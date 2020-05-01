Зеленський звернувся до українців: Попереду - вирішальний шторм, я вірю, що ми пройдемо його разом. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський звернувся до українців із закликом залишатися вдома на травневі свята і дочекатися офіційного закінчення карантинних обмежень.
Відео звернення президента опубліковано на сторінці глави держави в Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
Наводимо текст, яким супроводжується публікація, повністю.
Бажаю здоров’я, дорогі українці!
Ми забезпечили регулярну доставку в Україну вантажів з усім необхідним для боротьби з коронавірусом. Нам також вдалося швидко розгорнути вітчизняне виробництво експрес- та ПЛР-тестів, багаторазових захисних костюмів, ми змогли виготовляти до мільйона масок на добу і не зупинимось, доки не переможемо недугу остаточно.
Я знаю, що карантин приніс чимало труднощів бізнесу та громадянам. Ми робимо все, щоб хоч трішки полегшити вам життя. Хочу відзначити головні кроки в цьому напрямку.
✅ Програма кредитів для малого та середнього бізнесу під 3-5%. Загалом на неї заплановано до 30 мільярдів гривень.
✅ 6 мільярдів спрямовано на збільшення мінімальної допомоги з безробіття, а також на допомогу роботодавцям, які зупинили діяльність через коронавірус.
✅ У процесі запуску – одна з антикризових програм соціального захисту сімей. Якщо ви фізична особа – підприємець першої та другої групи платників податку, ви зможете отримати допомогу на дитину віком до десяти років.
Крім того, в середу МОЗ та Мінекономіки розробили критерії, які дозволили відновити роботу продуктовим та аграрним ринкам. Це було важливим для громадян і малого бізнесу. Ми це зробили. І тепер очікуємо кроків назустріч з боку власників ринків. Будь ласка, будьте відповідальними, забезпечте для продавців та відвідувачів безпечні умови. Інакше ринки, які будуть порушувати правила, зачиняться знову. Впевнений, цього не хочеться нікому.
Я також хочу підкреслити, наскільки важливо після карантину "розігріти" нашу економіку та дати їй імпульс. Саме тому продовжується програма "Велике будівництво". У поточному році виділимо 85 мільярдів гривень на дороги державного значення та 22 мільярди – на місцеві дороги. Це дозволить створити тисячі робочих місць в усіх регіонах нашої країни. Водночас нашим пріоритетом залишаються школи, дитячі садочки та понад двісті приймальних відділень в опорних лікарнях.
Попереду травневі вихідні. Попереду – вирішальний шторм. Але я вірю, що ми витримаємо і пройдемо його разом. Святкуйте вдома. І не забувайте, що пом’якшення карантину заплановане з 11 травня. У нас є чіткий поетапний план, за яким все поступово буде відкриватись. І обов’язково настане етап, коли такі бажані парки, кафе, кінотеатри та метро – запрацюють. Але як швидко це станеться – залежить тільки від вас.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А, иначе, ХАРЕ П#ЗДЕТЬ, сидя на карантине в 3-х этажном особняке с бассейном, спортзалом и прочими удобствами.
(Кал)
І решта - "сочувствуюсчіх".
Видео обращения президента опубликовано на странице главы государства https://www.facebook.com/zelenskiy95/videos/2522975314619496/ в Фейсбуке , информирует http://www.censor.net Цензор.НЕТ . Источник: https://censor.net/n3192912
Всі на шашлики на природу, всім смачного
И не хочу я вместе..сколько можно?
Про х*ёвых посредников, или Как Офис президента считает чужие самолеты
https://www.facebook.com/ukrdav/posts/3696181777123511
Офис президента месяц выдавал желаемое за действительное.
Я уже три недели пишу.
Они считают чужие самолёты, чужие грузы, чужие доставки, чужие деньги.
С таким же успехом Зеленский мог каждый день считать птиц, пролетающих над АП, и сообщать нам в видео обращениях их количество.
Птицы над АП - это его победа?
Вот и грузы в прилетающих самолётах имеют к нему приблизительно такое же отношение.
Они врали на всю страну, выдавая частные коммерческие и благотворительные доставки - как свои личные гуманитарные грузы.
Как так вышло.
Помните.
17 марта Зеленский собрал крупный украинский бизнес и попросил сдать деньги на борьбу с вирусом. Там называлась баснословна сумма - полмиллиарда гривен богатейшие люди страны согласились дать на борьбу.
