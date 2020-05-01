Поліція відкрила справу за заявою мажоритарника з Полтавщини на звільненого з Київської ОДА Іонова, який не підписував договори про закупівлю ШВЛ у фіктивних фірм. ДОКУМЕНТ

Проти керівника департаменту охорони здоров'я Київської обласної державної адміністрації Максима Іонова розпочато кримінальне провадження.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав ексглава Київської ОДА Михайло Бно-Айріян, передає Цензор.НЕТ.

Він нагадав про скандал, який розгорнувся в Київській області навколо закупівель апаратів штучної вентиляції легенів. Тоді керівник департаменту охорони здоров'я Київської обласної державної адміністрації Максим Іонов відмовився купувати апарати у сумнівної компанії, яку йому нав'язували зверху.

Рух "Чесно" зробив ціле журналістське розслідування з цього приводу.

Крім цього, як зазначає Бно-Айріян, Іонов пішов на безпрецедентний крок і повідомив про те, що відбувається навколо закупівель, Офісу президента України і НАБУ, а "також почав говорити про "схематоз" в області, яка кришується всім відомими народними депатутами, публічно на всю країну". Після цього Іонова звільнили.

"Більш того, через десять днів після розслідування "Чесно" з'являється якийсь депутат-мажоритарник з Полтавської області Oleksiy Movchan, який пише заяву на Максима Іонова в Національну поліцію. Тепер депутат з Полтавщини, якого я в житті ніколи не чув і не бачив у Київській області, звинувачує Максима Іонова у зловживанні владою і корупційних діях навколо закупівель. Журналісти "Чесно" подзвонили горе-депутату, який навіть не міг пригадати, чому і за що звинуватив Максима Іонова", - пише Бно-Айріян. - І диво - Національна поліція швиденько розпочинає кримінальне провадження вже проти Максима Іонова".

Читайте також: "Я категоричний противник того, щоб закупівлі робив безпосередньо МОЗ", - Степанов

"Тобто відкривають кримінальне провадження не за фактами Максима Іонова, ключової посадової особи в області у сфері охорони здоров'я, про які він заявив публічно і процесуально на всю країну, а за фактами мажоритарника з Полтавщини.

Лютий треш і сюрреалізм, який мені нагадує відому стрічку "Левіафан".

Тільки ми не Росія. Запам'ятайте всі ті, хто за цим стоїть.

І за все доведеться рано чи пізно відповісти", - написав Бно-Айріян.