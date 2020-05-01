УКР
Школа онлайн: замість уроку про російську агресію показали відео з Усиком. У МОН заміну пояснили технічними причинами

"Всеукраїнська школа онлайн" замість уроку з темою "Російська агресія проти України" показала урок з боксером Усиком про науково-технічну революцію.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Радіо Свобода".

Зазначається, що в розкладі для 11 класу на сайті Міністерства освіти і науки зазначено, що в межах предмета "Всесвітня історія" буде викладено тему "Агресія Росії проти України в 2014 році. Російсько-українська війна".

Утім, на офіційному каналі Міністерства освіти і науки в Ютуб замість оголошеного уроку вийшов інший - про науково-технічну революцію, знятий за участю боксера Олександра Усика.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Ходіть у храм причащатися, сповідатися і тоді буде все добре", - боксер Усик дав рекомендації щодо боротьби з коронавірусом. ВIДЕО

Через кілька годин МОН у відповідь на запит "Радіо Свобода" пояснило заміну уроку технічними нюансами.

"Після зйомки кожен урок проходить кілька ступенів експертизи, а також складний процес монтажної роботи. Оскільки урок, заявлений у розкладі, не був технічно підготовлений до трансляції, на жаль, довелося надати для ефіру інший урок", - йдеться у відповіді на запит.

Міністерство обіцяє, що урок історії на тему російської агресії в Україні вийде пізніше. Щоправда, відомство не уточнило, коли саме.

"Заняття на тему російсько-української війни обов'язково буде в ефірі телеканалів, що транслюють "Всеукраїнську школу онлайн" для 11 класу, а також на YouТube-каналі МОН після його підготовки до ефіру", - зазначили в пресслужбі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Навчальний рік у школах завершиться не пізніше 1 липня, - в.о. міністра освіти Мандзій. ВIДЕО

Автор: 

школа (2269) Усик Олександр (81)
Топ коментарі
+86
Та ні які вони не придурки. Вони роблять свою справу. Здають Україну *****.
А придурки ті, хто їх обрали.
показати весь коментар
01.05.2020 14:50 Відповісти
+83
Школа онлайн: вместо урока о российской агрессии показали видео с Усиком. В МОН замену объяснили техническими причинами - Цензор.НЕТ 3128
показати весь коментар
01.05.2020 14:42 Відповісти
+53
Зелена освіта вона така...
показати весь коментар
01.05.2020 14:41 Відповісти
Сторінка 2 з 2
каждое действие зеленой власти ведет к *******
впрочем как и бездействие
чем дольше єто продолжается тем ближе к пропасти откуда выбраться будет стоить очень и очень дорого
показати весь коментар
01.05.2020 15:18 Відповісти
зато тоді вже можна очистити все...до останього "маллороса"...чемодан,вакзал-рассея"...пожиттєво...!
показати весь коментар
01.05.2020 15:57 Відповісти
не факт
показати весь коментар
01.05.2020 16:10 Відповісти
школа Хайнлайн, "Хогбени"
показати весь коментар
01.05.2020 15:24 Відповісти
Все понимаю. Ватность, имперскость, глупость. НО!!!
урок с боксером Усиком о научно-технологической революции

Школа онлайн: замість уроку про російську агресію показали відео з Усиком. У МОН заміну пояснили технічними причинами - Цензор.НЕТ 4763


