УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5141 відвідувач онлайн
Новини
4 490 19

Позапарламентські партії застерігають нардепів від зміни правил на місцевих виборах-2020: Це узурпація і катастрофа, яку ми пережили в ХХ столітті

Позапарламентські партії застерігають нардепів від зміни правил на місцевих виборах-2020: Це узурпація і катастрофа, яку ми пережили в ХХ столітті

Страх програшу на місцевих виборах підштовхує партію влади вигадувати нові правила до Виборчого кодексу. Таким чином створюються додаткові перепони для демократичних партій.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в застереженні низки позапарламентських партій щодо змін правил проведення виборів у жовтні 2020 року. Так, під зверненням підписалися: Політична партія "Сила Людей", ПП "Громадянський рух Хвиля", ПП "Національна Платформа", ПП "Правий сектор", Українська Галицька Партія, ПП "ДемАльянс", Лібертаріанська партія 5.10, Патріотична партія України, ПП "Україна Соборна".

Далі подаємо текст звернення:

"Верховна Рада спочатку підняла у 40 разів виборчу заставу на місцевих виборах. Це означає, що участь у виборах до міської ради дорожче застави Володимира Зеленського на виборах президента.

Сьогодні провладна партія виношує новий план: внести зміни до Виборчого кодексу, та зобов’язати ВСІ партії, які хочуть балотуватися у Вашому селі чи місті, балотуватися одночасно по всій території України - на 2/3 виборчих округів. Тобто, усі учасники виборів будуть входити до ОДНІЄЇ величезної партії, яка покриє всю Україну.

У той же час партія повинна набрати не менше 5% по всій території України. Якщо цього не відбудеться, то вона не зможе виграти вибори у Вашому місті. Навіть якщо весь населений пункт одноголосно проголосує за свого мера і депутатів, але їх партія не переможе на національному рівні, то нібито законним шляхом ця перемога мера не буде зарахована.

Встановлення національного виборчого бар’єру у 5% на місцевих виборах - це те, що науковці називають процесом партизації влади. По суті - це насильницький примус всіх політиків на місцевому рівні балотуватися від одної провладної партії, яка стовідсотково виграє вибори. Процес монополізації буде завершено та сягне масштабів "Єдіной Росіі".

За діючими правилами, в містах до 90 000 населення громадянин може йти на вибори у місцеві ради окремо від партії та без грошової застави. Влада прагне заборонити таку практику, обмеживши це правило лише для населених пунктів менше 10 000.

У разі прийняття таких змін, які суперечать Конституції України та Європейській хартії місцевого самоврядування, де-факто зупиниться реформа децентралізації.

Якщо влада опиниться в руках однієї партії - це породить новий гібрид КПРС. Якщо на рівні міст та громад зникне конкуренція між політичними силами, це в першу чергу вдарить по правах та свободах людини та знищить будь-які надії на економічний розвиток.

На місцях відбуватиметься те саме, що ми сьогодні бачимо на національному рівні: влада буде захищати крупний капітал, знищуючи малий та середній бізнес. Монополізація завжди має однаковий результат - активних людей кидають за грати, а хліб неодмінно дорожчає.

Саме тому ми, що підписались нижче, залишаємо за собою право протистояти узурпації влади на всіх рівнях. Ми маємо забезпечити право участі у місцевих виборах парламентських та незалежних політичних сил. Це конституційне право кожного - бути обраними усім тим, хто подолає виборчий бар’єр у кожну місцеву раду.

Застерігаємо парламентарів відмовитись від дискримінаційних правок до виборчого законодавства. А кожну людину, яка бачить своє майбутнє в Україні, закликаємо за жодних умов не погоджуватись на створення єдиної монополії влади.

Це катастрофа, яку ми пережили у ХХ столітті, та не маємо права допустити у ХХІ".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В Україні почав діяти Виборчий кодекс

Автор: 

