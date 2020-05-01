УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8627 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
6 710 192

Україна завдяки карантину уникла такої ситуації з коронавірусом, як в Італії, - Ляшко

Україна завдяки карантину уникла такої ситуації з коронавірусом, як в Італії, - Ляшко

Україні вдалося уникнути повторення ситуації із захворюваністю на коронавірус, як в Італії, завдяки вчасно запровадженому двомісячному карантину.

Про це головний санітарний лікар Віктор Ляшко написав у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми прагнули не допустити повторення ситуації Італії, якій довелося впроваджувати сортування людей, кому надавати медичну допомогу, а кому не надавати. І нам це вдалося. 2 місяці карантину дали результат", - написав Ляшко.

Він підкреслив, що запровадження карантину було необхідне для забезпечення здатності системи охорони здоров'я реагувати на випадки коронавірусної хвороби.

Читайте також: Зеленський звернувся до українців: Попереду - вирішальний шторм, я вірю, що ми пройдемо його разом. ВIДЕО

Також Ляшко зазначив, що у лікарень є можливість надати медичну допомогу, зокрема й реанімаційні заходи, кожному, хто цього потребує.

"Люди, які потрапляють із ковідом у лікарні, мають знати: кожного приймуть і кожному допоможуть", - написав він.

Україна завдяки карантину уникла такої ситуації з коронавірусом, як в Італії, - Ляшко 01

Автор: 

карантин (18172) Ляшко Віктор (1523) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+14
Ничего общего с Италией.

Там тесты делали
показати весь коментар
01.05.2020 21:22 Відповісти
+10
та ты свою задницу на британский флаг год назад рвал, доказывая, шо Зеленский - это наше спасение
показати весь коментар
01.05.2020 21:28 Відповісти
+9
https://censor.net/user/82781 "Там тесты делали"


https://censor.net/user/459497 "И от этого умирали тысячами"


Дятел, от тестов умирали ?
показати весь коментар
01.05.2020 21:33 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Активисты указывают на странную непоследовательность ВОЗ. В 1968-1969 гг. произошла пандемия «гонконгского гриппа», погиб 1 миллион человек, карантин не объявляли. Пандемия «азиатского гриппа» в 1956-1958 гг. унесла жизни более чем 2 миллионов человек по всему миру. И опять же - и мысли ни у кого не возникло запирать здоровых людей дома.
показати весь коментар
01.05.2020 22:11 Відповісти
Та все там последовательно. Своя последовательность. Особенная. Суданский насяльника ВОЗ, протеже китайский,, а значит и у ВВХ с ним все ровно. Вот касабы и порешали с ним, как попытаться снять санкции. Вирус, скорее всего, никто не выводил. Просто выделили из дикой природы и размножили в искусственной среде. Вектор это вам не хухры-мухры.. А потом рассыпали в Ухани, чтобы еще и стрелки перевести на тупых китаезов(ничего личного - просто бизнес). Потом, через месячишко, рассыпали в гейропе(ну там всяким: лягушатникам, макаронникам и швабам с англо-саксами), а потом и в Нью-Йорке. Вот и все. Еще раз. Нужно снять санкции. Поэтому времени, что то мастырить мало. Просто выделили из дикой природы. Дальше, "Петров с Бошировым" развезли и высыпали в любом кафе в тарелку. И вперед COVID-19, своим, природным путем. А если посмотреть кому выгодно, то вся свистопляска с ,типа, вирусом одним кацапам только и выгодна. Устали мышебратья смеяться над санкциями.
показати весь коментар
01.05.2020 22:44 Відповісти
В эту теорию никак не входит Билл Гейтс с обьязательной вакцинацией да и финансирует он Воз, а не Россия. И основные активы мира в амереканских евреев.
показати весь коментар
01.05.2020 22:49 Відповісти
ольгинские мечтают "притянуть за уши к "вирусу с уханя " американцев..

хотя версия его разработки в россии в "Вектор" ,а потом его распространенние с Уханя более вероятна..


﻿Однокурсник Путіна Швець: Після вибуху на "Векторі" Кремль запанікував. Вирішили занести вірус в Ухань і перевести стрілки на китайців
Колишній радянський розвідник, однокурсник президента РФ Володимира Путіна по інституту КДБ Юрій Швець в інтерв'ю виданню "ГОРДОН" висловив конспірологічну теорію про те, що коронавірус в Ухань "занесли" російські спецслужби.
Більше читайте тут: https://gordonua.com/ukr/news/worldnews/-odnokursnik-putina-shvets-pislja-vibuhu-na-vektori-kreml-zapanikuvav-virishili-zanesti-virus-v-uhan-i-perevesti-strilki-na-kitajtsiv-1494168.html
показати весь коментар
02.05.2020 10:45 Відповісти
Украина благодаря карантину избежала такой ситуации...

