Поліцейські у Києві виявили ресторан, який працював попри карантин. ФОТОрепортаж

Поліцейські виявили ресторан у Голосіївському районі Києва, який працював попри карантин.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє департамент комунікації поліції Києва.

Як повідомляється, ресторан працював і обслуговував клієнтів. На момент перевірки поліцейські виявили чотирьох відвідувачів за двома столиками. За порушення вимог ст. 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення на адміністратора закладу складено протокол.

Санкція статті передбачає штраф від 34 до 170 тисяч гривень.

Також читайте: "У закладі відвідувачів не було", - поліцейські перевірили ресторан Тищенка "Велюр". ВIДЕО

Поліцейські у Києві виявили ресторан, який працював попри карантин 01
Поліцейські у Києві виявили ресторан, який працював попри карантин 02
Поліцейські у Києві виявили ресторан, який працював попри карантин 03

Читайте: Арахамія про ситуацію з рестораном "слуги народу" Тищенка: Він має нести подвійну відповідальність, адже він не тільки громадянин, але й нардеп

Раніше з'ясувалося, що ресторан "слуги народу" Миколи Тищенка в центрі Києва приймає ВІП-гостей попри карантин. Сам Тищенко пояснив: "У ресторані відбуваються особисті зустрічі. Це такий штаб".

Топ коментарі
+34
Неужели "Велюр"???
01.05.2020 15:19 Відповісти
+24
потому что не "Велюр"
01.05.2020 15:20 Відповісти
+22
Это понты и сериала...Ловить пловца 15 ментов на спортсмена , продавца кофе мордой в асфальт жёстко в Одессе и т.п. имитация бурной деятельности на фоне увеличенного финансирования из бюджета шоблы авакова.
01.05.2020 15:25 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Неужели "Велюр"???
01.05.2020 15:19 Відповісти
Не ,, Вельвет ,,.
01.05.2020 15:25 Відповісти
"Мохер" !!!!
01.05.2020 17:20 Відповісти
Был бы Велюр , не составляли бы протокол ☝️
01.05.2020 17:09 Відповісти
работал дезік за єду...
єда казалась нє тово...

Поліцейські у Києві виявили ресторан, який працював попри карантин - Цензор.НЕТ 7629
01.05.2020 19:54 Відповісти
ДА не ужели???
01.05.2020 15:19 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=oLlUs0CgzZM


https://www.youtube.com/watch?v=oLlUs0CgzZM Скандал с Тищенко и его штабом в ресторане Велюр
01.05.2020 15:20 Відповісти
потому что не "Велюр"
01.05.2020 15:20 Відповісти
И що за ресторан?
01.05.2020 15:21 Відповісти
НЕВЕЛЮР
01.05.2020 15:25 Відповісти
Это был штаб любителей покушать и выпить, полиция тупая у нас какая-то. Недавно же с тищенко был такой же случай, а они никак не запомнят.
01.05.2020 15:22 Відповісти
Сепаров - на волю, а этих злостных нарушителей указов - в тюрьму.
01.05.2020 15:22 Відповісти
Через край переполненные больницы по всему миру в условиях "невероятно смертоносной пандемии"

