Поліція відкрила справу за заявою мажоритарника з Полтавщини на звільненого з Київської ОДА Іонова, який не підписував договори про закупівлю ШВЛ у фіктивних фірм. ДОКУМЕНТ

Проти керівника департаменту охорони здоров'я Київської обласної державної адміністрації Максима Іонова розпочато кримінальне провадження.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав ексглава Київської ОДА Михайло Бно-Айріян, передає Цензор.НЕТ.

Він нагадав про скандал, який розгорнувся в Київській області навколо закупівель апаратів штучної вентиляції легенів. Тоді керівник департаменту охорони здоров'я Київської обласної державної адміністрації Максим Іонов відмовився купувати апарати у сумнівної компанії, яку йому нав'язували зверху.

Рух "Чесно" зробив ціле журналістське розслідування з цього приводу.

Крім цього, як зазначає Бно-Айріян, Іонов пішов на безпрецедентний крок і повідомив про те, що відбувається навколо закупівель, Офісу президента України і НАБУ, а "також почав говорити про "схематоз" в області, яка кришується всім відомими народними депатутами, публічно на всю країну". Після цього Іонова звільнили.

"Більш того, через десять днів після розслідування "Чесно" з'являється якийсь депутат-мажоритарник з Полтавської області Oleksiy Movchan, який пише заяву на Максима Іонова в Національну поліцію. Тепер депутат з Полтавщини, якого я в житті ніколи не чув і не бачив у Київській області, звинувачує Максима Іонова у зловживанні владою і корупційних діях навколо закупівель. Журналісти "Чесно" подзвонили горе-депутату, який навіть не міг пригадати, чому і за що звинуватив Максима Іонова", - пише Бно-Айріян. - І диво - Національна поліція швиденько розпочинає кримінальне провадження вже проти Максима Іонова".

Читайте також: "Я категоричний противник того, щоб закупівлі робив безпосередньо МОЗ", - Степанов

"Тобто відкривають кримінальне провадження не за фактами Максима Іонова, ключової посадової особи в області у сфері охорони здоров'я, про які він заявив публічно і процесуально на всю країну, а за фактами мажоритарника з Полтавщини.

Лютий треш і сюрреалізм, який мені нагадує відому стрічку "Левіафан".

Тільки ми не Росія. Запам'ятайте всі ті, хто за цим стоїть.

І за все доведеться рано чи пізно відповісти", - написав Бно-Айріян.

Київська область (4265) закупівлі (3562) Бно-Айріян Михайло (19) Іонов Максим (2)
+18
У нас у власти ермаки которые вместо Сибири покоряют Украину!...
показати весь коментар
01.05.2020 17:59 Відповісти
+13
95 квартал и риги пилят бюджет
показати весь коментар
01.05.2020 17:57 Відповісти
+7
Моника самолет встречала, а он подписывать не хотел! Такие люди зебуинам не нужны и даже опасны.
показати весь коментар
01.05.2020 18:16 Відповісти
95 квартал и риги пилят бюджет
показати весь коментар
01.05.2020 17:57 Відповісти
У нас у власти ермаки которые вместо Сибири покоряют Украину!...
показати весь коментар
01.05.2020 17:59 Відповісти
Те самые пророссийские ермаки?
показати весь коментар
01.05.2020 18:34 Відповісти
При попэрэдныке пилили на войне, при зе пилят на пандемии при карантине. Подобная история сейчас практически каждый день - реакции президента нет! А есть ли у нас президент? И не в бункере ли он сидит?
показати весь коментар
01.05.2020 18:11 Відповісти
у шаройопа проконсультуйся)))
показати весь коментар
01.05.2020 18:53 Відповісти
Моника самолет встречала, а он подписывать не хотел! Такие люди зебуинам не нужны и даже опасны.
показати весь коментар
01.05.2020 18:16 Відповісти
Міністр оголошення смертей Степанов он заявив, що він через міністерство купувати нічого не хоче,краще через фірму жони яку в терміновому порядку зареєстрували коли він став міністром . Пора мародернічати,жлобствувати та барижничати бо єпоха процвітання швидко може закінчитись як і ВЕСНА.Пане президент робіть ЩОСЬ або ідіть в .с....... куууууу
показати весь коментар
01.05.2020 18:23 Відповісти
Ну шо? Пора делать ставки. Досидит квартал зеленых фонарей до нового года или нет? Як на мене, то - нет.
показати весь коментар
01.05.2020 18:26 Відповісти
Досидит. И до новых выборов тоже. Только вот Украины уже может не быть, а то лоскутное одеяло, что по планам кремля готовит зеленая шмаркля, уже никакая не Украина.
показати весь коментар
01.05.2020 18:52 Відповісти
похоже твоя засиРашка ,лишнехромосомный засиратель развалится быстрее..ха-ха-ха-ха-ха-ха
показати весь коментар
01.05.2020 21:07 Відповісти
откормленный веперь, быстро набирает формы

показати весь коментар
01.05.2020 18:37 Відповісти
пушкин вали в кацапстан троль...
показати весь коментар
01.05.2020 20:02 Відповісти
Неужели кому-то еще в стране непонятно: на должности президента Украины враг государства, его народа； политический авантюрист. Если кому-то и непонятно, то рыги, их подельники из жопоблока, ублюдки из МВД быстро подняли головы: "Наш пришел! Зеля свой, из наших! Теперь нам всё можно, ведь президента-то и нет! А паяц он паяц и есть. То есть Никто".
показати весь коментар
01.05.2020 18:49 Відповісти
А кто стоит? Люди Авакова стоят. И знают почему стоят.
показати весь коментар
01.05.2020 18:50 Відповісти
Ура!
Выгнали праклятую Супрун - теперь клиника БАРИС со товарищи наконец начнёт правильно тратить бюджетные деньги!
показати весь коментар
01.05.2020 20:10 Відповісти
Никто ни за что не ответит, это так же одна из значимых ошибок Порошенко
показати весь коментар
01.05.2020 21:00 Відповісти
 
 