Тогда же внутри АП создали штаб.
19 марта мне позвонил незнакомый номер, на том конце провода был депутат СН Андрей Мотовиловец, который спросил - могу ли я срочно приехать в АП и помочь им. Уже через 20 минут я был там. Хотел искренне помочь власти в тяжёлую минуту.
Я сидел в кабинете зама АП - Тимошенко, смотрел и слушал.
Мне тогда хватило 2 часа, чтобы осознать, что олигархи зря дали этим людям свои деньги - я оттуда сбежал.
Уже потом я узнал, что ещё через неделю оттуда сбежала ещё одна девочка, которая им помогала. Тоже поняла, что парни едут не туда и скоро въедут в сосну.
Выходя из АП, я сказал Андрею:
- Мне тут делать нечего. Ты парень хороший, но здесь правишь не ты. А с этими людьми мне точно не по пути.
Мне было очевидно.
Меценаты сделали ошибку - дав свои деньги этим людям.
У многих из этих меценатов департаменты международной логистики - как весь штат ОП.
Все они смогли бы сами намного эффективнее, быстрее и главное - умнее потратить эти деньги на защиту от вируса.
Помните тот первый ИЛ, который организовывал Офис президента и в котором летал в Китай депутат "Слуги народа"?
Он ведь прилетел полупустой.
Тогда потратили кучу денег, а в итоге не смогли забрать и половину из запланированного.
Почему?!
Да потому, что ребята в ОП не знали, что рейс надо отправлять не когда им вздумается, а когда поставщик даст отмашку, что груз упакован и готов к отправке.
Почему?
Да потому, что организацией всего занимались люди, которые были очень далеки от медицины, от логистики, от импорта товаров и от организации поставок.
Честно.
Я бы им даже доставку с АлиЭкспресса не доверил - не то что экстренные закупки по миру на сотни миллионов.
Сам Офис президента ни разу так и не смог купить ни один свой полный самолёт товаров защиты. Именно поэтому они были вынуждены каждый раз догружать самолёты частными и коммерческими грузами.
Иначе.
За деньги украинских олигархов летали бы платные пустые на 80% самолёты.
Именно поэтому.
Офис Президента умолял бизнес давать свои грузы, чтобы хоть как-то сделать видимость наполнения.
И это при том, что летали не грузовые самолёты, а обычные пассажирские рейсы.
Розетка
Сильпо
Эпицентр
Аптеки
Медицинские дистрибьюторы
Много кто.
Все сами находили заводы в Китае.
Все сами везли груз в аэропорт.
Все сами платили за самолёты.
Многое везли ради благотворительной раздачи.
Все, что делал офис.
Посредничал на доставке с одной единственной целью - чтобы вовремя выходить в эфир и присваивать себе чужие частные доставки.
Бизнес очень быстро понял, что Офис президента - это сборище импотентов. И весь апрель почти все, кто хотел что-либо возить как для коммерции, так и для благотворительности - возили сами.
В сухом остатке.
Я считаю, украинские меценаты обязаны спросить с Офиса президента детальный публичный отчёт каждого своего доллара, потраченного с 17 марта.
Пусть вся страна увидит, как и куда потратили эти деньги в Офисе президента Украины.
СРЕДА, 29 АПРЕЛЯ
Каховку Херсонской области закрывают на карантин
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/04/29/7249776/
30.04.2020
Из Каховской райбольницы уволились все патологоанатомы
https://kherson.net.ua/news/iz-kahovskoj-rajbolnitsy-uvolilis-vse-patologoanatomy
"...Отказ предоставить нам средства индивидуальной защиты, хотя мы неоднократно обращались с такой просьбой © "
Наши блогеры часто вату мокшанскую и местную спрашивают: "Чей Крым?" и "Путин *****?" Это тест на то, чтобы понять с кем они беседуют.
Понимаю ответы врагов и не удивляюсь, но ответы ваты и их рассуждения - это круче выступления любого паяца.
Почему Зе снимает ролики и прячется от журналистов? А вдруг кто-то спросит! А ведь интересен ответ.
А пока мне стыдно за президента и его манеру хайпового общения с народом через ролики.
