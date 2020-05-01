Фізособи-підприємці I та II груп отримають близько 2 тис. грн на дитину віком до 10 років, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський повідомив, що уряд запускає антикризову програму, за якою фізичні особи-підприємці зможуть отримувати допомогу близько 2 тис. грн на дитину віком до 10 років.
Про це він сказав у зверненні до українців, інформує Цензор.НЕТ.
"У процесі запуску - одна з антикризових програм соціального захисту сімей. Якщо ви фізична особа-підприємець першої і другої груп платників податків, ви зможете отримати допомогу на дитину віком до 10 років. Після узгодження з бюджетним комітетом Верховної Ради, яке, я впевнений, обов'язково відбудеться, більш ніж 300 тис. сімей фізичних осіб-підприємців зможуть отримати таку допомогу", - сказав він.
Зеленський зазначив, що програма діятиме на час карантину і один місяць після його скасування.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А самі підприємливі вже побігли шукати алкашок з 10-ма дітьми з обіцянками купити бухло і закуску за пару підписів і документи))
Или вообще - взрослые? Идти к ним с протянутой рукой?