показати весь коментар
01.05.2020 15:24 Відповісти
"Оно ведь раньше как было? Топор, плуг да дубина тёсаная - вот тебе и весь, значится, енстрУмент. А ужо потом революция случилася, научно-техницкая стало быть. Вот с тех пор науки всякие с техниками и появилися. Вот я вам и говорю: революция ента - дело хорошее. Знамо дело, агрегат механицкий - с ним оно какось сподручнее..."
показати весь коментар
01.05.2020 15:52 Відповісти
-- пап, а шо такойє аборт?
-- ну, ета.... - і папа всьо рассказал.
-- всьо равно нєпанятно как ето: "а волни і стонут, і плачут, і бйюцца аборт *******"
показати весь коментар
01.05.2020 16:57 Відповісти
Школа онлайн: замість уроку про російську агресію показали відео з Усиком. У МОН заміну пояснили технічними причинами - Цензор.НЕТ 1871
показати весь коментар
01.05.2020 19:30 Відповісти
Поки воно вдавало з себе українця, то й виглядало як людина, а тепер, як став самим собою, така страхолюдина! з цією кацапською бородою....
показати весь коментар
01.05.2020 15:25 Відповісти
Школа онлайн: замість уроку про російську агресію показали відео з Усиком. У МОН заміну пояснили технічними причинами - Цензор.НЕТ 2554
показати весь коментар
01.05.2020 15:39 Відповісти
В мене лише одне питання.
Хоч встидно?
показати весь коментар
01.05.2020 15:45 Відповісти
всього три людини зараз колотять країною...пан Ко,пан Єрмак та пан Портнов...чи не дивно...?! а заходив от такий коник "Галабородька"...
показати весь коментар
01.05.2020 15:55 Відповісти
Шо непонятно..."пізднише"
показати весь коментар
01.05.2020 15:42 Відповісти
через 4 роки...якщо Україна залишиться...раніш навряд...
показати весь коментар
01.05.2020 15:53 Відповісти
Зе-******* знову "зашкварилась"...бо й концертік на інтері і кацабські фільми ніхто відміняти не буде...а тут прям-"па техническим причинам"...сказали б прямо-не нада злить пуйла...
показати весь коментар
01.05.2020 15:52 Відповісти
От суки пархаті...
показати весь коментар
01.05.2020 16:12 Відповісти
А **** у ведущего,породии на Шария,пионерский галстук задом наперёд?
показати весь коментар
01.05.2020 16:19 Відповісти
Зелені кінчені уроди
показати весь коментар
01.05.2020 16:30 Відповісти
Кого це ти діччю назвав ? Усіка ?
показати весь коментар
01.05.2020 17:44 Відповісти
Бубочка заявив, що працює на об"єднання............ от кого з ким не оголосив.
По діям його і його команди бачимо, що вони намагаються вихолостити з пам"яті підлітків українську національну гідність.
100 років комуножиди стирали з пам"яті українців іх національну ідентифікацію, Цим тепер займається зелесрань з ВПХлалала - працюють на об"єднання. Інститут національної пам"яті став інститутом обрізаної пам"яті.
"Обрізані стран СНГ єднайтесь".
показати весь коментар
01.05.2020 16:31 Відповісти
Деградация просто на лицо. Усик и научно-техническая революция...

Школа онлайн: замість уроку про російську агресію показали відео з Усиком. У МОН заміну пояснили технічними причинами - Цензор.НЕТ 1056
показати весь коментар
01.05.2020 16:32 Відповісти
Украинцы, если Усик находится под влиянием рыговской ваты, то его нужно от туда вытаскивать, а не помогать рыгам его в вату и дальше тягнуть. Чем вы тогда гавкающие на Усика лучше рыгов?
показати весь коментар
01.05.2020 16:36 Відповісти
Вытаскивать уже нельзя. Заболевание ватой это как ганрена. Можно только отрезать и забыть.
показати весь коментар
01.05.2020 16:45 Відповісти
Ты знаешь сколько ваты в параше уже перестало быть ватой и хаят ***** на чём свет стоит? Миллионы! А сколько в Крыму, почувствовав на своей шкуре руцкий мир *****, перестало быть ватой? Сотни тысяч! А сколько украинцев в 2014 когда ***** напал на Украину перестали быть ватой? Миллионы! Нэ мэлы дурныць.
показати весь коментар
01.05.2020 16:58 Відповісти
А де ж 73% взялося?А зараз зеб1л1в,що менше стало,чи вони в п1дп1лля п1шли?
показати весь коментар
01.05.2020 18:34 Відповісти
В этих 73% И Майдан тоже, Майдан против потроха голосовал. Чи у накс только 8% не вата, а 92% вата?
показати весь коментар
06.05.2020 17:13 Відповісти
они то хйла хают, но ватой быть не перестали - фошыздов-биндеровцев ненавидят, дидывоевале, георгиевские ленты и все дела.
показати весь коментар
01.05.2020 20:08 Відповісти
А ті що хайат хйла готові вже повертати Крим?
Що? Ні?
То нащо нам ця інформація?
показати весь коментар
01.05.2020 23:01 Відповісти
Дело даже не в Усике а в системе, которая сознательно засерает детям мозг "братской" любовью. Эта же система способствовала тому, чтоб Усик таким ватным стал. Скоро какая-нибудь Лукаш, Бондаренко или Монтян будет детям лекции читать. Предложите и их откуда-то вытаскивать?
показати весь коментар
01.05.2020 16:50 Відповісти
Да - мы должны противостоять кремлёвской пропаганде интеллектом, эрудицией и интуицией, а не руки опускать. И за мировозрение Усика мы должны побороться и победить, бо Усик это достояние Украины, а не рыговская кукла.
показати весь коментар
01.05.2020 17:01 Відповісти
та не ригівська, а цапська
показати весь коментар
01.05.2020 17:16 Відповісти
А у тебя гречкосея наверное кто не из села той цап? А не прихуйло ли ты у себя там в кацапетовке?
показати весь коментар
01.05.2020 18:24 Відповісти
хахахаахах... оце і вся твоя ерудиція й інтелект помножені на ІНТУЇЦІЮ)))) застосовуючи дедукцію й простий психоаналіз, приходимо до висновку - балаболка ти лаптєнога
иліта мля
показати весь коментар
01.05.2020 18:46 Відповісти
Да - мы должны противостоять кремлёвской пропаганде интеллектом, эрудицией и интуицией, а не руки опускать.

