Запропонувати європейський рівень зарплат заробітчанам не можемо, перешкод створювати не будемо, - Пристайко
Країни, які зацікавлені в сезонних працівниках з України, мають надати їм офіційне працевлаштування на строк не менше ніж три місяці і пакет соцстрахування, насамперед, медичного.
Про це заявив на брифінгу віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Вадим Пристайко, інформує Цензор.НЕТ.
"По можливості, ми очікуємо централізованого звернення урядів тих країн, які зацікавлені в наших працівниках. Ми також очікуємо гарантованого офіційного працевлаштування не менше трьох місяців. Ми розраховуємо, що від'їзд і приїзд цих груп буде скоординованим і організованим, можливо, чартерні рейси. Обсервація, тестування та інші необхідні заходи медичної безпеки гарантуватимуться як у країнах, куди приїжджають наші працівники, так і після поверненні їх в Україну", - сказав він.
Пристайко додав, що зараз ведуться консультації з закордонними партнерами, українськими перевізниками, авіалініями.
"Справді, уряд розраховує на тих українців, які останнім часом працювали за кордоном, на їхню допомогу в розвитку країни, але ми інформовані, що запропонувати найбільш активній частині цієї робочої сили європейський рівень зарплат ми зараз не можемо, але і штучних перешкод не будемо створювати", - пояснив віцепрем'єр.
А це значить, що дуже великий відсоток українців, не зможе влаштуватись там на роботу.
Наголосували.
Будут . Заробитчанане , ховайте ваши гроши подальше
Ватники так надрачивали на союз и вот мечты сбываются
поскользнуться...
Немає ніякої довіри Державі, що тоді, що зараз..
Кинуть та нахлєбуть, ще й винним зроблять...
Ну так і сидіть в своїй дермократичній Європі і не хрін шастать туди-сюди!
А переведенные $$$ - это не помощь? Не боится правительство в следующем году остаться без добавочных 16 млрд $ в стране? Сколько там вы ждете от МВФ?
а то возомнили себя какими-то вождями