виборчий закон (151) місцеві вибори (1367) Сила людей (10)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+13
Москалику, невже ти навіть про Правий сектор не чув? "Правосєками" ваших навіть Кісєльов лякає!
показати весь коментар
01.05.2020 16:21 Відповісти
+5
Правільна! Запрєтіть всє партії! Оставіть толька 95-Квартал. )))
показати весь коментар
01.05.2020 17:09 Відповісти
+4
Правий сектор на в расії знають!
А так в заяві все вірно.
Нацменшина рветься до абсолютної влади.
показати весь коментар
01.05.2020 16:22 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так, под обращением подписались: Политическая партия "Сила Людей", ПП "Гражданское движение Хвыля", ПП "Национальная Платформа", ПП "Правый сектор", Украинская Галицкая Партия, ПП "ДемАльянс", Либертарианская партия 5.10, Патриотическая партия Украины, ПП "Украина Соборная".Источник: https://censor.net/n3192896
Кто о них слышал об этих "партиях"? Предостеригатели...
показати весь коментар
01.05.2020 16:16 Відповісти
Москалику, невже ти навіть про Правий сектор не чув? "Правосєками" ваших навіть Кісєльов лякає!
показати весь коментар
01.05.2020 16:21 Відповісти
Не путать ПП "Правый сектор" с боевой организацией ПС.Это как ЕС-европейский союз и ЕС-партия ,бывший БПП.Спекуляция на названии.Странно этого не знать...Позапарламентські партії застерігають нардепів від зміни правил на місцевих виборах-2020: Це узурпація і катастрофа, яку ми пережили в ХХ столітті - Цензор.НЕТ 4950
показати весь коментар
01.05.2020 18:53 Відповісти
Взагалі-то в ДУК ПС і в партії "Правий сектор" одні й ті ж люди! Учи матчасть...
показати весь коментар
01.05.2020 18:55 Відповісти
Нет!.Дук на фронте.,а ПП в глыбоком тылу.И где мессия Ярош? Все чистит кулемета?
показати весь коментар
01.05.2020 19:00 Відповісти
Распыление патриотических сил. Потом партия Порошенко опять наберет 8%.
показати весь коментар
01.05.2020 16:36 Відповісти
Правий сектор на в расії знають!
А так в заяві все вірно.
Нацменшина рветься до абсолютної влади.
показати весь коментар
01.05.2020 16:22 Відповісти
Позапарламентські партії застерігають нардепів від зміни правил на місцевих виборах-2020: Це узурпація і катастрофа, яку ми пережили в ХХ столітті - Цензор.НЕТ 325
показати весь коментар
01.05.2020 17:04 Відповісти
зебаты в агонии)
показати весь коментар
01.05.2020 17:06 Відповісти
Еще 9 лет агонизировать.А потом как на россии обнулим и еще на два термина.Гы-Гы!
показати весь коментар
01.05.2020 19:02 Відповісти
Сброд пытается привнести хаос 1917 -1920годов.Зачем нам партии -проститутки.
показати весь коментар
01.05.2020 17:06 Відповісти
Правільна! Запрєтіть всє партії! Оставіть толька 95-Квартал. )))
показати весь коментар
01.05.2020 17:09 Відповісти
Що саме цікаве: саме ці партійці рік тому галасували "хуженебудет"...
показати весь коментар
01.05.2020 17:11 Відповісти
В Укранi мають бути тiльки двi партii -ПЕС i НФ. Всi iншi заборонити, як агентiв *******.
показати весь коментар
01.05.2020 17:15 Відповісти
Не провокуй.
показати весь коментар
01.05.2020 17:18 Відповісти
кацапе тебе тільки не спитали, що в нас має бути, вали звідси нафуй тут не подають
показати весь коментар
01.05.2020 17:28 Відповісти
Геня -сепаратист выиграет любые выборы в Харькове.Но без поддержки центральной власти он будет помножен на 0.Денег ему не дадут.Харьковчане будут голыми и босыми и без путерпровода через Московский проспект.Хватить множитиь местных сепаратистов-барыг.
показати весь коментар
01.05.2020 17:18 Відповісти
Там в списку є партіі,які сповідають специфічні методи політичної боротьби...Називають себе українськими націоналістами,послідовниками Бандери і Шухевича...Але ніколи не Бандера,ні Шухевич не принижувались до подібних заяв,вирішували питання радикально і швидко...Нагадаю лишень один випадок в тридцятих роках минулого століття у Львові,коли польський чиновник вирішив закрити українські школи...Дві кулі цю проблему зняли назавжди...І саме цього до тремтіння,до посиніння боїться зелена влада...По Україні бігають вишкварки,що називають себе націоналістами,активістами,ріжуть,стріляють,продаються - і навіть до цих влада боїться підступитись,хоча тим так і хочеться сказати - негоже обрізаним носити хрестик...Тому владі треба бути обережнішою з такими діями,можливо саме зараз десь в глухому галицькому селі сидить новоявлений Коновалець і не в приклад проданим-перепроданим,купленим-перекупленим "свободам" і "секторам" створює правдиву націоналістичну партію...Умови для цього є всі...Ми,які ще в радянських вузах конспектували основоположників марксизму-ленінізму то добре знаємо...
показати весь коментар
01.05.2020 18:01 Відповісти
Тот же Кошулыньський поначалу ездил на шабашки в Россию,працював кухаркою в бригаде шабашников.Потом доля свела его сТягныбоком,и все,понял что дома тоже можно зароблять...
показати весь коментар
01.05.2020 18:57 Відповісти
 
 