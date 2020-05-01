Поліція вручає членам виконкому міськради Черкас повістки в провадженні щодо послаблення карантину, - глава черкаського Нацкорпусу Кухарчук

Правоохоронці вручають повістки членам виконавчого комітету Черкаської міськради у провадженні про пом'якшення карантину в місті.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав лідер черкаського осередку Нацкорпусу Дмитро Кухарчук, передає Цензор.НЕТ.

"Поліція вручає членам виконкому повістки за вчорашнє рішення. Аваков погрожує. Куратченко погрожує. О 17:00 під ГУНП акція проти мусорського свавілля", - повідомив він.

Також читайте: Мер Черкас Бондаренко про пом'якшення карантину: Ми розвантажили "Епіцентр" і відновили соціальну справедливість

Як повідомлялося, влада Черкас з 1 травня пом'якшує карантин для частини підприємців міста, в зв'язку із численними зверненнями представників бізнесу. Виконком міськради Черкас дозволив відновити роботу:

- магазинам з продажу непродовольчих товарів, будівельних матеріалів, електроінструментів, електрообладнання, інших електротоварів, сантехніки, канцелярських товарів, квітів, книжкової продукції та меблів;

- майстерень з ремонту взуття, одягу, ремонту та встановлення вікон, дверей, воріт, огорож за індивідуальним замовленням, перукарень і салонів краси, салонів для надання послуг з догляду за домашніми тваринами, салонів ритуальних послуг, проєктних організацій;

- ринків, ярмарків із продажу сільськогосподарської продукції та квітів;

- літніх майданчиків закладів ресторанного господарства.

Поліція почала кримінальне провадження через послаблення карантину в Черкасах.