У зоні ООС двоє поранених, від початку доби 13 обстрілів, - штаб

У зоні ООС двоє поранених, від початку доби 13 обстрілів, - штаб

Противник обстрілював захисників України з мінометів калібру 120 мм і 82 мм, гранатометів, великокаліберних кулеметів, снайперської і стрілецької зброї.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Операції об'єднаних сил.

Внаслідок ворожих обстрілів двоє українських воїнів зазнали поранень. Українські захисники на злочинні спроби російських найманців вплинути на ситуацію в районі операції штатним озброєнням адекватно відповідали на кожен обстріл. Втрати противника уточнюються", - сказано в повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 3 рази обстрілював наші позиції неподалік від Богданівки, а також поряд із Водяним, Тарамчуком, Кам'янкою і Старогнатівкою.

Читайте також: База, де ОГП знайшов "масштабний схрон" зброї, вже два місяці перебуває під охороною військових, - пресцентр ООС

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські найманці вели вогонь по позиціях Об'єднаних сил поблизу Кримського, біля Новотошківського, неподалік від Майського, по околиці Південного і Хутору Вільний.

"На ділянках розведення №1, №2 та №3 режим "Тиша" дотримувався", - додали в пресслужбі.

У зоні ООС двоє поранених, від початку доби 13 обстрілів, - штаб 01У зоні ООС двоє поранених, від початку доби 13 обстрілів, - штаб 02
У зоні ООС двоє поранених, від початку доби 13 обстрілів, - штаб 03
У зоні ООС двоє поранених, від початку доби 13 обстрілів, - штаб 04
У зоні ООС двоє поранених, від початку доби 13 обстрілів, - штаб 05

обстріл (30952) поранення (2845) операція Об’єднаних сил (6725)
показати весь коментар
01.05.2020 18:17 Відповісти
Смерть, жахлива смерть.
показати весь коментар
01.05.2020 18:23 Відповісти
Зеля, ну что, сработала твоя стратегия по отводу наших войск с оборудованных позиций?
показати весь коментар
01.05.2020 18:38 Відповісти
Одужання пораненним воїнам України!!! Смерть клятим расіянсько-масковським окупантам!!!!
показати весь коментар
01.05.2020 21:27 Відповісти
 
 