Школа онлайн: замість уроку про російську агресію показали відео з Усиком. У МОН заміну пояснили технічними причинами

"Всеукраїнська школа онлайн" замість уроку з темою "Російська агресія проти України" показала урок з боксером Усиком про науково-технічну революцію.

Зазначається, що в розкладі для 11 класу на сайті Міністерства освіти і науки зазначено, що в межах предмета "Всесвітня історія" буде викладено тему "Агресія Росії проти України в 2014 році. Російсько-українська війна".

Утім, на офіційному каналі Міністерства освіти і науки в Ютуб замість оголошеного уроку вийшов інший - про науково-технічну революцію, знятий за участю боксера Олександра Усика.

Через кілька годин МОН у відповідь на запит "Радіо Свобода" пояснило заміну уроку технічними нюансами.

"Після зйомки кожен урок проходить кілька ступенів експертизи, а також складний процес монтажної роботи. Оскільки урок, заявлений у розкладі, не був технічно підготовлений до трансляції, на жаль, довелося надати для ефіру інший урок", - йдеться у відповіді на запит.

Міністерство обіцяє, що урок історії на тему російської агресії в Україні вийде пізніше. Щоправда, відомство не уточнило, коли саме.

"Заняття на тему російсько-української війни обов'язково буде в ефірі телеканалів, що транслюють "Всеукраїнську школу онлайн" для 11 класу, а також на YouТube-каналі МОН після його підготовки до ефіру", - зазначили в пресслужбі.

