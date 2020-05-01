УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8633 відвідувача онлайн
Новини
15 983 87

Генпрокурор Венедіктова віддає на експертизу елітний годинник Hublot свого чоловіка, який нібито має діаманти і високу вартість

Генпрокурор Венедіктова віддає на експертизу елітний годинник Hublot свого чоловіка, який нібито має діаманти і високу вартість

Керівник Офісу Генерального прокурора України Ірина Венедіктова заявила, що годинник Hublot свого чоловіка, який нібито має діаманти і високу вартість, має намір віддати на експертизу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

"Відео з мегагодинником, "яких тільки 25 у світі" від 18 року і Грановський не міг його дарувати в 20-му. Він зламаний лежить удома - віддамо на експертизу, щоб точно знати, що такий тільки у нього і шейхів", - сказано в повідомленні.

Венедіктова також жартома попросила екснардепа Олександра Грановського (який нібито подарував годинник) перестати залицятися до її чоловіка, оскільки вона "ревнива дружина".

Генпрокурор Венедіктова віддає на експертизу елітний годинник Hublot свого чоловіка, який нібито має діаманти і високу вартість 01
Генпрокурор Венедіктова віддає на експертизу елітний годинник Hublot свого чоловіка, який нібито має діаманти і високу вартість 02

Автор: 

багатство (68) експертиза (221) Венедіктова Ірина (829)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+52
Купили быстро на OLX реплику и решили шоу разыграть?
показати весь коментар
01.05.2020 18:27 Відповісти
+34
Шоу для лохов.
показати весь коментар
01.05.2020 18:28 Відповісти
+31
Приєднуюсь до флешмобу. Від Харкова і до Львова,
вже лунає,- fuck you, Вова.
Знають Рівне та Черкаси,
що зелені-піd...sи
показати весь коментар
01.05.2020 18:31 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Купили быстро на OLX реплику и решили шоу разыграть?
показати весь коментар
01.05.2020 18:27 Відповісти
Шоу для лохов.
показати весь коментар
01.05.2020 18:28 Відповісти
первое, что приходит в голову, глядя в эти "честные" глаза
показати весь коментар
01.05.2020 18:28 Відповісти
"элитные часы Hublot своего мужа, которые якобы имеют бриллианты и высокую стоимость"

