Фізособи-підприємці I та II груп отримають близько 2 тис. грн на дитину віком до 10 років, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив, що уряд запускає антикризову програму, за якою фізичні особи-підприємці зможуть отримувати допомогу близько 2 тис. грн на дитину віком до 10 років.

Про це він сказав у зверненні до українців, інформує Цензор.НЕТ.

"У процесі запуску - одна з антикризових програм соціального захисту сімей. Якщо ви фізична особа-підприємець першої і другої груп платників податків, ви зможете отримати допомогу на дитину віком до 10 років. Після узгодження з бюджетним комітетом Верховної Ради, яке, я впевнений, обов'язково відбудеться, більш ніж 300 тис. сімей фізичних осіб-підприємців зможуть отримати таку допомогу", - сказав він.

Зеленський зазначив, що програма діятиме на час карантину і один місяць після його скасування.

