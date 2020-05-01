УКР
12 832 98

Чеського пива цього року може не бути: хміль не посадять без українських заробітчан

Чеського пива цього року може не бути: хміль не посадять без українських заробітчан

Міністр сільського господарства Чехії Мирослав Томан просив уряд продовжити надзвичайний стан, тому що без нього з країни можуть виїхати українські заробітчани, а без них не буде кому посадити хміль.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо Свобода".

Українці становлять більшість сезонних робітників у Чехії – без них не обходиться ані посадка, ані догляд, ані збір хмелю, потрібного для пивоваріння. Також робочі руки потрібні для збору ягід, спаржі, фруктів, а сільському господарству країни вже бракує близько 3 тисяч працівників. Від’їзд ще 5 тисяч може мати катастрофічні наслідки для чеських фермерів, вважає галузевий міністр Мирослав Томан.

"Для нас настають дуже важкі часи – нема, кому висаджувати хміль, доглядати його і збирати, так само нема, кому збирати ягоди, врожай яких вже достигає, влітку не буде, кому збирати фрукти", – говорить речник сільськогосподарського союзу Чехії Владімір Піха.

Читайте також: Запропонувати європейський рівень зарплат заробітчанам не можемо, перешкод створювати не будемо, - Пристайко

За словами Владіміра Піхи, загалом у сільському господарстві 10-ти мільйонної Чехії працює близько 100 000 людей, але на сезонні роботи до них додається ще 10-15 тисяч робітників з-за кордону. У цій сфері працюють болгари, румуни, молдовани і навіть монголи, але 60-70% все ж становлять українці.

Він додав, що уряд Чехії вів переговори з урядом України про приїзд українських заробітчан, але домовитися не вдалося.

"Ми вже домовлялися і про спеціальне авіасполучення, але український уряд не дозволив виліт з України. Є якась маленька частина людей, яка встигла отримати робочі візи – для них ми хотіли домовитися про автобусний коридор і про поїзди, але поки ще не можемо про це домовитися, бо потрібно було б перетинати кордон двох, чи трьох країн. Але найголовніше, ми не можемо поки розв’язати ключову проблему – з візами", – розповів він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пристайко веде з країнами ЄС переговори про українських заробітчан

Надзвичайний стан у Чехії продовжили до 17 травня. Коли він закінчиться, українцям, у яких на той час закінчиться віза, доведеться повертатися додому для її продовження.

"З офіційної чеської статистики ми знаємо, що станом на початок року в Чехії мало дозвіл на проживання понад 150 000 українців. Скільки з цих людей перебувають за якими візами, і коли ці візи закінчуються, – такої інформації у нас немає", – говорить посол України в Чехії Євген Перебийніс.

Автор: 

+23
"брат шмыголя запросил не реальные цены! это этот, как его - волюнтаризьм!"
показати весь коментар
01.05.2020 22:42 Відповісти
+22
Что то мне кажется что Шмыгаль с Ермаком нашли еще одну фишку как заработать. Теперь будут продавать заробитчан в Европу. При етом будут брать деньги сразу и с работодателей за то что привезут рабов и с самих рабов за аусвайс на поезд в Европу
показати весь коментар
01.05.2020 22:45 Відповісти
+16
"Правительство Чехии вело переговоры с правительством о приезде украинских заробитчан, но договориться не удалось"

"Предложить европейский уровень зарплат заробитчанам не можем, препятствия создавать не будем", - Пристайко
показати весь коментар
01.05.2020 22:43 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Жаль
показати весь коментар
01.05.2020 22:40 Відповісти
Не переживайте. Хміль багаторічна рослина.
показати весь коментар
01.05.2020 22:46 Відповісти
Я про рабочие визы и чешскую тупость: Рабочие руки нам нужны, но наши рабочие визы очень трудно получить.
В Ужгороде с пивом проблем нет ))
показати весь коментар
01.05.2020 22:53 Відповісти
Саме так. Яке садіння, якщо він росте як виноград. Однорічне стебло над землею. А корінь - вічний, якщо дозволити йому.
показати весь коментар
02.05.2020 00:09 Відповісти
Ты хоть понятие имеешь как хмель растет?
показати весь коментар
02.05.2020 09:33 Відповісти
Будучи студентом, підзаробляв на плантації хмелю.
показати весь коментар
02.05.2020 10:15 Відповісти
Мы при совке каждый год целой школой батрачили в одном радгоспе хмелевом, стояли бетонные столбы,и по верху на высоте 5-6 метров натянута проволка, за которую снизу рядками садят хмель и цепляют проволку с крючком к верху по которой этот хмель растет и вьется до верха, короче работы ручной хватает и при посадке каждый год и при уборке тем более.
показати весь коментар
02.05.2020 11:15 Відповісти
ги-ги-ги !!!!!

