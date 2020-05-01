УКР
Зеленський звернувся до українців: Попереду - вирішальний шторм, я вірю, що ми пройдемо його разом. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський звернувся до українців із закликом залишатися вдома на травневі свята і дочекатися офіційного закінчення карантинних обмежень.

Відео звернення президента опубліковано на сторінці глави держави в Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Наводимо текст, яким супроводжується публікація, повністю.

Бажаю здоров’я, дорогі українці!

Ми забезпечили регулярну доставку в Україну вантажів з усім необхідним для боротьби з коронавірусом. Нам також вдалося швидко розгорнути вітчизняне виробництво експрес- та ПЛР-тестів, багаторазових захисних костюмів, ми змогли виготовляти до мільйона масок на добу і не зупинимось, доки не переможемо недугу остаточно.

Я знаю, що карантин приніс чимало труднощів бізнесу та громадянам. Ми робимо все, щоб хоч трішки полегшити вам життя. Хочу відзначити головні кроки в цьому напрямку.

✅ Програма кредитів для малого та середнього бізнесу під 3-5%. Загалом на неї заплановано до 30 мільярдів гривень.

✅ 6 мільярдів спрямовано на збільшення мінімальної допомоги з безробіття, а також на допомогу роботодавцям, які зупинили діяльність через коронавірус.

✅ У процесі запуску – одна з антикризових програм соціального захисту сімей. Якщо ви фізична особа – підприємець першої та другої групи платників податку, ви зможете отримати допомогу на дитину віком до десяти років.

Крім того, в середу МОЗ та Мінекономіки розробили критерії, які дозволили відновити роботу продуктовим та аграрним ринкам. Це було важливим для громадян і малого бізнесу. Ми це зробили. І тепер очікуємо кроків назустріч з боку власників ринків. Будь ласка, будьте відповідальними, забезпечте для продавців та відвідувачів безпечні умови. Інакше ринки, які будуть порушувати правила, зачиняться знову. Впевнений, цього не хочеться нікому.

Я також хочу підкреслити, наскільки важливо після карантину "розігріти" нашу економіку та дати їй імпульс. Саме тому продовжується програма "Велике будівництво". У поточному році виділимо 85 мільярдів гривень на дороги державного значення та 22 мільярди – на місцеві дороги. Це дозволить створити тисячі робочих місць в усіх регіонах нашої країни. Водночас нашим пріоритетом залишаються школи, дитячі садочки та понад двісті приймальних відділень в опорних лікарнях.

Попереду травневі вихідні. Попереду – вирішальний шторм. Але я вірю, що ми витримаємо і пройдемо його разом. Святкуйте вдома. І не забувайте, що пом’якшення карантину заплановане з 11 травня. У нас є чіткий поетапний план, за яким все поступово буде відкриватись. І обов’язково настане етап, коли такі бажані парки, кафе, кінотеатри та метро – запрацюють. Але як швидко це станеться – залежить тільки від вас.

