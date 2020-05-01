УКР
4 981 82

Продовольчі ринки мають сьогодні відкритися, але функціонувати будуть за чіткими правилами, - нарада в Зеленського

Україна готується до поступового пом'якшення карантинних норм, детально опрацьовуючи всі етапи.

Про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на традиційній нараді з представниками Кабінету Міністрів і головних державних відомств, відповідальних за заходи щодо запобігання поширенню COVID-19, яка відбулася під головуванням Президента Володимира Зеленського, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

"Сьогодні мають відкритися продовольчі ринки, однак функціонуватимуть вони за чіткими правилами, щоб запобігти поширенню коронавірусної інфекції", - зазначили в ОП.

Водночас було зазначено, що травневі свята – останні з небезпечних вихідних, які можуть сприяти скупченню людей. Національна поліція поінформувала, що в ці дні у парках чергуватимуть патрулі, щоб запобігти цьому.

Прикордонники повідомили про збільшення кількості осіб, які встановлюють додаток "Дій вдома", що допомагає проходити самоізоляцію під час карантину. Контроль за дотриманням самоізоляції за допомогою додатку відбувається через регулярні повідомлення протягом дня, перевірку відповідності фотографії обличчя еталонній світлині, завантаженій під час встановлення сервісу, а також геолокації мобільного телефону в момент фотографування. Після отримання повідомлення громадянину необхідно протягом 15 хвилин зробити фото свого обличчя на тлі навколишнього середовища.

Голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко повідомив, що з понад семи тисяч громадян, які перетнули кордон на в’їзд в Україну за минулу добу, 65% встановили додаток "Дій вдома". Кількома днями раніше таких було 50%.

"Ми бачимо, що українці стають свідомішими та швидко приймають нововведення й сучасні підходи, щоб убезпечити себе, рідних та оточення. В основі додатку – найкращий зарубіжний досвід. Упевнений, він допоможе українцям комфортніше проходити самоізоляцію під час карантину", – зазначив Володимир Зеленський.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль також додав, що в Україні щодня збільшується кількість людей, які одужують від COVID-19.

