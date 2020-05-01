УКР
Мер Черкас Бондаренко про відкриття справи за пом'якшення карантину: Минув той час, коли українці боялися правоохоронців. ВIДЕОЗВЕРНЕННЯ

Мер Черкас Анатолій Бондаренко заявив, що передумовою для пом'якшення з 1 травня карантинних обмежень у місті стали нерівні умови для підприємців.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він сказав в ефірі телеканалу "Україна 24" в п'ятницю

"Це - рішення виконкому (про пом'якшення карантинних обмежень з 1 травня. – Ред.), і передумовою стали нерівні умови, затверджені постановою Кабінету Міністрів, коли одним підприємцям на одній групі дозволили працювати, а іншим - не дозволили", - сказав він.

Бондаренко впевнений, що міська влада не порушує правил карантину.

"По-перше, ми не порушуємо правил карантину, а ми їх дещо послаблюємо. По-друге, ми привели Конституцію України в рівні умови для всіх підприємців. Зокрема, ми поставили в рівні умови невеликий будівельний магазин і великий будівельний гіпермаркет", - пояснив він.

Також читайте: Мер Черкас Бондаренко про пом'якшення карантину: Ми розвантажили "Епіцентр" і відновили соціальну справедливість

"Тому що я не можу жителям міста пояснити, чому десятки, сотні людей, а то й тисячі перебувають у великому супермаркеті, але вони не можуть зайти в маленький будівельний магазин і купити фарбу. Я не можу пояснити, чому черкаською набережною люди можуть гуляти в засобах захисту, а парк, розташований поруч, вони не можуть відвідувати", - сказав міський голова Черкас.

При цьому він вважає, що різкого збільшення хворих на COVID-19 після пом'якшення карантину не буде.

"Я думаю, що не буде ніякого різкого збільшення кількості хворих, тому що в Черкаській області від початку року померло близько 3500 осіб: 1500 від інсульту, інфаркту, 700 від онкозахворювань, 38 самогубств, 24 - в ДТП, і, зрозуміло, супутні захворювання, і дев’ять - від коронавірусу", - сказав Бондаренко.

Крім того, мер Черкас стверджує, що ще до відкриття кримінального провадження за фактом ухвалення рішення виконкомом міськради про пом'якшення карантинних обмежень, були дзвінки з "погрозами кримінальних справ особисто мені як міському голові". За словами Бондаренка, вже минув той час, коли законослухняні громадяни України боялися правоохоронних органів.

Також читайте: Аваков - меру Черкас Бондаренку: "Реагування буде жорстким! Припиніть ризикувати здоров'ям і життям людей"

Як повідомлялося, влада Черкас з 1 травня пом'якшує карантин для частини підприємців міста, в зв'язку із численними зверненнями представників бізнесу. Виконком міськради Черкас дозволив відновити роботу:

- магазинам з продажу непродовольчих товарів, будівельних матеріалів, електроінструментів, електрообладнання, інших електротоварів, сантехніки, канцелярських товарів, квітів, книжкової продукції та меблів;

- майстерень з ремонту взуття, одягу, ремонту та встановлення вікон, дверей, воріт, огорож за індивідуальним замовленням, перукарень і салонів краси, салонів для надання послуг з догляду за домашніми тваринами, салонів ритуальних послуг, проєктних організацій;

- ринків, ярмарків із продажу сільськогосподарської продукції та квітів;

- літніх майданчиків закладів ресторанного господарства.

Поліція почала кримінальне провадження через послаблення карантину в Черкасах.

Автор: 

Топ коментарі
+88
Мэр Черкасс Бондаренко об открытии дела за смягчение карантина: Прошло то время, когда украинцы боялись правоохранителей - Цензор.НЕТ 1763
показати весь коментар
01.05.2020 15:51
+84
Мэр Черкасс Бондаренко об открытии дела за смягчение карантина: Прошло то время, когда украинцы боялись правоохранителей - Цензор.НЕТ 8924
показати весь коментар
01.05.2020 15:42
+84
Правильно говорит мер Черкасс. Правила должны быть одни для всех.
показати весь коментар
01.05.2020 15:43
Помилочка, пардон. В тексті - "Маю дуже сумнівний прогноз, що в цьому протистоянні Аваков отримає більшість навіть у середній ланці МВС". Треба читати - НЕ "отримає...".
показати весь коментар
01.05.2020 22:51
В принципе Бондаренко прав.После реформы децентрала,он отчитывается только перед своими избирателями.Если избиратели,сказали,що им карантин в Черкассах не треба,то мэр должен стоять на этой позиции.Теперь происходит следующее,Киев убеждает шантажом к сотрудничеству,що ставит под вопрос реформу децентрала
показати весь коментар
01.05.2020 22:59
Сначала у местных громад отобрали бабло, теперь начинают прессинг.
показати весь коментар
02.05.2020 09:53
/// (мэр Черкасс)
- Президент Зеленский передал вам пламенный привет в своем традиционном обращении. А что бы вы сказали Зеленскому?

