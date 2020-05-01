Україна завдяки карантину уникла такої ситуації з коронавірусом, як в Італії, - Ляшко

Україні вдалося уникнути повторення ситуації із захворюваністю на коронавірус, як в Італії, завдяки вчасно запровадженому двомісячному карантину.

Про це головний санітарний лікар Віктор Ляшко написав у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми прагнули не допустити повторення ситуації Італії, якій довелося впроваджувати сортування людей, кому надавати медичну допомогу, а кому не надавати. І нам це вдалося. 2 місяці карантину дали результат", - написав Ляшко.

Він підкреслив, що запровадження карантину було необхідне для забезпечення здатності системи охорони здоров'я реагувати на випадки коронавірусної хвороби.

Також Ляшко зазначив, що у лікарень є можливість надати медичну допомогу, зокрема й реанімаційні заходи, кожному, хто цього потребує.

"Люди, які потрапляють із ковідом у лікарні, мають знати: кожного приймуть і кожному допоможуть", - написав він.