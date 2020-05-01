Зеленський передав меру Черкас Бондаренку "полум'яний привіт" від себе особисто, МВС і СБУ

Президент Володимир Зеленський вважає, що міська влада Черкас має відповісти за рішення пом'якшити карантин раніше встановленого державою терміну.

Про це глава держави заявив у зверненні до українців, інформує Цензор.НЕТ.

"Окремий "полум'яний" привіт особисто від президента, а також Міністерства внутрішніх справ та Служби безпеки України я хочу передати меру Черкас, який разом із міською радою загубили календар і збиралися пом'якшувати карантинні заходи раніше 11 травня. Це - спроба заробити політичні рейтинги ціною життя та здоров'я жителів міста. І це матиме відповідні юридичні наслідки", - сказав президент.

Зеленський попередив усіх представників місцевої влади, які "плутають слова "децентралізація" та "автономія": "Не треба займатися самодіяльністю, яка ставить під загрозу безпеку людей".

Як повідомлялося, влада Черкас у зв'язку з численними зверненнями бізнесменів з 1 травня пом'якшує карантин для частини підприємців міста. У місті дозволять працювати непродовольчим магазинам, ремонтним майстерням, перукарням, ринкам і літнім майданчикам ресторанів.

Рішення місцевої влади Бондаренко пояснив відновленням соціальної справедливості шляхом розвантаження великих магазинів.

Міністр охорони здоров'я Степанов заявив, що рішення міськради Черкас може привести до катастрофи.

Міністр внутрішніх справ Аваков закликав Бондаренка "припинити ризикувати життям і здоров'ям людей заради політичних ігор" і пообіцяв, що реакція буде жорсткою.

Нацполіція відкрила кримінальне провадження через ослаблення карантину в Черкасах. Членам виконкому міськради вручили повістки до слідчого.

Мер Анатолій Бондаренко записав відеозвернення, в якому заявив, що не боїться поліції.