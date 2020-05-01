За добу в Чернівецькій області померли три людини з COVID-19, дві - з підозрою на коронавірус, - ОДА

Загалом у Чернівецькій області померли 45 хворих на коронавірусну хворобу.

Про це повідомляє Чернівецька ОДА, передає Цензор.НЕТ.

За минулу добу в області зафіксовано 5 летальних випадків. Помер 82-річний чоловік з підтвердженим COVID-19 і важкої двобічною пневмонією. Не стало 69-річної жінки з підозрою на COVID-19. Також померли 67-річний чоловік з підтвердженим COVID-19 і хронічною нирковою недостатністю, 59-річна жінка з підтвердженим COVID-19 та цукровим діабетом, 43-річна жінка з підозрою на коронавірус, також у неї був цукровий діабет та ішемічна хвороба серця.

Загалом у Чернівецькій області зафіксовано 45 летальних випадків з підтвердженим коронавірусом.

Водночас із 25 лютого по стаціонарну медичну допомогу через COVID-19 звернулися 1090 жителів Чернівецької області. У лікарнях області станом на 1 травня, за даними ОДА, перебуває 498 осіб. З них у 168 пацієнтів підтверджено COVID-19, решта - з підозрою. За минулу добу в лікарні госпіталізували 55 осіб.

У медичних закладах станом на 1 травня перебуває 46 пацієнтів у важкому стані, з них у реанімації - 35, на апаратах штучної вентиляції легень - 9.

У реанімації обласної клінічної лікарні є 13 пацієнтів. Четверо недужих підключені до апаратів штучної вентиляції легень, у них важкі форми пневмонії. 10 хворих є в реанімації Чернівецької міської лікарні №1, двоє з них із підтвердженою коронавірусною інфекцією – на апаратах штучної вентиляції легень. Досі важким залишається стан 5-річної дівчинки з Чернівців, яку лікують у реанімації обласної дитячої лікарні. Її госпіталізували ще 20 квітня із підозрою на кір, однак після обстеження в дитини виявили пневмонію та коронавірус. Дівчинка підключена до апарату штучної вентиляції легень. Тут також перебуває хлопчик 2004 року народження із лейкозом та підозрою на COVID-19. Його стан трохи покращився.

У Сторожинецькій ЦРЛ перебувають 13 пацієнтів у важкому стані. У реанімації лікують чотирьох, один із них із підозрою на COVID-19 – на апараті штучної вентиляції легень. У реанімації Глибоцької ЦРЛ перебувають троє пацієнтів, один підключений до апарату ШВЛ. Трьох пацієнтів із підозрою на коронавірус лікують у реанімації Новоселицької ЦРЛ. Вони на кисневій підтримці. У Хотинській центральній районній лікарні двоє пацієнтів із підозрою на COVID-19 у важкому стані на кисневій підтримці