Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8 187 169

Банківський закон буде прийнято, і співпрацю з МВФ не буде зірвано, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський подякував народним депутатам за рішення, яке дозволить швидше розглянути закон про регулювання банківської діяльності та дасть можливість продовжувати співпрацю з МВФ.

Про це він сказав у зверненні до українців, інформує Цензор.НЕТ.

"Серед іншого, я хочу подякувати народним депутатам України, а особливо партії "Слуга народу", які вчора розблокували ухвалення банківського закону. 16 тисяч правок нас не злякають і не зірвуть важливе співробітництво України з МВФ. Ми обов'язково отримаємо необхідні для економіки кошти, незважаючи на вчорашні спроби деяких політичних сил перешкодити цьому процесу. Думаю, народу України все стало остаточно ясно: результат на табло", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, 30 квітня Верховна Рада схвалила застосування особливої ​​процедури при розгляді у другому читанні законопроєкту №2571-д "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності".

Як прогнозував на цьому тижні глава комітету з питань фінансової, податкової та митної політики Данило Гетманцев, Рада може розглянути законопроєкт упродовж одного-двох тижнів.

Ухвалення законопроєкту необхідне для затвердження нової програми з Міжнародним валютним фондом.

Читайте також: Зеленський - Макрону: "Закон про банки для нас у пріоритеті. Я впевнений, що ми його проголосуємо"

банки (7899) законопроєкт (3717) Зеленський Володимир (25515) МВФ (3107)
+28
Зеля такий безпечний...
Наче МФВ сидить і чекає - коли ж це вони приймуть закон і ми нарешті дамо їм позику.
01.05.2020 19:35 Відповісти
01.05.2020 19:35 Відповісти
+27
щяс... дєржи екран ширє...

Банковский закон будет принят, и сотрудничество с МВФ не будет сорвано, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2858
01.05.2020 19:37 Відповісти
01.05.2020 19:37 Відповісти
+25
https://twitter.com/n6j1K0PZH4vMK0y

https://twitter.com/n6j1K0PZH4vMK0y ******* Такасама https://twitter.com/n6j1K0PZH4vMK0y @n6j1K0PZH4vMK0y https://twitter.com/n6j1K0PZH4vMK0y/status/1255189635212460034 28 апр.

Слуги наріду пробили нове дно - кажуть, шоб не було дефолту потрібно припинити виплату пенсій. А може потрібно припинити платити шалені гроші міністрам та депутатам? І здати амєрам на поруки Бєню Каламойскава в обмін на кредит МВФ?

