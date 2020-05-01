УКР
16 042 147

За найгіршим сценарієм, вже в 3-4 кварталі будуть проблеми з ліквідністю і виплатами зарплат і пенсій, - Яценюк

За найгіршим сценарієм, вже в 3-4 кварталі будуть проблеми з ліквідністю і виплатами зарплат і пенсій, - Яценюк

Прем'єр-міністр України в 2014-16 роках, лідер "Народного фронту" Арсеній Яценюк вважає, що зарплати, пенсії і соціальні допомоги в 2020 році в кращому випадку будуть заморожені, в гіршому - в 3-4 кварталі виникнуть проблеми з їх виплатою.

Про це він заявив під час онлайн дискусії Київського безпекового форуму "Глобальний шторм: як врятувати економіку України і відкрити нові можливості", інформує Цензор.НЕТ.

"У 2020 році в найкращому випадку зарплати, пенсії, соціальна допомога українців будуть заморожені. В гіршому – прогнозую при цих доходах державного бюджету, що вже в 3-4 кварталі будуть проблеми з ліквідністю, як платити зарплати і пенсії. Також буде падіння середньої заробітної платні в реальному секторі економіки", - сказав він.

Він додав, що у зв'язку з падінням цін на енергетику повинна впасти вартість так званого комунального навантаження, "але тільки в тому випадку, якщо втримають курс". "Щоб утримати курс, - без програми з Міжнародним валютним фондом нічого не буде. А щоб була програма з МВФ, необхідно прийняти банківський закон і зберігати незалежність українських антикорупційних органів, які ми створили ще за нашого уряду", - підкреслив Яценюк.

Падіння цін на енергоносії у світі, з одного боку добре для України, зазначив він, - це зменшення витрат на транспортування, зменшення витрат для армії на придбання пального та для домогосподарств: "Водночас - це падіння доходів державного бюджету, адже рента менша, зменшення ВВП, адже не буде капітальних вкладень, і зменшення в цілому податкової бази".

Дивіться також: Київський безпековий форум: "Глобальний шторм: як урятувати економіку України і відкрити нові можливості". ВIДЕО

Крім того, за словами Яценюка, для громадян ще й ускладниться доступ до кредитів, для банків буде проблема зі збільшенням кількості так званих поганих кредитів: "Точно так само в реальному секторі економіки буде падіння як промислової оренди, так і непромислової нерухомості".

Арсеній Яценюк підкреслив, що українська економіка надзвичайно залежна від світової. Зокрема, через експорт сталі, металу, руди й аграрної продукції: "Абсолютно зрозуміло, що першими під удар зараз потраплять саме українські металурги. Падіння глобального споживання означає падіння обсягів продажу, а це – падіння валютної виручки в країні, падіння доходів державного, що означає падіння соціальних стандартів в Україні".

"В 2020 році нас може витягнути аграрна продукція. І тут буде залежати від світових цін на ринку та від врожаю", – наголосив він.

Крім того, зазначив лідер "Народного фронту", теоретично може допомогти ІТ, проте це недостатні обсяги, щоб витягнути українську економіку.

В умовах світової стагнації, наголосив він, завмерла і сфера послуг: транспорт, туризм, сфера обслуговування.

"Результат вже сьогодні. Ще немає повних наслідків вірусу, а вже сьогодні невиконання державного бюджету - 52 мільярди гривень, мінус 15%. Дефіцит бюджету безпрецедентний. Кажуть, що він буде 300 мільярдів". Яценюк нагадав, що коли був обраний главою уряду, в той час, коли Росія напала на Україну, "дефіцит бюджету був 5%, а сьогодні - 8%", - підкреслив він.

"З цим ми реально зіткнемося в 2020 році. І цьому треба давати відповідь невідкладно", - підкреслив Яценюк.

"Ця медична криза вилікує світ від популізму, дилетантства і невігластва. Ця криза має всіх привести до розуміння, що кожен повинен займатися своєю роботою і відповідати за кожен напрямок роботи. І тому вона може призвести до певних політичних тектонічних змін", - наголосив він.

Арсеній Яценюк звернувся до сьогоднішніх політичних лідерів: "Ми вам залишили "подушку". Треба чесно визнати, що та "подушка", яка була створена в 2014-2016 роках, у тому числі і успішно використовувалася, і проїдалася. Тепер треба робити нову. Беріть ті рецепти, які були, проявляйте політичну волю, ведіть далі країну по шляху реформ".

"Не бійтеся приймати рішення, і ця криза дасть нам можливості. Ця криза може зробити Україну сильнішою", – підсумував Яценюк.

