Генпрокурор Венедіктова віддає на експертизу елітний годинник Hublot свого чоловіка, який нібито має діаманти і високу вартість

Керівник Офісу Генерального прокурора України Ірина Венедіктова заявила, що годинник Hublot свого чоловіка, який нібито має діаманти і високу вартість, має намір віддати на експертизу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

"Відео з мегагодинником, "яких тільки 25 у світі" від 18 року і Грановський не міг його дарувати в 20-му. Він зламаний лежить удома - віддамо на експертизу, щоб точно знати, що такий тільки у нього і шейхів", - сказано в повідомленні.

Венедіктова також жартома попросила екснардепа Олександра Грановського (який нібито подарував годинник) перестати залицятися до її чоловіка, оскільки вона "ревнива дружина".



