13 547 87

Запропонувати європейський рівень зарплат заробітчанам не можемо, перешкод створювати не будемо, - Пристайко

Країни, які зацікавлені в сезонних працівниках з України, мають надати їм офіційне працевлаштування на строк не менше ніж три місяці і пакет соцстрахування, насамперед, медичного.

Про це заявив на брифінгу віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Вадим Пристайко, інформує Цензор.НЕТ.

"По можливості, ми очікуємо централізованого звернення урядів тих країн, які зацікавлені в наших працівниках. Ми також очікуємо гарантованого офіційного працевлаштування не менше трьох місяців. Ми розраховуємо, що від'їзд і приїзд цих груп буде скоординованим і організованим, можливо, чартерні рейси. Обсервація, тестування та інші необхідні заходи медичної безпеки гарантуватимуться як у країнах, куди приїжджають наші працівники, так і після поверненні їх в Україну", - сказав він.

Пристайко додав, що зараз ведуться консультації з закордонними партнерами, українськими перевізниками, авіалініями.

"Справді, уряд розраховує на тих українців, які останнім часом працювали за кордоном, на їхню допомогу в розвитку країни, але ми інформовані, що запропонувати найбільш активній частині цієї робочої сили європейський рівень зарплат ми зараз не можемо, але і штучних перешкод не будемо створювати", - пояснив віцепрем'єр.