- Я думал, что президент передаст привет "Эпицентру", который нарушает все правила карантина. Но передали мне. Я хочу ему передать: закон должен быть один для всех. Я вижу, что будут преследовать местных руководителей, а не тех, кто крал сотни миллионов при прошлой власти. Мне этот привет расценивать как угрозы? Это вмешательство в органы местного самоуправления. И знаете, кто мне только не передавал приветы: начиная от местного начальника СБУ и заканчивая всеми остальными.

- А что он вас хотел черкасский глава СБУ?
- Он мне двадцать раз звонил и просил отменить постановление о послаблении карантина. Я ему сказал, что мы не против, только он должен объяснить, как может работать на полную мощность "Эпицентр", а не может простой предприниматель.
- И как? Объяснил?
- Никак. Сказал: "Увидишь, мы же по-мужски, будут уголовные дела…". Вот так и объяснил.
- Вы не боитесь, что вас посадят? Или будут мстить, преследовать, заводить дела, как это принято?
- За что меня сажать в тюрьму? Пусть садят. Я это проходил давно. Эти политические преследования от власти за мою гражданскую позицию были всегда. Я не боюсь мести, я ее даже ожидаю.
- Когда опубликовали документ о том, что Черкассы выходят из карантина, к вам звонил кто-то из ОП или Кабмина? Что говорили?
- Никто мне из Кабмина или ОП не звонил, но спустя полторы суток объявился глава ОДА. Звонил мэр Киева Виталий Кличко говорил, что ему звонил премьер-министр Шмыгаль и просил потерпеть. Он не убеждал меня, просто сказал слова поддержки и передал привет от премьера. Вы мне скажите, до чего мы дожили? Нам передают приветы в Фейсбуке и Твиттере.