Все еще впереди.... Ну например в ноябре заедет один зараженый откуда-то в страну и все начнется сначала...
показати весь коментар
01.05.2020 22:11 Відповісти
Уникла -це значить епідемія пішла на спад

де Ляшко бачить "позитивну динаміку",я не знаю.. (

10406...10861(+455)....11411(+550)
показати весь коментар
02.05.2020 09:43 Відповісти
Брехня
показати весь коментар
01.05.2020 22:21 Відповісти
Україна завдяки карантину уникла такої ситуації з коронавірусом, як в Італії, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1456
показати весь коментар
01.05.2020 22:24 Відповісти
что в Италии? c сайта МОЗ Италии
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioNotizieNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=4656

5е предложение:
28 236 умерли, однако это число можно подтвердить только после того, как Istituto Superiore di Sanità установит фактическую причину смерти.

То есть точное количество умерших именно от коронавируса в Италии НЕИЗВЕСТНО. Известным оно и не станет, так как тела по-быстренькому кремировали.
Родные умерших уже подают в суд на правительство и требуют расследования.
показати весь коментар
01.05.2020 22:24 Відповісти
Изолируйте 50 самых богатых евреев - и пандемия прекратится." - Генри Форд.
показати весь коментар
01.05.2020 22:29 Відповісти
Крива захворюванності однозначно свідчить, про відсутність належного тестування Україна завдяки карантину уникла такої ситуації з коронавірусом, як в Італії, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6312 Україна завдяки карантину уникла такої ситуації з коронавірусом, як в Італії, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6312 Україна завдяки карантину уникла такої ситуації з коронавірусом, як в Італії, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6312 Доки непочнеться тестування продовжуватиметься неконтрольоване інфікування. Карантином ситуацію Незмінити
показати весь коментар
01.05.2020 22:30 Відповісти
а що тобі дає тестування? більше мождивості пропаганді нагнітати страх?
показати весь коментар
02.05.2020 01:04 Відповісти
Коронвирусный фейк набрал много поклонников по всему миру.Конспирологи уже уставили от него изрядно... изображать то,чего нет на самом деле...Главное верить в тиливизир...
показати весь коментар
01.05.2020 22:31 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Yo81j6o97Z4 Це все фейк! а ще 6 березня жителі Уханя попереджали нас про це!
показати весь коментар
01.05.2020 23:11 Відповісти
Італія реально знехтувала загрозою.Я пам'ятаю коли та вся заворуха була ще в Китаї,я питаю в шефа,що,мол,будемо робити,якщо ця болячка прийде сюди?А шеф такий:»що ти починаєш думати негативно,та ти,мол глобус собі купи і подивися де Італія,а де Китай,та китайці з землі їдять,та вони не щеплені,та в них медицина в сра..ці,а ми,італійці півсвіту побудували,а в нас їда краща в світі,ми все бачили,все чули і нам море по коліно».А потім болячка якості собі добралася до нас і розложила всіх на лопатки.
показати весь коментар
01.05.2020 22:32 Відповісти
Ці,ж ігнорують інфікування й поширюють заразу, наражаючи нанеї населення
показати весь коментар
01.05.2020 22:36 Відповісти
Посилання https://www.youtube.com/watch?v=Yo81j6o97Z4 ще 6 березня жителі Уханя попереджали нас про це! це все фейкова пандемія!
показати весь коментар
01.05.2020 23:16 Відповісти
В Італії першого хворого виявили 20лютого,1 березня дітей відправили на карантин,а з 8 березня-закрили всіх решта.І кожен раз тут по телеку йде оголошення,що ця епідемія породила гігантську кількість фейк новин,яких не можливо всіх проконтролювати.Тому всіх просять старатися на них не реагувати і довіряти тільки офіційній інформації,яка походить з перевірених офіційних джерел.
показати весь коментар
01.05.2020 23:44 Відповісти
і ви звичайно довіряєте офіційним джерелам?)
показати весь коментар
02.05.2020 00:15 Відповісти
Так,звичайно.Якщо Італія,прагматична і меркантильна,загнала себе в такі дичайші видатки,то вона мусіла мати на то вагомі причини.
показати весь коментар
02.05.2020 00:40 Відповісти
тупа й мафіозна ваша італія. а про ризики підхопити внутрішньолікарняну інфекцію в ваших лікарнях я чув від італійця - лікаря до речі. І ваша італія це пішаки в світовій політиці.Як їм сказали так вони тупиці і робили пропаганду
показати весь коментар
02.05.2020 00:50 Відповісти
пропаганду страху й паніки.
показати весь коментар
02.05.2020 00:51 Відповісти
Перш за все,я не маю ніякого відношення до мафії.Це досить грубе звинувачення.А по-друге,Італія не моя,я тут на роботі.А на рахунок паніки:італієць за євро козу до Риму прижене.І якщо він закрив свій бізнес і дав себе загнати на карантин,то просто байками його на таке не підпишеш.Цього року Італія не пустить туристів.Кожного року це мільйони людей,які в середньому тратять тут тисячу євро на чоловіка.Того року держава не буде мати нічого.Мало того,за то що італійці сидять по хатам держава їм виплачує половину зарплати.Плюс держава платить бонус на утримання няньок для дітей,повідстрочувала оплату всіх податків,позик,страховок,газів,світлів і вод.Плюс держава виплатить кожній сім'і по 550 євро,щоб після карантину подорожуючи в межах Італії,ця сім'я мала можливість зробити легенький шопінг,бо як відомо шопінг знімає стрес.Так нафіга Італії влазити в таку боргову яму?Просто так?Тим більше,що Італія не є багатою країною.
показати весь коментар
02.05.2020 01:39 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=vB3R-Ro00IA&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1O0s1udPsZFAJM2nk4lYCZtS2_CmzMYimwtiJBypaSBwn-2Q_FPpKx3SI Осада «врачами концлагеря COVID-19» многодетной семьи Такий вірус в італії ?)
показати весь коментар
02.05.2020 02:12 Відповісти
Роман,це відео є просто смішне своїм примітивним не професіоналізмом журналіста.В Італії він би був без роботи.Мається на увазі,що він би не був журналістом.В Італії є маса людей,які не роблять прививки по якимись своїм світобаченням,але ніхто не обзиває лікарів фашистами.Це не реально.В Італії єдина структура,яка може собі позволити погрожувати-це є мафія.
показати весь коментар
02.05.2020 02:47 Відповісти
Ми мову ведемо не про фашистів і журналістів. А про те що от я побачив хворих на коронавірус. І як їм діагноз поставили. А про лікарів і їхні фонди він правду сказав.
показати весь коментар
02.05.2020 02:52 Відповісти
А як ж в Італії влада. Впевнений що там лікарям теж робили вказівку побільше ставити діагнозів ковід. Треба ж оправдовувати пандемію 😅😂
показати весь коментар
02.05.2020 02:53 Відповісти
Роман,а для чого оправдовувати епідемію.Якщо її нема,то значить,що її нема.Який сенс Італії говорити на чорне-біле і нести таки величезні фінансові втрати?Роман,я сижу дома і держава мені платить 800євро,половину моєї зарплати.Так я несу фінансовий убиток.Але Італія в чому має зиск,що утримує мене?А таких як я тут 60 міліонів.Може менше,бо хтось все-таки працює.Роман,та хай би дали можливість поїхати на море,то я так можу і два роки на карантині просидіти.А ось Італії,скупій як сказина,для чого здався весь цей бумбарабам?
P.S.Лікарям,які працювали з хворимиCOVID виплатять по тисячі.Може їм і вигідно приписувати кількість хворих.Ну,раді тої тисячки.Але,пане Роман,в Італії закон такий,якщо ти переїхав людину машиною,то твоя страхівка оплатить потерпілій сім'і важку утрату.Але,якщо ти вкрадеш в держави,то держава тебе обдре,як липу.Римське право.
показати весь коментар
02.05.2020 03:22 Відповісти
Коли пандемію просувають такі люди як ГЕЙТС і його компаньйони олігархи то твоя італія в тих іграх просто пєшка! а італійська влада виявилася просто корумпованою гнилью. а життя без таких карантинів показує яскраво Білорусь! і чомусь ваш карантин не врятував пенсіонерів з купою болячок які ніби вмерли від ковіду чи просто з ковідом. це ще треба розбиратися. Плюс ціль цієї пандемії це явно не врятувати життя людей, а все явно навпаки, але щоб розуміти це потрібно думати головою, а не чимось іншим. Тим більше вірус реально неє смертельним і на пандемію зовсім не тяне.
показати весь коментар
02.05.2020 03:28 Відповісти
Гейтс як сказав,мол людство вклало мільярди в зброю,щоб себе захистити,а з того всього прорахувалося і ризикує бути знищеним мікроскопічним вірусом або бактерією.І тут,коли це все закрутилося,витягнули з архіву цей монолог і пробували розібратися до чого це він це ляпнув.Одні казали,що Гейтс на старості записався в пророки,інші доказували,що він не все договорює.Роман,я розумію що ви розчаровані в короні,бо чекали він неї вражень,як від чуми,щоб гори трупів,гною і смороду.Ну,заслабенька вийшла.На другий раз буде ядрьона,така,щоб аж ногті заверталися при одній думці про неї.Ви вже пробачте якось,олігархів засранців,що невгодили вам пробним екземпляром.Його удосконалять.
показати весь коментар
02.05.2020 03:57 Відповісти
Гейтс очкаста макака чере вакцини добереться до кожного)
показати весь коментар
02.05.2020 04:15 Відповісти
ольгінський Шухевич.. ти забрехався..

