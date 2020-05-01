За добу COVID-19 виявили у двох українських прикордонників, загалом захворіли - 13, - Держприкордонслужба

УКР
Лабораторне підтвердження захворювання на COVID-19 двох представників Державної прикордонної служби України в Одеській області надійшло у четвер, 30 квітня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

"У обох спостерігається легкий перебіг хвороби. У їхніх підрозділах проведено необхідну дезінфекцію приміщень, вжито інших заходів, у тому числі направлений на самоізоляцію і перебуває під контролем лікарів відомства персонал, який контактував із хворими", - йдеться в повідомленні.

У Держприкордонслужбі повідомили, що станом на 1 травня на коронавірусну хворобу COVID-19 хворіє загалом 13 військовослужбовців і співробітників відомства, один раніше захворілий військовослужбовець нині вже одужав.

заболело или заразилось? далеко не каждый "зараженный" (с положительным результатом пцр-теста) болеет
01.05.2020 15:51 Відповісти
В штате Мичиган вооруженные люди из-за карантина пошли на штурм местного Капитолия
01.05.2020 15:55 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Z2CxC8Qqu-4&feature=emb_title Протестуючі сперечаються з поліцією всередині будівлі Капітолію штату Мічиган
01.05.2020 16:03 Відповісти
Это достояние богатых и свободных .если бы у нас такое случилось то Бонабаков бы там все кровью залил . А бонабаковцы отчитались бы потом об успешной нейтрализации кацапской батальонно тактической группы засланной в глубокий тыл неньки х.йлом .Примеров предостаточно -тут и Сашко Билый тут и Лесник . все эти люди , майдановцы , добробатовцы есть агенты х.йла по версии официальных соево-зеленых властей
01.05.2020 16:23 Відповісти
Медик з Рівненщини: Коли ви чуєте, що в Лаврі, в гуртожитку, чи в лікарні стався спалах коронавірусу, то це не тому, що люди пішли до церкви чи медики не мали відповідного одягу.

А тому, що здорові контактували з носіями в (а) закритому приміщенні (б) тривалий час.

Майже немає випадків зараження на вулиці під магазинами, біля церкви, на мийках тощо. Тому що там (а) відкритий простір і (б) контакт не є тривалим
01.05.2020 16:41 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=7wHELwS4D8U&t=18s Протестуючі збираються у центрі міста Бейрут до Міжнародного дня працівників
01.05.2020 16:52 Відповісти
По сути это подтверждает то что это новый штамм обычной ОРЗ . Им многие переболеют пока не выработается иммунитет . Пограничники тоже болеют , так что им теперь не ходить на работу? Карантин не может быть выборочным иначе это не карантин .А если он выборочный то это НЕ карантин а профанация ведущая к экономикическим потрясениям ,дефолту и т.д
01.05.2020 17:11 Відповісти
Одужання хлопцям
01.05.2020 18:23 Відповісти
скоро в Чернівцях зовсім людей нелишиться і кому підуть 2/7 міліона що передав Київ
02.05.2020 04:35 Відповісти
 
 