Поліція вручає членам виконкому міськради Черкас повістки в провадженні щодо послаблення карантину, - глава черкаського Нацкорпусу Кухарчук

Правоохоронці вручають повістки членам виконавчого комітету Черкаської міськради у провадженні про пом'якшення карантину в місті.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав лідер черкаського осередку Нацкорпусу Дмитро Кухарчук, передає Цензор.НЕТ.

"Поліція вручає членам виконкому повістки за вчорашнє рішення. Аваков погрожує. Куратченко погрожує. О 17:00 під ГУНП акція проти мусорського свавілля", - повідомив він.

Також читайте: Мер Черкас Бондаренко про пом'якшення карантину: Ми розвантажили "Епіцентр" і відновили соціальну справедливість

Як повідомлялося, влада Черкас з 1 травня пом'якшує карантин для частини підприємців міста, в зв'язку із численними зверненнями представників бізнесу. Виконком міськради Черкас дозволив відновити роботу:

- магазинам з продажу непродовольчих товарів, будівельних матеріалів, електроінструментів, електрообладнання, інших електротоварів, сантехніки, канцелярських товарів, квітів, книжкової продукції та меблів;

- майстерень з ремонту взуття, одягу, ремонту та встановлення вікон, дверей, воріт, огорож за індивідуальним замовленням, перукарень і салонів краси, салонів для надання послуг з догляду за домашніми тваринами, салонів ритуальних послуг, проєктних організацій;

- ринків, ярмарків із продажу сільськогосподарської продукції та квітів;

- літніх майданчиків закладів ресторанного господарства.

Поліція почала кримінальне провадження через послаблення карантину в Черкасах.

+65
постановление 211 Кабмина о карантине - незаконное и преступное
1) Кабмин - это орган исполнительной власти, а не законодательной, его постановления носят рекомендационный характер и не являются законами
2) 11 марта, когда якобы было принято постановление, не было заседания Кабмина
3) карантин не может ограничивать права и свободы граждан без оглашенного ЧП или ВП в соответствии с Конституцией Украины
любой нормативно-правовой акт, противоречащий Конституции Украины автоматически становится незаконным и необязательным к выполнению в соответствии с ст. 60 КУ
4) главный санитарный врач Ляшко не делал "подання" о необходимости оглашения карантина в Кабмин, как того требует законодательство
5) карантин, правило обсервации, как и правило ношения маски, имеет отношение лишь к больным людям, что явно видно по выраженным симптомам, либо доказано лабораторно
пока не доказано тестом, судом или другим способом факт болезни человека, ни Кабмин, ни полиция не имеет права считать его больным
на сегодня в судах Украины зарегистрировано более 10 исков о незаконности карантина

мэр Черкасс - настоящий человек и мужик
01.05.2020 15:24 Відповісти
+59
Сколько Сабаков взял денег у Эпицентра?КТО знает?
01.05.2020 15:24 Відповісти
+36
Попробуйте в Одессе. Днепре. Харькове...это типа терпилу для показухи нашли?! Идите в Киеве Тищенко Коле оболонскому штраф влепите!
01.05.2020 15:26 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=v59GFQ2XjoM
Эмоциональное обращение мэров итальянских городов
02.05.2020 07:15 Відповісти
ФОПЫ и заробитчане это как северные олени если ты их не охраняешь и не знаешь хороших
пастбищ то они разбегаются. Так и наши пастухи могут только загоны делать да сабакавцев натравливать.Идея этого барановируса это дрессировка типа ,волки волки' и гнать в стойло.
02.05.2020 07:20 Відповісти
