Мер Черкас Бондаренко про відкриття справи за пом'якшення карантину: Минув той час, коли українці боялися правоохоронців. ВIДЕОЗВЕРНЕННЯ
Мер Черкас Анатолій Бондаренко заявив, що передумовою для пом'якшення з 1 травня карантинних обмежень у місті стали нерівні умови для підприємців.
про це він сказав в ефірі телеканалу "Україна 24" в п'ятницю
"Це - рішення виконкому (про пом'якшення карантинних обмежень з 1 травня. – Ред.), і передумовою стали нерівні умови, затверджені постановою Кабінету Міністрів, коли одним підприємцям на одній групі дозволили працювати, а іншим - не дозволили", - сказав він.
Бондаренко впевнений, що міська влада не порушує правил карантину.
"По-перше, ми не порушуємо правил карантину, а ми їх дещо послаблюємо. По-друге, ми привели Конституцію України в рівні умови для всіх підприємців. Зокрема, ми поставили в рівні умови невеликий будівельний магазин і великий будівельний гіпермаркет", - пояснив він.
"Тому що я не можу жителям міста пояснити, чому десятки, сотні людей, а то й тисячі перебувають у великому супермаркеті, але вони не можуть зайти в маленький будівельний магазин і купити фарбу. Я не можу пояснити, чому черкаською набережною люди можуть гуляти в засобах захисту, а парк, розташований поруч, вони не можуть відвідувати", - сказав міський голова Черкас.
При цьому він вважає, що різкого збільшення хворих на COVID-19 після пом'якшення карантину не буде.
"Я думаю, що не буде ніякого різкого збільшення кількості хворих, тому що в Черкаській області від початку року померло близько 3500 осіб: 1500 від інсульту, інфаркту, 700 від онкозахворювань, 38 самогубств, 24 - в ДТП, і, зрозуміло, супутні захворювання, і дев’ять - від коронавірусу", - сказав Бондаренко.
Крім того, мер Черкас стверджує, що ще до відкриття кримінального провадження за фактом ухвалення рішення виконкомом міськради про пом'якшення карантинних обмежень, були дзвінки з "погрозами кримінальних справ особисто мені як міському голові". За словами Бондаренка, вже минув той час, коли законослухняні громадяни України боялися правоохоронних органів.
Як повідомлялося, влада Черкас з 1 травня пом'якшує карантин для частини підприємців міста, в зв'язку із численними зверненнями представників бізнесу. Виконком міськради Черкас дозволив відновити роботу:
- магазинам з продажу непродовольчих товарів, будівельних матеріалів, електроінструментів, електрообладнання, інших електротоварів, сантехніки, канцелярських товарів, квітів, книжкової продукції та меблів;
- майстерень з ремонту взуття, одягу, ремонту та встановлення вікон, дверей, воріт, огорож за індивідуальним замовленням, перукарень і салонів краси, салонів для надання послуг з догляду за домашніми тваринами, салонів ритуальних послуг, проєктних організацій;
- ринків, ярмарків із продажу сільськогосподарської продукції та квітів;
- літніх майданчиків закладів ресторанного господарства.
Поліція почала кримінальне провадження через послаблення карантину в Черкасах.
- Президент Зеленский передал вам пламенный привет в своем традиционном обращении. А что бы вы сказали Зеленскому?
- Я думал, что президент передаст привет "Эпицентру", который нарушает все правила карантина. Но передали мне. Я хочу ему передать: закон должен быть один для всех. Я вижу, что будут преследовать местных руководителей, а не тех, кто крал сотни миллионов при прошлой власти. Мне этот привет расценивать как угрозы? Это вмешательство в органы местного самоуправления. И знаете, кто мне только не передавал приветы: начиная от местного начальника СБУ и заканчивая всеми остальными.
- А что он вас хотел черкасский глава СБУ?
- Он мне двадцать раз звонил и просил отменить постановление о послаблении карантина. Я ему сказал, что мы не против, только он должен объяснить, как может работать на полную мощность "Эпицентр", а не может простой предприниматель.
- И как? Объяснил?
- Никак. Сказал: "Увидишь, мы же по-мужски, будут уголовные дела…". Вот так и объяснил.
- Вы не боитесь, что вас посадят? Или будут мстить, преследовать, заводить дела, как это принято?
- За что меня сажать в тюрьму? Пусть садят. Я это проходил давно. Эти политические преследования от власти за мою гражданскую позицию были всегда. Я не боюсь мести, я ее даже ожидаю.
- Когда опубликовали документ о том, что Черкассы выходят из карантина, к вам звонил кто-то из ОП или Кабмина? Что говорили?
- Никто мне из Кабмина или ОП не звонил, но спустя полторы суток объявился глава ОДА. Звонил мэр Киева Виталий Кличко говорил, что ему звонил премьер-министр Шмыгаль и просил потерпеть. Он не убеждал меня, просто сказал слова поддержки и передал привет от премьера. Вы мне скажите, до чего мы дожили? Нам передают приветы в Фейсбуке и Твиттере.
- Вы в своих высказываниях критиковали власть, а закрытие парков и скверов и вовсе назвали "глупыми решениями". По сути, это война мэра с центральной властью. С чем она связана?
- Социальная несправедливость. Закон должен быть один для всех, а не отдельный строительный гипермаркет работает, а небольшой строительный магазин должен закрываться.
- С начала карантина мэры других городов внедряли программу лояльности. Например, в Харькове долгое время не хотели закрывать рынки. Вы же решили действовать радикально и разрешили работу кофеен и магазинов. Почему?
- То , что мы на сегодняшний день возобновили работу небольших строительных магазинов, наоборот поможет предотвратить количество заболевших коронавирусом, так как только сегодня я насчитал возле "Эпицентра" 178 машин и сотни людей.
- То есть в Черкассах уже работают небольшие строительные магазины?
- Нет, сейчас в Черкассах работает только "Эпицентр". Если идти на карантин, то всей страной, а не отдельный большой бизнес работает, а простые предприниматели нет.
- Но вы же разрешили работу, почему не работают? И какие у вас дальнейшие планы на выход из карантина?
- Мы будем продолжать бороться и отстаивать права простого украинца. Мы нормально себе работаем, не нарушая правил ограничений. Если кто-то будет нарушать санитарные нормы - будем закрывать. У нас сейчас работают парикмахерские, просто сегодня выходной может, не все работают. Также открыли маленькие магазины электроники и строительные магазины, открыли скверы, парки. Люди позитивно к этому отнеслись, мы соблюдаем все правила, есть социальная ответственность. Предприниматели меня поддерживают. Сейчас идет речь о выживании и существовании предпринимателей, а не о выходе из карантина.
Вот такие по как Мэр города Черкасс Анатолий Бондаренко должны работать в аппарате президента, вместе с Михаилом Саакашвили и его командой реформаторов - доказано не на словами а на делом! Мэр города Черкасс и служащие исполкома дали возможность снова трудящимся работать, кормить свои семьи, защитили от непродуманных действий карательного тоталитарного пост советского админ аппрата Украины. С уважением к Анатолию Бондаренко. Репост! Поддержите Мэра Черкасс!
PS Но кто бы отменил антиконституционное решение о запрете на выезд в ЕС на сезонные работы?