Интеллект и эрудиция бессильны против тех, кому принадлежат СМИ. Особенно если тамошние пропагандоны, десятилетиями оттачивают свой интеллект и эрудицию на ниве зомбирования широких масс. По этому нет альтернативы тупому запрету.
показати весь коментар
01.05.2020 17:35 Відповісти
У тебя нет видимо ни того и ни другого если ты безсилен противостоять властелинам СМИ. А мы противостоим и часто успешно, поэтому если бы мне удалось с Усиком перебазлать он бы ватник снял очень быстро. Бо во-первых - ватник и так на нём давно разъезжаеться и ему просто надо показать как его стряхнуть. А во-вторых - дайте ему покой - он прославляет Украину на весь Свет.
показати весь коментар
01.05.2020 18:32 Відповісти
Та я вижу как вы противостоите
Ваше противостояние как и моё лично имеет точечный характер. Против широких масс оно безсильно.
показати весь коментар
01.05.2020 19:06 Відповісти
С дураком разговаривать или дурака убеждать - время терять.
показати весь коментар
06.05.2020 17:15 Відповісти
Соверше верно.
показати весь коментар
06.05.2020 17:37 Відповісти
генетику --- не изменить...
" Но, если туп, как дерево - родишься баобабом
И будешь баобабом тыщу лет, пока помрешь."
показати весь коментар
01.05.2020 17:36 Відповісти
У него генетика украинская.
показати весь коментар
01.05.2020 18:33 Відповісти
ладно... ну, ушел Усик недавно от вопроса : "Чей Крым?", но теперь, с этой заменой урока --- четко будет увязываться с ватой, изменой и т.п.
его бы еще про теорию струн, или там.. про квантовую неопределенность спросили и вот что, тоже рассуждал бы? он что, не понимал? разборчивей надо в знакомствах быть...
показати весь коментар
01.05.2020 18:57 Відповісти
Люди, позбавлені національної гордости, достоїнства, яке має мати кожний громадянин. Нас і- уть , а ми крєпчаєм. Нас вбивають, а ми вусиками задовольняємось. Чорти рогаті на банкову -асіли і нікому їх по вербах розвісити. Коли ж нація стане справді нацією?
показати весь коментар
01.05.2020 16:38 Відповісти
Предатели при власти. Все действия этой зелёной инфекции - угождать кремлёвскому уродцу. Не понимаю, чего они добиваются , выслуживаясь перед путиным. До сих пор своих шестёрок он беспощадно истреблял - моторолы, чуркины, захарченки и сотни других..
показати весь коментар
01.05.2020 16:52 Відповісти
Піарити цього перевертня з Козака на Івана Дурака вигідно лиш ворогам Незалежної України.
показати весь коментар
01.05.2020 16:54 Відповісти
- ПНХ, кацап!
показати весь коментар
01.05.2020 18:09 Відповісти
антаукраїнський режим Зє!льоної плєсєні отруює мізки наших дітей кримльовським пропагандиським новічком
показати весь коментар
01.05.2020 17:14 Відповісти
МОНівська сцикота гггг
показати весь коментар
01.05.2020 17:21 Відповісти
Всi знають, що Усик - агент *******. Мiшок на голову i на Польщу. По ТВ цiлодобово показувати промови Пэтра, Кровавого Пастиря i Моджахеда.
показати весь коментар
01.05.2020 17:33 Відповісти
Усик классный боксёр. Он же, ватный , одноклеточный,Русский фашист-сторонник секты монгольского Патриархата. Слегка недоделанный. Я на его месте уехал бы в рашу...
показати весь коментар
01.05.2020 17:56 Відповісти
Ватне міністерство продемонструвало ватний урок.
показати весь коментар
01.05.2020 18:29 Відповісти
Яякби треба було їзик пропагувати, то в них все би було чьотко...
показати весь коментар
01.05.2020 18:31 Відповісти
Усик и НТР-це новий анекдот,чи по приколу показали?
показати весь коментар
01.05.2020 18:35 Відповісти
Уявляю рівень експертів...