Банковский закон будет принят, и сотрудничество с МВФ не будет сорвано, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8343
01.05.2020 19:39 Відповісти
01.05.2020 19:39 Відповісти
не істери.колись вам бацька кишки випустить. і правильно зробить.
01.05.2020 20:43 Відповісти
01.05.2020 20:43 Відповісти
А почему бы не поистерить, ведь ты до сих пор не сказал, что в США бомжи по помойкам лазят и тебе, потому, не зазорно....
01.05.2020 20:49 Відповісти
01.05.2020 20:49 Відповісти
Непогано було би, якщо кожен зеприхильник почав на одязі носити агітку за Зе. Особливо це треба, коли Зе буде тікати з грошима.
01.05.2020 20:06 Відповісти
01.05.2020 20:06 Відповісти
Коли вже у вас будуть нові методички?
01.05.2020 20:13 Відповісти
01.05.2020 20:13 Відповісти
Запитай у свого куратора в Лахтє!
01.05.2020 20:14 Відповісти
01.05.2020 20:14 Відповісти
Я його куратор!
Але я також не знаю коли у вас будуть нові методички!
І мені це теж стало цікаво
01.05.2020 20:23 Відповісти
01.05.2020 20:23 Відповісти
Зверніться до свого куратора, а поки спам.
01.05.2020 20:27 Відповісти
01.05.2020 20:27 Відповісти
Вище мене нікого вже нема!
01.05.2020 20:40 Відповісти
01.05.2020 20:40 Відповісти
Удивительно, про старые Лахта знает, а про новые - нет! И здесь Порошенко вам в штаны наложил... А может Г+Г вы теперь не нужны и они забили, а не забли рассказать, что у "порохоботов" давно новые методички ещё с Евролаба, когда ссыкун зассал сдать анализы.. позавчера.
01.05.2020 20:28 Відповісти
01.05.2020 20:28 Відповісти
Ти мені не цікавий...
01.05.2020 20:41 Відповісти
01.05.2020 20:41 Відповісти
Потому, что "https://www.youtube.com/watch?v=kqdJfQzZqZE А ещё очки надел, изобретатель, интеллигент несчастный! "?
Банківський закон буде прийнято, і співпрацю з МВФ не буде зірвано, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5174
01.05.2020 20:46 Відповісти
01.05.2020 20:46 Відповісти
а когда подштаники сменишь, бо в старые Порох насрал?
01.05.2020 20:39 Відповісти
01.05.2020 20:39 Відповісти
01.05.2020 20:42 Відповісти
01.05.2020 20:42 Відповісти
Ти копіпейсти свої методички, "трударику". Крок праворуч-ліворуч - розстріл. І попереду - суд Лінча. Чогось тролячий цех забув мем "мінстець". І не лається єврейським прізвищем Вальцман. До відома ідіотів: "Вальцман" можна перекласти як "чоловік, який танцює вальс (Waltz)" Хто із екс-президентів мав два відомих хоббі - шахи і танці? Чи не Крафцман?
01.05.2020 20:50 Відповісти
01.05.2020 20:50 Відповісти
ты лучше за свои методички думай, а то никакого креатива, совсем, мрази кацапские ох@ели
01.05.2020 21:20 Відповісти
01.05.2020 21:20 Відповісти
Просрать 150 миллиардов профицита бюджета и золотовалютного резерва в 24 миллиарда долларов,это суметь надо.даже у Кучмы и Кравчука это не получилось,а Зеля смог....
01.05.2020 20:09 Відповісти
01.05.2020 20:09 Відповісти
Меньше чем за год!
01.05.2020 20:16 Відповісти
01.05.2020 20:16 Відповісти
90 лярдів було просрано на курсі і на вимиванню бабла на базовій ставці Нбу..
ось тут Гонтарєва,смолій і рожкова 'постарались'
01.05.2020 22:12 Відповісти
01.05.2020 22:12 Відповісти
Бий зелених,рятуй Україну!
01.05.2020 20:10 Відповісти
01.05.2020 20:10 Відповісти
Як це допоможе в боротьбі з дефолтом?
01.05.2020 20:15 Відповісти
01.05.2020 20:15 Відповісти
А навіщо ви його хочете зробить?
01.05.2020 20:23 Відповісти
01.05.2020 20:23 Відповісти
Хто це - ВИ?
01.05.2020 20:32 Відповісти
01.05.2020 20:32 Відповісти
ви.
