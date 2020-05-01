Запропонувати європейський рівень зарплат заробітчанам не можемо, перешкод створювати не будемо, - Пристайко

Країни, які зацікавлені в сезонних працівниках з України, мають надати їм офіційне працевлаштування на строк не менше ніж три місяці і пакет соцстрахування, насамперед, медичного.

Про це заявив на брифінгу віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Вадим Пристайко, інформує Цензор.НЕТ.

"По можливості, ми очікуємо централізованого звернення урядів тих країн, які зацікавлені в наших працівниках. Ми також очікуємо гарантованого офіційного працевлаштування не менше трьох місяців. Ми розраховуємо, що від'їзд і приїзд цих груп буде скоординованим і організованим, можливо, чартерні рейси. Обсервація, тестування та інші необхідні заходи медичної безпеки гарантуватимуться як у країнах, куди приїжджають наші працівники, так і після поверненні їх в Україну", - сказав він.

Пристайко додав, що зараз ведуться консультації з закордонними партнерами, українськими перевізниками, авіалініями.

"Справді, уряд розраховує на тих українців, які останнім часом працювали за кордоном, на їхню допомогу в розвитку країни, але ми інформовані, що запропонувати найбільш активній частині цієї робочої сили європейський рівень зарплат ми зараз не можемо, але і штучних перешкод не будемо створювати", - пояснив віцепрем'єр.

