Продовольчі ринки мають сьогодні відкритися, але функціонувати будуть за чіткими правилами, - нарада в Зеленського
Україна готується до поступового пом'якшення карантинних норм, детально опрацьовуючи всі етапи.
Про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на традиційній нараді з представниками Кабінету Міністрів і головних державних відомств, відповідальних за заходи щодо запобігання поширенню COVID-19, яка відбулася під головуванням Президента Володимира Зеленського, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.
"Сьогодні мають відкритися продовольчі ринки, однак функціонуватимуть вони за чіткими правилами, щоб запобігти поширенню коронавірусної інфекції", - зазначили в ОП.
Водночас було зазначено, що травневі свята – останні з небезпечних вихідних, які можуть сприяти скупченню людей. Національна поліція поінформувала, що в ці дні у парках чергуватимуть патрулі, щоб запобігти цьому.
Прикордонники повідомили про збільшення кількості осіб, які встановлюють додаток "Дій вдома", що допомагає проходити самоізоляцію під час карантину. Контроль за дотриманням самоізоляції за допомогою додатку відбувається через регулярні повідомлення протягом дня, перевірку відповідності фотографії обличчя еталонній світлині, завантаженій під час встановлення сервісу, а також геолокації мобільного телефону в момент фотографування. Після отримання повідомлення громадянину необхідно протягом 15 хвилин зробити фото свого обличчя на тлі навколишнього середовища.
Голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко повідомив, що з понад семи тисяч громадян, які перетнули кордон на в’їзд в Україну за минулу добу, 65% встановили додаток "Дій вдома". Кількома днями раніше таких було 50%.
"Ми бачимо, що українці стають свідомішими та швидко приймають нововведення й сучасні підходи, щоб убезпечити себе, рідних та оточення. В основі додатку – найкращий зарубіжний досвід. Упевнений, він допоможе українцям комфортніше проходити самоізоляцію під час карантину", – зазначив Володимир Зеленський.
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль також додав, що в Україні щодня збільшується кількість людей, які одужують від COVID-19.
Внимательный взгляд - это его мастерство. На самом деле, в это время он думает о своем пианино
https://socialdata.org.ua/death/
Спеціально брав 2018 рік, коли ще не було коронавірусу. Так ось якщо припустити, що смертність рівномірна по днях (а це не так), то виходить, що в середньому від серцево-судинних захворювань в Україні помирає 1060 людей на добу, від онкології - 212,47, від захворювань органів дихання (найпоширеніші з яких - пневмонія та ураження нижніх дихальних шляхів) - 35,36, а також коли симптоми, ознаки та відхилення від норми, що виявлені при клінічних і лабораторних дослідженнях, не класифіковані в інших рубриках - 51,61.
За 50 днів карантину за умови, що склад населення змінився не сильно, через вище вказані причини померло приблизно - серцево-судинні - 53000, онкологія - 10600, органи дихання - 1770, не класифікованих - 2580, отруєння - 4100, система травлення (з урахуванням ураження печінки від алкоголю) - 3320.
Это просто большой лохотрон.
https://www.nytimes.com/interactive/2020/04/27/upshot/coronavirus-deaths-new-york-city.html
А можно воспользовавшись данными ЦКЗ посмотреть смертность по штатам с 2015 года.
Такого количества смертей еще не было.
https://gis.cdc.gov/grasp/fluview/mortality.html
И в Италии выше смертность, и в Испании. А если взять смертность в наиболее пострадавшем регионе Италии (Ломбардия), то ситуация окажется не лучше Нью-Йоркской. Более того, в странах которые отчитались, что коронавируса у них нет, эта самая смертность почему-то тоже выше. Не слабый такой лохотрон получился. Только люди почему-то реально умирают.
Среднестатистическая смертность за месяц: 73 тысячи 329 человек.
Среднестатистическая смертность за сутки в 2019 году: 2411 человек.
За 84 дня 2020-го в Германии умерли 201 777 человека.
Среднестатистическая смертность за сутки нынешнего года - 2402 человека.
Умерли по состоянию на 18.00 24 марта - 1 820 человек.
Среднестатистическая смертность за месяц: 48 тысяч 270 человек.
Среднестатистическая смертность за сутки в 2019 году: 1587 человек.
За 84 дня 2020-го в Италии умерли 32 831 человек.
Среднестатистическая смертность за сутки нынешнего года - 1584 человека.
Умерли по состоянию на 18.00 24 марта - 1325 человек.
Среднестатистическая смертность за месяц: 33 631 человек.
Среднестатистическая смертность за сутки в 2019 году: 1084 человека.
За 84 дня 2020-го в Испании умерли 92 294 человека.
Среднестатистическая смертность за сутки нынешнего года - 1099 чел
серце - 1479,12/день (73 956,16 за 50 днів)
онкологія - 1362,59 (68 129,32)
легені - 367,54 (18 376,99)
Heart disease 88 692
Cancer 82 069
Chronic lower respiratory diseases 21 945
Stroke (cerebrovascular diseases) 20 052
Diabetes 11 447
Influenza and Pneumonia 7 626
https://gis.cdc.gov/grasp/fluview/mortality.html
Можете объяснить, почему в Нью-Йорке за неделю умирало людей в 5 раз больше, чем обычно?
https://www.nytimes.com/interactive/2020/04/27/upshot/coronavirus-deaths-new-york-city.html
Все резко заболели раком, диабетом и ИБС?
Такая же ситуация во всех эпицентрах заражения. Просто у амеров отличная статистика, поэтому ей удобно пользоваться.
Я не сторонник паники и не кричу о том, что все пропало. Более того я противник дурацких карантинных мер в Украине. Но люди должны быть более сознательными. В том ,чтобы одеть маску, держать дистанцию, пользоваться антисептиком и мыть руки ничего сложного нет. Да - это не 100% гарантия здоровья, но темпы распространения заразы снизит.
От цікаво, а проти Зєлі він тоже напише у твіттері https://censor.net/news/3192854/avakov_meru_cherkass_bondarenko_reagirovanie_budet_jestkim_prekratite_riskovat_zdorovem_i_jiznyu_lyudeyi? )))
Правда есть одно "но", жЫрное такое(никогда не верь статистике околосовковых стран, дороже выйдет... кхе-кхе)
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8E%D1%80?source=feed_text&epa=HASHTAG ＃Велюр ,https://www.facebook.com/hashtag/%D1%94%D0%BF%D1%96%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80?source=feed_text&epa=HASHTAG ＃Єпіцентр )
Не всёж эпицентру греться?
Дайте номер Ермака, хочу посаду купить, чтобы работать!
Там карлссон уже неделю не выходит, вывернул все карманы, теперь живет на коврике под дверью.
В Италии карантин с 12.03,в Украине - с 17.03. Здесь с мая начнут работать многие производства. А вам на кого надеяться? На МВФ и ЕС? Насмешили. Те ещё *барыги*.