Эксперты показали, шо часы найдены в мусорке, когда муж заметил их у бомжа, просто выкупил за две пустые бутылки, это был крайне тяжелый для семьи поступок, поскольку бутылки собирали всей семей. Это ужас, я требуй посадить написавшего статью хулигана, лет на 15, поскольку это было покушение на семью, аж 3 пустые бутылки! Вот жеж бандит .
показати весь коментар
01.05.2020 18:49 Відповісти
Всё бы ничего, только съемка была в прошлом году................
показати весь коментар
01.05.2020 19:16 Відповісти
Генпрокурор Венедиктова отдает на экспертизу элитные часы Hublot своего мужа, которые якобы имеют бриллианты и высокую стоимость - Цензор.НЕТ 9669
показати весь коментар
01.05.2020 18:27 Відповісти
Скорее - балаган 95.
показати весь коментар
01.05.2020 18:29 Відповісти
А подешевле подарка естественно не нашлось.Грановский может уже возвращаться из Израиля
показати весь коментар
01.05.2020 18:27 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=P9OwJCUj_mk Я не ЛОХ я ПРЕЗИДЕНТ - Зеленски ий
показати весь коментар
01.05.2020 18:27 Відповісти
еще насцы в глаза 73%, они заслужили
показати весь коментар
01.05.2020 18:27 Відповісти
73% ничего не решают. Решает активные 25% которые в любой момент могут выгнать всех зеленых ублюдков за поребрик
показати весь коментар
01.05.2020 18:28 Відповісти
выганялка отвалится.
показати весь коментар
01.05.2020 18:36 Відповісти
вали в спам малоросский покацапленный ЗЕбил
показати весь коментар
01.05.2020 18:40 Відповісти
А что такого грандиозного сделали уЗеленские, что ты их защищаешь?
показати весь коментар
01.05.2020 18:41 Відповісти
она и та же х"йня
показати весь коментар
01.05.2020 19:47 Відповісти
А дальше что? Уже выгоняли, а 73% быдло опять выбирает всякое дерьмо.
показати весь коментар
01.05.2020 19:49 Відповісти
Ще й аплодувати будуть!
показати весь коментар
01.05.2020 18:29 Відповісти
Часы Хубло. Полнейшее Хубло так сказать...
показати весь коментар
01.05.2020 18:28 Відповісти
Путин Хубло?
показати весь коментар
01.05.2020 18:28 Відповісти
Шалава и ревнивая - слова антагонисты
показати весь коментар
01.05.2020 18:28 Відповісти
На кой ляд нам слушать про ее часы? И на кой ляд нам она? И ермаку. Тот тоже не понимает, на кой она ляд.
показати весь коментар
01.05.2020 18:28 Відповісти
Как там говорят в Генпрокуратуре ,ДБС-дура без сисек ?
показати весь коментар
01.05.2020 18:28 Відповісти
Зебилы, это сок. Пейте, пейте
показати весь коментар
01.05.2020 18:29 Відповісти
а как она докажет что это именно часы мужа?
показати весь коментар
01.05.2020 18:29 Відповісти
Именно ей поверят - не сомневайся.
показати весь коментар
01.05.2020 18:32 Відповісти
державним мужам нема чим зайнятися "пішло гамно по трубам№
показати весь коментар
01.05.2020 18:46 Відповісти
А что ,без Пороха никак ?Тема не идет ?
показати весь коментар
01.05.2020 18:32 Відповісти
Приєднуюсь до флешмобу. Від Харкова і до Львова,
вже лунає,- fuck you, Вова.
Знають Рівне та Черкаси,
що зелені-піd...sи
показати весь коментар
01.05.2020 18:31 Відповісти
В Україні знає всяк -
Падлошенко є мудак.
показати весь коментар
01.05.2020 18:39 Відповісти
Да уже все поняли что вам латентным кацапам ермаки и сивохи намного ближе чем Порошенко..иди на сру весну ЗЕбил кацапский..
показати весь коментар
01.05.2020 18:41 Відповісти
Порошенко в моєму вірші не згадувався. Чи на злодію і шапка горить?
показати весь коментар
01.05.2020 18:44 Відповісти