01.05.2020 20:36 Відповісти
01.05.2020 20:36 Відповісти
Власне я, якраз і не хочу!
А ось чому ви це хочете, навіть і не секрет!
01.05.2020 20:38 Відповісти
01.05.2020 20:38 Відповісти
и, что Моника таким зебилам как ты еще платит?
01.05.2020 20:40 Відповісти
01.05.2020 20:40 Відповісти
Хто така Моніка?
І чому вона повинна мені платити?
01.05.2020 20:44 Відповісти
01.05.2020 20:44 Відповісти
Это вислюк оманский которого ,тебе подобные зедебилы избрали ,ровно 1 год назад.
01.05.2020 21:24 Відповісти
01.05.2020 21:24 Відповісти
він на стажуванні, білєти пообіцяли на 95 скотодвір.
01.05.2020 20:45 Відповісти
01.05.2020 20:45 Відповісти
Я все ж таки гадав, що ти українець...
Але лахта завжди себе видає
01.05.2020 20:53 Відповісти
01.05.2020 20:53 Відповісти
то який в біса дефолт ? якщо він і буде то завдяки вам зєбілам.
01.05.2020 20:46 Відповісти
01.05.2020 20:46 Відповісти
Читай вище...
І ти мені більше не цікавий...
01.05.2020 20:54 Відповісти
01.05.2020 20:54 Відповісти
ти ніхто і звать тебе ніяк. пока зєбіл.
01.05.2020 20:58 Відповісти
01.05.2020 20:58 Відповісти
Щоб частково списати борг, а решту відтермінувати та зняти навантаження на Держбюджет.
02.05.2020 01:42 Відповісти
02.05.2020 01:42 Відповісти
Дефолт буде по-любому. Зеленський та Шмигаль вже розпочали переговори з кредиторами.
02.05.2020 01:41 Відповісти
02.05.2020 01:41 Відповісти
Побачимо.
І пам'ятайте вам не вийде втекти, якщо щось.
01.05.2020 20:12 Відповісти
01.05.2020 20:12 Відповісти
Багато хто втече, але головне це каяття його виборців. Без цього не буде виборів.
01.05.2020 20:16 Відповісти
01.05.2020 20:16 Відповісти
Гройсман был плохим премьером Украины,раз столько бабла оставил Зеле.Зуб даю...
01.05.2020 20:13 Відповісти
01.05.2020 20:13 Відповісти
Примут про банки - так просрут про НАБУ....
01.05.2020 20:17 Відповісти
01.05.2020 20:17 Відповісти
Банківський закон буде прийнято, і співпрацю з МВФ не буде зірвано, - Зеленський - Цензор.НЕТ 942
01.05.2020 20:17 Відповісти
01.05.2020 20:17 Відповісти
"Думаю, народу Украины все стало окончательно ясно: результат на табло".-Зеленский.Банківський закон буде прийнято, і співпрацю з МВФ не буде зірвано, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7921Банківський закон буде прийнято, і співпрацю з МВФ не буде зірвано, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9809
01.05.2020 20:17 Відповісти
01.05.2020 20:17 Відповісти
Яценюк в 2014 году сказал в Раде.Казна пуста,на счету Казначейства Украины 107 тысяч гривен...
01.05.2020 20:20 Відповісти
01.05.2020 20:20 Відповісти
Так і було. Це для мене було нібито вчора!
01.05.2020 20:26 Відповісти
01.05.2020 20:26 Відповісти
Все равно слуги уроды разворуют этот кредит.
01.05.2020 20:24 Відповісти
01.05.2020 20:24 Відповісти
Кредиту не буде.
01.05.2020 20:26 Відповісти
01.05.2020 20:26 Відповісти
Фігвам буде.
01.05.2020 22:06 Відповісти
01.05.2020 22:06 Відповісти
кто его знает, что он там говорит ...
01.05.2020 20:30 Відповісти
01.05.2020 20:30 Відповісти
А жаль...
01.05.2020 20:44 Відповісти
01.05.2020 20:44 Відповісти
" Я особенно благодарю фракцию Слуги Народа, которая разблокировала принятие Закона..." Т.е Бубочке не доложили, что его депутаты, Слуги Народа, вначале ЗАБЛОКИРОВАЛИ этот закон, а теперь "милостиво" его разблокировали. Вот счастье, то!
01.05.2020 21:06 Відповісти
01.05.2020 21:06 Відповісти
"Цель программы МВФ - закрепить за Украиной статус колонии без перспектив роста", - экономист. ИНФОГРАФИКА.

