Мер Черкас Бондаренко опублікував повістку в поліцію: "Влада нова, методи старі". ДОКУМЕНТ
Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко опублікував повістку про виклик до слідчого ГУ Нацполіції.
Фото повістки Бондаренко виклав у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
У документі зазначено, що він повинен з'явитися до слідчого о 12:00 в понеділок, 4 травня.
"Свіжа прилетіла ... Влада нова, методи старі", - написав Бондаренко.
Як повідомлялося, влада Черкас у зв'язку з численними зверненнями бізнесменів з 1 травня пом'якшує карантин для частини підприємців міста. У місті дозволять працювати непродовольчим магазинам, ремонтним майстерням, перукарням, ринкам і літнім майданчикам ресторанів.
Рішення місцевої влади Бондаренко пояснив відновленням соціальної справедливості шляхом розвантаження великих магазинів.
Міністр охорони здоров'я Степанов заявив, що рішення міськради Черкас може привести до катастрофи.
Міністр внутрішніх справ Аваков закликав Бондаренка "припинити ризикувати життям і здоров'ям людей заради політичних ігор" і пообіцяв, що реакція буде жорсткою.
Нацполіція відкрила кримінальне провадження через ослаблення карантину в Черкасах. Членам виконкому міськради вручили повістки до слідчого.
Мер Анатолій Бондаренко записав відеозвернення, в якому заявив, що не боїться поліції.
