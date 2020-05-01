Чеського пива цього року може не бути: хміль не посадять без українських заробітчан

Міністр сільського господарства Чехії Мирослав Томан просив уряд продовжити надзвичайний стан, тому що без нього з країни можуть виїхати українські заробітчани, а без них не буде кому посадити хміль.

Українці становлять більшість сезонних робітників у Чехії – без них не обходиться ані посадка, ані догляд, ані збір хмелю, потрібного для пивоваріння. Також робочі руки потрібні для збору ягід, спаржі, фруктів, а сільському господарству країни вже бракує близько 3 тисяч працівників. Від’їзд ще 5 тисяч може мати катастрофічні наслідки для чеських фермерів, вважає галузевий міністр Мирослав Томан.

"Для нас настають дуже важкі часи – нема, кому висаджувати хміль, доглядати його і збирати, так само нема, кому збирати ягоди, врожай яких вже достигає, влітку не буде, кому збирати фрукти", – говорить речник сільськогосподарського союзу Чехії Владімір Піха.

За словами Владіміра Піхи, загалом у сільському господарстві 10-ти мільйонної Чехії працює близько 100 000 людей, але на сезонні роботи до них додається ще 10-15 тисяч робітників з-за кордону. У цій сфері працюють болгари, румуни, молдовани і навіть монголи, але 60-70% все ж становлять українці.

Він додав, що уряд Чехії вів переговори з урядом України про приїзд українських заробітчан, але домовитися не вдалося.

"Ми вже домовлялися і про спеціальне авіасполучення, але український уряд не дозволив виліт з України. Є якась маленька частина людей, яка встигла отримати робочі візи – для них ми хотіли домовитися про автобусний коридор і про поїзди, але поки ще не можемо про це домовитися, бо потрібно було б перетинати кордон двох, чи трьох країн. Але найголовніше, ми не можемо поки розв’язати ключову проблему – з візами", – розповів він.

Надзвичайний стан у Чехії продовжили до 17 травня. Коли він закінчиться, українцям, у яких на той час закінчиться віза, доведеться повертатися додому для її продовження.

"З офіційної чеської статистики ми знаємо, що станом на початок року в Чехії мало дозвіл на проживання понад 150 000 українців. Скільки з цих людей перебувають за якими візами, і коли ці візи закінчуються, – такої інформації у нас немає", – говорить посол України в Чехії Євген Перебийніс.