+22
Продовольственные рынки должны сегодня открыться, но функционировать будут по четким правилам, - совещание у Зеленского - Цензор.НЕТ 6133
показати весь коментар
01.05.2020 14:36 Відповісти
+19
Зебил актер.
Внимательный взгляд - это его мастерство. На самом деле, в это время он думает о своем пианино
показати весь коментар
01.05.2020 14:39 Відповісти
+16
Да, рынки открылись. Только покупателей нет, так как в городской транспорт у нас не пускают без пропусков. Надо еще, чтобы и транспорт по- нормальному заработал. А вы боялись, что толкучка будет.
показати весь коментар
01.05.2020 14:35 Відповісти
Как внимательно Зебил слушает приказания от шестерки Ахметова. Зацените
показати весь коментар
01.05.2020 14:32 Відповісти
Зебил актер.
Внимательный взгляд - это его мастерство. На самом деле, в это время он думает о своем пианино
показати весь коментар
01.05.2020 14:39 Відповісти
Зебил и "мастерство" с "думает" взаимоисключающие вещи.
показати весь коментар
01.05.2020 14:56 Відповісти
Продовольчі ринки мають сьогодні відкритися, але функціонувати будуть за чіткими правилами, - нарада в Зеленського - Цензор.НЕТ 9124
показати весь коментар
01.05.2020 16:10 Відповісти
Это да. Внимательный взгляд не значит осмысленный
показати весь коментар
01.05.2020 15:13 Відповісти
Правила: КТО НЕ ЗАПЛАТИЛ - ТОТ НЕ ОТКРОЕТСЯ!
показати весь коментар
01.05.2020 19:51 Відповісти
Я не спеціаліст з медицини, але ось провів цікаві розрахунки. Дані брав з такого джерела - https://socialdata.org.ua/prosto_cyfry/
https://socialdata.org.ua/death/
Спеціально брав 2018 рік, коли ще не було коронавірусу. Так ось якщо припустити, що смертність рівномірна по днях (а це не так), то виходить, що в середньому від серцево-судинних захворювань в Україні помирає 1060 людей на добу, від онкології - 212,47, від захворювань органів дихання (найпоширеніші з яких - пневмонія та ураження нижніх дихальних шляхів) - 35,36, а також коли симптоми, ознаки та відхилення від норми, що виявлені при клінічних і лабораторних дослідженнях, не класифіковані в інших рубриках - 51,61.
За 50 днів карантину за умови, що склад населення змінився не сильно, через вище вказані причини померло приблизно - серцево-судинні - 53000, онкологія - 10600, органи дихання - 1770, не класифікованих - 2580, отруєння - 4100, система травлення (з урахуванням ураження печінки від алкоголю) - 3320.
показати весь коментар
01.05.2020 14:34 Відповісти
А почему ты по Украине берешь, где карантин работает и смертность благодаря этому не очень увеличилась? Ты США бери, Италию, Испанию, РФ, где с карантином опоздали. Хотя РФ можешь не брать - там цифры по смертям явно сильно занижены.
показати весь коментар
01.05.2020 14:38 Відповісти
Ха! Ха! Ха!!!!
показати весь коментар
01.05.2020 14:44 Відповісти
А там по их же статистике ежедневная смертность такая же как и в прошлом году.
Это просто большой лохотрон.
показати весь коментар
01.05.2020 14:47 Відповісти
Да ладно? А вот в Нью-Йорке почему-то смертность раз так в пять выше средней!
https://www.nytimes.com/interactive/2020/04/27/upshot/coronavirus-deaths-new-york-city.html
А можно воспользовавшись данными ЦКЗ посмотреть смертность по штатам с 2015 года.
Такого количества смертей еще не было.
https://gis.cdc.gov/grasp/fluview/mortality.html
И в Италии выше смертность, и в Испании. А если взять смертность в наиболее пострадавшем регионе Италии (Ломбардия), то ситуация окажется не лучше Нью-Йоркской. Более того, в странах которые отчитались, что коронавируса у них нет, эта самая смертность почему-то тоже выше. Не слабый такой лохотрон получился. Только люди почему-то реально умирают.
показати весь коментар
01.05.2020 16:03 Відповісти
Не выше чем смертность во время эпидемии гриппа причём смертность от осложнений...
показати весь коментар
01.05.2020 16:13 Відповісти
В Германии за 2019 год умерли 879 959 человек.

Среднестатистическая смертность за месяц: 73 тысячи 329 человек.

Среднестатистическая смертность за сутки в 2019 году: 2411 человек.

За 84 дня 2020-го в Германии умерли 201 777 человека.

Среднестатистическая смертность за сутки нынешнего года - 2402 человека.

Умерли по состоянию на 18.00 24 марта - 1 820 человек.
показати весь коментар
01.05.2020 16:20 Відповісти
Странную Вы статистику приводите. Еще и по всем странам. Вы в курсе, что Вы сравниваете среднее количество умерших за 2019 год со средним количеством умерших в 2020 году ДО коронавируса. Потому как в Германии по состоянию на 18.00 24 марта от короны умерло всего 157 человек. Какой смысл растягивать эти трупы на весь год? Что это покажет?
показати весь коментар
01.05.2020 17:12 Відповісти
Ссылочки иногда нужно открывать и смотреть, если собираетесь отвечать. Смертность в Нью-Йорке выше в 5 раз, чем за любой аналогичный период с 2015 года (не именно за апрель, а вообще за любой). Так что не было еще такой смертности.
показати весь коментар
01.05.2020 16:49 Відповісти
смотри посты ниже и выше - пургу разгоняешь в угоду прохродимцев...
показати весь коментар
01.05.2020 16:56 Відповісти
В Италии в 2019 году умерли 579 тысяч 244 человека.

