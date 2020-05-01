УКР
Наглядова рада "Нафтогазу" доручила правлінню обмежити зарплати керівництва на час карантину

Наглядова рада НАК "Нафтогаз України" доручила правлінню компанії виконати вимоги законодавства про обмеження розміру зарплати і винагород керівництву на період карантину.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба компанії.

"Рада має забезпечити виконання вимог закону і повідомити наглядовій раді про вжиті заходи", - сказано в повідомленні.

""Нафтогаз" був і залишається законослухняним і відповідальним членом українського суспільства - відразу після вступу в силу закону, який обмежує максимальний розмір заробітної плати керівних органів державних підприємств, ми зупинили виплату заробітної плати і всіх інших винагород членам правління компанії", - заявив глава правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв.

Нагадаємо, 29 квітня Кабмін обмежив розмір заробітної плати керівників виконавчих органів і членів наглядових рад держкомпаній до 47 тисяч гривень на місяць.

Підкреслюється, що розмір зарплат і винагород не повинен перевищувати 47 000 гривень у квітні 2020 року і до кінця місяця, в якому закінчується карантин.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Уряд рекомендує, щоб на час карантину зарплата керівництва держбанків не перевищувала 47 тис. грн, - Мінфін

+3
Главное прокукарекать, а там хоть и не рассветай. 73% лохов и не в такое перед этим свято верили.
01.05.2020 16:43 Відповісти
+2
Вот и правильно! А на сэкономленные таким отчаянным поступком деньги можно будет купить десять масок для медиков! Так держать, заботливые вы наши!
01.05.2020 16:32 Відповісти
+2
Щас, только в КС запрос отправят, а то вдруг по Конституции низзя свои зарплаты урезать.
01.05.2020 16:36 Відповісти
Вот и правильно! А на сэкономленные таким отчаянным поступком деньги можно будет купить десять масок для медиков! Так держать, заботливые вы наши!
01.05.2020 16:32 Відповісти
А после карантина вся банда получит щедрую компенсацию в виде 1000 000 гринов каждому, плюс бесплатное медобслуживание в Феофании, плюс бесплатная поездка на Мальдивы, плюс, плюс и т.д.
Ворьё по-другому жить не умеет. Не сейчас, так потом всё компенсируют за наш счёт.
01.05.2020 16:57 Відповісти
Щас, только в КС запрос отправят, а то вдруг по Конституции низзя свои зарплаты урезать.
01.05.2020 16:36 Відповісти
ЛОХИ ТЕ КТО ВЕРИТ ВЛАСТЯМ
А КОБАЛЕВ СВОИ УЖЕ ПОЛУЧИЛ ТАК ЧТО ТЕПЕРЬ МОЖНО ДЕЛАТЬ ВИД ЧТО ТЫ НЕ П,,,,,РАС!!
01.05.2020 16:37 Відповісти
И все равно президенту ЗЕ вопрос почему кобалев еще в кресле?! или то что говорилось на стадионе это были просто ПОНТЫ!!
01.05.2020 16:38 Відповісти
Хуже. Это было простое тупое вранье для лохов.
01.05.2020 16:41 Відповісти
по факту ДА! просто очередное враньЁ и обсыралово избирателей! как думаете что сделают избератели в отместку!!
01.05.2020 16:43 Відповісти
73% - ничего, патологически неспособны.
01.05.2020 16:44 Відповісти
2 майдана закончившиеся сменой власти - это что то да значит! так что я бы не списывал народ со счетов!!
01.05.2020 16:45 Відповісти
Не путайте, будь ласка, НАРОД и население. Как говорят в Одессе..... Народ пытался объяснять еще до выборов -- население не услышало. И не хотело слышать.
01.05.2020 16:47 Відповісти
по отдельности вы НАРОД, а как в кучку собрались, пипец, население...
01.05.2020 18:01 Відповісти
Вы правильно сказали , что на стадионе говорилось. Да, говорилось в скрытое ухо тогдашнему кандидату, а им только повторялось в микрофон. Так что он уже давно забыл этот пересказ.
01.05.2020 16:41 Відповісти
он то забыл, так сказать теплая ванна преданные друзья никаких проблем у него! но народ то помнит! его то как раз и выбирали на основании того что он говорил!!
01.05.2020 16:44 Відповісти
Есть большая вероятность, то народ на следующих выборах поверит Медведчуку или его представителю.
01.05.2020 17:45 Відповісти
Ціна на газ впала,відповідно ваші зарплати прямопропорційно,а не на час карантину.
01.05.2020 16:39 Відповісти
Епаные ублюдки - на время карантина который через 10 дней заканчивается. А потом они ещё больше оторвутся. А мы удивляемся почему под руководством этих ублюдков богатая Украина бедная.
01.05.2020 16:39 Відповісти
БРЕД сивої кобили. Нічого вони знижувати не будуть, тим більше що карантин їх не стосується. Ой які-ж вони законопослушні виконавці
01.05.2020 16:40 Відповісти
При всей моей ненависти к 112 - таблица у них наглядная.

Наглядова рада "Нафтогазу" доручила правлінню обмежити зарплати керівництва на час карантину - Цензор.НЕТ 7298
01.05.2020 16:40 Відповісти
кінець обмеженням. Карантин кінчився
01.05.2020 16:41 Відповісти
Главное прокукарекать, а там хоть и не рассветай. 73% лохов и не в такое перед этим свято верили.
01.05.2020 16:43 Відповісти
Порохоботов - лохов развела Зелень, так просто забрать у них власть. Не напрягаясь..
01.05.2020 16:50 Відповісти
Рекомендации серьезные. Страна на пороге небывалого подъема. Эта же надо так себя урезать почти на 1,5 месяца !? Фестиваль невиданной щедрости и такого же самопожертвования ! Если решаться ,то золотой памятник обеспечен.
01.05.2020 16:52 Відповісти
Не смешите Людей , - По истечению карантина Назначат себе премию , что и не снилось.
01.05.2020 16:59 Відповісти
это реформа.
01.05.2020 17:01 Відповісти
Ну это совсем не правильно,как же они существлвать будут без сказочных премий и зарплат,они не привыкли к таким лишениям!Думаю нужно просить у МВФ кредит,чтоб заплатить премии труженикам Нафтогаза.
01.05.2020 17:13 Відповісти
зарплату всем урезать ,но компенсировать урезанное ,на 150% премиальными
01.05.2020 17:28 Відповісти
Во невезуха братанам из 80-х -90-х и их детям с внуками в прокладке Нафтокрада, До мировой коронавируснуй чумы они "получали" по 1млн. 200 гришек за месяц на сигареты, самолеты и ******. А сейчас они бедные будут получать всего по 700 000 "гришек" и думать, чи за дорого на Мали поехать, чи може лучше куда нибудь к Хорватам рвануть на Андриатику потусить. Во бедные-несчастные.
01.05.2020 17:30 Відповісти
Сделайтье им зарплату 1000 гривен и в бюджет страны посыпятся миллиарды налогов....
01.05.2020 17:42 Відповісти
 
 