По худшему сценарию, уже в 3-4 квартале будут проблемы с ликвидностью и выплатами зарплат и пенсий, - Яценюк - Цензор.НЕТ 6306
01.05.2020 21:17 Відповісти
70%пенсов готовы жить без пенсии,давай соцопрос
01.05.2020 21:15 Відповісти
Аптімізд )))
01.05.2020 21:14 Відповісти
Задолбали кликуши, ставшие беспрецедентно богатыми в Украине . В Чехии бизнес не самостоятельно пиарятся каждый на масках с костюмами, а кладут деньги в государственный фонд, который абсолютно прозрачный, откуда деньги тоже прозрачно расходуются , и все это могут видеть. . Как говорится, хватит свистеть, помогите Украине материально в трудную минуту. Вместо этой сраной стены виртуальной лучше бы построил классную реальную больницу, сейчас бы пригодилась.
01.05.2020 21:42 Відповісти
Ти про те як Зеленський помпезно зустрічав літак з вантузами для ;Епіцентру:?
01.05.2020 22:46 Відповісти
Дабы избежать неминуемого горького катаклизма не проще ли заменить зеленую шмарклю на нормального президента? Ну, не получилось у пацана из квартала, не страдать же всей стране.
01.05.2020 21:44 Відповісти
За найгіршим сценарієм, вже в 3-4 кварталі будуть проблеми з ліквідністю і виплатами зарплат і пенсій, - Яценюк - Цензор.НЕТ 2930
01.05.2020 21:50 Відповісти
жаба рябухатая- первый майдановский предатель
01.05.2020 21:51 Відповісти
На Портнова намекаешь?
01.05.2020 21:51 Відповісти
Знаем мы таких экспертов! "Европейский вал" превратился в "стену", а стена от ветра завалилась!

За найгіршим сценарієм, вже в 3-4 кварталі будуть проблеми з ліквідністю і виплатами зарплат і пенсій, - Яценюк - Цензор.НЕТ 6640
01.05.2020 21:46 Відповісти
вот такой построент стратегический военный объект от танков, такая была и мощная прошлая власть, пришла тырить
01.05.2020 21:50 Відповісти
Так скізьь стіну будують "стіни" на кородонах. Це не від танків, а від сепарів і ворогів. Від танків є джавеліни і стугни.
02.05.2020 10:16 Відповісти
У хорошого господаря вольєр для собаки кращий
01.05.2020 22:00 Відповісти
"Сеня,зачем пэйсы збрил?"
02.05.2020 03:56 Відповісти
РФ колючей проволокой огородил. Но они такие наглые, что и это их не остановило - прутся в Украину как к себе домой.
02.05.2020 08:02 Відповісти
Есть инфа, что принято решение вместе с Саакашвили ввести в Раду реформ и Яценюка, пакетом так сказать.
Ох*енно, дожились.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
а яценюк "підтягне' Петренко..Бурбака.....ще кількох постмайданних дегенератів ))
01.05.2020 21:49 Відповісти
Все будет, как будет и никто не в состоянии предвидеть, что будет. Но мир через полгода станет совсем иным.
01.05.2020 21:49 Відповісти
к этому привело прошлое правительство
01.05.2020 21:49 Відповісти
тстена завалилась, яценюк нову хочет помочь народу построить
01.05.2020 21:55 Відповісти
Если точнее, он хочет опять к корыту...
01.05.2020 21:59 Відповісти
Хабатник пытается влесть в политику своим погавкиванием иногда
01.05.2020 22:03 Відповісти
Та шо ему влазить,там все свои-Зе,Пэ,Ю,Кучман,Пастор,Ющ,
02.05.2020 03:59 Відповісти
Я обещаю, чтобы, потому что,
Уже наверно, вроде, навсегда.
Зачем народ ропочешь непослушно?
Я супермен, оракул и звезда!
Мне регулярно пули в лоб летели.
Для камикадзе это не вопрос.
Пускай в башке свинцовые метели,
Но хвост трубой и пО ветру мой нос.

Сияет над коррупцией победа,
Реформы обустроили свой быт.
Пускай народ остался без обеда,
Но завтраками по уши он сыт.