Среднестатистическая смертность за месяц: 48 тысяч 270 человек.

Среднестатистическая смертность за сутки в 2019 году: 1587 человек.

За 84 дня 2020-го в Италии умерли 32 831 человек.

Среднестатистическая смертность за сутки нынешнего года - 1584 человека.

Умерли по состоянию на 18.00 24 марта - 1325 человек.
показати весь коментар
01.05.2020 16:18 Відповісти
В Испании за 2019 год умерли: 403 581 человек

Среднестатистическая смертность за месяц: 33 631 человек.

Среднестатистическая смертность за сутки в 2019 году: 1084 человека.

За 84 дня 2020-го в Испании умерли 92 294 человека.

Среднестатистическая смертность за сутки нынешнего года - 1099 чел
показати весь коментар
01.05.2020 16:25 Відповісти
Нескладні розрахунки по США по тому ж 2018 року для резидентів (https://www.cdc.gov/nchs/products/databriefs/db355.htm ):
серце - 1479,12/день (73 956,16 за 50 днів)
онкологія - 1362,59 (68 129,32)
легені - 367,54 (18 376,99)
показати весь коментар
01.05.2020 15:01 Відповісти
А не хочешь по Нью-Йорку сравнить. Или по Бергамо.
показати весь коментар
01.05.2020 15:14 Відповісти
Або ось у перерахунку на 50 днів по 2017 року (https://www.cdc.gov/nchs/fastats/deaths.htm )
Heart disease 88 692
Cancer 82 069
Chronic lower respiratory diseases 21 945
Stroke (cerebrovascular diseases) 20 052
Diabetes 11 447
Influenza and Pneumonia 7 626
показати весь коментар
01.05.2020 15:16 Відповісти
А давайте Вы проведете расчеты по данным ЦКЗ?
https://gis.cdc.gov/grasp/fluview/mortality.html
Можете объяснить, почему в Нью-Йорке за неделю умирало людей в 5 раз больше, чем обычно?
https://www.nytimes.com/interactive/2020/04/27/upshot/coronavirus-deaths-new-york-city.html
Все резко заболели раком, диабетом и ИБС?
Такая же ситуация во всех эпицентрах заражения. Просто у амеров отличная статистика, поэтому ей удобно пользоваться.
показати весь коментар
01.05.2020 16:09 Відповісти
Ще раз - я не медик, я фізик, і ці свої розрахунки писав просто показати які показники смертності по інших хворобах і чи нема бажання у певних "зацікавлених сторін" приписати короновірусу смерть від іншої хвороби. Я не кажу, що вірусу нема. Він є дійсно небезпечним для людей з певними хворобами і цілком можливо призводить до того, що вони померли, хоча могли деякий (невідомо який) час ще пожити. Крім того, зараз зменшили кількість планових операцій, зокрема на серці. Не знаю, як це впливаю на статистику. Щодо графіків, то на тому графіку, що на https://gis.cdc.gov/grasp/fluview/mortality.html https://gis.cdc.gov/grasp/fluview/mortality.html, там є "аномальних" пік на 3 тижні сезону 2017-2018. З чим він пов'язаний? Я не знаю, що тоді було в Штатах, бо жив і працював там раніше того сезону. Щоб робити якісь висновки з точки зору аналізу тих графіків треба мати більше даних. Зокрема треба б знати як він поведе себе протягом 2-3 наступних років. Чи не буде там "аномальних" падінь за рахунок тих людей, що могли б ще пару років пожити. https://gis.cdc.gov/grasp/fluview/mortality.html
показати весь коментар
01.05.2020 17:09 Відповісти
Эти пики там повторяются практически каждый год. И как раз показывают эпидемию гриппа. В 2017 скорей всего либо грипп был злее, чем обычно, либо со штаммом при вакцинации не угадали. Вы для интереса посмотрите не общенациональную статистику, а именно по Нью-Йорку (вы можете выбрать на том сайте любой штат). Вы скорее всего правы в том, что умерли люди, большая часть из которых умерла бы в течение нескольких лет. А значит и смертность потом снизится. Но просто человечество так много сделало для того, чтобы уйти от естественного отбора и увеличить продолжительность жизни, а природа вновь отвоевывает свое.
