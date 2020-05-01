Школа онлайн: замість уроку про російську агресію показали відео з Усиком. У МОН заміну пояснили технічними причинами
"Всеукраїнська школа онлайн" замість уроку з темою "Російська агресія проти України" показала урок з боксером Усиком про науково-технічну революцію.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Радіо Свобода".
Зазначається, що в розкладі для 11 класу на сайті Міністерства освіти і науки зазначено, що в межах предмета "Всесвітня історія" буде викладено тему "Агресія Росії проти України в 2014 році. Російсько-українська війна".
Утім, на офіційному каналі Міністерства освіти і науки в Ютуб замість оголошеного уроку вийшов інший - про науково-технічну революцію, знятий за участю боксера Олександра Усика.
Через кілька годин МОН у відповідь на запит "Радіо Свобода" пояснило заміну уроку технічними нюансами.
"Після зйомки кожен урок проходить кілька ступенів експертизи, а також складний процес монтажної роботи. Оскільки урок, заявлений у розкладі, не був технічно підготовлений до трансляції, на жаль, довелося надати для ефіру інший урок", - йдеться у відповіді на запит.
Міністерство обіцяє, що урок історії на тему російської агресії в Україні вийде пізніше. Щоправда, відомство не уточнило, коли саме.
"Заняття на тему російсько-української війни обов'язково буде в ефірі телеканалів, що транслюють "Всеукраїнську школу онлайн" для 11 класу, а також на YouТube-каналі МОН після його підготовки до ефіру", - зазначили в пресслужбі.
впрочем как и бездействие
чем дольше єто продолжается тем ближе к пропасти откуда выбраться будет стоить очень и очень дорого
урок с боксером Усиком о научно-технологической революции
-- ну, ета.... - і папа всьо рассказал.
-- всьо равно нєпанятно как ето: "а волни і стонут, і плачут, і бйюцца аборт *******"
Хоч встидно?
По діям його і його команди бачимо, що вони намагаються вихолостити з пам"яті підлітків українську національну гідність.
100 років комуножиди стирали з пам"яті українців іх національну ідентифікацію, Цим тепер займається зелесрань з ВПХлалала - працюють на об"єднання. Інститут національної пам"яті став інститутом обрізаної пам"яті.
"Обрізані стран СНГ єднайтесь".
Що? Ні?
То нащо нам ця інформація?
иліта мля
Интеллект и эрудиция бессильны против тех, кому принадлежат СМИ. Особенно если тамошние пропагандоны, десятилетиями оттачивают свой интеллект и эрудицию на ниве зомбирования широких масс. По этому нет альтернативы тупому запрету.
Ваше противостояние как и моё лично имеет точечный характер. Против широких масс оно безсильно.
" Но, если туп, как дерево - родишься баобабом
И будешь баобабом тыщу лет, пока помрешь."
его бы еще про теорию струн, или там.. про квантовую неопределенность спросили и вот что, тоже рассуждал бы? он что, не понимал? разборчивей надо в знакомствах быть...
"Після зйомки кожен урок проходить кілька ступенів експертизи...", - йдеться у відповіді на запит. Джерело: https://censor.net/ua/n3192883
1. Чтобы сменить власть на Украине в 2013-2014 годах был осуществлён государственный переворот.
2. Чтобы осуществить государственный переворот, маргинальные граждане Украины (с отсутствием мозгов в подкастрюльном пространстве) были, организованы в патриотичные ОПГ (организованные преступные группы).
3. Патриотичные ОПГ 3 месяца активно готовились и раскачивали население страны путём совершения тяжких преступлений против граждан Украины, государства Украина.
4. Патриотичные ОПГ, захватив власть в Киеве, путем принуждения решили "научить Родину любить" граждан Украины, которые не разделяли их взглядов.
5. Для принуждения использовали огнестрельное оружие и ВСУ.
Только эти 5 причин, в своей совокупности тянут на пожизненное для тех кто организовал государственные переворот, убивал своих собственных граждан и продолжает это делать в настоящий момент.
2. Щоб узурпувати владу ОПГ узькаізичних вступило в змову з представниками іншої ворожої нам держави.
3. Далі, працюючи проти інтересів нашої держави, почали розвалювати армію, науку, вбивати українців, поширювати корупцію, разоряти бюджет
4. Отримавши неочікуваний спалах народної свідомості та втративши його підтримку вирішили легалізувати іноземну інтервенцію
5. Всі вкрадені гроші вкладали в корупцію та підтримку окупації та фінансування українофобських структур
Только эти 5 причин, в своей совокупности тянут на пожизненное для тех кто организовал государственные переворот, убивал своих собственных граждан и продолжает это делать в настоящий момент.
Но показать вместо урока "Агрессия России против Украины в 2014 году. Российско-украинская война" одного из главных любителей русского мира это перебор.
А Усика потрібно гнати в шию з України, після його виступу в документальному фільмі Росіїї. Разом з Ломаченком. Зрадники.