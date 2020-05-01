Поліцейські у Києві виявили ресторан, який працював попри карантин. ФОТОрепортаж
Поліцейські виявили ресторан у Голосіївському районі Києва, який працював попри карантин.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє департамент комунікації поліції Києва.
Як повідомляється, ресторан працював і обслуговував клієнтів. На момент перевірки поліцейські виявили чотирьох відвідувачів за двома столиками. За порушення вимог ст. 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення на адміністратора закладу складено протокол.
Санкція статті передбачає штраф від 34 до 170 тисяч гривень.
Раніше з'ясувалося, що ресторан "слуги народу" Миколи Тищенка в центрі Києва приймає ВІП-гостей попри карантин. Сам Тищенко пояснив: "У ресторані відбуваються особисті зустрічі. Це такий штаб".
єда казалась нє тово...
https://www.youtube.com/watch?v=oLlUs0CgzZM Скандал с Тищенко и его штабом в ресторане Велюр
https://www.youtube.com/playlist?list=PLuzeie6prIo7MOuRnjs2n1U1uWX8TsdHx
Санитары с каталкой позируют. Даже "тушка" позирует. Дешевая постановка, рассчитанная на ковидиотов. Как и все, что публикуется в СМИ сейчас.
https://www.facebook.com/100029740159305/videos/pcb.287802942221042/287802675554402/
А здесь пострадавший мгновенно ИСЦЕЛИЛСЯ.
https://www.facebook.com/100029740159305/videos/pcb.287802942221042/287802768887726/
Самим не смешно? Можно обнаружить иголку в стоге, но обнаружить ресторан... Если так хорошо будут работать, то скоро смогут обнаружить реку Днепр.
Так как он член ПАРТИИ ЗЕленых СУК, то НИКАКОЙ !!!
Кстати, этот ПОЦ так хорошо отпраздновал День Чернобыльской катастрофы, что его сразу в меры Киева потянуло.