Я не сторонник паники и не кричу о том, что все пропало. Более того я противник дурацких карантинных мер в Украине. Но люди должны быть более сознательными. В том ,чтобы одеть маску, держать дистанцию, пользоваться антисептиком и мыть руки ничего сложного нет. Да - это не 100% гарантия здоровья, но темпы распространения заразы снизит.
показати весь коментар
01.05.2020 19:37 Відповісти
такие вопросы- уровень максимум вице-примьера а не ПРзеДЕНТА
показати весь коментар
01.05.2020 14:34 Відповісти
Реально местных органов и Мэров. Глав администраций на местах.
показати весь коментар
01.05.2020 14:36 Відповісти
согласен
показати весь коментар
01.05.2020 14:45 Відповісти
Так мерам ніззя! Аваков проти мерів кримінальні провадження відкриває за таке.
От цікаво, а проти Зєлі він тоже напише у твіттері https://censor.net/news/3192854/avakov_meru_cherkass_bondarenko_reagirovanie_budet_jestkim_prekratite_riskovat_zdorovem_i_jiznyu_lyudeyi? )))
показати весь коментар
01.05.2020 14:59 Відповісти
бе...бе...бе...бе....)))
показати весь коментар
01.05.2020 15:02 Відповісти
А чем президенту еще заняться? Херостук ничем не занимается. Так имитация и показуха. Клоун.
показати весь коментар
01.05.2020 15:15 Відповісти
А зачем? У нас экономика как мамонт - не помрет, а вот то шо преставились за 3 месяца столько шо как в Германии за день, и Германие не беспределит с карантином как тут - наср.....ть.
Правда есть одно "но", жЫрное такое(никогда не верь статистике околосовковых стран, дороже выйдет... кхе-кхе)
показати весь коментар
01.05.2020 14:35 Відповісти
В Германии впервые за много лет отменили знаменитый Октоубер фест. Так что с карантином у них все в порядке.
показати весь коментар
01.05.2020 14:40 Відповісти
Сколько пафоса! Сколько инфо пиара! Прям проблему светового масштаба решают, слуги уроды.
показати весь коментар
01.05.2020 14:35 Відповісти
Да, рынки открылись. Только покупателей нет, так как в городской транспорт у нас не пускают без пропусков. Надо еще, чтобы и транспорт по- нормальному заработал. А вы боялись, что толкучка будет.
показати весь коментар
01.05.2020 14:35 Відповісти
И за плтора месяцев у покупателей рынков уже бабла НЕТ!
показати весь коментар
01.05.2020 14:37 Відповісти
У пенсионеров есть. Даже еще 1000 добавили.
показати весь коментар
01.05.2020 14:42 Відповісти
Ну теперь торговля заработает! Целевая группа пенсы, двигатели коммерции!
показати весь коментар
01.05.2020 14:53 Відповісти
Щоб потрапити на ринок потрібно ще і чергу вистояти.
Продовольственные рынки должны сегодня открыться, но функционировать будут по четким правилам, - совещание у Зеленского - Цензор.НЕТ 1111
показати весь коментар
01.05.2020 14:44 Відповісти
В АТБ у нас тоже очередь на улице.
показати весь коментар
01.05.2020 14:46 Відповісти
Это везде так.Стоит охранник,тычет термометром.Машины едут на голову.Тьма людей в очереди.Зебилизм в реале!
показати весь коментар
01.05.2020 14:47 Відповісти
Строге правило - частку в ОП.
показати весь коментар
01.05.2020 14:35 Відповісти
Продовольственные рынки должны сегодня открыться, но функционировать будут по четким правилам, - совещание у Зеленского - Цензор.НЕТ 6133
