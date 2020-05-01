УКР
Зеленський передав меру Черкас Бондаренку "полум'яний привіт" від себе особисто, МВС і СБУ

Зеленський передав меру Черкас Бондаренку "полум'яний привіт" від себе особисто, МВС і СБУ

Президент Володимир Зеленський вважає, що міська влада Черкас має відповісти за рішення пом'якшити карантин раніше встановленого державою терміну.

Про це глава держави заявив у зверненні до українців, інформує Цензор.НЕТ.

"Окремий "полум'яний" привіт особисто від президента, а також Міністерства внутрішніх справ та Служби безпеки України я хочу передати меру Черкас, який разом із міською радою загубили календар і збиралися пом'якшувати карантинні заходи раніше 11 травня. Це - спроба заробити політичні рейтинги ціною життя та здоров'я жителів міста. І це матиме відповідні юридичні наслідки", - сказав президент.

Зеленський попередив усіх представників місцевої влади, які "плутають слова "децентралізація" та "автономія": "Не треба займатися самодіяльністю, яка ставить під загрозу безпеку людей".

Читайте також: Мер Черкас Бондаренко опублікував повістку в поліцію: "Влада нова, методи старі". ДОКУМЕНТ

Як повідомлялося, влада Черкас у зв'язку з численними зверненнями бізнесменів з 1 травня пом'якшує карантин для частини підприємців міста. У місті дозволять працювати непродовольчим магазинам, ремонтним майстерням, перукарням, ринкам і літнім майданчикам ресторанів.

Рішення місцевої влади Бондаренко пояснив відновленням соціальної справедливості шляхом розвантаження великих магазинів.

Міністр охорони здоров'я Степанов заявив, що рішення міськради Черкас може привести до катастрофи.

Міністр внутрішніх справ Аваков закликав Бондаренка "припинити ризикувати життям і здоров'ям людей заради політичних ігор" і пообіцяв, що реакція буде жорсткою.

Нацполіція відкрила кримінальне провадження через ослаблення карантину в Черкасах. Членам виконкому міськради вручили повістки до слідчого.

Мер Анатолій Бондаренко записав відеозвернення, в якому заявив, що не боїться поліції.

+110
А мэры 16 городов послали его тихо в дуру и делают дальше свое дело.
01.05.2020 19:06 Відповісти
+89
А лаврам чмо зеленое не хочет привет передать? Или ***** не велит?
01.05.2020 19:07 Відповісти
+87
01.05.2020 19:06 Відповісти
"Он не Путину грозит за десятки обстрелов и убийств наших военных, не УПЦ МП, которые закрыли глаза на запреты государства..., не Портнову с Коломойским, которые уже продали украинцев Москве и только решают, как это лучше обставить, и не членам своей бестолковой команды... Зеленский грозит мэру Черкасс А.Бондаренко, который вместе с горсоветом приняли решение по смягчению карантинных мер. Президент легко грозит полицией и СБУ, не пытаясь даже разобраться.., называя решение Черкасс политическими играми для поднятия рейтинга. Может правительству уже пора отвлечься от штамповки идиотских решений и оценить решение мэрии Черкасс? Может, оно как раз адекватное и его стоит переносить на всю страну, а не кошмарить из телевизора своими бесконечными «органами»
(В.Прозапас).
02.05.2020 16:03 Відповісти
Мозги для того что бы думать, а не повторять глупости, у нас итальянский сценарий невозможен в принципе.Средняя продолжительность жизни у нас особенно у мужчин(они тяжелее болеют и умирают чаще) гораздо меньше чем в Италии, наши пенсионеры банально не доживают до критичного для этого заболевания возраста и умирают раньше от других болезней, у нас пенсионеры и так находяться на самоизоляции по кафе, кино, концертам, спортивным матчам, вечеринкам, морским круизам и путешествиям, шопингам на распродажах и т.д. не шастают финансы не позволяют, самое большое развлечение утром на базар или в магазин и лавочка у подъезда да сериалы по телеку, а в селе огород, хозяйство вот и все развлечения, у нас очень маленькая часть пожилых людей живут в домах престарелых а именно от туда и разнеслась болезнь в Италии.Так что не нужно запугивать нас итальянским вариантом, это не наш случай.
02.05.2020 16:58 Відповісти
- Как-то неестественно и фальшиво это звучит из уст Зе. Кто-то написал ему, а он прочел. Это не его личное убеждение.
02.05.2020 18:27 Відповісти
Черкащина - батьківщина Хмельницького, Івана Гонти та Максима Залізняка, повстанців Холодного Яру! Це серце України! Козаки не мають слухатися тих, хто не є свідомими українцями - тих, хто навіть Шевченка процитувати не може без папірця!
02.05.2020 20:13 Відповісти
Хмельницький зрадив Переяславськими "мирними домовленостями" і поставив козаків під московського царя -- це вони здобували славу Суворову, воювали з османами, шведами і проти Наполеона, будували північну столицю царю...
02.05.2020 23:33 Відповісти
А ви оригінал цих угод бачили? От я істфак закінчив, але я не знаю, що конкретно в тих домовленностях було... Одні говорять, що підписували тимчасовий військовий союз, інші - що протекторат. Але що б там не було, кацапи як завжди підтерлися цими домовленостями і в 1657 році (через три роки) Хмельницький збирався розірвати угоду. Але дуже швидко помер - у Чигирині історики місцеві кажуть, що його отруїли...
02.05.2020 23:58 Відповісти
Зеленский - марионетка на службе у условного Сороса.
Сам он ничего не смыслит вообще, пребывает постоянно в наркотическом опьянении и может только читать с бумажки директивы из посольства США.
Зеленский не может иметь своего мнения из-за низкого интеллектуального развития.
02.05.2020 20:34 Відповісти
Зеленский Гондон , и не благодарите за точное название
02.05.2020 21:17 Відповісти
Визначення "Гондон" по відношенню до зе мені сподобалося.
За що плюсую.

