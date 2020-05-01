За добу COVID-19 виявили у двох українських прикордонників, загалом захворіли - 13, - Держприкордонслужба

Лабораторне підтвердження захворювання на COVID-19 двох представників Державної прикордонної служби України в Одеській області надійшло у четвер, 30 квітня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

"У обох спостерігається легкий перебіг хвороби. У їхніх підрозділах проведено необхідну дезінфекцію приміщень, вжито інших заходів, у тому числі направлений на самоізоляцію і перебуває під контролем лікарів відомства персонал, який контактував із хворими", - йдеться в повідомленні.

У Держприкордонслужбі повідомили, що станом на 1 травня на коронавірусну хворобу COVID-19 хворіє загалом 13 військовослужбовців і співробітників відомства, один раніше захворілий військовослужбовець нині вже одужав.