+40
Предложить европейский уровень зарплат заробитчанам не можем, препятствия создавать не будем, - Пристайко - Цензор.НЕТ 6932
01.05.2020 19:26 Відповісти
+35
Предложить европейский уровень зарплат заробитчанам не можем, препятствия создавать не будем, - Пристайко - Цензор.НЕТ 1055
01.05.2020 19:22 Відповісти
+24
Предложить европейский уровень зарплат могу только себе .Пристайко в декабре выписал себе оздоровительные и матпомощь в 110 тыс. гривен.- Заработная плата Пристайко за декабрь составила 234 тыс. гривен.
01.05.2020 19:29 Відповісти
Предложить европейский уровень зарплат заробитчанам не можем, препятствия создавать не будем, - Пристайко - Цензор.НЕТ 1055
01.05.2020 19:22 Відповісти
Это кто - зелеботы или порохоботы?
01.05.2020 19:25 Відповісти
малороси.
01.05.2020 19:29 Відповісти
судя по тому что многие без штанов видимо зебобики
01.05.2020 19:36 Відповісти
😀😀😀
01.05.2020 19:44 Відповісти
И без мозгов
01.05.2020 19:57 Відповісти
Запропонувати європейський рівень зарплат заробітчанам не можемо, перешкод створювати не будемо, - Пристайко - Цензор.НЕТ 8056
01.05.2020 19:56 Відповісти
Це має назву -- Работоргівля.Скільки коштують заробітчани за голову?
01.05.2020 19:24 Відповісти
Раби - це ті хто працює в Україні за 200 доларів
01.05.2020 19:48 Відповісти
Так объясни это зеленому кокаду и шмыгалю.
01.05.2020 19:25 Відповісти
Предложить европейский уровень зарплат заробитчанам не можем, препятствия создавать не будем, - Пристайко - Цензор.НЕТ 6932
01.05.2020 19:26 Відповісти
залатиє слава
01.05.2020 19:28 Відповісти
Бегут украинцы от зелёной чумы кто куда и так будет ещё 4 года благодаря 73%
01.05.2020 19:29 Відповісти
Українці почали тікати ще від потужних реформ хряка
01.05.2020 19:33 Відповісти
Та все набагато раніше почалося...
01.05.2020 19:53 Відповісти
с 91 года почалось, ребятки. все президенты, как один, начиная с кравчука - гандоны.
01.05.2020 20:35 Відповісти
Українці почали тікати ще від потужних реформ хряка
02.05.2020 07:34 Відповісти
Запропонувати європейський рівень зарплат заробітчанам не можемо, перешкод створювати не будемо, - Пристайко - Цензор.НЕТ 4407
01.05.2020 19:55 Відповісти
Хорошо хоть сознают свою несостоятельность,только уходить не хотят,жирный кусочек эта страна,для них хватит
01.05.2020 19:26 Відповісти
Там же хитро:
«Страны, которые заинтересованы в сезонных работниках из Украины, должны предоставить им официальное трудоустройство на срок не менее чем три месяца и пакет соцстрахования, в первую очередь, медицинского. »
А це значить, що дуже великий відсоток українців, не зможе влаштуватись там на роботу.
Наголосували.
01.05.2020 20:31 Відповісти
суки. европейцы завидуют вашим зарплатам. так себе вы уроды можете такие сделать а народу хрен..
01.05.2020 19:26 Відповісти
себе они сделали поболе, чем в США и Европе. вроде как главный в Укрзалізнице получает больше Трампа.
01.05.2020 19:31 Відповісти
Трамп получает 8 минимальных зарплат, а Генеральный УЗ -400 минималок.
01.05.2020 20:29 Відповісти
Трамп ничего не получает. Он еще с самого начала отказался от ЗП в пользу благотворительности. У него бизнесс в прошлом году заработал более 400 млн. долларов, ему та зарплата была бы как мертвому припарка.
01.05.2020 21:25 Відповісти
Так клоуны вы уже вообще никакой уровень зарплат предложить не можете, 3 ляма безработных и цифра растёт ...Это при том что трудоспособного населения фиг да ни фига, пенсы, дети, инвалиды....
01.05.2020 19:26 Відповісти
И главзебил во главе на содержание которого мы тратим в год миллиард гривен
01.05.2020 19:27 Відповісти
який огиднйи цей увесь зє-менеджмент... дрім тім недогойданий
01.05.2020 19:27 Відповісти
Предложить европейский уровень зарплат могу только себе .Пристайко в декабре выписал себе оздоровительные и матпомощь в 110 тыс. гривен.- Заработная плата Пристайко за декабрь составила 234 тыс. гривен.
01.05.2020 19:29 Відповісти
А шо вы думали. Перетрудился. Нужно ж шлендрам в Куршавеле бабки платить
01.05.2020 19:31 Відповісти
Как? А учителям 4000 долларов как же?
01.05.2020 19:30 Відповісти
вообще-то договариваться о поставках рабсилы из Украины и цене за каждое рабочее место должен быть брат шмыгаля. )
01.05.2020 19:30 Відповісти
Он еще себе брата не подобрал.
01.05.2020 19:44 Відповісти
Как они без помощи этого Пристайки до этого обходились? Может быть ему просто должность в МИДе придумали и без нее/него можно обойтись?
01.05.2020 19:31 Відповісти
Але ж кінець епохі бідності...
01.05.2020 19:31 Відповісти
Самый большой рынок людей в мире, надо этим пользоваться.
01.05.2020 19:31 Відповісти
в европу поедешь
Предложить европейский уровень зарплат заробитчанам не можем, препятствия создавать не будем, - Пристайко - Цензор.НЕТ 4165
01.05.2020 19:32 Відповісти
Все вірно. А як ви думали ахметову і таким як він за газ та електроенергію платити по завищеним тарифам?! На РАБоту !!!
01.05.2020 19:32 Відповісти