- Вы в своих высказываниях критиковали власть, а закрытие парков и скверов и вовсе назвали "глупыми решениями". По сути, это война мэра с центральной властью. С чем она связана?
- Социальная несправедливость. Закон должен быть один для всех, а не отдельный строительный гипермаркет работает, а небольшой строительный магазин должен закрываться.
- С начала карантина мэры других городов внедряли программу лояльности. Например, в Харькове долгое время не хотели закрывать рынки. Вы же решили действовать радикально и разрешили работу кофеен и магазинов. Почему?
- То , что мы на сегодняшний день возобновили работу небольших строительных магазинов, наоборот поможет предотвратить количество заболевших коронавирусом, так как только сегодня я насчитал возле "Эпицентра" 178 машин и сотни людей.
- То есть в Черкассах уже работают небольшие строительные магазины?
- Нет, сейчас в Черкассах работает только "Эпицентр". Если идти на карантин, то всей страной, а не отдельный большой бизнес работает, а простые предприниматели нет.
- Но вы же разрешили работу, почему не работают? И какие у вас дальнейшие планы на выход из карантина?
- Мы будем продолжать бороться и отстаивать права простого украинца. Мы нормально себе работаем, не нарушая правил ограничений. Если кто-то будет нарушать санитарные нормы - будем закрывать. У нас сейчас работают парикмахерские, просто сегодня выходной может, не все работают. Также открыли маленькие магазины электроники и строительные магазины, открыли скверы, парки. Люди позитивно к этому отнеслись, мы соблюдаем все правила, есть социальная ответственность. Предприниматели меня поддерживают. Сейчас идет речь о выживании и существовании предпринимателей, а не о выходе из карантина.
показати весь коментар
01.05.2020 23:03
Хоть сайт и вражеский (срана.юа) но интервью хорошее
показати весь коментар
02.05.2020 09:59
Поддерживаю мэра Черкасс...Сто процентов прав...Прошло то время когда мы боялись сраных ментов...Если что будем гнать сцаными тряпками...
показати весь коментар
01.05.2020 23:03
Приятная новость первого мая!
Вот такие по как Мэр города Черкасс Анатолий Бондаренко должны работать в аппарате президента, вместе с Михаилом Саакашвили и его командой реформаторов - доказано не на словами а на делом! Мэр города Черкасс и служащие исполкома дали возможность снова трудящимся работать, кормить свои семьи, защитили от непродуманных действий карательного тоталитарного пост советского админ аппрата Украины. С уважением к Анатолию Бондаренко. Репост! Поддержите Мэра Черкасс!
PS Но кто бы отменил антиконституционное решение о запрете на выезд в ЕС на сезонные работы?
Источник: https://censor.net/n3192893
показати весь коментар
01.05.2020 23:22
Саакашвили должен работать в грузинской тюрьме - шить варежки
показати весь коментар
02.05.2020 10:00
От. Со. Си.
показати весь коментар
02.05.2020 10:51
Браво Бондаренко, так их, зажравшихся паскуд, поддержка 100%.
показати весь коментар
01.05.2020 23:26
Раздавят мэра . а все гордо кивнут гривами и пойдут дальше возмущаться властью .
показати весь коментар
01.05.2020 23:48
Владу нацменів ігнорую. Собаков ПНХ.
показати весь коментар
02.05.2020 03:58
"Наш народ і наша влада, нас лю-б-ят, і так нам нада". Для вибраних закони не писані.
показати весь коментар
02.05.2020 08:32
зеленая блевотина уже всех достала((((((
показати весь коментар
02.05.2020 09:03
Мер ничего не нарушал,это узурпаторы от зеленой плесени
В Киевской Руси на вече с князем. громада и князь состовляли (ряд договор) перед его втуплением в город.Князей развелось много а городов мало. Вот бы и нам практику управления предков а то живем как папуасы не зная и не защищая своих прав.Не защищая это не про папуасов,они бы эту зелень на завтрак бы сьели за раз.
показати весь коментар
02.05.2020 09:53
Я вас расстрою - у предков было точно такое же гавно. Это чтобы детей малых не расстраивать с рождения, им придумали "историю", которой учат в школе.
показати весь коментар
02.05.2020 10:02
Как раз в школе этому не учат. Даже наоборот. Зачем пересичным знать лишнее.Вот триганометрию сколько угодно.И что на вече приходил только домовладелец и законам он учил приемника, на свое место с детства.А пенсионного возраста приглашали только с совещательным голосом.
показати весь коментар
02.05.2020 10:44
НЕ война, а АТО...
Не карантин, а хрен знает что....
Время такое, гибридное, и карантин - гибридный.
показати весь коментар
02.05.2020 10:23
Ну он прав. Я вот намедни тоже заезжал в Эпицентр, так как вариантов нет, скажу вам цены подняли процентов на 30 ходовой товар, в отдел техники зайти типа нельзя но 4 девочки бегают консультируют и по пару человек обязательно пропускают. Запрет обходится размещением Алкоголя по всему супермаркету во всех отделах, типа продовольственные товары, но это так, пыль в глаза, по Факту кто Гереге указ?
показати весь коментар
02.05.2020 10:50
2 торговых центра в центре Черкасс (сори за тавтолоджик). Дом Торговли - работает только Сильпо в подвале, всё остальное закрыто. В т.ч Фокстрот, работающий только онлайн.
ТРЦ Любава - работает тот же Сильпо, а всё остальное закрыто. Некоторые даже весь товар вывезли, оставив в своем отделе пустое пространство (Интертоп). Но работает Комфи!
Отсюда вопрос и какого хера?! Комфи что, самые красивые? Или только у них товар обеззаражен и безопасен, а если вы купите что-то в Мойо этажём ниже, то обязательно заразитесь, заболеете и умрёте? Я не против Комфи, я против избирательности. Или все работают, или все сидят дома и поют серенады с балконов. Не должно быть тех, кто ранее среди равных.
показати весь коментар
02.05.2020 11:05 Відповісти
срочно назначьте Бондаренко или министром МВД или премьером. Такие таланты в Черкассах пропадают. И он по ходу идейный, а не как зеленая мразь
показати весь коментар
02.05.2020 13:02 Відповісти
Сьогодні Бондаренко записав новий відосік...

Песец... Кловану така відповідь...
показати весь коментар
02.05.2020 14:29 Відповісти
"Он не Путину грозит за десятки обстрелов и убийств наших военных, не УПЦ МП, которые закрыли глаза на запреты государства..., не Портнову с Коломойским, которые уже продали украинцев Москве и только решают, как это лучше обставить, и не членам своей бестолковой команды... Зеленский грозит мэру Черкасс А.Бондаренко, который вместе с горсоветом приняли решение по смягчению карантинных мер. Президент легко грозит полицией и СБУ, не пытаясь даже разобраться.., называя решение Черкасс политическими играми для поднятия рейтинга. Может правительству уже пора отвлечься от штамповки идиотских решений и оценить решение мэрии Черкасс? Может, оно как раз адекватное и его стоит переносить на всю страну, а не кошмарить из телевизора своими бесконечными «органами»
(В.Прозапас).
показати весь коментар
02.05.2020 16:12 Відповісти
Ну от ви всі так гарно підтримуєте мера Черкас (і я його теж підтримую), але де ви всі коментатори тієї хуцпи, яку щоденно на нас виливають з кожної праски про "коронавірус"?
показати весь коментар
02.05.2020 21:49 Відповісти
Сторінка 4 з 4
 
 