А за ваше спілкування как-цапською ставлю МІНУС.
Невже в Ізраїлі Гугл-перекладач з как-цапської на українську не працює?

"Зеленський Гондон, і не дякуєте за точну назву".
Невже так важко?
03.05.2020 00:05 Відповісти
Если этот мэр выбран избирателями по закону, а не назначен президентом, то это не дело
президента влезать во внутреннюю политику украинского штата. За такое решение несут ответственность - и финансовую ,и социальную -губернатор,мэр, их избиратели. Если последствия такого решения будут катастрофичными - мэр должен ответить уголовно по общенациональному закону, а избирателям останется винить себя. Разумеется ,должно работать страхование . Стандартное страхование бизнеса предусматривает и эпидемии в том числе. Если потребуются общенациональные затраты на ликвидацию возможной катастрофы - на то и нужен общенациональный бюджет, куда и этот город обязан сдавать свою часть по согласованию со своими избирателями. И это нормально, imho. Избиратели и налогоплательщики имею право - напомнить выбранной ими власти о своей воле - как в Lansing. "Демократия - это пространство договорённостей вооружённых налогоплательщиков"(с)
02.05.2020 21:39 Відповісти
Повністю згоден з Козаком Василем : де привіт всім попам *********** церкві московського сатанату? Гандон.
02.05.2020 23:17 Відповісти
Наполєончик вийшов на стежку війни! Ховайтесь мери! Ховайтесь блогери! Ховайся Ірина Геращенко! За всіма вами прийдуть!

Ця дрібна істота показує характер, чи мені здалося?
02.05.2020 23:23 Відповісти
Показав... ще в день інавгурації...
02.05.2020 23:37 Відповісти
Да, Зеля. Именно так президенты и работают - шлют пламенные приветы и заглядывают в искрение глаза других политиков.
А нет, так поступают КЛОУНЫ.
02.05.2020 23:35 Відповісти
НАЙДУРНІШИЙ СЕРЕД УКРАЇНСЬКИХ ПРЕЗИДЕНТІВ.
Навіть двічі не судимого переміг у суперництві.
02.05.2020 23:56 Відповісти
03.05.2020 04:12 Відповісти
посмотрите что творится на фейсбуке Зеленского:
https://www.facebook.com/zelenskiy95

ЗЕидиот !!!!!
он хоть иногда читает что ему пишут люди ?
03.05.2020 04:15 Відповісти
тридцать лет выбираем президентов и парламенты. Та-сазать - лучших из кого подсовывают. В результате, живем все хуже и хуже. Тридцать лет по нисходящей. В чем лажа?
03.05.2020 05:48 Відповісти
в том, что не хотите / не умеете / не научены думать, сопоставлять, анализировать. В том, что верите тв, не имея понятия: а достоверно ли? А как перепроверить? 73% поверили циничному КВН-овскому лубку шустрых парнишек из Кривого Рога, которым Украина чужая. Они неграмотны и думали, что все легко и просто, абсолютно не понимая, что такое Россия. Они обогащались в России, а их бизнес раскручивался олигархами. Сейчас Зеленский разрушает государство Украина.
03.05.2020 11:29 Відповісти
Неумный человек и хам делает выговор достойному руководителю. При этом ничего не говорит, окажет ли помощь государство - пострадавшему малому бизнесу.
Предатель во внешней политика (Оман), предатель во внутренней.
03.05.2020 11:23 Відповісти