то у тебе "епідемії немає", то у тебе "Біл гейтс заражає весь світ" ))))))))))))))))))))))))))))))))))
показати весь коментар
02.05.2020 10:53 Відповісти
Независимые эксперты, врачи, ученые утверждают, что в настоящий момент в мире нет ни эпидемии, ни тем более пандемии. Потому что эпидемия устанавливается, если заболеванием охвачено более 5% населения, чего нет по коронавирусу ни в одной стране мира.
«Согласно исследованиям китайских и итальянских ученых, в подавляющем большинстве случаев COVID-19 протекает в легкой форме, - отмечают авторы обращения, - Особо нужно обратить внимание на то, что независимые учёные считают, что достоверно выявить новый коронавирус достаточно сложно, и диагностируется он произвольно. Ведь вирус очень изменчив, как говорят практики, и его «поймать» тестами просто нельзя, он слишком быстро мутирует. Из-за этого не может быть создан тест на коронавирус, не может быть от него создана и вакцина»
показати весь коментар
02.05.2020 03:31 Відповісти
Уже из разных стран приходят сообщения о фальсификации диагнозов умершим людям, чтобы добиться показателей высокой смертности от этого вируса. А сам вирус уже называют фейком
показати весь коментар
02.05.2020 03:33 Відповісти
«Мы понимаем, что не коронавирус смертелен, а именно то, что делается под его прикрытием: запугивание граждан, тотальный контроль, электронный концлагерь, подчинение масс и внушение необходимости вакцинирования. А вот этого мировое сообщество просто не допустит. Нам достаточно разоблачений ваших афер с вакцинами! Мы не допустим ещё одну - самую беспощадную, в планетарных масштабах».
показати весь коментар
02.05.2020 03:34 Відповісти
Так нафіга Італії влазити в таку боргову яму?Просто так?Тим більше,що Італія не є багатою країною