показати весь коментар
01.05.2020 14:36 Відповісти
ПОциентов в связанном виде доставлять можно?
показати весь коментар
01.05.2020 14:40 Відповісти
Нужно.
показати весь коментар
01.05.2020 14:44 Відповісти
Масочка йому пасує. Взагалі пасує коли хлібало закрите.
показати весь коментар
01.05.2020 14:37 Відповісти
Не лгите не один рынок в киеве не открылся!!! Столичка работала весь карантин. Идем на акцию протеста 3 мая на пл. Незалежности на 11 час!!!
показати весь коментар
01.05.2020 14:37 Відповісти
У нас 9 рынков открылось. Только не все пришли.
показати весь коментар
01.05.2020 14:43 Відповісти
Поддерживаю. Но только без намордников. Протестовать в намордниках против намордников глупо итупо.
показати весь коментар
01.05.2020 14:45 Відповісти
Мабуть скоро новиєліца журавлиними ключами на Ростов летітимуть
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8E%D1%80?source=feed_text&epa=HASHTAG ＃Велюр ,https://www.facebook.com/hashtag/%D1%94%D0%BF%D1%96%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80?source=feed_text&epa=HASHTAG ＃Єпіцентр )
показати весь коментар
01.05.2020 14:38 Відповісти
это лучше чем разводными (за развод народа) по кумполу... для них лучше... для меня? пока не знаю. я с одной стороны кагбэ добрый, но...
показати весь коментар
01.05.2020 14:42 Відповісти
Обратите внимание на формулировку- ДОЛЖНЫ!!! Опять должны... где и при каких обстоятельствах возник этот долг?
показати весь коментар
01.05.2020 14:43 Відповісти
А хозтовары, Вова?
Не всёж эпицентру греться?
Дайте номер Ермака, хочу посаду купить, чтобы работать!
показати весь коментар
01.05.2020 14:43 Відповісти
Ермак соблюдает карантин и больше одного человека в кабинет не пускает.
Там карлссон уже неделю не выходит, вывернул все карманы, теперь живет на коврике под дверью.
показати весь коментар
01.05.2020 14:46 Відповісти
на Борщаговке, продавцы сегодня ругались с охраной, которая так и не открыла базар, нет приказа((( народ смотрел и понимал страна сгнила, тут в каждом углу страны свой порядок(((
показати весь коментар
01.05.2020 14:46 Відповісти
"Блазенята" поняли, что если не "возглавить процесс", то его возглавят другие, а их завтра будут бить на Майдане... Поэтому решили "принять решение"...
показати весь коментар
01.05.2020 14:46 Відповісти
Блин! Да я без транспорта на своих двоих прийду эту зеленую гниду за горло подержать! Транспорт откройте, ссуки конченные! Вам то что, вас на персональных машинках возят с ветерком, вам на проблемы людей плевать, уроды конченные.
показати весь коментар
01.05.2020 14:47 Відповісти
"Майские праздники это время когда может произойти массовое скопление людей", так зачем провоцировать эти скопления открывая рынки раньше 12 мая. Логика совершенно отсутствует, даже в эмбрионном состоянии. ( Уж если хотели открывать, так это было нужно делась с 12 мая, а лучше с 25 ( по истечению инкубационного периода майских праздников, когда картина была бы более полной).
показати весь коментар
01.05.2020 14:48 Відповісти
Логика тут такая: будут безропотно сидеть - будут сидеть. А только малейший движняк так сразу вирус исчез и все можна. Вот так бы и с школами поступить. Нахрена дети дома сидят? Вот нахрена?
показати весь коментар
01.05.2020 14:52 Відповісти
Наше правительство любит квесты. Рынки открыли - конечно же, хорошо, но как в Киеве добраться до рынка, если транспорт не работает? А бабуськи из пригородов "пешком по шпалам" дошлепают?