В Евролабе - не мудак,
И на стадионе - тоже,
Кривит рожу так и сяк,
На все семьдесят и три похоже...
показати весь коментар
01.05.2020 18:47 Відповісти
Приєднуюсь.
Від Харькова до Львова
лунє : " сажай Петю, Вова !!!"
Знають Рівне та Черкаси
чоколатні - під...раси.
Бо брехливі та тупі,
після виборів в дупІ )))
показати весь коментар
01.05.2020 18:39 Відповісти
Грановский впарил подделку?
показати весь коментар
01.05.2020 18:32 Відповісти
Так ее муж ЛОХ??? Куда ее глаза смотрели?
показати весь коментар
01.05.2020 18:37 Відповісти
Дарит подделку?..
Наверно в секонд хэнд она и муж себе всё покупают...
показати весь коментар
01.05.2020 18:35 Відповісти
А муж у нее не из секонд хенда случайно?
показати весь коментар
01.05.2020 18:38 Відповісти
короче, срань поменняли на срань, вверх всплывает только овно
показати весь коментар
01.05.2020 18:38 Відповісти
Скільки в них таких подаруночків було...і скільки ще буде...
Посада ревнивої дружини багатообіцяюча.
показати весь коментар
01.05.2020 18:38 Відповісти
Эта БЛ#ДЬ, что всех за ИДИОТОВ держит??? Единственный критерий оценки - эта независимая государственная экспертиза где нибудь в Европе, например в Германии.
Экспертиза СБУ уже СУКУ ПОРТНОВА отмазала, поэтому с ней все ясно.
показати весь коментар
01.05.2020 18:39 Відповісти
да хоть в Израиле, до лампочки та экспертиза, т.к. она сейчас на али-экспрессе купит китайскую подделку за 5 копеек и на экспертизу отправит именно ее.
показати весь коментар
01.05.2020 19:52 Відповісти
Не скажите, нормальные эксперты даже по снимку часов на руке ее ***** смогут оригинал определить и сделать вывод, что на экспертизу эта **** фуфло отправила.
показати весь коментар
01.05.2020 20:19 Відповісти
Генпрокурор Венедиктова отдает на экспертизу элитные часы Hublot своего мужа, которые якобы имеют бриллианты и высокую стоимость - Цензор.НЕТ 670
показати весь коментар
01.05.2020 18:39 Відповісти
Думаешь это хубло тоже несколько лет в чьей-то заднице провело?
показати весь коментар
01.05.2020 18:45 Відповісти
Куй железо не отходя от кассыМолодец баба,пока столько дураков в стране она отлично заработает и уедет,просто умничка,все так делают,лохи это заслужили.
показати весь коментар
01.05.2020 18:40 Відповісти
такі да
показати весь коментар
01.05.2020 19:21 Відповісти
Но уедет она,точно не на Запад,путь ей один,на северо-восток и попутного ветра в одно место.
показати весь коментар
01.05.2020 20:59 Відповісти
Який "Генпрокурор", така й "експертиза"... Вони "па паходке" уже експертизи робили...
показати весь коментар
01.05.2020 18:40 Відповісти
"Венедиктова также в шутку попросив..."
показати весь коментар
01.05.2020 18:40 Відповісти
показати весь коментар
01.05.2020 18:42 Відповісти
Бывший подельник Петруся некий Грановский решил подкупить мужа Венедиктовой и подарил ему какое-то некондиционное китайское хубло.
показати весь коментар
01.05.2020 18:42 Відповісти
Часы - это просто в нагрузку к квартире, которой Венедиктова не владеет...
Видать, Грановский тоже постарался!
показати весь коментар
01.05.2020 19:04 Відповісти
Точно, и проходило это в сортире Петруся, муж БеняДиктовой в это время срал, а ты ДЯДЯ сидел внутри сральника и все слышал, но не видел - ГАВНО глазики залепило.
показати весь коментар
01.05.2020 20:29 Відповісти
кино с полиграфом ещё свежо в памяти
показати весь коментар
01.05.2020 18:44 Відповісти
"вони поломані лежать вдома"(!)