Зеленський Володимир карантин COVID-19 коронавірус
+101
От слова "вместе" в исполнении этого придурка уже реально тошнит.
01.05.2020 18:54 Відповісти
+57
Зеленський звернувся до українців: Попереду - вирішальний шторм, я вірю, що ми пройдемо його разом - Цензор.НЕТ 3497
01.05.2020 19:24 Відповісти
+55
Пошёл в жопу, брехло зелёное! С тобой на одном гектаре сесть посрать и то западло. Вива Черкассы!
01.05.2020 18:54 Відповісти
Зеленський звернувся до українців: Попереду - вирішальний шторм, я вірю, що ми пройдемо його разом - Цензор.НЕТ 8915
01.05.2020 20:55 Відповісти
*** видеть его не могу....
01.05.2020 20:55 Відповісти
Передайте Зеленскому,что я лучше с берега понаблюдаю!
01.05.2020 20:56 Відповісти
Это гнусавое чмо уже моряк?
01.05.2020 20:58 Відповісти
Піаністо-морякісто
02.05.2020 01:13 Відповісти
Піщло у сраку зі своїми відосиками, нікчемо.
02.05.2020 07:33 Відповісти
А кто-нибудь может подсказать - долго ещё будут шашлыки по 17 тыс.грн.?
01.05.2020 20:59 Відповісти
Не долго, так как скоро будут по 34 тыс.
01.05.2020 22:04 Відповісти
допоки поліцаї в масках
02.05.2020 07:50 Відповісти
ЗЕянелох ПНХ
01.05.2020 20:59 Відповісти
Ошибочка в заглавии,Зеленский к украинцам не имеет ни какого отношения,к хохлам,черни,плебеям,глистам - какаразница и наивным идиотам,считающих навоз повидлом,он для них бох и мессия,но у украинцев есть и другое мнение.
01.05.2020 21:02 Відповісти
ДАВАЙ ЗЕЛЯ, переселяйся вместе с семьей и мамой в однокомнатную хрущовку - и тогда будешь ТОЧНО С НАРОДОМ КАРАНТИН ПРОХОДИТЬ.
А, иначе, ХАРЕ П#ЗДЕТЬ, сидя на карантине в 3-х этажном особняке с бассейном, спортзалом и прочими удобствами.
01.05.2020 21:05 Відповісти
Як кажуть зевіслюки..суровые годы уходят за ними другие приходят..
Зеленський звернувся до українців: Попереду - вирішальний шторм, я вірю, що ми пройдемо його разом - Цензор.НЕТ 580
01.05.2020 21:09 Відповісти
Зеленський звернувся до українців: Попереду - вирішальний шторм, я вірю, що ми пройдемо його разом - Цензор.НЕТ 9284
01.05.2020 21:16 Відповісти
Рузгая народная загадка: "В огне не горит, в воде не тонет", 3 буквьі?
(Кал)
01.05.2020 21:18 Відповісти
"Зеленский обратился к украинцам: Впереди - решающий шторм"
Зеленський звернувся до українців: Попереду - вирішальний шторм, я вірю, що ми пройдемо його разом - Цензор.НЕТ 6905
01.05.2020 21:20 Відповісти
Что насчет понижения тарифов и зарплат учителям? Брехло вонючее.
01.05.2020 21:23 Відповісти
Окуеть! Я думал, что хуже уже не будет.
01.05.2020 21:40 Відповісти
Так "думало" 73% бовдурів.

І решта - "сочувствуюсчіх".
01.05.2020 22:28 Відповісти
Да пошел ты на №уй!
01.05.2020 21:43 Відповісти
было бы за что в гости ходить и гостей принимать- БАБЛО ЗАКОНЧИЛОСЬ
01.05.2020 21:44 Відповісти
Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам с призывом оставаться дома на майские праздники и дождаться официального окончания карантинных ограничений.
Видео обращения президента опубликовано на странице главы государства https://www.facebook.com/zelenskiy95/videos/2522975314619496/ в Фейсбуке , информирует http://www.censor.net Цензор.НЕТ . Источник: https://censor.net/n3192912

Зеленський звернувся до українців: Попереду - вирішальний шторм, я вірю, що ми пройдемо його разом - Цензор.НЕТ 251
01.05.2020 21:50 Відповісти
А Янык?
02.05.2020 00:49 Відповісти
Зеленський звернувся до українців: Попереду - вирішальний шторм, я вірю, що ми пройдемо його разом - Цензор.НЕТ 4903
02.05.2020 09:56 Відповісти
Зеленський звернувся до українців: Попереду - вирішальний шторм, я вірю, що ми пройдемо його разом - Цензор.НЕТ 2139
01.05.2020 21:51 Відповісти
Зеленський звернувся до українців: Попереду - вирішальний шторм, я вірю, що ми пройдемо його разом - Цензор.НЕТ 2238
01.05.2020 21:53 Відповісти
Хрєн тобі Зе на майські, а не карантин