при владі в Італії популісти ..https://www.eurointegration.com.ua/articles/2018/03/5/7078365/ Гірші за Берлусконі: все про перемогу правих та популістів на виборах в Італії



Антисистемний та євроскептичний "Рух 5 зірок" (M5S) не просто став лідером, а й отримав більше, ніж йому прогнозували. Високі результати показали також праворадикали з "Ліги Півночі" (Lega Nord).
Разом https://www.eurointegration.com.ua/news/2018/03/5/7078359/ євроскептики отримують понад половину голосів у обох палатах парламенту, а один з італійських "друзів Путіна" всерйоз претендує на посаду прем'єра.



прої..али вчасне встановлення карантину на місяць -тепер хочуть здатися добренькими"....
показати весь коментар
02.05.2020 09:49 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=uiGwMjBv6kU Про «епіцентр коронавірусу» в с. Давидів та протест підприємців у Львові
показати весь коментар
02.05.2020 01:45 Відповісти
Богу дякувати,що Україна,яка бідацтво і так несе важкий хрест війни,не має того,що має Італія.І це тільки тому,що Україна була мудрою,знаючи в якому неприглядному становищі знаходиться її медицина,просто взяла і зайшла на карантин.
показати весь коментар
02.05.2020 01:59 Відповісти
це тут ні до чого, карантин це дурантин
показати весь коментар
02.05.2020 04:16 Відповісти
ПРОДОВЖУЄТЬСЯ відверта "робота" ольгінських на тему :"вірус нестрашний-від поліомеліту гине більше" або"заражайся Україно весело і здихай"


ua Alter Nator
вирус погибает, он совсем нестойкий, даже водка 40% если протереть руки то убьет вирус на руках
умирают те, кто не дезинфицирует руки и трогает ими лицо часто

Роман Шухевич 845e1c53
це тут ні до чого, карантин це дурантин

Олександр Петренко b28e592f
ПІД ВИГЛЯДОМ КАРАНТИНУ В СВІТІ ЗАПРОВАДЖУЮТЬ ТОТАЛЬНУ ДИКТАТУРУ
Коронавірус явно не тягне на смертельну пандемію, в якій нас намагаються переконати Всесвітня організація охорони здоров'я та влада. На даний момент в світі захворіли три мільйони людей, понад 200 тисяч померли. На перший погляд - цифри великі, але мова йде про планету із населенням 7,8 мільярди з яких щороку 650 тисяч помирає від звичайного грипу.
aquarius580 .
Taк не бывает. Один и тот же вирус не может дать у одних лёгкое апчхи, а у других - полный распад лёгких. У каждого вируса есть чёткая клиническая картина, и свой "календарь". Это относится к оспе, ветрянке, полиомиелиту, бешенству, кори и т.д. И только "ковид" куролесит как ему заблагорассудится.

ua Поедатель Зябликов
На один простой вопрос ответишь? Какая стратегическая цель этого дурантина? Или ты не в курсе но горячо "за"?
ru Александр Лукашенко 3db64a91
Каждые 39 секунд от пневмонии погибает один ребенок | Новости ООН
-----------------------------------------------
Кирилл Лещенко
Вирус есть. Экзистенциальной угрозой для человечества и не пахнет.
Дурантин вводится частично для издевательства над людьми. Точнее, чтоб под шумок проверить до какой степени муудрый народ позволит об себя вытирать ноги. Народ власти радуИт...
ua Борис Козлов 6516a265
ложь!
Считают странно, допустим 1000000 заразились, из них усопли - 100000 и еще 100000 вылечено = летальность 10%. А то шо остальные 800000 приблизительно так же распределятся(допустим что никто больше не заразится уже), т.е. усопших будет 0.5млн. и столько же инвалидов, то есть выздоровевших, т.е. летальность ВНЕЗАПНО уже 50%.
настолько примитивно крутят миром как цыган ром пиратом солнцем.
25.04.2020
Андрей Яковлев 46ec7505
Текущая "эпидемия коронавируса" состоит из трех основных компонентов:
1) зараженных; 2) умерших; 3) устрашающей картинки.
показати весь коментар
02.05.2020 09:52 Відповісти
Ніякий карантин без тестування й блокування інфікованих, поширення зарази незупинить
Варнякання владних Злочинців - Нікчемне Ніяких досягнень окрім суцільного Зубожіння нема й непрогнозується...!
показати весь коментар
01.05.2020 22:33 Відповісти
На открытии Олимпиады в Лондоне в 2012 году на стадионе было много больничных детских кроватей и дети лежали больные...,а не была это репетиция перед Пандемией?Я несколько раз пересмотрел это видео и странно зачем на Олимпиаде такое выдали на весь Мир?
показати весь коментар
01.05.2020 22:38 Відповісти
рузьке..
у вас свое отношение к английским деткам..
"ежу понятно" :

