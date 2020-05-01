УКР
У Мукачеві з 4 травня відкривають торгові центри і парки, - міськрада

Влада міста Мукачево на Закарпатті мають намір відкрити з понеділка, 4 травня, торгові центри та парки, посилаючись на рішення комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС).

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Мукачівської міської ради.

Як повідомляється, торгові центри працюватимуть в умовах:

  • використання відвідувачами засобів захисту - респіраторів або захисних масок;
  • забезпечення персоналу засобами захисту (окулярами або щитком) і рукавичками;
  • проведення дезінфекції всіх приміщень кожні 2 години;
  • перебування в приміщенні не більше одного відвідувача на 10 кв. метрів;
  • дотримання дистанції між відвідувачами не менше 1,5 метра;
  • наявності дезінфекторів на вході.

Також вирішуватиметься питання відвідування парків і скверів із дотриманням соціальної дистанції і протиепідемічних заходів.

Зазначимо, карантин в Україні діє до 11 травня.

Нагадаємо, раніше сьогодні поліція відкрила кримінальну справу через ослаблення карантину в Черкасах. У поліції пояснили, що місцева влада виходить за рамки своїх повноважень, оскільки є постанова уряду, яка забороняє такі дії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Мер Черкас Бондаренко про відкриття справи за пом'якшення карантину: Минув той час, коли українці боялися правоохоронців

+21
Зелю ніхто не слухає
показати весь коментар
01.05.2020 16:59 Відповісти
+19
ЗЕЛЕНСКИЙ ПОЛНОСТЬЮ ТЕРЯЕТ КОНТРОЛЬ НАД РЕГИОНАМИ УКРАИНЫ - ЭТО УЖЕ ФАКТ
показати весь коментар
01.05.2020 17:08 Відповісти
+18
піде у вєлюр синячить. горе заливать.
показати весь коментар
01.05.2020 16:59 Відповісти
ШО скажет Рюкзаков? Натравит беркутят??
показати весь коментар
01.05.2020 16:57 Відповісти
піде у вєлюр синячить. горе заливать.
показати весь коментар
01.05.2020 16:59 Відповісти
Аваков розродиться черговим гнівним твітом. )))
показати весь коментар
01.05.2020 16:59 Відповісти
епіцентр незабули спитати?
показати весь коментар
01.05.2020 20:50 Відповісти
Йес!
показати весь коментар
01.05.2020 17:47 Відповісти
Да нет,с Венграми беркутята не проканают.Так можно и с добровольцами с Венгрии второй фронт открыть...
показати весь коментар
01.05.2020 17:52 Відповісти
Устенко(сегодня): "16 органов местного самоуправления приняли решения об частичной отмене карантина...".
показати весь коментар
01.05.2020 16:58 Відповісти
Да и уй с ними.
показати весь коментар
01.05.2020 18:39 Відповісти
Вы начинайте, мы посмотрим)
показати весь коментар
01.05.2020 16:58 Відповісти
замена "слава украине" кацапским здравия желаю когда произошло?
показати весь коментар
01.05.2020 18:32 Відповісти
ждите скоро. Или вы в этом сомневаетесь?
показати весь коментар
01.05.2020 18:42 Відповісти
вот когда будет тогда и попздеть можно.щас не о чем. воины не дадут,уверен
показати весь коментар
01.05.2020 18:58 Відповісти
Пішло-поїхало. Всіх задовбало.
показати весь коментар
01.05.2020 16:59 Відповісти
**** православная это Новинский а не Ярославский
показати весь коментар
01.05.2020 18:34 Відповісти
Зелю ніхто не слухає
показати весь коментар
01.05.2020 16:59 Відповісти
ЗЕЛЕНСКИЙ ПОЛНОСТЬЮ ТЕРЯЕТ КОНТРОЛЬ НАД РЕГИОНАМИ УКРАИНЫ - ЭТО УЖЕ ФАКТ
показати весь коментар
01.05.2020 17:08 Відповісти
Феералізація неминуча.ЯВОЧНИМ ПОРЯДКОМ.
тому що в Столиці дерибанщики (колір жоп значення не має) о..уїли від безкарності..
показати весь коментар
01.05.2020 17:18 Відповісти
показати весь коментар
01.05.2020 17:25 Відповісти
НЕДОЖДЕТЕСЬ
показати весь коментар
01.05.2020 17:44 Відповісти
А оно шото говорило?
показати весь коментар
01.05.2020 17:12 Відповісти
оно ініціює кримінальні справи проти мерів за пом'якшення карантину
показати весь коментар
01.05.2020 17:16 Відповісти
Мда... то-то я думаю Зеля осунулся последнее время. А это на него все просто ..й положили...
показати весь коментар
01.05.2020 17:19 Відповісти
Придавило
показати весь коментар
01.05.2020 17:19 Відповісти
У ЗЕбила выходной
целый год подряд...
показати весь коментар
01.05.2020 18:03 Відповісти
Все это плохо кончится.
показати весь коментар
01.05.2020 17:01 Відповісти
Как именно, подробнее? работать прийлёца? Зебьилам понравилось сидеть дома без работы и без денег, и смотреть Шапито 95 по Г+Г???
показати весь коментар
01.05.2020 17:03 Відповісти
Я думаю зебилам понравится двухстороняя пневмония и переполненные больницы!
показати весь коментар
01.05.2020 17:08 Відповісти
У Німеччині хворих в десятки разів більше, ніж у нас, а з 27 травня Фольксваген, Ауді і Порше відновили роботу заводів, наприклад!