Программа МВФ в целом преследует базовую цель - закрепление Украиной статуса колонии без перспектив роста, а гарантом этого статуса явлся экс президент Петр Порошенко!
Полный запрет на уменьшение налогов, льгот бизнесу, и, конечно, полный запрет смены налога на прибыль,подписанный лично Президентом Порошенко, Главой Минфина, Премьер-министром и Главой НБУ.
["Цель программы МВФ - закрепить за Украиной статус колонии без перспектив роста", - экономист. ИНФОГРАФИКА]: Посмотри! https://uainfo.org/blognews/1547189154--tsel-programmy-mvf-zakrepit-za-ukrainoy-status-kolonii.html
01.05.2020 21:19 Відповісти
01.05.2020 21:19 Відповісти
Кацарылый,зедебил?
01.05.2020 21:26 Відповісти
01.05.2020 21:26 Відповісти
У вас всегда такая бедная фантазия или сегодня неудачный день?
01.05.2020 21:51 Відповісти
01.05.2020 21:51 Відповісти
сайт-відомий лахтінський фейкомет
01.05.2020 22:09 Відповісти
01.05.2020 22:09 Відповісти
А программа рашки какую цель преследует, зебил? Нет такого в методичке?
01.05.2020 22:54 Відповісти
01.05.2020 22:54 Відповісти
Шутку понял-смешно.
01.05.2020 21:37 Відповісти
01.05.2020 21:37 Відповісти
Свежо предание.......
01.05.2020 22:02 Відповісти
01.05.2020 22:02 Відповісти
Банківський закон буде прийнято, і співпрацю з МВФ не буде зірвано, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2480Банківський закон буде прийнято, і співпрацю з МВФ не буде зірвано, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5824
01.05.2020 22:07 Відповісти
01.05.2020 22:07 Відповісти
Лицемірство. Цей закон можна було прийняти в цілому ще в першому читанні, так ні затіяли поправкоклоунаду.
01.05.2020 22:09 Відповісти
01.05.2020 22:09 Відповісти
Кредити МВФ взагалі не йдуть в українську економіку. Вони поповнюють резерви Нацбанку, проте Нацбанк не має права їх витрачати. Тому й ставка по них низька. Нацбанк вкладає ці кошти в облігації США та ЄС. Так звані реформи, які МВФ вимагає від України, спрямовані на знищення української економіки та зубожіння народу. Це зростання податків для малого бізнесу й населення, зростання тарифів, відмова від державних інвестицій та скорочення соціальних витрат, продаж землі та стратегічних підприємств. Україна повинна негайно відмовитися від будь-якого співробітництва з МВФ.
02.05.2020 01:39 Відповісти
02.05.2020 01:39 Відповісти
Допоки буде земля з кріпаками-будуть і кредити від МВФ,бо МВФ-це і є дійна корова для українського олігархату.Правда,розраховується за те молоко український народ вже 29-ть років надрами,землею та кріпаками і буде розраховуватися ще дуже довго аж поки не втратить землю та кріпаків.
02.05.2020 02:57 Відповісти
02.05.2020 02:57 Відповісти
Украине нужна валюта не зря зеленка кризис в стране устроил.
02.05.2020 03:13 Відповісти
02.05.2020 03:13 Відповісти
хорошо. всё правильно.
02.05.2020 08:52 Відповісти
02.05.2020 08:52 Відповісти
Идет пятый месяц, как ЗЕбанарии не могут принять этот закон. Шо правильно?
02.05.2020 13:43 Відповісти
02.05.2020 13:43 Відповісти
всё правильно. и не обзывай потужную мармеладную партию ЗЕбанариями.
11.05.2020 17:28 Відповісти
11.05.2020 17:28 Відповісти
Банківський закон буде прийнято, і співпрацю з МВФ не буде зірвано, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3684
02.05.2020 10:16 Відповісти
02.05.2020 10:16 Відповісти
Бреше і не зеленіє. Чому не прийнято було в першому читанні? Чому пішли по іншій процедурі, яка дає всі козирі в руки судам, щоб його признати недійсним?
02.05.2020 10:23 Відповісти
02.05.2020 10:23 Відповісти
Как там насчёт сотрудничества со своим народом - оно будет сорвано или уже нечего срывать, бо его не существует? "Завтра покушаем борщ, если сосед денег займёт."
02.05.2020 12:27 Відповісти
02.05.2020 12:27 Відповісти
скоро 1+1 начнет мочить Бубочку . Петушинский уже пишет тексты !
02.05.2020 12:32 Відповісти
02.05.2020 12:32 Відповісти
Поезд МВФ уже месяц, как прошел мимо.

ЗЕленая мартышка может разве что вслед покричать теперь.
02.05.2020 13:42 Відповісти
02.05.2020 13:42 Відповісти
