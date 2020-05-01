Поліцейські у Києві виявили ресторан, який працював попри карантин. ФОТОрепортаж

Поліцейські виявили ресторан у Голосіївському районі Києва, який працював попри карантин.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє департамент комунікації поліції Києва.

Як повідомляється, ресторан працював і обслуговував клієнтів. На момент перевірки поліцейські виявили чотирьох відвідувачів за двома столиками. За порушення вимог ст. 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення на адміністратора закладу складено протокол.

Санкція статті передбачає штраф від 34 до 170 тисяч гривень.

Раніше з'ясувалося, що ресторан "слуги народу" Миколи Тищенка в центрі Києва приймає ВІП-гостей попри карантин. Сам Тищенко пояснив: "У ресторані відбуваються особисті зустрічі. Це такий штаб".