Чеського пива цього року може не бути: хміль не посадять без українських заробітчан
Міністр сільського господарства Чехії Мирослав Томан просив уряд продовжити надзвичайний стан, тому що без нього з країни можуть виїхати українські заробітчани, а без них не буде кому посадити хміль.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо Свобода".
Українці становлять більшість сезонних робітників у Чехії – без них не обходиться ані посадка, ані догляд, ані збір хмелю, потрібного для пивоваріння. Також робочі руки потрібні для збору ягід, спаржі, фруктів, а сільському господарству країни вже бракує близько 3 тисяч працівників. Від’їзд ще 5 тисяч може мати катастрофічні наслідки для чеських фермерів, вважає галузевий міністр Мирослав Томан.
"Для нас настають дуже важкі часи – нема, кому висаджувати хміль, доглядати його і збирати, так само нема, кому збирати ягоди, врожай яких вже достигає, влітку не буде, кому збирати фрукти", – говорить речник сільськогосподарського союзу Чехії Владімір Піха.
За словами Владіміра Піхи, загалом у сільському господарстві 10-ти мільйонної Чехії працює близько 100 000 людей, але на сезонні роботи до них додається ще 10-15 тисяч робітників з-за кордону. У цій сфері працюють болгари, румуни, молдовани і навіть монголи, але 60-70% все ж становлять українці.
Він додав, що уряд Чехії вів переговори з урядом України про приїзд українських заробітчан, але домовитися не вдалося.
"Ми вже домовлялися і про спеціальне авіасполучення, але український уряд не дозволив виліт з України. Є якась маленька частина людей, яка встигла отримати робочі візи – для них ми хотіли домовитися про автобусний коридор і про поїзди, але поки ще не можемо про це домовитися, бо потрібно було б перетинати кордон двох, чи трьох країн. Але найголовніше, ми не можемо поки розв’язати ключову проблему – з візами", – розповів він.
Надзвичайний стан у Чехії продовжили до 17 травня. Коли він закінчиться, українцям, у яких на той час закінчиться віза, доведеться повертатися додому для її продовження.
"З офіційної чеської статистики ми знаємо, що станом на початок року в Чехії мало дозвіл на проживання понад 150 000 українців. Скільки з цих людей перебувають за якими візами, і коли ці візи закінчуються, – такої інформації у нас немає", – говорить посол України в Чехії Євген Перебийніс.
За останні 30 років площі вирощування хмелю в Україні зменшилися з 7,4 тис. Га (у 1990 р) до 0,4 тис. Га (в 2019 г.), тобто в 18,5 рази. Тепер виробництво хмелю забезпечує лише 20% потреби пивоварних компаній, решта - імпортується.
Починаючи з 2012 р хміль в Україні вирощується тільки в чотирьох областях, хоча ще в 2004-2005 рр. налічувалося 9 регіонів-виробників хмелю. Хмелярство зникло в 5 областях. А кількість діючих господарств скоротилося з 60 до 19.
Зараз основна площа насаджень хмелю (74%) зосереджена в Житомирській області. Вона лідирує і за валовим збором, забезпечуючи 83% хмелепродукції. Решта хмелеплантацій розташовані у Львівській, Хмельницькій та Рівненській областях.
Хмелепродукти, виготовлені з українського ароматичного одного з наілучшого в світі хмелю, високо цінуються на міжнародному ринку. Підтвердженням цьому є той факт, що більша частина вітчизняної продукції йде на експорт. Зокрема, в 2018 році було експортовано 274 т хмелю: в Чехію, Білорусь, в дружню нам Російську *********. Імпортовано було ж більше ,332 т хмелесировини. Найбільшими імпортерами стали Німеччина (83%) і США (13%). Доводиться витрачати багато валюти якої в Україні просто завались, навіть на імпорт хмелю.
