Генпрокурор Венедіктова віддає на експертизу елітний годинник Hublot свого чоловіка, який нібито має діаманти і високу вартість
Керівник Офісу Генерального прокурора України Ірина Венедіктова заявила, що годинник Hublot свого чоловіка, який нібито має діаманти і високу вартість, має намір віддати на експертизу.
Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.
"Відео з мегагодинником, "яких тільки 25 у світі" від 18 року і Грановський не міг його дарувати в 20-му. Він зламаний лежить удома - віддамо на експертизу, щоб точно знати, що такий тільки у нього і шейхів", - сказано в повідомленні.
Венедіктова також жартома попросила екснардепа Олександра Грановського (який нібито подарував годинник) перестати залицятися до її чоловіка, оскільки вона "ревнива дружина".
Эксперты показали, шо часы найдены в мусорке, когда муж заметил их у бомжа, просто выкупил за две пустые бутылки, это был крайне тяжелый для семьи поступок, поскольку бутылки собирали всей семей. Это ужас, я требуй посадить написавшего статью хулигана, лет на 15, поскольку это было покушение на семью, аж 3 пустые бутылки! Вот жеж бандит .
вже лунає,- fuck you, Вова.
Знають Рівне та Черкаси,
що зелені-піd...sи
Падлошенко є мудак.
И на стадионе - тоже,
Кривит рожу так и сяк,
На все семьдесят и три похоже...
Від Харькова до Львова
лунє : " сажай Петю, Вова !!!"
Знають Рівне та Черкаси
чоколатні - під...раси.
Бо брехливі та тупі,
після виборів в дупІ )))
Наверно в секонд хэнд она и муж себе всё покупают...
Посада ревнивої дружини багатообіцяюча.
Экспертиза СБУ уже СУКУ ПОРТНОВА отмазала, поэтому с ней все ясно.
Видать, Грановский тоже постарался!
Ну отдадут на экс.пертизу одни из 20-ти значит и потом восполнившись праведного гнева, обосрут Грановского
А еще отдайте бюстик сралина тоже туда же.(мне эта деятельница напомнила тварь - ведущую "первого анала" Рашки - дома бюстик сралина держит заботливо на полочке, ватная мразь)
что часы дорогие или что их подарили то ли в 18, то ли в 20 году?