Ну отдадут на экс.пертизу одни из 20-ти значит и потом восполнившись праведного гнева, обосрут Грановского
А еще отдайте бюстик сралина тоже туда же.(мне эта деятельница напомнила тварь - ведущую "первого анала" Рашки - дома бюстик сралина держит заботливо на полочке, ватная мразь)
показати весь коментар
01.05.2020 18:44 Відповісти
Это то самое хубло что и Путина. Тогда воистину хубло
показати весь коментар
01.05.2020 18:45 Відповісти
Вот это женщина. За любимого и в Сибирь и на плаху.
показати весь коментар
01.05.2020 18:45 Відповісти
Следим за руками!Шулера и наперсточники перед Вами!!!
показати весь коментар
01.05.2020 18:46 Відповісти
И вообще почему она должна оправдываться перед какими-то рабами в намордниках?!Кто она,а кто мы,не путайте!
показати весь коментар
01.05.2020 18:48 Відповісти
марія ти умнічка
показати весь коментар
01.05.2020 19:26 Відповісти
Генпрокурор Венедіктова віддає на експертизу елітний годинник Hublot свого чоловіка, який нібито має діаманти і високу вартість - Цензор.НЕТ 2392
показати весь коментар
01.05.2020 18:50 Відповісти
Зараз ********* на тебе накинуться, Дмитро. Засікаю час...
показати весь коментар
01.05.2020 18:53 Відповісти
Отдала бы мозги на экспертизу.Венедиктова пыталась попасть в Верховный суд Украины, но по итогам экзамена не смогла набрать даже минимальный балл.Публично отличилась, сопровождая Зеленского в поездке в Брюссель, когда заявила, что курс Украины на Евросоюз и НАТО внесли в преамбулу, в то время как на самом деле это регламентировали в теле Конституции.Сделала она правовые ошибки в выступлении, , перепутала слова "ратифицировать" и "имплементировать", заявила об отсутствии в Украине закона о референдуме с 2012 года (когда он действовал до 2018 года) и намерении установить в стране "прямое народовластие", понятие которого противоречит Конституции, поскольку предусматривает утверждение норм права без согласия Верховной Рады.Как(дочь милицейского генерала) доктор и профессор юридических наук, Венедиктова должна была бы понимать все эти аспекты.
показати весь коментар
01.05.2020 18:52 Відповісти
Эсперды будут те, что не нашли угроз и вмешательства в работу следствия у Портнова?
показати весь коментар
01.05.2020 18:53 Відповісти
Те самые. Боле того, если о Портнове, то это прокурор был во всём виноват, что своим непочтительным поведением к пророссийскому выкормышу Портнову вызвал его величайшее неудовольствие.
показати весь коментар
01.05.2020 19:55 Відповісти
Лохосовкам вешают лапшу на уши о социализме, а себе часики с алмазами на трудящиеся ручки.
показати весь коментар
01.05.2020 18:53 Відповісти
Вона не встигла адаптуватись до посади Генпрокурора, а вже, як і в ДБР, обросла зезашкварами!... Це вже така їхня "земарка".
показати весь коментар
01.05.2020 18:54 Відповісти
А открыть каталог и посмотреть там цены - совесть не позволяет?
показати весь коментар
01.05.2020 19:07 Відповісти
Чим би дитя не балувалось...
показати весь коментар
01.05.2020 19:15 Відповісти
венедиктова лепит лоха. на таком уровне фейковые котлы не конают. это смешно. пережиток совка. детство. жлобство и инфантилизм. из -за такого дешёвого понта -чел. теряет уважение и не только в своём кругу.поэтому по кодексу и статусу- часы как правило, должны стоит столько , сколько чел. (официально) зарабатывает в мес. не больше.
показати весь коментар
01.05.2020 19:23 Відповісти
Ох ей бы ещё и квартирку поменять на хрущёвку.Было бы самое то.
показати весь коментар
01.05.2020 19:25 Відповісти
Какая Венедиктова, такая и экспертиза. Народу уже пора понять, что таких "слуг народа" пора посылать нах....
показати весь коментар
01.05.2020 19:52 Відповісти
Відповідь очевидна. Купили на Аліекспрес за 150₴! Всією сім'єю недоїдали.
показати весь коментар
01.05.2020 19:54 Відповісти
Презираю все тех, кто голосовал за Зеленского и "слуг народа". Так вам, безмозглые суки, и надо.
показати весь коментар
01.05.2020 19:56 Відповісти
в самом деле кто то верит в муйню, шта бенядиктова понесла часы с брулями на иксперитизу? верю только в два слова: понесла и с корнем - уй.
показати весь коментар
01.05.2020 20:11 Відповісти
если заведовать кафедрой в 27 то легко можно экспертизить под зеленским ...
показати весь коментар
01.05.2020 20:38 Відповісти
Дорогі часи сховала, а дешеву копію понесе на перевірку... В нас прокурори по корупції мабуть випереджають печерський суд... Хто тобі повіре, прокурорша з обличчьям російської баби?
показати весь коментар
01.05.2020 20:40 Відповісти
ПЕосипак в суд потянут.Всё идёт к тому.
показати весь коментар
01.05.2020 21:36 Відповісти
а что должна экспертиза показать?
что часы дорогие или что их подарили то ли в 18, то ли в 20 году?
показати весь коментар
01.05.2020 22:10 Відповісти
По квартирке она намного сдержанее))
показати весь коментар
01.05.2020 22:16 Відповісти
Всё , что нажито непосильным трудом - часы с бриллиантами , три .
показати весь коментар
01.05.2020 22:24 Відповісти
Шльондра у законі
показати весь коментар
01.05.2020 22:49 Відповісти
Снимают скромную квартирку в Киеве за 2 000 долларов в месяц минимум ,всё за одну зарплату госслужащего .
показати весь коментар
01.05.2020 23:43 Відповісти
Вова и Ко, давай побольше зашкваров!
показати весь коментар
02.05.2020 08:15 Відповісти
Венедиктова хубло?
показати весь коментар
02.05.2020 15:24 Відповісти
 
 