Блистательные завтраки по моде
И обещаний модных наворот…
Обычно люди кроликов разводят,
Ну почему у нас наоборот?
01.05.2020 22:06 Відповісти
В порівнянні з зе-примєрами Сеня - кращий, да навіть і з усіма іншими
01.05.2020 22:06 Відповісти
Арсеній, аби не ваша поголовна клептоманія, то ціни б вам не було..
01.05.2020 22:11 Відповісти
Яценюк сдал Гройсману нехилый бюджет,Гройсман его поднял до 150 миллиардов профицита и 24 миллиарда золотовалютных резервов.Вопрос.Куда дел бабло Зеля с командой прахвессианалов и всего за пол года?
01.05.2020 22:16 Відповісти
Набрались кредитів, як ***** бліх - от і всі потужні перемоги.
01.05.2020 22:18 Відповісти
ну как бы отношение кредитов к ввп уменьшилось, если что.
01.05.2020 23:37 Відповісти
https://index.minfin.com.ua/finance/assets/ А что не так с ЗВР ? Не больше не меньше чем при Яценюке. Или я чего не так понял?
01.05.2020 23:32 Відповісти
Вы бы хоть методички бновляли что ли. Позоритесь. Не ну действительно.
01.05.2020 23:33 Відповісти
с властью лудше не связываться и вобще держаться подальше, моля Бога что бы они ничего не делали, а бы хуже не было
01.05.2020 22:18 Відповісти
Гройсман выплачивал все кредиты во время без пени штрафов,ПОВТОРЯЮ ВСЕ КРЕДИТЫ.Баранов прощу не комментировать мои посты...
01.05.2020 22:21 Відповісти
Быстро прокручивая прочитал заголовок как 95 квартал будет испытывать проблеммы с финансами и зарплатой. Захотелось сразу добавить что 95 квартал будет испытывать проблеммы не только с этим.
01.05.2020 22:29 Відповісти
кто такой этот бздливый очкастый прорицатель? и какую государственную должность он занимает?
01.05.2020 22:31 Відповісти
В 3-4 кварталі будуть проблеми, а в 95-му все буде Ок.
01.05.2020 23:04 Відповісти
Мені вже чорнобильські змащораз затримують. Нема бабла в казні, нема.
Да, і оборонзамовлення не фінансується, ось що паскудно!
01.05.2020 23:06 Відповісти
о крольчатина голос подала , по корыту соскучилась.
01.05.2020 23:20 Відповісти
Проблем не будет!
Благо, что деньги печатать не нужно. Добавил нолики в компе, перечислил на карточку...
01.05.2020 23:27 Відповісти
Не нужно пугать людей. Все будет ни сколько не хуже чем было при премьере Яценюке. Хуже просто уже некуда.
01.05.2020 23:29 Відповісти
По тому, як багато стало яйценюка, то в нього в 3-4 кварталi закiнчаться грошi вд стiни.
02.05.2020 01:07 Відповісти
Кредити МВФ взагалі не йдуть в українську економіку. Вони поповнюють резерви Нацбанку, проте Нацбанк не має права їх витрачати. Тому й ставка по них низька. Нацбанк вкладає ці кошти в облігації США та ЄС. Так звані реформи, які МВФ вимагає від України, спрямовані на знищення української економіки та зубожіння народу. Це зростання податків для малого бізнесу й населення, зростання тарифів, відмова від державних інвестицій та скорочення соціальних витрат, продаж землі та стратегічних підприємств. Україна повинна негайно відмовитися від будь-якого співробітництва з МВФ.
02.05.2020 01:18 Відповісти
Так нам пох.., зебилы должны страдать.
02.05.2020 01:21 Відповісти
Жалко яценюка. Кроме как воровать с бюджета ничего не умеет.
02.05.2020 01:43 Відповісти
Вам з Словаччини видніше?
02.05.2020 08:44 Відповісти
Яценюк получил страну без денег вообще а оставил с миллиардами в бюджете - чмошникам зелено-кацапским нужно это знать.
02.05.2020 01:48 Відповісти
Правильно ,каждый должен заниматься своим делом - Зеленского на сцену рожи корчить...
02.05.2020 06:36 Відповісти
Куля забарилася...
02.05.2020 08:08 Відповісти
Яценюк отримав державу у чиновників якої був інтелект і професійна компетентність, тому не Яценюк наповнив бюджет а тяжка робота тих хто тоді працював. Однак, Яценюк вміло підтримав розвал митної служби , який розпочав ще Клименко і Азаров, бо зрозумів, яку корупційну геніальну схему для розкрадання придумали слуги Йолки, він зробив теж свою Алгембу, вкравши шмат баксів на тому, що називалось "Стіна", на вимогу зарубіжного обкому провів зачистку інтелекту у вигляді люстрації не агентів: ФСБ, Мосад, ЦРУ, а тих хто мав клепку в голові. Тому ці зелені кухарки отримали країну вже без інтелекту, в повній управлінській какофонії. Отже, хто же весь час витягує того козла Яценюка, який повинен сидіти в тюрмі за волюнтаризм і корупцію. Дивує, що в Китаї в 551 році до нашої ери відбір на держслужбу був більш прогресивний ніж за весь час в Україні з 1991 року. Таке враження, що креатури на держслужбу відбирають в кланах мафії і штабах різних спецслужб При цьому найдурніші попадають на верхівку влади. Така країна буде вічно повзати в лайні і ніколи не підніметься на ноги.
02.05.2020 08:24 Відповісти
Коли не буде чим платити пенсії і зарплати проффффффесілнали по відосу скажуть, що у всьому винен коронавірус, а вони маладцята, бо спасли вас від нього. І ви знову дірні, а вони на зеленому коні!
02.05.2020 10:17 Відповісти
яйценюх восставший из ада дает советы как "заработать " миллиард за год и остаться на воле.
02.05.2020 11:23 Відповісти