Всі на шашлики на природу, всім смачного
показати весь коментар
01.05.2020 22:18 Відповісти
Нехай воно йде на..., а ми підемо кожний своїм шляхом.
02.05.2020 01:05 Відповісти
Ще раз для тих хто не дуже дружить з логікою: Не працювати далі стає реально небезпечним бунтами та далі - ще більшим зараженням. Що потрібно щоб працювати безпечно? Умови та вимоги до виконання заходів безпеки. Скажіть мені тільки одну річ: - що **** заважає на ринках встановити правила та організувати їх виконання?? В чому **** падло зелена срана проблема? У чому? У мусорах хача смердячого? У жадібності друзів зеленого підора які схематозять зі структурами які ідуть перевіряти ринки до готовності та завідомо може за гроші не приймають по якимсь дурним причинам? Що такого дуже складного все це зробити? Так. буде повільніше ,але буде! Чому одні тут за те щоб сидіти вдома ( це ті в кого є або неоподаткований заробіток тихий або пакован грошей протягнути) а другі - за те щоб не має значення як - карантин припинити. ( ті в кого практично нуль і паніка) А як до того щоб працювати безпечно наскільки це можливо? Хто повинен це організувати? А не пхати нам свої відосікі дебільні?
01.05.2020 21:53 Відповісти
Это понятно что экономике трындец. Коронавирус как отмазка провальным экономическим планам.
01.05.2020 21:56 Відповісти
Да не было там никаких планов. Все планы - заграбастать абсолютную власть и на этом планы кончились. А работать некому.
01.05.2020 22:07 Відповісти
Зеленський звернувся до українців: Попереду - вирішальний шторм, я вірю, що ми пройдемо його разом - Цензор.НЕТ 8450
01.05.2020 21:56 Відповісти
Бедная Ангела. То дедушка с 3.14здой бабушки, то клоун - игрец на одноклавишном рояле...
01.05.2020 22:19 Відповісти
Зеленський звернувся до українців: Попереду - вирішальний шторм, я вірю, що ми пройдемо його разом - Цензор.НЕТ 5465
01.05.2020 21:57 Відповісти
Без суфлера двух слов не в состоянии связать. Вот же идиот во власти!
01.05.2020 22:05 Відповісти
Только выйти из шторма хочется без тебя и Ко
01.05.2020 22:05 Відповісти
Пройдем вместе это когда ты будеш сидеть без зарплаты 2 месяца
01.05.2020 22:06 Відповісти
Меня уже тошнит до шторма.
И не хочу я вместе..сколько можно?
01.05.2020 22:07 Відповісти
О! новый выпуск лапша ньюз от *******))
01.05.2020 22:09 Відповісти
языком чесать - не кирпичи таскать - болтать умеешь, а чего ж ты курва ничего не делаешь?!!!
01.05.2020 22:30 Відповісти
. зе сначала мародера посади а потом базикай про шторм
01.05.2020 22:31 Відповісти
Не посадит...он за его деньги вашим презиком стал
01.05.2020 22:37 Відповісти
від ваших штормів в людей вже морська хвороба
01.05.2020 22:33 Відповісти
идеальный шторм ждет весь мир
01.05.2020 22:35 Відповісти
озвучьте планы производства костюмов для врачей и тестов на 2022 год , пожалуйста !
01.05.2020 22:36 Відповісти
Ловите наркомана Привез он из Омана...
01.05.2020 22:38 Відповісти
https://www.facebook.com/blazenUA/videos/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BA-%D1%88%D1%83%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8F-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B3%D0%BB%D1%83%D0%BF-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4-%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B9-%D1%82%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BB-%D1%80-%D0%B1%D1%8C%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%81%D0%B2%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0/578182806338494/
02.05.2020 07:01 Відповісти
Вирок своїй батьківщині до сих пір вірить у силу своєї відосної постанови ?
01.05.2020 22:46 Відповісти
Да не Зеленая плесень...Мне интуиция подсказывает(а интуиции я последнее время почему то начал доверять) что Новый Год мы будем встречать с новым старым Президентом....Так что много не п...и а потихоньку мажь лыжи....
01.05.2020 22:48 Відповісти
старый президент - новым никогда не станет
02.05.2020 00:12 Відповісти
порошенко такое же гов..но как и этот недомерок, так что о реванше даже не мечтай. А вот что президент будет новый сомневаться не приходится.
02.05.2020 02:20 Відповісти
Брехло!!!!
01.05.2020 22:52 Відповісти
Іди в сраку клоун.
01.05.2020 23:12 Відповісти
де грошi, шмаркля???


Про х*ёвых посредников, или Как Офис президента считает чужие самолеты



https://www.facebook.com/ukrdav/posts/3696181777123511

Офис президента месяц выдавал желаемое за действительное.
Я уже три недели пишу.
Они считают чужие самолёты, чужие грузы, чужие доставки, чужие деньги.

С таким же успехом Зеленский мог каждый день считать птиц, пролетающих над АП, и сообщать нам в видео обращениях их количество.
Птицы над АП - это его победа?

Вот и грузы в прилетающих самолётах имеют к нему приблизительно такое же отношение.

