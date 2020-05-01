Позапарламентські партії застерігають нардепів від зміни правил на місцевих виборах-2020: Це узурпація і катастрофа, яку ми пережили в ХХ столітті

Страх програшу на місцевих виборах підштовхує партію влади вигадувати нові правила до Виборчого кодексу. Таким чином створюються додаткові перепони для демократичних партій.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в застереженні низки позапарламентських партій щодо змін правил проведення виборів у жовтні 2020 року. Так, під зверненням підписалися: Політична партія "Сила Людей", ПП "Громадянський рух Хвиля", ПП "Національна Платформа", ПП "Правий сектор", Українська Галицька Партія, ПП "ДемАльянс", Лібертаріанська партія 5.10, Патріотична партія України, ПП "Україна Соборна".

Далі подаємо текст звернення:

"Верховна Рада спочатку підняла у 40 разів виборчу заставу на місцевих виборах. Це означає, що участь у виборах до міської ради дорожче застави Володимира Зеленського на виборах президента.

Сьогодні провладна партія виношує новий план: внести зміни до Виборчого кодексу, та зобов’язати ВСІ партії, які хочуть балотуватися у Вашому селі чи місті, балотуватися одночасно по всій території України - на 2/3 виборчих округів. Тобто, усі учасники виборів будуть входити до ОДНІЄЇ величезної партії, яка покриє всю Україну.



У той же час партія повинна набрати не менше 5% по всій території України. Якщо цього не відбудеться, то вона не зможе виграти вибори у Вашому місті. Навіть якщо весь населений пункт одноголосно проголосує за свого мера і депутатів, але їх партія не переможе на національному рівні, то нібито законним шляхом ця перемога мера не буде зарахована.

Встановлення національного виборчого бар’єру у 5% на місцевих виборах - це те, що науковці називають процесом партизації влади. По суті - це насильницький примус всіх політиків на місцевому рівні балотуватися від одної провладної партії, яка стовідсотково виграє вибори. Процес монополізації буде завершено та сягне масштабів "Єдіной Росіі".

За діючими правилами, в містах до 90 000 населення громадянин може йти на вибори у місцеві ради окремо від партії та без грошової застави. Влада прагне заборонити таку практику, обмеживши це правило лише для населених пунктів менше 10 000.

У разі прийняття таких змін, які суперечать Конституції України та Європейській хартії місцевого самоврядування, де-факто зупиниться реформа децентралізації.

Якщо влада опиниться в руках однієї партії - це породить новий гібрид КПРС. Якщо на рівні міст та громад зникне конкуренція між політичними силами, це в першу чергу вдарить по правах та свободах людини та знищить будь-які надії на економічний розвиток.

На місцях відбуватиметься те саме, що ми сьогодні бачимо на національному рівні: влада буде захищати крупний капітал, знищуючи малий та середній бізнес. Монополізація завжди має однаковий результат - активних людей кидають за грати, а хліб неодмінно дорожчає.

Саме тому ми, що підписались нижче, залишаємо за собою право протистояти узурпації влади на всіх рівнях. Ми маємо забезпечити право участі у місцевих виборах парламентських та незалежних політичних сил. Це конституційне право кожного - бути обраними усім тим, хто подолає виборчий бар’єр у кожну місцеву раду.

Застерігаємо парламентарів відмовитись від дискримінаційних правок до виборчого законодавства. А кожну людину, яка бачить своє майбутнє в Україні, закликаємо за жодних умов не погоджуватись на створення єдиної монополії влади.

Це катастрофа, яку ми пережили у ХХ столітті, та не маємо права допустити у ХХІ".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В Україні почав діяти Виборчий кодекс