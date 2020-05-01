У Мукачеві з 4 травня відкривають торгові центри і парки, - міськрада
Влада міста Мукачево на Закарпатті мають намір відкрити з понеділка, 4 травня, торгові центри та парки, посилаючись на рішення комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС).
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Мукачівської міської ради.
Як повідомляється, торгові центри працюватимуть в умовах:
- використання відвідувачами засобів захисту - респіраторів або захисних масок;
- забезпечення персоналу засобами захисту (окулярами або щитком) і рукавичками;
- проведення дезінфекції всіх приміщень кожні 2 години;
- перебування в приміщенні не більше одного відвідувача на 10 кв. метрів;
- дотримання дистанції між відвідувачами не менше 1,5 метра;
- наявності дезінфекторів на вході.
Також вирішуватиметься питання відвідування парків і скверів із дотриманням соціальної дистанції і протиепідемічних заходів.
Зазначимо, карантин в Україні діє до 11 травня.
Нагадаємо, раніше сьогодні поліція відкрила кримінальну справу через ослаблення карантину в Черкасах. У поліції пояснили, що місцева влада виходить за рамки своїх повноважень, оскільки є постанова уряду, яка забороняє такі дії.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
тому що в Столиці дерибанщики (колір жоп значення не має) о..уїли від безкарності..
целый год подряд...
А парки там ніколи і не закривали, лише треба було дистанцію витримувати... Купа фоток в неті, де німці на травичці собі сидять на відстані 2-3 м друг від друга!
2) мне знакомые из Гермашки говорят, что гуляют на балконе, потому что если выйдешь из дому без уважительной причины - штраф впаяют. Гулять - не уважительная причина. Так что ХЗ. Интересно кто щас там - шоб прокоментировали.
Дозволом працювати "Епіцентру" весь час карантину...
Самое время заявить народу, что это была ошибка, я у стал я ухожу обратно играть на пианино.