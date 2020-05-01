Банківський закон буде прийнято, і співпрацю з МВФ не буде зірвано, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський подякував народним депутатам за рішення, яке дозволить швидше розглянути закон про регулювання банківської діяльності та дасть можливість продовжувати співпрацю з МВФ.
Про це він сказав у зверненні до українців, інформує Цензор.НЕТ.
"Серед іншого, я хочу подякувати народним депутатам України, а особливо партії "Слуга народу", які вчора розблокували ухвалення банківського закону. 16 тисяч правок нас не злякають і не зірвуть важливе співробітництво України з МВФ. Ми обов'язково отримаємо необхідні для економіки кошти, незважаючи на вчорашні спроби деяких політичних сил перешкодити цьому процесу. Думаю, народу України все стало остаточно ясно: результат на табло", - сказав Зеленський.
Нагадаємо, 30 квітня Верховна Рада схвалила застосування особливої процедури при розгляді у другому читанні законопроєкту №2571-д "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності".
Як прогнозував на цьому тижні глава комітету з питань фінансової, податкової та митної політики Данило Гетманцев, Рада може розглянути законопроєкт упродовж одного-двох тижнів.
Ухвалення законопроєкту необхідне для затвердження нової програми з Міжнародним валютним фондом.
