Мер Черкас Бондаренко опублікував повістку в поліцію: "Влада нова, методи старі". ДОКУМЕНТ

Мер Черкас Бондаренко опублікував повістку в поліцію: "Влада нова, методи старі". ДОКУМЕНТ

Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко опублікував повістку про виклик до слідчого ГУ Нацполіції.

Фото повістки Бондаренко виклав у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

У документі зазначено, що він повинен з'явитися до слідчого о 12:00 в понеділок, 4 травня.

"Свіжа прилетіла ... Влада нова, методи старі", - написав Бондаренко.

Мер Черкас Бондаренко опублікував повістку в поліцію: Влада нова, методи старі 01Мер Черкас Бондаренко опублікував повістку в поліцію: Влада нова, методи старі 02

Як повідомлялося, влада Черкас у зв'язку з численними зверненнями бізнесменів з 1 травня пом'якшує карантин для частини підприємців міста. У місті дозволять працювати непродовольчим магазинам, ремонтним майстерням, перукарням, ринкам і літнім майданчикам ресторанів.

Рішення місцевої влади Бондаренко пояснив відновленням соціальної справедливості шляхом розвантаження великих магазинів.

Міністр охорони здоров'я Степанов заявив, що рішення міськради Черкас може привести до катастрофи.

Міністр внутрішніх справ Аваков закликав Бондаренка "припинити ризикувати життям і здоров'ям людей заради політичних ігор" і пообіцяв, що реакція буде жорсткою.

Нацполіція відкрила кримінальне провадження через ослаблення карантину в Черкасах. Членам виконкому міськради вручили повістки до слідчого.

Мер Анатолій Бондаренко записав відеозвернення, в якому заявив, що не боїться поліції.

+70
Это уже до задницы, до самой задницы. Уже 16 мэров объявили о смягчении карантина по примеру Черкасс. Зеля доигрался. Вот так и уходит власть сквозь пальцы и видосики.
01.05.2020 17:59 Відповісти
+43
Влада не нова, а на п'ять років забута стара- януковичоподібна.
01.05.2020 17:59 Відповісти
+38
Черкасчани повинні захистити свого мера,від псів сАбакова.
01.05.2020 18:00 Відповісти
Я не витрачаю дорогоцінний час на копіпейсти та лінки від дурників, зебілів та кацапів.
А ти чомусь засс..соромився зреагувати на слова "епізоотія" та "епіфітотія".
Здрисни, тролятино, більше не годуватиму тебе. Як би ти цього не канючив.
01.05.2020 22:35 Відповісти
Чрезвычайные ситуации тоже покатят за отмазку!
01.05.2020 18:55 Відповісти
реваншисты это новая власть ?
01.05.2020 18:36 Відповісти
ЗЕкловуна уже никто не слушает..все просекли что это нанятый актёр которого специально и пиарили по Г+Г, причём годами впаривали люмпену...
показати весь коментар
Люди отстоим свои права на свободу и труд, защитим себя и мэра черкасс который следовал конституции украины и защищал простой народ!!!
показати весь коментар
А тим часом.....У США вперше почали тестувати ізраїльський препарат, що, як стверджується, має 100-відсоткову ефективність у лікуванні навіть важкохворих із коронавірусом.
Як повідомляє Christianity Daily, сім пацієнтів у Ізраїлі, що перебували в групі високого ризику смерті через дихальну, а також серцеву і ниркову недостатність, вижили після застосування цих ліків.
У компанії Pluristem Therapeutics, яка розробляла препарат, заявили, що активна речовина в засобі здатна пригнічувати або запускати у зворотному напрямку небезпечну надмірну активацію імунної системи, що спричинює смерть у багатьох хворих на COVID-19.
Компанія використовує плаценту для вирощування розумних клітин і програмує їх на секретування терапевтичних білків у організмі заражених осіб.
Генеральний директор і президент компанії Яки Янай заявив, що скоро відбудеться судовий процес, який може дозволити активне використання препарату.
"Отримавши зелене світло від регуляторів, можна буде підготувати безліч лікувальних засобів. Ми спроможні дуже швидко виготовити клітини для лікування тисяч людей", - сказав він.
Ох жиди, ох і шалунішки!!! Хто б сумнівався, що вони на цьому гарно руки нагріють. Спасітелі МІРА ! Стає зрозуміло вже звідки вуха ростуть. А якби Черкаси не збунтувалися, то ще б два роки "вакцину" шукали.
01.05.2020 18:40 Відповісти
То жя кажу вам діти мої. Пандемія закінчиться, як тільки дадуть команду ті хто її організував, і скажуть все кінець, ми про все домовились і поділили, баранів постригли, тепер час їх знову до ярма запрягати і гей погнали, вакцина є, всіх провакцинувати за їхні гроші і можливо пронумерувати, щоб кожен баран знав свій номер так буде легше ідентифікувати. До праці раби!!! До праці!!! Вірніше РАБоти...І запамятайте, що коли нафта буде падати нижче 30 дол. за барель чекай нової "пандемії".
01.05.2020 18:44 Відповісти
Звідки ви таки ******* беретесь?
Мля, змішати нафту та грип в одну кучу. Дядько, ну ти реально ********, як вас світ носить.