А парки там ніколи і не закривали, лише треба було дистанцію витримувати... Купа фоток в неті, де німці на травичці собі сидять на відстані 2-3 м друг від друга!
показати весь коментар
01.05.2020 17:15 Відповісти
Як це "вiдновили 27 травня" якщо сьогоднi тiльки 1 травня?)
показати весь коментар
01.05.2020 17:19 Відповісти
Написав ж нижче, 27 квітня...
показати весь коментар
01.05.2020 17:19 Відповісти
1) предполагаю, что на указанных заводах роботов в 10 раз больше чем людей. И там вполне можно соблюсти все условия чтоб не перезаражать друг друга.
2) мне знакомые из Гермашки говорят, что гуляют на балконе, потому что если выйдешь из дому без уважительной причины - штраф впаяют. Гулять - не уважительная причина. Так что ХЗ. Интересно кто щас там - шоб прокоментировали.
показати весь коментар
01.05.2020 17:21 Відповісти
Там залежить від регіону, вирішують уряди земель...
показати весь коментар
01.05.2020 17:22 Відповісти
И потом, вы Украину с Германией не ровняйте. У них на дохера заболевших почти нихера померших. Там медицина работает. Ну и карантин с конскими штрафами. Этот опыт на Украину слабо применим (ИМХО).
показати весь коментар
01.05.2020 17:27 Відповісти
27 квітня, пардон!
показати весь коментар
01.05.2020 17:18 Відповісти
Отож.))
показати весь коментар
01.05.2020 17:20 Відповісти
для дурантинщиков? будем надеться. такое прощать нельзя.
показати весь коментар
01.05.2020 17:56 Відповісти
Авакова спросили?
показати весь коментар
01.05.2020 17:02 Відповісти
Если власть сама плюет на Законы (привет коле-котлете и зеленой шобле) вправе ли она требовать их соблюдения от граждан?
показати весь коментар
01.05.2020 17:04 Відповісти
що це за закони закривати людей на два місяця без наявних на те причин! Забороняти гуляти на свіжому повітрі, штрафувати за відсутність маски на свіжому повітрі. це закони.? це повний абсурд.
показати весь коментар
01.05.2020 17:09 Відповісти
Почали дружно посилати Зе в сортир...
показати весь коментар
01.05.2020 17:07 Відповісти
говну там самое место...
показати весь коментар
01.05.2020 17:24 Відповісти
показати весь коментар
01.05.2020 17:32 Відповісти
Он пожалуется дяде Бене,а дядя Беня сурьёзный Бызнысмэн...
показати весь коментар
01.05.2020 17:56 Відповісти
ЛЮБАЯ НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ - Я ИМЕЮ ВВИДУ РАБОТУ ЭПИЦЕНТРА И ТАК ДАЛЕЕ - ПОРОЖДАЕТ ОТВЕТНУЮ РЕАКЦИЮ - ОЧЕНЬ ПЕЧАЛЬНО
показати весь коментар
01.05.2020 17:11 Відповісти
не печально,а справедливо.Если власть не есть примером справедливости в стране,то народ сам начинает исправлять оплошности несправедливости корупционной власти ,ибо корупция и есть кормилица несправедливости власти
показати весь коментар
01.05.2020 17:24 Відповісти
Понеслась
показати весь коментар
01.05.2020 17:11 Відповісти
Региональный челлендж:"Плюнь в ЗЕлёную харю и получи чупа-чупс".
показати весь коментар
01.05.2020 17:12 Відповісти
Это, конечно, неправильно. Но люди, глядя на всякие велюры и эпицентры, просто не выдерживают такой несправедливости со стороны власти. Ибо неравенство, а не голод, всегда были причинами революций.
показати весь коментар
01.05.2020 17:15 Відповісти
Влада сама нарвалась.. )
Дозволом працювати "Епіцентру" весь час карантину...
показати весь коментар
01.05.2020 17:20 Відповісти
Зебил теряет власть
Самое время заявить народу, что это была ошибка, я у стал я ухожу обратно играть на пианино.
показати весь коментар
01.05.2020 17:28 Відповісти
Петро нашептав? )))
показати весь коментар
01.05.2020 19:27 Відповісти
Хренова судьба 'Слуг'...Може обійдуться лише кастрацією
показати весь коментар
01.05.2020 17:28 Відповісти
Кастрація? Варіант ! Але під саме горло .
показати весь коментар
01.05.2020 17:56 Відповісти
Ну они же старались,может просто люстрировать,а?
показати весь коментар
01.05.2020 18:00 Відповісти
На трубі ТЕС, або в реакторі АЕС
показати весь коментар
01.05.2020 18:04 Відповісти
Зелєбоба втрачає владу,мери почали посилати кловуна до біса.
показати весь коментар
01.05.2020 17:31 Відповісти
по факту в Украине уже год нет главы государства. есть просто случайный актер, которого люмпены вбросили в президентское кресло по спланированной наводке олигархов. этот петрушка, по своей природе может только веселить людей, управлять и приказывать - это не его сущность. поэтому бездарный царь получает то что заслужил - неповиновение народа.
показати весь коментар
01.05.2020 17:32 Відповісти
"неповиновение народа"(с) - это типа пойдут на базар? Жестоко однако)
показати весь коментар
01.05.2020 17:37 Відповісти
Ага, такі горді і нескорені будуть купувати помідори. )))
показати весь коментар
01.05.2020 19:18 Відповісти
Славне мистечко як и люди.
показати весь коментар
01.05.2020 17:33 Відповісти
ух, понеслось! наконец-то дошло, что карантин у нас для рабов!
показати весь коментар
01.05.2020 18:03 Відповісти
Актер будет угрожать МВД и СБУ, берегитесь!!!
показати весь коментар
01.05.2020 19:19 Відповісти
Головне деревину не припиняйте вивозити.
показати весь коментар
01.05.2020 20:01 Відповісти
 
 