https://www.youtube.com/playlist?list=PLuzeie6prIo7MOuRnjs2n1U1uWX8TsdHx

Санитары с каталкой позируют. Даже "тушка" позирует. Дешевая постановка, рассчитанная на ковидиотов. Как и все, что публикуется в СМИ сейчас.
https://www.facebook.com/100029740159305/videos/pcb.287802942221042/287802675554402/
А здесь пострадавший мгновенно ИСЦЕЛИЛСЯ.
https://www.facebook.com/100029740159305/videos/pcb.287802942221042/287802768887726/
01.05.2020 15:23 Відповісти
Фсё! Эта просто празник ментов какой то!
01.05.2020 15:23 Відповісти
«Велюр» долго не замечали(?), а этот прям обнаружили - двойные стандарты........
01.05.2020 15:23 Відповісти
Это понты и сериала...Ловить пловца 15 ментов на спортсмена , продавца кофе мордой в асфальт жёстко в Одессе и т.п. имитация бурной деятельности на фоне увеличенного финансирования из бюджета шоблы авакова.
01.05.2020 15:25 Відповісти
Он такой же продавец,как ты Инокентий.Не надо было быковать,не нюхал бы собачьи какашки.
01.05.2020 18:53 Відповісти
Не продавца кафе. А хозяина. Очень даже правильно что мордой в асфальт! Посмотри полное видео как он ********** как король. Что он закон и тд. Прямо нежно с ним поступили.
01.05.2020 19:55 Відповісти
Это просто цирк! У нас в запорожье в городских клиниках у медиков которые диагностируют пациентов с температурой экипировка хуже чем на этих аваковских фотках
01.05.2020 15:27 Відповісти
Велюр-2 от Ляшка .
01.05.2020 15:28 Відповісти
Тю ...Зараз по 4-му каналу як раз кабак ..*Чумацький шлях * ...
01.05.2020 15:30 Відповісти
"Не голодали вы товарищ лейтенант, не голодали.."
01.05.2020 15:30 Відповісти
Коле-котлете привет.
01.05.2020 15:36 Відповісти
Впечатление такое, что менты - это слепоглухонемые роботы-пылесосы, которые что-то найти могут чисто случайно, просто совершая броуновские движения. Топ-топ-топ... Хлоп лбом об стену... Ну-ка, что это тут... Пахнет вкусно... Кидать-копать! Да это, походу, кабак! Бинго!!!
01.05.2020 15:39 Відповісти
Во сволочи! Решили конкуренцию Велюру составить!
01.05.2020 15:39 Відповісти
НЕ ВЕЛЮР.
01.05.2020 15:53 Відповісти
Одна мінералка на столах, - якийсь херовенький ресторан.
01.05.2020 15:59 Відповісти
Конечно Велюр ... )
01.05.2020 16:04 Відповісти
Ну хоть поели?) 4 посетителя??.... это трибунал...!! .А сотни ошпаренных митингующих или полоумный народ в церкви это как? Репетиция перед экскурсией в один конец на кладбище?
01.05.2020 16:04 Відповісти
Не, ну не на слуг же оформлять штраф?
01.05.2020 16:06 Відповісти
Полицейские обнаружили ресторан.....

Самим не смешно? Можно обнаружить иголку в стоге, но обнаружить ресторан... Если так хорошо будут работать, то скоро смогут обнаружить реку Днепр.
01.05.2020 16:08 Відповісти
Мабуть по запаху їжі виявили.
01.05.2020 18:04 Відповісти
дожили что люди(посетители) прячются как будто бы облава в бордель и прикрывают лица как проститутки
01.05.2020 16:08 Відповісти
Люди за таким столом сидеть не будут,только свиньи.
01.05.2020 18:56 Відповісти
А оплата-то идет в американских "рублях"! Как декларируют?!!
01.05.2020 17:01 Відповісти
пєрєкоси на мєстах
01.05.2020 17:20 Відповісти
Ресторан "Дерьмонтин" ...судя по натюрмору на столе...
01.05.2020 18:05 Відповісти
А, БАЛАНДЕРУ и УБЛЮДКУ Тищенко и его ресторану "ВЕЛЮР", какой штраф грозит???
Так как он член ПАРТИИ ЗЕленых СУК, то НИКАКОЙ !!!

Кстати, этот ПОЦ так хорошо отпраздновал День Чернобыльской катастрофы, что его сразу в меры Киева потянуло.
01.05.2020 18:19 Відповісти
Чому нема повісток герезі й тищенку?
01.05.2020 20:50 Відповісти
красота
01.05.2020 20:55 Відповісти
А задержаные депутаты!
02.05.2020 15:42 Відповісти
 
 