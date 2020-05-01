Мер Черкас Бондаренко про відкриття справи за пом'якшення карантину: Минув той час, коли українці боялися правоохоронців. ВIДЕОЗВЕРНЕННЯ

Мер Черкас Анатолій Бондаренко заявив, що передумовою для пом'якшення з 1 травня карантинних обмежень у місті стали нерівні умови для підприємців.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він сказав в ефірі телеканалу "Україна 24" в п'ятницю

"Це - рішення виконкому (про пом'якшення карантинних обмежень з 1 травня. – Ред.), і передумовою стали нерівні умови, затверджені постановою Кабінету Міністрів, коли одним підприємцям на одній групі дозволили працювати, а іншим - не дозволили", - сказав він.

Бондаренко впевнений, що міська влада не порушує правил карантину.

"По-перше, ми не порушуємо правил карантину, а ми їх дещо послаблюємо. По-друге, ми привели Конституцію України в рівні умови для всіх підприємців. Зокрема, ми поставили в рівні умови невеликий будівельний магазин і великий будівельний гіпермаркет", - пояснив він.

"Тому що я не можу жителям міста пояснити, чому десятки, сотні людей, а то й тисячі перебувають у великому супермаркеті, але вони не можуть зайти в маленький будівельний магазин і купити фарбу. Я не можу пояснити, чому черкаською набережною люди можуть гуляти в засобах захисту, а парк, розташований поруч, вони не можуть відвідувати", - сказав міський голова Черкас.

При цьому він вважає, що різкого збільшення хворих на COVID-19 після пом'якшення карантину не буде.

"Я думаю, що не буде ніякого різкого збільшення кількості хворих, тому що в Черкаській області від початку року померло близько 3500 осіб: 1500 від інсульту, інфаркту, 700 від онкозахворювань, 38 самогубств, 24 - в ДТП, і, зрозуміло, супутні захворювання, і дев’ять - від коронавірусу", - сказав Бондаренко.

Крім того, мер Черкас стверджує, що ще до відкриття кримінального провадження за фактом ухвалення рішення виконкомом міськради про пом'якшення карантинних обмежень, були дзвінки з "погрозами кримінальних справ особисто мені як міському голові". За словами Бондаренка, вже минув той час, коли законослухняні громадяни України боялися правоохоронних органів.

Як повідомлялося, влада Черкас з 1 травня пом'якшує карантин для частини підприємців міста, в зв'язку із численними зверненнями представників бізнесу. Виконком міськради Черкас дозволив відновити роботу:

- магазинам з продажу непродовольчих товарів, будівельних матеріалів, електроінструментів, електрообладнання, інших електротоварів, сантехніки, канцелярських товарів, квітів, книжкової продукції та меблів;

- майстерень з ремонту взуття, одягу, ремонту та встановлення вікон, дверей, воріт, огорож за індивідуальним замовленням, перукарень і салонів краси, салонів для надання послуг з догляду за домашніми тваринами, салонів ритуальних послуг, проєктних організацій;

- ринків, ярмарків із продажу сільськогосподарської продукції та квітів;

- літніх майданчиків закладів ресторанного господарства.

Поліція почала кримінальне провадження через послаблення карантину в Черкасах.