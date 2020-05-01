УКР
Новини
Заступник міністра Стадний не знайшов відповіді на запитання, пов'язані з проведенням іспитів у вишах на карантині

Раніше міністерство, у відповідь на прохання вишів розробити механізм надійної ідентифікації, рекомендувало їм самостійно обирати форму ідентифікації.

Карантин в Україні через спалах коронавірусу продовжили до 12 травня. У зв'язку з цим закриті всі навчальні заклади, тому у Міністерстві освіти й науки в прямому ефірі вирішили відповісти на запитання, пов'язані із завершенням навчального року у школах, проведенням ЗНО та вступною кампанією до вишів, захистом дипломних робіт та складанням кваліфікаційних іспитів. Однак багатьох користувачів Facebook обурили нечіткі відповіді заступника міністра освіти Єгора Стадного, який визнав, що у Міністерства немає відповідей на багато питань, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".

"В умовах такої напруженої ситуації до відповідей ніхто не готовий... Все відбувається пробами на практиці", - сказав Стадний.

Своєю чергою, відповідаючи на звернення від творчих вишів з проханням дати роз'яснення, як проводити випускні іспити, які неможливо організувати дистанційно (наприклад, оркестрову гру) Стадний заявив, що "ми (керівництво МОН, - ред.) не є фахівцями в усьому на світі... Ми хотіли б вивчити досвід і не говорити, що це відповідальність університетів, хоча насправді так і є, порадити і підказати, що треба зробити в такій ситуації, щоб не було цього "футболу", - додав Стадний.

Він так само не дав однозначної відповіді, чи відновиться очне навчання у внз в нинішньому році і як буде проходити видача документів про середню освіту. Варто також зазначити, що питання ставились не в прямому ефірі, а були надіслані підписниками заздалегідь.

Раніше міністерство, у відповідь на прохання вишів розробити й затвердити механізм надійної ідентифікації студентів під час проведення атестаційних іспитів та захисту дипломних робіт онлайн, рекомендувало їм самостійно вибирати форму ідентифікації та програмне забезпечення, а студентів закликав керуватися академічною добропорядністю і не використовувати плагіат.

Нагадаємо, в попередньому відеозверненні Стадний радив випускникам шкіл відразу відкинути для вступу "ті навчальні заклади, в яких дають і беруть хабарі". При цьому він не уточнив, про які виші йдеться і не пояснив, чому МОН не позбавив ліцензії.

Як повідомлялося, в прийнятих парламентом змінах в закон про бюджет на 2020 рік, крім захищених статей видатків, таких як заробітні плати й стипендії, збережені 1 млрд гривень субвенції на Нову українську школу і майже 300 млн гривень для Національного фонду досліджень.

Також повністю збережено конкурсне фінансування наукових проєктів у закладах вищої освіти. Заступник міністра освіти та науки Єгор Стадний зазначає, що Міністерство прагне швидше завершити формальні процедури та протягом 2020 року підписати документи для отримання кредитних коштів від Світового банку.

Національний фонд досліджень був створений Кабінетом міністрів 4 липня 2018 року. Кошти Фонду формуються шляхом коштів з державного бюджету, добровільних внесків, зокрема, й іноземних донорів, а також інших не заборонених законодавством грантових коштів.

Єгор Стадний до приходу в міністерство у 2019 році працював директором аналітичного центру CEDOS, створеного ексміністром освіти та ексректором Києво-Могилянської академії Сергієм Квітом та його заступником, депутатом від "Голосу" Інною Совсун.

Під час формування уряду Олексія Гончарука на посаду міністра освіти претендували одночасно Єгор Стадний і Ганна Новосад. В результаті міністром було призначено Новосад, а заступником Стадного. Після звільнення уряду Гончарука Стадний зберіг посаду заступника міністра освіти, у той час як його дружина Ірина Шевченко покинула посаду заступника міністра охорони здоров'я після призначення міністром Максима Степанова.