клоуны, что сказать, сделали закидон, проверили реакцию и в кусты. разве так это движение регулируется на гос уровне...да блин открывайте производства, находите сбыт. работайте так, чтоб никто не уехал...а то ишь понравилось гавно мриями завозить под телекамеры. обдирать да злить нищету из мерседесов... история мля не учит, что опасно быть слугами нищеты
01.05.2020 19:33 Відповісти
Респект пану президенту и его команде!
01.05.2020 19:34 Відповісти
Тобто створили проблему на рівному місці,осоромились в країні,світі,а тепер повідомляють про вирішення ??? Таких дегенератів ще світ не бачив !!!
01.05.2020 19:35 Відповісти
так я не понял эпоха бідності скінчілась или нет ?
01.05.2020 19:38 Відповісти
кто в мехах "ходил - родился"....- и дальше так будет ...
01.05.2020 21:02 Відповісти
Будут . Заробитчанане , ховайте ваши гроши подальше
01.05.2020 19:41 Відповісти
Поднимайте экономику,уроды! Население вас на куски порвет!
01.05.2020 19:42 Відповісти
население сосало, сосет и будет сосать)))
01.05.2020 19:59 Відповісти
брехуни, роботи немає,бюджет порожній,а всі ці заяви тільки для того щоб показати свою потрібність .
01.05.2020 19:44 Відповісти
На Х*ую вертели заробитчане и 3 лимона безработных ложить асфальт у ваших домов за 5 тыс гривень
01.05.2020 19:44 Відповісти
Другими словами - добро пожаловать на заводы олигархов с зп 100 баксов
Ватники так надрачивали на союз и вот мечты сбываются
01.05.2020 19:46 Відповісти
ну шо зебобики распишитесь в своей безысходности в безвыходном состоянии своей зелёной шариковой ручкой с зелёной пастой
01.05.2020 19:47 Відповісти
Ну в Європу далеко не тільки на сезоні роботи їздили.Хтось меблі виготовляв.хтось на заводі працював.Зараз там все закрито.
01.05.2020 19:48 Відповісти
Европейский уровень зарплат - только себе, потомуша на всех расчитано не было.
01.05.2020 19:49 Відповісти
Зачем мне слышать слово Порох везде и всюду?
01.05.2020 19:51 Відповісти
Коли зелені йшли до влади,то казали за кінець епохи бідності.А насправді,он воно як.Коротше кажучи,зробимо їх разом.
01.05.2020 19:52 Відповісти
тот, кто решил, что уже давит ползающих- рискует
поскользнуться...
01.05.2020 19:54 Відповісти
зато в следующий раз, купившие сегодня у государства индульгенцию на выезд, будут уже завтра думать, а стоит ли возвращаться обратно даже в случае форс мажора?, или лучше уехав на запад, ускоряться там с интеграцией, поиском уже не сезонной работы, а постоянной и потом перевозить к себе семьи. такой путёй шли турки и юґо, осваивавшие запад с 60х годов уже прошлого века, при всём при том, что их государства не перебирали на себя посредничество )) но в тени этого процесса есть ещё и раша. ей ведь украинские люди тоже ой как нужны, не только как рабочие, но и как будущие рассеяне. по чём она будет просить за купленную душу? а ведь она будет просить, только без афиширования. пойдёт ли власть на скидки для своих господ? будет ли тоже завлекать украинцев дарёным "дальневосточным гектаром"? ))
01.05.2020 19:55 Відповісти
ура, барин дал холопам вольную))))
01.05.2020 19:58 Відповісти
Чартером эвакуировали за государственный счет что бы чартером обратно их туда доставить? А потом обратно тянуть? Более пяти миллионов долларов пролетали и все мало?
01.05.2020 20:01 Відповісти
панове, а хто це створив цей кацапський термін "заробітчани"? Адже людина де бажає, там і працює адже не в кожного робота під боком, скажімо, у своєму місті. Всі кудись їздять на працю. І чому ці "пристайки" повторюють це кацапське "заробітчани".? Я запевняю вас, що це суто ґебнюцький "термін", вигаданий бензоколонкою.
01.05.2020 20:02 Відповісти
" вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко " должность то какая звучная. А на деле синекура чистой воды.
01.05.2020 20:05 Відповісти
Странно. Европейских зарплат предложить не можите. А вот европейские цены и тарифы запросто. На некоторые товар цены даже в несколько раз выше чем в Европе
01.05.2020 20:08 Відповісти
Агга, це вже пройшов 30 років тому взад..
Немає ніякої довіри Державі, що тоді, що зараз..
Кинуть та нахлєбуть, ще й винним зроблять...
01.05.2020 20:10 Відповісти
Геть дебілів з влади!
01.05.2020 20:14 Відповісти
Пристайко! Ты почему людей обзываешь заробитчанами? У тебя мозг в жопе?
01.05.2020 20:19 Відповісти
Заробітчани хренові, як робить так в Європу, а як коронавірус так жрать, ригать, сцять і срать назад в Україну!
Ну так і сидіть в своїй дермократичній Європі і не хрін шастать туди-сюди!
01.05.2020 20:19 Відповісти
Деньги, которые переводились сюда, худо-бедно но помогали держать и курс и цены. Но теперь возникла ситуация при которой к-во народа, которые уедут на заработки существенно уменьшится. Но после того, как они побывали на "побывке" дома и насмотревшись на этот сумасшедший дом, будут ли сюда слать деньги, или будут обживаться уже там?
01.05.2020 20:21 Відповісти
Действительно, правительство рассчитывает на тех украинцев, которые в последнее время работали за границей, на их помощь в развитии страны Источник: https://censor.net/n3192916

