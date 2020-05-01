Зеленський звернувся до українців: Попереду - вирішальний шторм, я вірю, що ми пройдемо його разом. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський звернувся до українців із закликом залишатися вдома на травневі свята і дочекатися офіційного закінчення карантинних обмежень.

Відео звернення президента опубліковано на сторінці глави держави в Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Наводимо текст, яким супроводжується публікація, повністю.

Бажаю здоров’я, дорогі українці!



Ми забезпечили регулярну доставку в Україну вантажів з усім необхідним для боротьби з коронавірусом. Нам також вдалося швидко розгорнути вітчизняне виробництво експрес- та ПЛР-тестів, багаторазових захисних костюмів, ми змогли виготовляти до мільйона масок на добу і не зупинимось, доки не переможемо недугу остаточно.





Я знаю, що карантин приніс чимало труднощів бізнесу та громадянам. Ми робимо все, щоб хоч трішки полегшити вам життя. Хочу відзначити головні кроки в цьому напрямку.



✅ Програма кредитів для малого та середнього бізнесу під 3-5%. Загалом на неї заплановано до 30 мільярдів гривень.



✅ 6 мільярдів спрямовано на збільшення мінімальної допомоги з безробіття, а також на допомогу роботодавцям, які зупинили діяльність через коронавірус.



✅ У процесі запуску – одна з антикризових програм соціального захисту сімей. Якщо ви фізична особа – підприємець першої та другої групи платників податку, ви зможете отримати допомогу на дитину віком до десяти років.



Крім того, в середу МОЗ та Мінекономіки розробили критерії, які дозволили відновити роботу продуктовим та аграрним ринкам. Це було важливим для громадян і малого бізнесу. Ми це зробили. І тепер очікуємо кроків назустріч з боку власників ринків. Будь ласка, будьте відповідальними, забезпечте для продавців та відвідувачів безпечні умови. Інакше ринки, які будуть порушувати правила, зачиняться знову. Впевнений, цього не хочеться нікому.



Я також хочу підкреслити, наскільки важливо після карантину "розігріти" нашу економіку та дати їй імпульс. Саме тому продовжується програма "Велике будівництво". У поточному році виділимо 85 мільярдів гривень на дороги державного значення та 22 мільярди – на місцеві дороги. Це дозволить створити тисячі робочих місць в усіх регіонах нашої країни. Водночас нашим пріоритетом залишаються школи, дитячі садочки та понад двісті приймальних відділень в опорних лікарнях.



Попереду травневі вихідні. Попереду – вирішальний шторм. Але я вірю, що ми витримаємо і пройдемо його разом. Святкуйте вдома. І не забувайте, що пом’якшення карантину заплановане з 11 травня. У нас є чіткий поетапний план, за яким все поступово буде відкриватись. І обов’язково настане етап, коли такі бажані парки, кафе, кінотеатри та метро – запрацюють. Але як швидко це станеться – залежить тільки від вас.