"Після зйомки кожен урок проходить кілька ступенів експертизи...", - йдеться у відповіді на запит. Джерело: https://censor.net/ua/n3192883
Школа онлайн: замість уроку про російську агресію показали відео з Усиком. У МОН заміну пояснили технічними причинами - Цензор.НЕТ 2999
показати весь коментар
01.05.2020 18:45 Відповісти
Один из 2-3 трёх достойных украинцев и того обосрали.
показати весь коментар
01.05.2020 19:27 Відповісти
а можно я перечислю некоторые "технические причины", по которым на сегодняшний день достаточно видеодоказательств?

1. Чтобы сменить власть на Украине в 2013-2014 годах был осуществлён государственный переворот.
2. Чтобы осуществить государственный переворот, маргинальные граждане Украины (с отсутствием мозгов в подкастрюльном пространстве) были, организованы в патриотичные ОПГ (организованные преступные группы).
3. Патриотичные ОПГ 3 месяца активно готовились и раскачивали население страны путём совершения тяжких преступлений против граждан Украины, государства Украина.
4. Патриотичные ОПГ, захватив власть в Киеве, путем принуждения решили "научить Родину любить" граждан Украины, которые не разделяли их взглядов.
5. Для принуждения использовали огнестрельное оружие и ВСУ.

Только эти 5 причин, в своей совокупности тянут на пожизненное для тех кто организовал государственные переворот, убивал своих собственных граждан и продолжает это делать в настоящий момент.
показати весь коментар
01.05.2020 21:08 Відповісти
1. Державний переворот був коли Якубовіча обрали з повноваженнями Ющенка, а потім він розширив їх собі до повноважень Кучми.
2. Щоб узурпувати владу ОПГ узькаізичних вступило в змову з представниками іншої ворожої нам держави.
3. Далі, працюючи проти інтересів нашої держави, почали розвалювати армію, науку, вбивати українців, поширювати корупцію, разоряти бюджет
4. Отримавши неочікуваний спалах народної свідомості та втративши його підтримку вирішили легалізувати іноземну інтервенцію
5. Всі вкрадені гроші вкладали в корупцію та підтримку окупації та фінансування українофобських структур

Только эти 5 причин, в своей совокупности тянут на пожизненное для тех кто организовал государственные переворот, убивал своих собственных граждан и продолжает это делать в настоящий момент.
показати весь коментар
01.05.2020 23:37 Відповісти
Зелені ''опускають'' Україну на кожному кроці. І це зовсім не помилки, це - цілеспрямована деукраїнізація. Чого мовчть інтелігенція?
показати весь коментар
01.05.2020 21:52 Відповісти
де ви бачите що мовчить?
показати весь коментар
01.05.2020 23:39 Відповісти
Я конечно все понимаю, технические причины и все такое.

Но показать вместо урока "Агрессия России против Украины в 2014 году. Российско-украинская война" одного из главных любителей русского мира это перебор.
показати весь коментар
02.05.2020 00:04 Відповісти
довго ще будемо терпіти цей ЗЕлядський цирк?! Чи може пора вже Майданом гнати цих клоунів та повертати Пороха?
показати весь коментар
02.05.2020 08:49 Відповісти
Зелю можно прогнать, но Пороха вернуть только на Мальдивы.
показати весь коментар
02.05.2020 10:24 Відповісти
Усик промоутер мракобісся.
показати весь коментар
02.05.2020 09:26 Відповісти
Сьогодні школа онлайн випустила урок https://uroky.com.ua/ros-ukr-vijna/ Російсько-українська війна 2014 .
А Усика потрібно гнати в шию з України, після його виступу в документальному фільмі Росіїї. Разом з Ломаченком. Зрадники.
показати весь коментар
07.05.2020 13:31 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 