Они врали на всю страну, выдавая частные коммерческие и благотворительные доставки - как свои личные гуманитарные грузы.
Как так вышло.
Помните.
17 марта Зеленский собрал крупный украинский бизнес и попросил сдать деньги на борьбу с вирусом. Там называлась баснословна сумма - полмиллиарда гривен богатейшие люди страны согласились дать на борьбу.
Тогда же внутри АП создали штаб.
19 марта мне позвонил незнакомый номер, на том конце провода был депутат СН Андрей Мотовиловец, который спросил - могу ли я срочно приехать в АП и помочь им. Уже через 20 минут я был там. Хотел искренне помочь власти в тяжёлую минуту.
Я сидел в кабинете зама АП - Тимошенко, смотрел и слушал.
Мне тогда хватило 2 часа, чтобы осознать, что олигархи зря дали этим людям свои деньги - я оттуда сбежал.
Уже потом я узнал, что ещё через неделю оттуда сбежала ещё одна девочка, которая им помогала. Тоже поняла, что парни едут не туда и скоро въедут в сосну.
Выходя из АП, я сказал Андрею:
- Мне тут делать нечего. Ты парень хороший, но здесь правишь не ты. А с этими людьми мне точно не по пути.
Мне было очевидно.
Меценаты сделали ошибку - дав свои деньги этим людям.
У многих из этих меценатов департаменты международной логистики - как весь штат ОП.
Все они смогли бы сами намного эффективнее, быстрее и главное - умнее потратить эти деньги на защиту от вируса.
Помните тот первый ИЛ, который организовывал Офис президента и в котором летал в Китай депутат "Слуги народа"?
Он ведь прилетел полупустой.
Тогда потратили кучу денег, а в итоге не смогли забрать и половину из запланированного.
Почему?!
Да потому, что ребята в ОП не знали, что рейс надо отправлять не когда им вздумается, а когда поставщик даст отмашку, что груз упакован и готов к отправке.
Почему?
Да потому, что организацией всего занимались люди, которые были очень далеки от медицины, от логистики, от импорта товаров и от организации поставок.
Честно.
Я бы им даже доставку с АлиЭкспресса не доверил - не то что экстренные закупки по миру на сотни миллионов.
Сам Офис президента ни разу так и не смог купить ни один свой полный самолёт товаров защиты. Именно поэтому они были вынуждены каждый раз догружать самолёты частными и коммерческими грузами.
Иначе.
За деньги украинских олигархов летали бы платные пустые на 80% самолёты.
Именно поэтому.
Офис Президента умолял бизнес давать свои грузы, чтобы хоть как-то сделать видимость наполнения.
И это при том, что летали не грузовые самолёты, а обычные пассажирские рейсы.
Розетка
Сильпо
Эпицентр
Аптеки
Медицинские дистрибьюторы
Много кто.
Все сами находили заводы в Китае.
Все сами везли груз в аэропорт.
Все сами платили за самолёты.
Многое везли ради благотворительной раздачи.
Все, что делал офис.
Посредничал на доставке с одной единственной целью - чтобы вовремя выходить в эфир и присваивать себе чужие частные доставки.
Бизнес очень быстро понял, что Офис президента - это сборище импотентов. И весь апрель почти все, кто хотел что-либо возить как для коммерции, так и для благотворительности - возили сами.
В сухом остатке.
Я считаю, украинские меценаты обязаны спросить с Офиса президента детальный публичный отчёт каждого своего доллара, потраченного с 17 марта.
Пусть вся страна увидит, как и куда потратили эти деньги в Офисе президента Украины.
01.05.2020 23:26 Відповісти
Где это все великолепие? где все эти средства защиты???
СРЕДА, 29 АПРЕЛЯ

Каховку Херсонской области закрывают на карантин

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/04/29/7249776/

30.04.2020

Из Каховской райбольницы уволились все патологоанатомы

https://kherson.net.ua/news/iz-kahovskoj-rajbolnitsy-uvolilis-vse-patologoanatomy

"...Отказ предоставить нам средства индивидуальной защиты, хотя мы неоднократно обращались с такой просьбой © "
01.05.2020 23:43 Відповісти
Не приставайте к артисту ! Не может он иначе....Есть текст -заучит и проговорит даже с выражением,а экспромтом или так для души ,разве что по клавишам рояля . По клавишам тоже не у каждого получается ,вот тезка из мацквы так не сможет.
02.05.2020 00:12 Відповісти
***... охринеть.. я с этим дебилом в шторм не хочу! Оно ж даже хреном по роялю и то под фонограмму.... ВСЕ смеются.. А почему? С таким корнишоном с такого рояля только пыль снимать можно.
02.05.2020 00:31 Відповісти
Нина,дорогая,а ты что думала что они по настоящему хреном били по клавишам рояля?Вот наивненькая.Стоячим делают совсем другое,а не дурью маются.
02.05.2020 14:05 Відповісти
Ху..ло зеленое
02.05.2020 00:50 Відповісти
зеленские неадекваты должны уйти вместе со своими синагогами.
02.05.2020 00:53 Відповісти
Скільки українців здатних додивитись до кінця відосики або хоч без матюків?
02.05.2020 01:08 Відповісти
Так я не понял, ера бідності что ещё не прошла?
02.05.2020 01:08 Відповісти
ЗЕ - ПНХ !!!
02.05.2020 01:22 Відповісти
О! До шторма еще дожить нужно...
02.05.2020 01:27 Відповісти
Вали в квартал, опецьок. ты худшее что случалось с Украиной!
02.05.2020 02:17 Відповісти
Мне стыдно.

