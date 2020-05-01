У зоні ООС двоє поранених, від початку доби 13 обстрілів, - штаб

Противник обстрілював захисників України з мінометів калібру 120 мм і 82 мм, гранатометів, великокаліберних кулеметів, снайперської і стрілецької зброї.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Операції об'єднаних сил.

Внаслідок ворожих обстрілів двоє українських воїнів зазнали поранень. Українські захисники на злочинні спроби російських найманців вплинути на ситуацію в районі операції штатним озброєнням адекватно відповідали на кожен обстріл. Втрати противника уточнюються", - сказано в повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 3 рази обстрілював наші позиції неподалік від Богданівки, а також поряд із Водяним, Тарамчуком, Кам'янкою і Старогнатівкою.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські найманці вели вогонь по позиціях Об'єднаних сил поблизу Кримського, біля Новотошківського, неподалік від Майського, по околиці Південного і Хутору Вільний.

"На ділянках розведення №1, №2 та №3 режим "Тиша" дотримувався", - додали в пресслужбі.







