Фізособи-підприємці I та II груп отримають близько 2 тис. грн на дитину віком до 10 років, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив, що уряд запускає антикризову програму, за якою фізичні особи-підприємці зможуть отримувати допомогу близько 2 тис. грн на дитину віком до 10 років.

Про це він сказав у зверненні до українців, інформує Цензор.НЕТ.

"У процесі запуску - одна з антикризових програм соціального захисту сімей. Якщо ви фізична особа-підприємець першої і другої груп платників податків, ви зможете отримати допомогу на дитину віком до 10 років. Після узгодження з бюджетним комітетом Верховної Ради, яке, я впевнений, обов'язково відбудеться, більш ніж 300 тис. сімей фізичних осіб-підприємців зможуть отримати таку допомогу", - сказав він.

Зеленський зазначив, що програма діятиме на час карантину і один місяць після його скасування.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Уряд виділив 1,6 млрд грн допомоги для ФОПів, які мають дітей

діти (5316) Зеленський Володимир (25515) карантин (18172) підприємці (639) соцвиплати (325)
Топ коментарі
+26
Мозгов понять обратное нет от слова совсем

Физлица-предприниматели I и II групп получат около 2 тыс. грн на ребенка в возрасте до 10 лет, - Зеленский - Цензор.НЕТ 828
показати весь коментар
01.05.2020 20:38 Відповісти
+23
Я так понял остальным украинцам с детьми деньги не нужны. Интересный подход. Мне вот любопытно чем дети предпринимателя лучше детей работников того самого предпринимателя.
показати весь коментар
01.05.2020 20:25 Відповісти
+21
Благодетель, твою дивизию. Один из выходов для страны -- свести налоги для самозанятых к минимуму. Отменить идиотские законы, принятые Зелей и его моновластью. Пусть ФОПы не принесут в бюджет много денег, но они хотя-бы не сядут на шею к государству. Но для этого Бубочке и Ко нужно иметь мозги, а не жижу.
показати весь коментар
01.05.2020 20:28 Відповісти
Ухх, класна схема. Я вже бачу черги з мамочок, що реєструють на себе ФОП)))) замахаєтесь вкидати в цю бездонну діру бабло.
А самі підприємливі вже побігли шукати алкашок з 10-ма дітьми з обіцянками купити бухло і закуску за пару підписів і документи))
показати весь коментар
01.05.2020 21:28 Відповісти
Нет смысла. Налог же около 2000 грн.
показати весь коментар
01.05.2020 21:41 Відповісти
Ні. За квартал в районі 3000.
показати весь коментар
01.05.2020 22:04 Відповісти
Ну положим не самый большой налог. Многие больше платят.
показати весь коментар
01.05.2020 22:18 Відповісти
Отмените на хрен карантин и дайте людям нормально работать, а эти подачки засуньте себе в жопу.
показати весь коментар
01.05.2020 21:31 Відповісти
Золотые слова. Тем более думаю большая часть этим вирусом уже переболела и даже этого не заметили.
показати весь коментар
01.05.2020 22:10 Відповісти
А остальным, что делать? Вешаться?
показати весь коментар
01.05.2020 21:40 Відповісти
ФОП. ДИТИНА ДО 10 РОКІВ. 2000ГРН. Що повинно статись щоб президент звязав це все до кучі і озвучив це так ніби він винайшов вакцину?Бюджет вже в ручному управлінні?
показати весь коментар
01.05.2020 21:48 Відповісти
в бюджете дыра 300 млрд, а эта зеленая **** деньгами разбрасывается. лучше б перестал воровать со своими подельниками, тогда глядишь и люди начали зарабатывать.
показати весь коментар
01.05.2020 21:52 Відповісти
Живи сам на 2000 гривен ***** зеленый
показати весь коментар
01.05.2020 22:02 Відповісти
Фізособи-підприємці I і II груп отримають близько 2 тис. грн на дитину віком до 10 років, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5704
показати весь коментар
01.05.2020 22:13 Відповісти
Когда??? Медикам уже обещали, и что? На данный момент Кабмин еще не утвердил порядок подачи документов (вчера с Минсоцполитики в чате общался). Когда утвердит и утвердит ли - не понятно
показати весь коментар
01.05.2020 22:13 Відповісти
Своих детей пусть содержат на 2000 грн.
показати весь коментар
01.05.2020 22:17 Відповісти
Акуеть!
показати весь коментар
01.05.2020 22:40 Відповісти
Фізособи-підприємці I та II груп отримають близько 2 тис. грн на дитину віком до 10 років, - Зеленський - Цензор.НЕТ 298
показати весь коментар
01.05.2020 23:00 Відповісти
шмаркля визивае лише огиду
показати весь коментар
01.05.2020 23:00 Відповісти
Ахахахахахахахаха)))))
показати весь коментар
01.05.2020 23:46 Відповісти
а що, після 10 років це вже не діти? ви там що курите шановні?
показати весь коментар
02.05.2020 07:51 Відповісти
По мнению сопли дети от 10 до 18 лет есть не хотят, ходят голыми и т.д. Вот почему выбрали именно до 10 лет, а не до 8 или до 12?
показати весь коментар
02.05.2020 08:24 Відповісти
Откуда они знают сколько и чего надо детям и в каком возрасте? Им папы-мамы просто "доставали из тумбочки" и обеспечивали. Неужели кому-то ещё непонятно, что, все поголовно, кто сейчас издаёт такие указы и постановы - выращены в теплицах и оранжереях и как оно там, за пределами оранжереи, не имеют ни малейшего понятия
показати весь коментар
02.05.2020 12:23 Відповісти
Витяг із власного гаманця свої гроші і роздав бідним. Як мило. Коли все стоїть раком, а президент яко Христос всіх нагодував однією скибкою хліба.
показати весь коментар
02.05.2020 08:30 Відповісти
хорошо. правильно.
показати весь коментар
02.05.2020 08:48 Відповісти
А как быть ФОПам, у кого дети старше 10?
Или вообще - взрослые? Идти к ним с протянутой рукой?
показати весь коментар
02.05.2020 09:16 Відповісти
Хахаха, а после 10 дети сами себя обеспечивают?
показати весь коментар
02.05.2020 10:21 Відповісти
Зеленский и Шмыгаль - принесите своим жёнам по 2 тыс грн на месяц на содержание ребёнка - послушаем куда и какими словами ваши жены вас пошлют. Вон вашей прохвессионалке Новосад 36 тыс. в месяц на ребёнка не хватает.
показати весь коментар
02.05.2020 12:17 Відповісти
Фізособи-підприємці I та II груп отримають близько 2 тис. грн на дитину віком до 10 років, - Зеленський - Цензор.НЕТ 637
показати весь коментар
02.05.2020 14:54 Відповісти