Україна завдяки карантину уникла такої ситуації з коронавірусом, як в Італії, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4820
показати весь коментар
02.05.2020 10:49 Відповісти
Карантин установить - это правильно, но недостаточно. Главное - вовремя. Мы опоздали на неделю. Поэтому у нас смертей всего 45, заразившихся - 1400. А могло быть по нулям, если бы на неделю раньше и мы бы уже вышли из карантина. В день сейчас заражается 14 человек, было 5, но это плата за ослабление карантина. Работают уличные кафе, базары, магазины, парикмахерские. Но как надоели намордники! Проблема - закрытые сообщества - дома престарелых. Там почти катастрофа.
показати весь коментар
01.05.2020 22:38 Відповісти
Карантин конечно своеобразный, если работает все и вы почти не навредили экономике. Но если бы не вводили даже маски то смертей было бы больше. Не 45 как сейчас. А 46, возможно.
показати весь коментар
01.05.2020 23:13 Відповісти
шо ты басни чешишь? ты что думаешь вирус бы пропал от того что вы б закрылись?? тем более кто эти 45 жертв всемогущего ковида?? онкобольные?
показати весь коментар
01.05.2020 23:19 Відповісти
Известным оно и не станет, так как тела по-быстренькому кремировали.
Non ti preoccupare. Medico necroscopo obbligatoriamente fa prelievo ai deceduti con diagnosi clinica Coronavirus oppure se non si possa escludere tale diagnosi. PCR viene pronta fra 6 -7 gg.
показати весь коментар
01.05.2020 22:47 Відповісти
За два месяца в Украине умерло 100 тыс. Это не смущает. А вот 270 от короны это да...
это впячетляет. Мы не бараны мы кролики. Так про нас и скажут нащадки. Это все равно что боятся темноты. Одичалые и темные кролики.
показати весь коментар
01.05.2020 22:56 Відповісти
Чесно кажучи ви вже задрали всіх українців з цею пандемією,якої немає і тим карантином.
показати весь коментар
01.05.2020 22:58 Відповісти
Народ Біларусь, завдяки тому,що там нема таких дебілів при владі,уникнув такого становища як в Україні.
показати весь коментар
01.05.2020 23:09 Відповісти
ольгінський! ти запі..дівся..

В одній лікарні в білорусі вмирає більше ,ніж в Україні.
"от неустановленной пневмонии"...