А переведенные $$$ - это не помощь? Не боится правительство в следующем году остаться без добавочных 16 млрд $ в стране? Сколько там вы ждете от МВФ?
01.05.2020 20:22 Відповісти
100% , всегда люди ехали туда , где можно больше заработать. В США приехали в своё время сотни тысяч французов , немцев , англичан , ирландцев и прочих европейцев . И что ? им там плохо ? Или плохо Европе ?
01.05.2020 23:28 Відповісти
пристайко одно лайно со слугами народа и зеленским
01.05.2020 20:23 Відповісти
Еще если и выпускать небудут на зароботки останется одно .собрать ватагу и бомбить зебагачей .загнаный в угол зверь нападает
01.05.2020 20:26 Відповісти
Круто, якщо хлопеці легельно поїхали працювати... Щасливчики...
01.05.2020 20:28 Відповісти
Не будут они препятствовать....да куда вы денетесь.Скоро вашу кодлу пинком под зад погонят, зелёные сопли.Бронируйте места на Ростов.
01.05.2020 20:43 Відповісти
Імпотенти кончені . Якщо ви самі в тому житті нічого не можете , то чого ви розказуєте нормальним урядам розвинених країн , які можуть чесно платити працівникам , як правильно жити . Злодійня кончена .
01.05.2020 20:56 Відповісти
Ви лиш божу росу в очі ЗЄлохторату можете.
01.05.2020 20:58 Відповісти
Люди едут работать не "в правительства" а на конкретные фирмы,заводы,организации.Зачем их владельцам ты Пристайко и весь ваш квартал кретинов вообще нужен?Нахрена им служать твой бред,ваши зебильные хотелки.Во всех тех странах есть свои законы,согласно которых люди трудоустраиваются и работают.Там нет таких зебильных преступников во власти ,которые плюют на закон.
01.05.2020 21:23 Відповісти
люди и без вас разберутся куда ехать и что делать.
а то возомнили себя какими-то вождями
01.05.2020 21:33 Відповісти
вам гандоны никто ничего не должен. Будете препятсовать свободе передвижения - получите Майдан №3, и он будет круче двух первых.
01.05.2020 22:05 Відповісти
А ты попробуй создать препятствия....Мы уже попробовали и узнали что такое безвиз(отдельно спасибо Пороху).Попробуй запрети мне выезд за границу или нам...14 год покажется детскими забавками...
01.05.2020 22:09 Відповісти
Все забывают , что сотни тысяч украинцев " горбатились" на стройках Сибири и Дальнего Востока , на БАМе , какие там были условия ? Никаких. За копеки московии были построены газо и нефтепроводы , аэродромы , дороги , целые города вроде Нового Уренгоя , Нижнеартовска , Надыма и прочих . И что сегодня имеют с этого украинцы ? Войну от московии , смерти , оккупацию и 1,6 миллиона беженцев .
01.05.2020 23:26 Відповісти
Не можете , не мешайте! А то призыв вернуться в Украину со стороны Зеленского оказался обычным пиаром и ****#жом!
02.05.2020 02:07 Відповісти
А это что новость для кого то была . Осел только балаболить может и не более . Это было понятно всем еще до выборов , после его обещаний зарплаты в 4 штуки баксов учителям.
02.05.2020 10:23 Відповісти
Зеленая эпоха - когда, и садик , и зарплата это плохо, лишь олигархам крупно не везло, поскольку деньги это зло.
02.05.2020 08:39 Відповісти
Мне вот интересно , в окружении Осла Оманского все дебилы , или просто бояться умнее Осла быть , бо тут же пинком под зад получат.
02.05.2020 10:25 Відповісти
Не дебилы , они очень умные люди и Зеленский тоже не дурак , просто служат они другому народу!
02.05.2020 10:54 Відповісти
Вот на счет Осла я точно уверен , что он идиот . Умный человек перед тем как стать президентом страны , хотя бы Конституцию прочитал и выучил права и обязанности президента , а не рассказывал , что он думал , что начнет всех сажать , а потом ему объяснили , что президент этого делать не может . Да и Леша Самокат будучи премьером , утверждал , что в вовиной голове пусто и там туман.
02.05.2020 11:11 Відповісти
 
 