Результати опитування опубліковані 02.05.2020 на "Главком":
Досить! Час повертатися у «Квартал»
69.7%
Шанс ще є, але треба прискоритися
22%
Так тримати: 8.3%.
https://www.facebook.com/# 30 квітня о 22:27
Про ху*вых посредников.
Офис Президента месяц выдавал желаемое за действительное.
Я уже три недели пишу.
Они считают чужие самолёты, чужие грузы, чужие доставки, чужие деньги.
С таким же успехом Зеленский мог каждый день считать птиц пролетающих над АП и сообщать нам в видео обращениях их количество.
Птицы над АП - это его победа?
Вот и грузы в прилетающих самолётах имеют к нему приблизительно такое же отношение.
Они врали на всю страну, выдавая частные коммерческие и благотворительные доставки - как свои личные гуманитарные грузы.
Как так вышло.
Помните.
17 марта Зеленский собрал крупный украинский бизнес и попросил сдать деньги на борьбу с вирусом. Там называлась баснословна сумма - пол миллиарда гривен богатейшие люди страны согласились дать на борьбу.
Тогда же внутри АП создали штаб.
19 марта мне позвонил незнакомый номер, на том конце провода был депутат СН Андрею Мотовиловец, который спросил - могу ли я срочно приехать в АП и помочь им. Уже через 20 минут я был там. Хотел искренне помочь власти в тяжёлую минуту.
Я сидел в кабинете зама АП - Тимошенко, смотрел и слушал.
Мне тогда хватило 2 часа, чтобы осознать, что олигархи зря дали этим людям свои деньги - я оттуда сбежал.
Уже потом я узнал, что ещё через неделю оттуда сбежала ещё одна девочка, которая им помогала. Тоже поняла, что парни едут не туда и скоро въедут в сосну.
Выходя из АП, я сказал Андрею:
- Мне тут делать нечего. Ты парень хороший, но здесь правишь не ты. А с этими людьми мне точно не по пути.
Мне было очевидно.
Меценаты сделали ошибку - дав свои деньги этим людям.
У многих из этих меценатов, департаменты международной Логистики - как весь штат АП.
Все они смогли бы сами намного эффективнее, быстрее и главное умнее потратить эти деньги на защиту от вируса.
Помните тот первый ИЛ, который организовывал Офис президента и в котором летал в Китай депутат Слуги Народа.
Тогда потратили кучу денег, а в итоге не смогли забрать и половину из запланированного
Почему?!
Да потому, что ребята в АП не знали, что рейс надо отправлять не когда им вздумается, а когда поставщик даст отмашку, что груз упакован и готов к отправке.
Почему?
Да потому, что организацией всего занимались люди, которые были очень далеки от медицины, от логистики, от импорта товаров и от организации поставок.
Честно.
Я бы им даже доставку с АлиЭкспресса не доверил - не то что экстренные закупки по миру на сотни миллионов.
Сам Офис Президента ни разу так и не смог купить ни один свой полный самолёт товаров защиты. Именно поэтому они были вынуждены каждый раз догружать самолёты частными и коммерческими грузами.
Иначе.
За деньги украинских олигархов летали бы платные пустые на 80% самолёты.
Именно поэтому.
Офис Президента умолял бизнес давать свои грузы, чтобы хоть как-то сделать видимость наполнения.
И это при том, что летали не грузовые самолёты, а обычные пассажирские рейсы.
Розетка
Сильпо
Эпицентр
Аптеки
Медицинские дистрибьюторы
Много кто.
Все сами находили заводы в Китае.
Все сами везли груз в аэропорт.
Все сами платили за самолёты.
Многое везли ради благотворительной раздачи.
Все что делал офис.
Посредничал на доставке с одной единственной целью - чтобы вовремя выходить в эфир и присваивать себе чужие частные доставки.
Бизнес очень быстро понял, что Офис Президента это сборище импотентов и весь апрель почти все кто хотел что-либо возить как для коммерции, так и для благотворительности - возили сами.
В сухом остатке.
Я считаю, украинские меценаты обязаны спросить с Офиса Президента детальный публичный отчёт каждого своего доллара потраченного с 17 марта.
Пусть вся страна увидит, как и куда потратили эти деньги в Офисе Президента Украины.
Это и будет шторм.
"Нам бы, нам бы, нам бы, нам бы всем на дно.
Там бы, там бы, там бы, там бы пить вино.
Там под океаном
Мы трезвы или пьяны-
Не видно все равно."