Баста!, [02.05.20 08:42]
"В больнице каждый день умирают люди от короновируса в среднем по 15-17 человек. Медики работают на износ, медсестры плачут". Врач из Светлогорска Наталья Костур заболела коронавирусом. Сейчас она находится в больнице в Гомеле, откуда и написала о том, что с ней случилось.
"Я больна Covid-19, - пишет Наталья. - Заразилась в медучреждении, где сама и работаю. Началось всё с простуды - насморк с раздражением в горле. Несмотря на простудные проявления, я активно работала, ходила в магазин, общалась с людьми. В медучреждении я предупредила о том, что простывшая и работать не могу, на что мне старшая сказала: одень маску и работай. И я работала!
Скольких я заразила? Не знаю. Далее все начало усугубляться, горло превратилось в кусок мяса за 4 дня. Мне дали больничный назначив амбулаторное лечения на дому. Лечили как ангину. Горло болело, не могла глотать, не ощущала вкусов, запахов. Несмотря на мой недуг, мне даже не был сделан тест на коронавирус.
На пятый день поднялась температура до 38.7, появился страх, дыхание затруднилось, началась одышка, было паническое состояние. Я вызвала "скорую", описав по телефону своё состояние, "скорая" приехала довольно быстро. Работники медпомощи в в противочумных костюмах успокоили меня, укололи жаропонижающие, успокаивающие и сказали, что заберут в ночное время, чтобы не будоражить людей, не поднимать панику. Ночью приехала карета "скорой" с капсулой и меня в панцире забрали в инфекционное отделение, там взяли все анализы сделали тест на коронавирус.
Состояние моё ухудшалось, синели губы, намекая на сердечную недостаточность. Ближе к обеду меня направили в Гомельскую городскую клиническую больницу №2 и сразу определили в реанимационное отделение, подключив к аппарату ИВЛ. Сама я не могла уже дышать, теряла сознание, синкопальное состояние не покидало меня, жизнь переоценилась и поделилась на до и после.
Шесть дней искусственного дыхания. Сейчас я в отделении интенсивной терапии на кислородных подушках лежу и могу написать о том ужасе, который пережила здесь.
Хочу предостеречь соотечественников, светлогорцев. Сидите дома, никого не пускайте в своё жилище, постарайтесь не вызывать к себе сантехников и различных коммунальных служб, держите дистанцию 2 метра. Не пускайте детей в школы, прислушивайтесь к своему здоровью, берегите себя своих близких.
В Беларуси удручающая ситуация, переходящая в катастрофу, больных всё больше и больше. Больница переполнена, я в этой больнице уже 13 дней, лёгкие мои функционируют на 1/3 легочная ткань фактически сгорела, появился тромбоз из за недостатка кислорода и высокой температуры. Что будет дальше = не знаю.
В больнице каждый день умирают люди от короновируса в среднем по 15-17 человек. Медики работают на износ, медсестры плачут в ночное время отчётливо слышно доносятся вопли медсёстр и санитарок. Слышала разговор о том, если в ближайшее время ситуация сохранит тенденцию к увеличению больных; то больных с короной начнут сортировать на тех кто моложе и кого можно спасти и на тех, кто обречен. Аппаратов ИВЛ на всех не хватит.
В Беларуси официально коронавируса нет, так выгодно чиновникам считать. Меньше ассигнований нужно на преодоление пандемии. Нет человека - нет проблем, помните? В Беларуси всё хорошо, страна для жизни, здесь всё создано что бы жить и радоваться, так считает правитель наш. Я Наталья Костур! Я не хочу анонимности. Опубликуйте этот крик души".
показати весь коментар
02.05.2020 10:40 Відповісти
ахаха давай набрасый ольгинские фейки телеграм каналов) "горло - кусок мьяса. " бурная фантазия однако
показати весь коментар
02.05.2020 11:08 Відповісти
Ты - идиот. Покашляй непрерывно часиков шесть - потом расскажешь о своих ощущениях.
показати весь коментар
02.05.2020 11:51 Відповісти
смотри ниже скрин! она этот бред везде штампует со странички. и главное в телеграме пишет, что со светлогорка, а заходишь в Светлогорск в группу там пишет, что просто медик и конечно ее в Светлогорске не могут знать) плюс там коменты сразу прелестные о ней) и в группе светлогорска вообще не вижу комментов о трупах и тому подобном! а вы коронапсихозники прекращайте фейки распространять! хотя бы проверяйте инфу клоуны
показати весь коментар
02.05.2020 11:57 Відповісти
А в огороде бузина!
А в Киеве - дядька!
Речь идёт об ощущениях после часов надрывного кашля.
показати весь коментар
02.05.2020 12:27 Відповісти
Ти больний. Моє повідомлення стосувалося фейкового лайна, я не коментував які загалом людина має відчуття при кашлі, я насміхався з фейка і які там епітети і гіперболи використовують для нагнітання страху. Йди нафіг короче, даунітос
показати весь коментар
02.05.2020 13:27 Відповісти
Ты - идиот. Я не говорю о новости - фейк-нефейк. Я говорю об ощущениях от долгого сухого кашля. НЕЗАВИСИМО ОТ ЛИЧНОСТИ КАШЛЯЮЩЕГО.
показати весь коментар
02.05.2020 14:28 Відповісти
ти дебілоїд я в своєму повідомленні не обговорював справжній кашель реальний, а висміював кашель фейкового повідомлення., а ти вліз зі своїми 5 копійками не в тему. йди вбийся об стінку
показати весь коментар
02.05.2020 14:32 Відповісти
Виходить, що Ти ідіот, якщо ведешся на фейки цього телеграм канала. Я витратив 10 хвилин, щоб викрити цей фейк. А ви придурки допомагаєте поширювати коронапсихозні фейки!
показати весь коментар
02.05.2020 12:08 Відповісти
Извини, дорогой, но идиот всё таки ты. Фейк, не фейк - при чём это к ощущениям от многочасового надрывного кашля?
показати весь коментар
02.05.2020 12:30 Відповісти
Тормоз? Если новость фейк то как я должен отвечать что она бедняжка конечно у нее горло болело, хоть это и фейк. Так? Ты точно с головой не дружишь
показати весь коментар
02.05.2020 12:35 Відповісти
Это патология, мой друг! Вот когда тебе судьба пошлёт сухой кашель часиков так на шесть, тогда расскажешь нам о фейке....
показати весь коментар
02.05.2020 14:27 Відповісти
я дивлюся в тебе паталогія головного мозку. Я тобі пишу що ця історія про лікарку то є фейк, а ти дуринда за кашель мені втираєш. Ти справжній клоун. Мабуть виборець Зе)
показати весь коментар
02.05.2020 14:30 Відповісти
Ты пишешь про фейк, я пишу про кашель. Вапросы?
показати весь коментар
02.05.2020 14:57 Відповісти
Я смотрю вы ещё те троляки😂
показати весь коментар
02.05.2020 12:36 Відповісти
