За найгіршим сценарієм, вже в 3-4 кварталі будуть проблеми з ліквідністю і виплатами зарплат і пенсій, - Яценюк
Прем'єр-міністр України в 2014-16 роках, лідер "Народного фронту" Арсеній Яценюк вважає, що зарплати, пенсії і соціальні допомоги в 2020 році в кращому випадку будуть заморожені, в гіршому - в 3-4 кварталі виникнуть проблеми з їх виплатою.
Про це він заявив під час онлайн дискусії Київського безпекового форуму "Глобальний шторм: як врятувати економіку України і відкрити нові можливості", інформує Цензор.НЕТ.
"У 2020 році в найкращому випадку зарплати, пенсії, соціальна допомога українців будуть заморожені. В гіршому – прогнозую при цих доходах державного бюджету, що вже в 3-4 кварталі будуть проблеми з ліквідністю, як платити зарплати і пенсії. Також буде падіння середньої заробітної платні в реальному секторі економіки", - сказав він.
Він додав, що у зв'язку з падінням цін на енергетику повинна впасти вартість так званого комунального навантаження, "але тільки в тому випадку, якщо втримають курс". "Щоб утримати курс, - без програми з Міжнародним валютним фондом нічого не буде. А щоб була програма з МВФ, необхідно прийняти банківський закон і зберігати незалежність українських антикорупційних органів, які ми створили ще за нашого уряду", - підкреслив Яценюк.
Падіння цін на енергоносії у світі, з одного боку добре для України, зазначив він, - це зменшення витрат на транспортування, зменшення витрат для армії на придбання пального та для домогосподарств: "Водночас - це падіння доходів державного бюджету, адже рента менша, зменшення ВВП, адже не буде капітальних вкладень, і зменшення в цілому податкової бази".
Крім того, за словами Яценюка, для громадян ще й ускладниться доступ до кредитів, для банків буде проблема зі збільшенням кількості так званих поганих кредитів: "Точно так само в реальному секторі економіки буде падіння як промислової оренди, так і непромислової нерухомості".
Арсеній Яценюк підкреслив, що українська економіка надзвичайно залежна від світової. Зокрема, через експорт сталі, металу, руди й аграрної продукції: "Абсолютно зрозуміло, що першими під удар зараз потраплять саме українські металурги. Падіння глобального споживання означає падіння обсягів продажу, а це – падіння валютної виручки в країні, падіння доходів державного, що означає падіння соціальних стандартів в Україні".
"В 2020 році нас може витягнути аграрна продукція. І тут буде залежати від світових цін на ринку та від врожаю", – наголосив він.
Крім того, зазначив лідер "Народного фронту", теоретично може допомогти ІТ, проте це недостатні обсяги, щоб витягнути українську економіку.
В умовах світової стагнації, наголосив він, завмерла і сфера послуг: транспорт, туризм, сфера обслуговування.
"Результат вже сьогодні. Ще немає повних наслідків вірусу, а вже сьогодні невиконання державного бюджету - 52 мільярди гривень, мінус 15%. Дефіцит бюджету безпрецедентний. Кажуть, що він буде 300 мільярдів". Яценюк нагадав, що коли був обраний главою уряду, в той час, коли Росія напала на Україну, "дефіцит бюджету був 5%, а сьогодні - 8%", - підкреслив він.
"З цим ми реально зіткнемося в 2020 році. І цьому треба давати відповідь невідкладно", - підкреслив Яценюк.
"Ця медична криза вилікує світ від популізму, дилетантства і невігластва. Ця криза має всіх привести до розуміння, що кожен повинен займатися своєю роботою і відповідати за кожен напрямок роботи. І тому вона може призвести до певних політичних тектонічних змін", - наголосив він.
Арсеній Яценюк звернувся до сьогоднішніх політичних лідерів: "Ми вам залишили "подушку". Треба чесно визнати, що та "подушка", яка була створена в 2014-2016 роках, у тому числі і успішно використовувалася, і проїдалася. Тепер треба робити нову. Беріть ті рецепти, які були, проявляйте політичну волю, ведіть далі країну по шляху реформ".
"Не бійтеся приймати рішення, і ця криза дасть нам можливості. Ця криза може зробити Україну сильнішою", – підсумував Яценюк.
Ох*енно, дожились.
а яценюк "підтягне' Петренко..Бурбака.....ще кількох постмайданних дегенератів ))
Да, і оборонзамовлення не фінансується, ось що паскудно!
Благо, что деньги печатать не нужно. Добавил нолики в компе, перечислил на карточку...