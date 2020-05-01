Наглядова рада "Нафтогазу" доручила правлінню обмежити зарплати керівництва на час карантину

Наглядова рада НАК "Нафтогаз України" доручила правлінню компанії виконати вимоги законодавства про обмеження розміру зарплати і винагород керівництву на період карантину.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба компанії.

"Рада має забезпечити виконання вимог закону і повідомити наглядовій раді про вжиті заходи", - сказано в повідомленні.

""Нафтогаз" був і залишається законослухняним і відповідальним членом українського суспільства - відразу після вступу в силу закону, який обмежує максимальний розмір заробітної плати керівних органів державних підприємств, ми зупинили виплату заробітної плати і всіх інших винагород членам правління компанії", - заявив глава правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв.

Нагадаємо, 29 квітня Кабмін обмежив розмір заробітної плати керівників виконавчих органів і членів наглядових рад держкомпаній до 47 тисяч гривень на місяць.

Підкреслюється, що розмір зарплат і винагород не повинен перевищувати 47 000 гривень у квітні 2020 року і до кінця місяця, в якому закінчується карантин.

