзе (сам себе отрезал голову), Вале Семенюк (дважды самозастрелилась), Чечетове (самовыбросился с балкона) и др. забыли? не смешите мои подковы. со времен ссср ничего не изменилось и не изменится
показати весь коментар
01.05.2020 14:27 Відповісти
Окупанти завжди зникали.
показати весь коментар
01.05.2020 14:27 Відповісти
Ну, так орали ж: "Пукін ввєді!" От і померли від розриву прямої кишки.
показати весь коментар
01.05.2020 14:28 Відповісти
А чому наші не пропадають? Даже чомусь за державу образа.
показати весь коментар
01.05.2020 14:29 Відповісти
Мало выпрыгнуло или застрелилось?
показати весь коментар
01.05.2020 14:32 Відповісти
Щоб в одній області стільки? Щось не пам'ятаю, тут же мова тільки за Крим.
показати весь коментар
01.05.2020 14:37 Відповісти
******* зачищает исполнителей грандиозного преступления по аннексии территории чужого государства, чтобы к ему и окружению пришить ничего нельзя было, когда очень скоро дела в параше будут совсем швах и он потеряет власть
показати весь коментар
01.05.2020 14:30 Відповісти
За 6 лет окупации исчезло аж 4 чиновников? Что то даже смешно. Если бы сдохло 40% то ето еще куда нишло бы.
показати весь коментар
01.05.2020 14:31 Відповісти
Здохло це трохи інше, а тут саме щезли..
показати весь коментар
01.05.2020 14:32 Відповісти
Уже 5 Вице-премьер мацой подавился
показати весь коментар
01.05.2020 14:33 Відповісти
И нет им покоя,
Пожил и сгори!
Полоний, полоний,
Полоний, полоний
В горячей крови.
Полоний, полоний,
Полоний, полоний
В горячей крови!
показати весь коментар
01.05.2020 14:32 Відповісти
На росії почався 1917, цар в Могилеві, Ново-Огарьово, бункері, коротше в кущах як завжди, регіони кожен за себе.
показати весь коментар
01.05.2020 14:39 Відповісти
Просто Крым - это хорошее место для самоубийства русских чиновников, это же всем известно
показати весь коментар
01.05.2020 14:40 Відповісти
Сбу в деле
показати весь коментар
01.05.2020 14:40 Відповісти
землю делят
показати весь коментар
01.05.2020 14:41 Відповісти
РФ просить Італію «розрахуватися за гумдопомогу» зняттям санкцій, - італійські ЗМІ
Як пише італійське видання https://www.linkiesta.it/2020/05/aiuti-russia-italia-coronavirus/amp/?fbclid=IwAR3sURSf3XDjc0BeFp7awRv6NSU312b50N-********************-Cic Linkiesta , в листі Слуцький просить натиснути на Брюссель.
Лист Москва передала через посла Росії в Італії Сергія Разова, який просить італійського сенатора Петрочеллі довести його до відома колег у парламенті.
показати весь коментар
01.05.2020 14:41 Відповісти
Издание пишет, что с момента оккупации полуострова Россией при невыясненных обстоятельствах умерли четверо чиновников, еще двое пропали. При этом большинство случаев происходили при схожих обстоятельствах - их тела находили в ванной комнате. Источник: https://censor.net/n3192877



В окупованому Криму за дивних обставин продовжують гинути і зникати чиновники, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 955
показати весь коментар
01.05.2020 14:42 Відповісти
готовятся)))
показати весь коментар
01.05.2020 14:47 Відповісти
Хто бы наших коррупционеров так начал убирать.
показати весь коментар
01.05.2020 14:47 Відповісти
целебный воздух полуострова исцеляет землю Крыма от всякого бурьяна..
показати весь коментар
01.05.2020 14:51 Відповісти
Ахтунг! Ахтунг! Партизанен!!!
показати весь коментар
01.05.2020 14:52 Відповісти
В окупованому Криму за дивних обставин продовжують гинути і зникати чиновники, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6246
показати весь коментар
01.05.2020 14:52 Відповісти
Якутский шаман настраивает бубен. Пока перелёт..
показати весь коментар
01.05.2020 14:53 Відповісти
В окупованому Криму за дивних обставин продовжують гинути і зникати чиновники, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1686
показати весь коментар
01.05.2020 15:14 Відповісти
Самый верный способ самоубийства - три выстрела в затылок...
показати весь коментар
01.05.2020 15:26 Відповісти
В окупованому Криму за дивних обставин продовжують гинути і зникати чиновники, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 849
"ванный" маньяк!?
показати весь коментар
01.05.2020 15:34 Відповісти
Какая-то слабенькая зачистка. Всего один чиновник в год это не пандемия. А вот дайте статистику сколько за этот-же период их издохло от пьянки и в ДТП, не говоря уже про ожирение.
показати весь коментар
01.05.2020 15:37 Відповісти
Сегодня там еще один зажмурился. Королёвым звали...
показати весь коментар
01.05.2020 15:38 Відповісти
показати весь коментар
01.05.2020 16:13 Відповісти
Грибочками отруїлися... В окупованому Криму за дивних обставин продовжують гинути і зникати чиновники, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1343
показати весь коментар
01.05.2020 16:20 Відповісти
да что вы.... я в панике
показати весь коментар
01.05.2020 17:11 Відповісти
в давние времена Крым был местом ссылки..... таперя местом утилизации.
показати весь коментар
01.05.2020 17:38 Відповісти
Что тут можно сказать, хорошие новости. Братва внимательно контролирует понаехавших мокшанских варягов, после "возвращения Крыма в рАдную гавань". Контролирует и "регулирует" их непомерные аппетиты по захвату и переделу собственности на подконтрольных мафии территориях.
показати весь коментар
01.05.2020 17:42 Відповісти
ватный кагонат кушайте с булочкой хохлорусы
показати весь коментар
01.05.2020 21:10 Відповісти
В окупованому Криму за дивних обставин продовжують гинути і зникати чиновники, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 265
показати весь коментар
01.05.2020 21:47 Відповісти
Пауки в банке друг друга жрут..Каково? Атлично,Кинстантин,отлично!
показати весь коментар
01.05.2020 23:28 Відповісти
Эти падлы уже начали камнями давится
показати весь коментар
02.05.2020 02:31 Відповісти
 
 