показати весь коментар
01.05.2020 14:49 Відповісти
Дааа, беспредельщик янык по сравнению с тем что творит зеленолупая быцота - так себе, лошара
показати весь коментар
01.05.2020 14:55 Відповісти
показати весь коментар
01.05.2020 16:14 Відповісти
янелох-идиот, работающий по четкин правилам кремля.
показати весь коментар
01.05.2020 15:00 Відповісти
Тьфу на тебя, янелох. Какие правила? Для тебя и закон не закон
показати весь коментар
01.05.2020 15:02 Відповісти
масочка мабуть біленький хобот прикриває, нюхав щось воно...
показати весь коментар
01.05.2020 15:03 Відповісти
В Конче-Заспе в карантин работает ресторан. Одним из гостей заведения был нардеп от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Вадим Столар https://gordonua.com/
показати весь коментар
01.05.2020 15:05 Відповісти
В Украине так, что попу можна - то лошаре зась.
показати весь коментар
01.05.2020 15:22 Відповісти
А ВЫ шо хо телили? Это власть.
показати весь коментар
01.05.2020 15:08 Відповісти
Продовольчі ринки мають сьогодні відкритися, але функціонувати будуть за чіткими правилами, - нарада в Зеленського - Цензор.НЕТ 6063
показати весь коментар
01.05.2020 15:08 Відповісти
Что очко жим жим ? Володя схименися.
показати весь коментар
01.05.2020 15:10 Відповісти
Я не знаю как говрят плохо.
показати весь коментар
01.05.2020 15:12 Відповісти
Продовольчі ринки мають сьогодні відкритися, але функціонувати будуть за чіткими правилами, - нарада в Зеленського - Цензор.НЕТ 2147
показати весь коментар
01.05.2020 15:12 Відповісти
Возьми человека с никуда.
показати весь коментар
01.05.2020 15:13 Відповісти
Купи и продай больше не будет. Народ поумнел.
показати весь коментар
01.05.2020 15:46 Відповісти
Зеленский, не лезь в рынки - это подстава. Те, кто требует их открыть, тебя же за это и съедят.
показати весь коментар
01.05.2020 16:21 Відповісти
Ви вже задовбали своїм надуманим і роздутим короновірусом кожну українську родину.
показати весь коментар
01.05.2020 16:23 Відповісти
Зеля! Карантин происходит от Quaranta - сорок. Сорок дней прошло. Начинай открывать предприятия , с соблюдением мер предосторожности. Иначе промышленность уйдёт в крах!
В Италии карантин с 12.03,в Украине - с 17.03. Здесь с мая начнут работать многие производства. А вам на кого надеяться? На МВФ и ЕС? Насмешили. Те ещё *барыги*.
показати весь коментар
01.05.2020 16:56 Відповісти
зеля, пойди проспись!
показати весь коментар
01.05.2020 18:06 Відповісти
ну как это рынки откроются без солнцеликого зе))) президент страны занимается рынками, тьфу аж противно от этого популизма тупого
показати весь коментар
01.05.2020 18:37 Відповісти
Работаю на рынке в райцентре , в Харьковской области . Сегодня с восьми утра открыли вход в продуктовый ряд и предупредили , что выход - только по прямой , в одну сторону , на противоположную рынку улицу . Так и было . Я одел маску и решил проверить . На воротах рынка стоял администратор . , непонятная женщина с прибором сказала мне закатить рукав , - приложила к запястью какую-то пластмассу и озвучила 36 и 5 . После этого двое полицейских осмотрели меня визуально и пропустили в проход , называемый рынком овощей . Некоторые покупатели , стояли в очереди , - овощи действительно были дешевле , чем в маркетах , а многие искали мясную продукцию , но её просто не было . ))
показати весь коментар
01.05.2020 18:38 Відповісти
 
 