Заступник міністра Стадний не знайшов відповіді на запитання, пов'язані з проведенням іспитів у вишах на карантині

Карантин в Україні через спалах коронавірусу продовжили до 12 травня. У зв'язку з цим закриті всі навчальні заклади, тому у Міністерстві освіти й науки в прямому ефірі вирішили відповісти на запитання, пов'язані із завершенням навчального року у школах, проведенням ЗНО та вступною кампанією до вишів, захистом дипломних робіт та складанням кваліфікаційних іспитів. Однак багатьох користувачів Facebook обурили нечіткі відповіді заступника міністра освіти Єгора Стадного, який визнав, що у Міністерства немає відповідей на багато питань, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".

"В умовах такої напруженої ситуації до відповідей ніхто не готовий... Все відбувається пробами на практиці", - сказав Стадний.

Своєю чергою, відповідаючи на звернення від творчих вишів з проханням дати роз'яснення, як проводити випускні іспити, які неможливо організувати дистанційно (наприклад, оркестрову гру) Стадний заявив, що "ми (керівництво МОН, - ред.) не є фахівцями в усьому на світі... Ми хотіли б вивчити досвід і не говорити, що це відповідальність університетів, хоча насправді так і є, порадити і підказати, що треба зробити в такій ситуації, щоб не було цього "футболу", - додав Стадний.

Він так само не дав однозначної відповіді, чи відновиться очне навчання у внз в нинішньому році і як буде проходити видача документів про середню освіту. Варто також зазначити, що питання ставились не в прямому ефірі, а були надіслані підписниками заздалегідь.

Раніше міністерство, у відповідь на прохання вишів розробити й затвердити механізм надійної ідентифікації студентів під час проведення атестаційних іспитів та захисту дипломних робіт онлайн, рекомендувало їм самостійно вибирати форму ідентифікації та програмне забезпечення, а студентів закликав керуватися академічною добропорядністю і не використовувати плагіат.

Нагадаємо, в попередньому відеозверненні Стадний радив випускникам шкіл відразу відкинути для вступу "ті навчальні заклади, в яких дають і беруть хабарі". При цьому він не уточнив, про які виші йдеться і не пояснив, чому МОН не позбавив ліцензії.

Як повідомлялося, в прийнятих парламентом змінах в закон про бюджет на 2020 рік, крім захищених статей видатків, таких як заробітні плати й стипендії, збережені 1 млрд гривень субвенції на Нову українську школу і майже 300 млн гривень для Національного фонду досліджень.

Також повністю збережено конкурсне фінансування наукових проєктів у закладах вищої освіти. Заступник міністра освіти та науки Єгор Стадний зазначає, що Міністерство прагне швидше завершити формальні процедури та протягом 2020 року підписати документи для отримання кредитних коштів від Світового банку.

Національний фонд досліджень був створений Кабінетом міністрів 4 липня 2018 року. Кошти Фонду формуються шляхом коштів з державного бюджету, добровільних внесків, зокрема, й іноземних донорів, а також інших не заборонених законодавством грантових коштів.

Єгор Стадний до приходу в міністерство у 2019 році працював директором аналітичного центру CEDOS, створеного ексміністром освіти та ексректором Києво-Могилянської академії Сергієм Квітом та його заступником, депутатом від "Голосу" Інною Совсун.

Під час формування уряду Олексія Гончарука на посаду міністра освіти претендували одночасно Єгор Стадний і Ганна Новосад. В результаті міністром було призначено Новосад, а заступником Стадного. Після звільнення уряду Гончарука Стадний зберіг посаду заступника міністра освіти, у той час як його дружина Ірина Шевченко покинула посаду заступника міністра охорони здоров'я після призначення міністром Максима Степанова.