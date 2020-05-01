Поліція вручає членам виконкому міськради Черкас повістки в провадженні щодо послаблення карантину, - глава черкаського Нацкорпусу Кухарчук
Правоохоронці вручають повістки членам виконавчого комітету Черкаської міськради у провадженні про пом'якшення карантину в місті.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав лідер черкаського осередку Нацкорпусу Дмитро Кухарчук, передає Цензор.НЕТ.
"Поліція вручає членам виконкому повістки за вчорашнє рішення. Аваков погрожує. Куратченко погрожує. О 17:00 під ГУНП акція проти мусорського свавілля", - повідомив він.
Як повідомлялося, влада Черкас з 1 травня пом'якшує карантин для частини підприємців міста, в зв'язку із численними зверненнями представників бізнесу. Виконком міськради Черкас дозволив відновити роботу:
- магазинам з продажу непродовольчих товарів, будівельних матеріалів, електроінструментів, електрообладнання, інших електротоварів, сантехніки, канцелярських товарів, квітів, книжкової продукції та меблів;
- майстерень з ремонту взуття, одягу, ремонту та встановлення вікон, дверей, воріт, огорож за індивідуальним замовленням, перукарень і салонів краси, салонів для надання послуг з догляду за домашніми тваринами, салонів ритуальних послуг, проєктних організацій;
- ринків, ярмарків із продажу сільськогосподарської продукції та квітів;
- літніх майданчиків закладів ресторанного господарства.
Поліція почала кримінальне провадження через послаблення карантину в Черкасах.