Наши блогеры часто вату мокшанскую и местную спрашивают: "Чей Крым?" и "Путин *****?" Это тест на то, чтобы понять с кем они беседуют.

Понимаю ответы врагов и не удивляюсь, но ответы ваты и их рассуждения - это круче выступления любого паяца.

Почему Зе снимает ролики и прячется от журналистов? А вдруг кто-то спросит! А ведь интересен ответ.

А пока мне стыдно за президента и его манеру хайпового общения с народом через ролики.
02.05.2020 05:35 Відповісти
а выплывут многие?
02.05.2020 05:52 Відповісти
зеля выходи подлый трус и расскажи нам баранам шо такое пик или плато эпидемии но начни с порога и смертности когда начинается карантин и когда заканчивается. Задолбал своим -вирус нападет- Специалист по сусликам недоученный,
02.05.2020 06:19 Відповісти
ні,нехай хоч на ролику розкаже, куди поділися гроші з митниці. І куди поділися злодюги і мародери на крові. І як вони борються вже рік з зубожінням
02.05.2020 06:46 Відповісти
Случайный пассажир на корабле,таким был когда то Адольф Гитлер...
02.05.2020 06:52 Відповісти
Ось весь комент!

Результати опитування опубліковані 02.05.2020 на "Главком":
Досить! Час повертатися у «Квартал»
69.7%
Шанс ще є, але треба прискоритися
22%
Так тримати: 8.3%.
02.05.2020 06:56 Відповісти
Зеленський звернувся до українців: Попереду - вирішальний шторм, я вірю, що ми пройдемо його разом - Цензор.НЕТ 3630
02.05.2020 07:04 Відповісти
Чує його серце, ЗеКо наканунє величезного шторму
Зеленський звернувся до українців: Попереду - вирішальний шторм, я вірю, що ми пройдемо його разом - Цензор.НЕТ 2557
02.05.2020 07:39 Відповісти
я з зеленою шмаркльою і серети погидую сідати поряд
02.05.2020 08:00 Відповісти
Вова йди по доброму в дупу і не знущайся з країни!
02.05.2020 08:42 Відповісти
молодец, всё верно сказал.
02.05.2020 08:51 Відповісти
Это власть снесут те, кто их выбрал.
Это и будет шторм.
02.05.2020 09:13 Відповісти
Зеленский своим президентством и 95 Кварталу нагадил. Многие уже не смотрят 95 Квартал, как и его видеообращения.
Зеленський звернувся до українців: Попереду - вирішальний шторм, я вірю, що ми пройдемо його разом - Цензор.НЕТ 1995
02.05.2020 09:40 Відповісти
Впереди - решающий шторм/ Скоро грянет буря! Это смелый Буревестник гордо реет между молний: - Пусть сильнее грянет буря! / Классификация буревестников: Голубые буревестники . Капские голубки . Глупыши.
02.05.2020 10:06 Відповісти
"Попереду - вирішальний шторм..."


"Нам бы, нам бы, нам бы, нам бы всем на дно.
Там бы, там бы, там бы, там бы пить вино.
Там под океаном
Мы трезвы или пьяны-
Не видно все равно."
02.05.2020 11:56 Відповісти
Решающий штурм - это мы хотим услышать от Яроша, а не от зелёного придурка.
02.05.2020 12:51 Відповісти
http://blog.i.ua/community/3252/1753641/ "Ярош -- наш президент" -- технология спецслужб.
02.05.2020 13:16 Відповісти
Шановне товариство! У мене особисто виникає тільки одне питання: скільки занесли цій Зе-мразоті власники для того, щоб функціонував їхній бізнес, наприклад такі як "Епіцентр", "Сільпо", "Велмарт", "АТБ", "Метро", "Ашан" та багато інших? І воно хоче разом із нами пережити великий шторм? Так його ж не штормить, штормить Україну та українців, а воно в цей час заробляє, добре що є нагода.
02.05.2020 22:58 Відповісти