.
01.05.2020 21:58 Відповісти
Принимайте все,когда оно приходит к вам,наслаждайтесь всем,пока оно длится,отпускайте все,что должно уйти от вас....
01.05.2020 18:44 Відповісти
Самое прикольное то ,шо этот мер ещё недавно " лизал Зе " как только мог . .Никто не забыт и ничто не забыто ,, мы помним кто приказал снять в Черкассах все предвыборные бигборды с Порошенком , год назад .
01.05.2020 18:46 Відповісти
Мы усех ******** тожа помним и тех шо за прахвессара исчё тапили.
показати весь коментар
https://mobile.twitter.com/pastorkopf PastorKopf (25%) https://mobile.twitter.com/pastorkopf @pastorkopf https://mobile.twitter.com/pastorkopf/status/1256203589019734017 2 ч

До літа населенню стане ***** на карантин, бо треба працювати, і їсти хоцца.
Влітку, край восени, піде друга хвиля зараження, і знову карантин, але жорсткіший.
Взимку буде ******* і Майдан.
Ваш мольфар Пастор.
Запам'ятайте цей твіт.
01.05.2020 18:47 Відповісти
Вот када усе литуны с Бариспаля не даедуть до оного, то украинская ревалюция и достигнет сваих целев.
01.05.2020 20:44 Відповісти
Мер Черкас Бондаренко опублікував повістку в поліцію: "Влада нова, методи старі" - Цензор.НЕТ 9416
01.05.2020 18:47 Відповісти
Хоть один человек при должности имеет яй...ца. Уверен, в Украине достаточно Украинцев сил защитить этого Человека. Я голосовал за Зе, не за Авакова. Похоже голосовал за мальчика для .....
01.05.2020 18:50 Відповісти
Черкасцы- поддержите своего мэра! Тащите покрышки к мусарне, пока не поздно!
01.05.2020 18:52 Відповісти
Этим ублюдкам не до людей, они между собой отношения 30 лет выесняют.
01.05.2020 18:52 Відповісти
#кулуарные_слухи
Наш источник сообщает, что сейчас договариваются с Эпицентром и другими крупными строительными сетями про компромиссный штраф. Мы об этом ещё (https://t.me/skosoi/1617) ранее сообщали.
Сейчас показательно оштрафуют на несколько десятков, а возможно и сотен тысяч гривен Эпицентр и другие сети, чтобы сбить критический «накал» в обществе.
Telegram (https://t.me/skosoi/1617)
01.05.2020 19:34 Відповісти
На лице все написано . Идиот . Вляпался по дурости .
01.05.2020 19:41 Відповісти
не суди по себе
02.05.2020 00:35 Відповісти
Ну не можем мы годами сидеть на карантине люди будут болеть все время это безконечно и потому на неделю раньше или позже никакой разницы нет. неужели они этого не понимают
01.05.2020 19:50 Відповісти
Ну що,зелена влада бажає на гиляку?
01.05.2020 20:02 Відповісти
Ну, кто еще не послал Зе на...?
01.05.2020 20:04 Відповісти
Ну, кто еще не послал Зе на...?
Неверно. Верно так: Ну, кого еще не послал Зе на... карантин?
01.05.2020 20:08 Відповісти
Может смело всех посылать подальше - место для печати (М.П.) девственно чистое )))
Я таких бумажек могу несколько сотен сделать ))))
01.05.2020 20:29 Відповісти
У мэра redmi 7 за 100 евро
01.05.2020 20:43 Відповісти
То ти старий, чувак
. І методи піару застарілі.
01.05.2020 20:51 Відповісти
Уверен что все причастные к давлению на Мэра г. Черкасс 4 мая должны явиться в отдел кадров своих организаций для получения обходного листа на увольнение.
02.05.2020 00:34 Відповісти
ну повестка, ну сходит.
02.05.2020 08:19 Відповісти