ты фейкометчик! включаешь ВПН и заходишь в вк там находишь липовую страничку этой натальи с 2-3 комента и 5 подписчиков из россии. Потом заходишь в группу Светлогорск и она там с эти текстом светиться точь в точь но там она уже не со Светлогорска а просто медик! Засунь этот телеграм канал в одно место, троляка ольгинска
показати весь коментар
02.05.2020 11:47 Відповісти
Україна завдяки карантину уникла такої ситуації з коронавірусом, як в Італії, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7862
показати весь коментар
02.05.2020 11:50 Відповісти
Павло Дурка, тепер ти офіційний фейкометчик з телеграм-каналів!
показати весь коментар
02.05.2020 11:53 Відповісти
Дура, Ти де пропав? Як поясниш поширення фейків?
показати весь коментар
02.05.2020 12:21 Відповісти
благодаря карантину Украина ничего не решила, просто посидели дома - *****..ли время и деньги. В это время неплохо прикурили аптеки, эпицентр, ломбарды и макдональдсы.
Очень интересно кому принадлежат эти сферы бизнеса - чтобы знать в чью рожу бросать кирпич, а без этого увы - карантиноцид не закончится
показати весь коментар
02.05.2020 00:48 Відповісти
Україна завдяки карантину уникла такої ситуації з коронавірусом, як в Італії, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6284
показати весь коментар
02.05.2020 10:37 Відповісти
ПІД ВИГЛЯДОМ КАРАНТИНУ В СВІТІ ЗАПРОВАДЖУЮТЬ ТОТАЛЬНУ ДИКТАТУРУ
Коронавірус явно не тягне на смертельну пандемію, в якій нас намагаються переконати Всесвітня організація охорони здоров'я та влада. На даний момент в світі захворіли три мільйони людей, понад 200 тисяч померли. На перший погляд - цифри великі, але мова йде про планету із населенням 7,8 мільярди з яких щороку 650 тисяч помирає від звичайного грипу. По Україні показники ще менш переконливі: захворіли більш як за місяць карантину 9 тисяч, померли 220. При тому, що на звичайний грип в січні 2020 р. захворіли понад 200 тисяч, а померли від грипу та пневмонії 621 особа. Але незважаючи на більш високий рівень захворювання та смертності, карантин ніхто не оголошував і економіку не зупиняв. За останні роки людство вже пережило ряд епідемій, такі як пташиний та свінячий грип, атипова пневмонія, які забрали набагато більше життів ніж корона вірус, але при цьому нинішні безпрецедентні карантинні обмеження не застосовувалися. Тому виникає закономірне питання, хто і для чого розганяє істерію корона вірусу та залякує весь світ? Пандемія вигідна насамперед фармацевтичним компаніям, які вже розробляють та випробують вакцину. Невдовзі нам всім запропонують вакцинацію і далеко не безкоштовну. Фармацевтичні корпорації зароблять на корона вірусі мільярди доларів. Всесвітня організація охорони здоров'я служить інтересам цих корпорацій. Саме вона розганяє істерію щодо корона вірусу на весь світ та рекомендує урядам різних країн запровадити карантин. Ось чому в багатьох країнах карантинні заходи майже повністю збігаються. Влада України повністю довіряє ВООЗ та сліпо слідує її настановам. Проте, наприклад, Швеція відмовилася запроваджувати карантин. І ,як виявилося, там рівень захворювання є значно нижчим від де-яких країн де запроваджений жорсткий карантин, наприклад Італії чи Іспанії. Виходить, що карантин не рятує від корона вірусу. Тоді з якою метою він впроваджений? Метою карантину є встановлення тотального контролю над суспільством з боку світових олігархів. Насамперед, карантин викликав потужну світову економічну кризу. Мільйони людей по всьому світу втратили роботу, бізнес та засоби існування. ООН вже прогнозує в результаті кризи, викликаної корона вірусом, голод «біблійного масштабу». Тобто, в результаті карантину та викликаної ним кризи, в світі загине набагато більше людей ніж від самого корона вірусу. Основний удар наносять по малому бізнесу. Закриті підприємства обслуговування, непродовольчі магазини, базари, ресторани, кав'ярні. Голодний народ більш покірний та легше контрольований. Замість власного заробітку, пан Шмигаль пропонує нам запровадити громадські роботи за 6-8 тисяч гривень - це аналог трудової армії Троцького та Гітлєра. Голодними людьми, які повністю залежать від влади, дуже просто керувати. Обмежувальні заходи придушують волю людини. Нас привчають до заборон. Не можна ходити без маски, не можна гуляти в парку. Хоча жодної логіки щодо запобігання розповсюдження хвороби тут немає. Але такі обмеження привчають нас до покори. Вже лунають заяви як ВООЗ, так і влади, що карантин може тривати 2 роки, що ми вже назавжди опинилися в умовах нової епідеміологічної реальності, що за першою хвилею епідемії, нас чекає нова хвиля восени чи взимку. Тобто, навіть після ослаблення карантину, в будь-який момент влада зможе закрутити гайки знову. Нас хочуть змусити жити в постійному страху. Звісно, заборонені будь-які масові заходи та акції протесту. Люди повинні відмовитися від спілкування, від соціальних контактів. Все це перетворює народ на безвольну інертну масу з якою можна робити все що завгодно. Наскільки владі вдасться реалізувати свої плани, ми вже скоро побачимо. Чи здатний народ скинути ярмо, чи він остаточно перетвориться на покірну худобу?
показати весь коментар
02.05.2020 01:13 Відповісти
иди ты лесом
показати весь коментар
02.05.2020 02:08 Відповісти
всё правильно сделали, молодцы.
показати весь коментар
02.05.2020 08:44 Відповісти
Це велика профанація з цим коронавірусом в Італії, там ті хто захворів чи помер від вірусу отримують від держави допомогу і лікарі теж отримують допомогу, а враховуючи, що 80 відсотків населення мають короновіруси чи антитіла до них, то тест (які є недосконалі) їх і виявляють тому щоб отримати допомогу, всім і пишуть коронавірус. Для того щоб зрозуміти є пандемія чи немає потрібно поєднати статистичні дані по місяцям за 2020 і 2019 рік і якщо виявиться, що померло в певний місяць 2020 менше чи стільки ж , як і в 2019 то це є обман громадян. От цих даних я не знайшов за 2019 є, а за 2020 по місяцям -зась. Окрім цього науковці США ще в 2015 році попереджали про коронавірус і всі уряди це проігнорували, а в Україні взагалі знищили всю протиепідемічну систему захисту. У нас немає жодної лікарні, наприклад проти вірусу *****, щоб були і бокси і автономна каналізація і повітряна фільтрація , яка повинна забезпечити знищення відходів, а не розповсюдження з відходами по міський каналізації чи атмосфері таких збудників. Взагалі поки не почнемо карати за бездіяльність і профанацію президентів і уряди нічого доброго не буде.
показати весь коментар
02.05.2020 09:13 Відповісти
особливо тупим вірусологам...

