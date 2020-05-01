У Мукачеві з 4 травня відкривають торгові центри і парки, - міськрада

Влада міста Мукачево на Закарпатті мають намір відкрити з понеділка, 4 травня, торгові центри та парки, посилаючись на рішення комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС).

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Мукачівської міської ради.

Як повідомляється, торгові центри працюватимуть в умовах:

використання відвідувачами засобів захисту - респіраторів або захисних масок;

забезпечення персоналу засобами захисту (окулярами або щитком) і рукавичками;

проведення дезінфекції всіх приміщень кожні 2 години;

перебування в приміщенні не більше одного відвідувача на 10 кв. метрів;

дотримання дистанції між відвідувачами не менше 1,5 метра;

наявності дезінфекторів на вході.

Також вирішуватиметься питання відвідування парків і скверів із дотриманням соціальної дистанції і протиепідемічних заходів.

Зазначимо, карантин в Україні діє до 11 травня.

Нагадаємо, раніше сьогодні поліція відкрила кримінальну справу через ослаблення карантину в Черкасах. У поліції пояснили, що місцева влада виходить за рамки своїх повноважень, оскільки є постанова уряду, яка забороняє такі дії.