виш (564) іспити (121) Міносвіти (1438) Стадний Єгор (11)
+16
Министры бродят стадами. Вот уж воистину власть клованов.
показати весь коментар
01.05.2020 15:28 Відповісти
+14
Пора уже привыкать что у ЗЕшоблы всё спонтанно по ситуации..у них нет никакой стратегии, тактики, чёткого понимания ситуации и спланированных действий. Это тупая шобла клоунов , плавают как говно в ополонке, и толком не знают шо им делать..
показати весь коментар
01.05.2020 15:32 Відповісти
+11
Шо у этих потеряшак вообще есть, в каком вопросе они компетентны. назовите мне хоть одного норм спеца в их комманде?
показати весь коментар
01.05.2020 15:31 Відповісти
Министры бродят стадами. Вот уж воистину власть клованов.
показати весь коментар
01.05.2020 15:28 Відповісти
Шо у этих потеряшак вообще есть, в каком вопросе они компетентны. назовите мне хоть одного норм спеца в их комманде?
показати весь коментар
01.05.2020 15:31 Відповісти
дерибан, потоки, кнопки нажимать.......выполнять указания, приказы хозяев.
показати весь коментар
01.05.2020 15:34 Відповісти
цих спєцов створила школа. так що усе закономірно.
показати весь коментар
01.05.2020 18:09 Відповісти
вери Импотент персон
извините за мой английский
показати весь коментар
01.05.2020 15:53 Відповісти
Лет ми спик фром май харт: регардинг "сервантс оф зе пипл", ви кэннот спик эбаут профешенализм эт олл. Бикоз зеир анкомпетенс хез ноу боттом. Итс джаст ********.
показати весь коментар
01.05.2020 16:04 Відповісти
Пора уже привыкать что у ЗЕшоблы всё спонтанно по ситуации..у них нет никакой стратегии, тактики, чёткого понимания ситуации и спланированных действий. Это тупая шобла клоунов , плавают как говно в ополонке, и толком не знают шо им делать..
показати весь коментар
01.05.2020 15:32 Відповісти
это точно!
вот сейчас как запостят все, что экзамены это старорежимная хрень, и ЗЕБИлы назад отмотают и отменят экзамены

главное что ?
правильно!
рейтинг !!!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
01.05.2020 15:56 Відповісти
В Польше морковку можно и без дипломов собирать.
показати весь коментар
01.05.2020 15:32 Відповісти
А на Московии можно стать министром обороны и маршалом, имея лишь звание лейтенанта запаса.
показати весь коментар
01.05.2020 15:37 Відповісти
Там тоже можно собирать, без диплома. А у нас можно зеку-алкашу без юридического образования стать генеральным прокурором.
показати весь коментар
01.05.2020 15:40 Відповісти
Ну, прокурором Луценко был вполне таки неплохим.
А вот когда Главковерхом стал четырежды уклонист, без опыта военной службы и без военного образования - это вообще край.
Кстати, должности Президента и Главковерха в принципе неразделимы. Сегодняшняя ситуация, когда Главковерхом стал Хомчак - просто генерал, безо всякого народного мандата - является полностью абсурдной.
---
Вас так беспокоит польская морковка, что остаётся вам лишь только посочувствовать.
показати весь коментар
01.05.2020 15:44 Відповісти
Що у нього у дупі стирчить, те і хвилює...
показати весь коментар
01.05.2020 16:02 Відповісти
А цей зе-Стадний сам хоч має вищу освіту? Трускавець не пропонувати!)
показати весь коментар
01.05.2020 15:33 Відповісти
Садись..Двойка! Родителей в школу!
показати весь коментар
01.05.2020 15:33 Відповісти
«Наріту, - нарітні міністри !»
показати весь коментар
01.05.2020 15:35 Відповісти
Как? Бабло не в конверте, а сразу на карточку!
показати весь коментар
01.05.2020 15:36 Відповісти
Идите на...р избиратели, сами клоуна выбрали и удивляются что заместо работы цирк начался
показати весь коментар
01.05.2020 15:39 Відповісти
Когнитивный диссонанс
показати весь коментар
01.05.2020 15:39 Відповісти
Их нет, ответов. Нельзя найти того, чего не существует. Власти по сути сами в тупике, или точнее головой в заду, а оттуда не понять, что делать и какие ответы кому давать.
показати весь коментар
01.05.2020 15:46 Відповісти
лучше всего просто перенести все на осень.
показати весь коментар
01.05.2020 15:50 Відповісти
Ну да..Карантин же каждый год и у всех есть ответы , кроме него..
показати весь коментар
01.05.2020 15:53 Відповісти
карантин уже второй месяц, а ЗЕминОсвиты еще не расчехлилось с планами на будущее

про т.н. уроки онлайн Ленки ЗЕБЕнской я просто промолчу, иначе модер забанит
показати весь коментар
01.05.2020 16:14 Відповісти
Пипец. Вот такой ты герой... модер забанит ..и что? Конец твоей жизни наступит.? Ну так залезь под одеяло и кричи тихо Ураааа...
показати весь коментар
01.05.2020 16:17 Відповісти
ты пойми, геноцвали, я в бане сижу подольше, чем в карантине.

вот закончится карантин, погуляем на.... МАЙДАНЕ !
показати весь коментар
01.05.2020 17:42 Відповісти
ну да,ну да... баня,карантин, модератор, майдан...
показати весь коментар
01.05.2020 18:05 Відповісти
у их скрізь бардак. ось один день взагалі загубився: у школи онлайн немає 29го числа у квітні. і розподілити уроки і написати канали теж не складається. https://osvita.ua/school/school-online/73287/
показати весь коментар
01.05.2020 18:50 Відповісти
 
 