антитіла можна отримати лише на певний штам вірусу,якщо ним перехворів,або якщо вакцинувався раніше..

тому майже щороку пропонують вакцинуватись від іншого штаму грипу...
показати весь коментар
02.05.2020 09:55 Відповісти
Вместо того, чтобы морозить чушь исследовали бы "эпидемию" воспаления лёгких в Украине в январе-феврале. Там было много умерших. Это уже вторая волна короновируса в Украине.
показати весь коментар
02.05.2020 09:42 Відповісти
Друга хвиля -це буде десь на початку червня..

після послаблення карантину з 11 травня..
показати весь коментар
02.05.2020 10:51 Відповісти
Спор дурака с идиотом всегда горяч и шумен!
1. Пандемия закончится, когда 70% населения переболеет и приобретёт иммунитет. Или привьётся.
2. Смысл карантина в том, чтобы эти 70% переболели не за неделю, забив все больницы и морги, а за несколько месяцев.
Ещё вапросы!
показати весь коментар
02.05.2020 10:03 Відповісти
Шкода, що Коронавірус не вибирає своїх жертв. Як було би добре. якби в Богоспасаємій Україні залишилося 25% свідомих українців, а решта зникли навіки.
показати весь коментар
02.05.2020 10:07 Відповісти
чомусь у порохоботів людиноненависницькі мрії.. як у фашистів..

котрі теж мріяли політичних противників всіх замучити уконцтаборах..

добре,що

1)порохнявих не 25,а лише 8 відсотків...а це вже мрагнес..

2)Ублюдочних припіз*ків,таких як ольга світла,навіть серед порохоботів -мізер...
показати весь коментар
02.05.2020 10:36 Відповісти
лише 8 відсотків...а це вже мрагнес..

лише 8 відсотків...а це вже маргінес..
показати весь коментар
02.05.2020 10:42 Відповісти
У нас немає такої кількості людей у віковій групі 80+ тому і маємо такий результат.
показати весь коментар
02.05.2020 10:44 Відповісти
Господи!
Когда заболеет 1000 человек, а есть больница на 100 пациентов, из них умрёт БОЛЬШЕ если:
а) Вся тысяча заболеет за неделю и больнице он будут лежать в коридорах и туалетах, а врачи будут не успевать к ним подойти
б) Тысяча человек будет болеть по 100 человек в месяц?

Идиоты, прости, Господи!
показати весь коментар
02.05.2020 11:57 Відповісти
Бугагашеньки. У нас еще все впереди! Карантин не лечит, а откладывает неизбежное
показати весь коментар
02.05.2020 14:25 Відповісти
Ляшко,вместе с властями не хватает времени украсть разворовать выделенные на борьбу с вирусом деньги. А эпидемии то в Украине нет,благодаря прививке БЦЖ. Трусливое дурачьё,берите пример с Лукашенко и прекратите обкрадывать украинский народ.
показати весь коментар
03.05.2020 02:17 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 