догосподарювались без українців !
показати весь коментар
01.05.2020 22:57 Відповісти
Да,без украинцев мир пропадет.И без узбеков тоже.
показати весь коментар
02.05.2020 03:49 Відповісти
А без кацапів світ стане кращим.
показати весь коментар
02.05.2020 09:23 Відповісти
Ну да, в агрокомплекса занято 100 тысяч, из них только 10% - наемные гастарбайтеры, и без них всё рухнет ))
показати весь коментар
01.05.2020 22:41 Відповісти
а чешский хмель могут садить только руки украинских заробитчан????
показати весь коментар
01.05.2020 22:41 Відповісти
ага...
они на плантациях работают лучше всех...
показати весь коментар
01.05.2020 22:44 Відповісти
Просто дешевле
показати весь коментар
01.05.2020 22:54 Відповісти
пичалька....
белых рабов в Чехию не завезут в этом сезоне....
последние презики - уголовник, барыга и шут как то не сильно развили Украину....
Может в следующий раз попробуем таксиста? - таксисты все знают...
Как вам моя идея Малороссы...?
показати весь коментар
01.05.2020 22:42 Відповісти
хтось з них бреше...
показати весь коментар
01.05.2020 22:53 Відповісти
Брешуть вс!.
показати весь коментар
02.05.2020 04:50 Відповісти
просто пристайко вице-премьер з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України без министерства и полномочий. его слова не стоят вообще ничего.
показати весь коментар
01.05.2020 23:36 Відповісти
Так а може заробітчан спитаємо, за які гроші вони готові працювати?
показати весь коментар
01.05.2020 23:45 Відповісти
Чехи нагліють (чех розповідав), робочі візи не дають і українці туди їздять працювати з польськими візами, і тому працюють нелегально. А в такому стані, під тиском, згоджуються працювати за мізер. Чехів правильно провчили й інших треба провчити.
показати весь коментар
02.05.2020 02:15 Відповісти
Був в Чехии,город Брно,нормольно там,токо скучно.В Польше веселей.
показати весь коментар
02.05.2020 04:53 Відповісти
в Остраві ще скучніше... чехи по своїй натурі флегматичні дуже, і на під'йом тяжкі...поляки п'яні веселі))))
показати весь коментар
02.05.2020 06:45 Відповісти
100% 😁👍
показати весь коментар
02.05.2020 08:53 Відповісти
Ну фсе, п***ць Европе без наших гастарбайтеров
показати весь коментар
01.05.2020 22:43 Відповісти
А гастарбайтерам і їхнім сім'ям теж "піпець" без Європи.
показати весь коментар
02.05.2020 01:20 Відповісти
Хміль нема потреби садити...,й сам росте
показати весь коментар
01.05.2020 22:44 Відповісти
Европейцы разучились работать бедолаги
показати весь коментар
01.05.2020 22:45 Відповісти
Європейцям треба платити в 2 рази більше як мінімум.
показати весь коментар
02.05.2020 02:16 Відповісти
Ничего, в нашу мочу давно уже хмель перестали добавлять и чехи выкрутятся.
А в темное пиво, вообще, колотят всякую дрянь, хмель там уже лишний.
показати весь коментар
01.05.2020 22:45 Відповісти
Позор власти порождающей заробитчан !
показати весь коментар
01.05.2020 22:45 Відповісти
У хміля коріння, неповидерти ...
показати весь коментар
01.05.2020 22:45 Відповісти
Не переживайте. Хміль багаторічна рослина.
показати весь коментар
01.05.2020 22:47 Відповісти
И польской клубники. Бедная Европа
показати весь коментар
01.05.2020 22:47 Відповісти
Європейська красива, але ніяка.
показати весь коментар
01.05.2020 23:33 Відповісти
Домашняя практически всегда более сладкая, но у нее и урожайность намного меньше. Но даже в супермаркетах продаются разные сорта и есть из чего выбрать.
показати весь коментар
02.05.2020 13:00 Відповісти
А наше буде, бо його не з хмелю роблять.
показати весь коментар
01.05.2020 22:47 Відповісти
Губит людей не пиво , а его отсутствие и соответственно отсутствие украинских работяг на чешских плантациях хмеля .Вот она европейская интеграция в действии .
показати весь коментар
01.05.2020 22:47 Відповісти
Памятаю як одного мого знайомого заробітчанина депортували з Чехії. А вони там були сім'єю. Дружина залишилася, а чоловіка повернули у Львівську область без роботи. Тепер нехай зрозуміють, що їм потрібні українці!
показати весь коментар
01.05.2020 22:48 Відповісти
Правильно їх провчили і то ще мало, треба щось придумати щоб українцям в Європі платили так як європейцям.
показати весь коментар
02.05.2020 02:19 Відповісти
то что он нарушил закон, ты промолчал. депортация идет только при нарушение закона.
показати весь коментар
02.05.2020 10:00 Відповісти
тема сложная - чехи не все знают за хорошее пиво....
мексинацы он кактусы доят - "Corona".....
чешское четвертое в очереди - после немецкого, голландского и мексиканского
показати весь коментар
01.05.2020 22:49 Відповісти
америкоське на якому місці з кінця?
показати весь коментар
02.05.2020 01:45 Відповісти
между голландским и мексиканким...

ай да деда подкожник
показати весь коментар
02.05.2020 01:48 Відповісти
ты как американский флаг видишь - зверешь...
ну партбилет из матраса выколупайи цемни - многим легчает
показати весь коментар
02.05.2020 01:54 Відповісти
Таке придумати пива мало, явно не обійшлось без кукурудзівки
показати весь коментар
02.05.2020 01:58 Відповісти
Хотите посмотреть настоящего грузинского реформатора Каху Бендукидзе,зайдите к Дмитрию Гордону за 2014 год.
показати весь коментар
01.05.2020 22:49 Відповісти
Ну может в Евросоюз пригласят,раз ни как без украинцев не справляются.А итальянские сеньоры вообще в какахах утонут,в Европе коллапс
показати весь коментар
01.05.2020 22:51 Відповісти
Хай роблять так як французи - роботяг що на карантині відправили на поля, фермерам допомагати. Деякі самі поїхали щоб в квартирах не сидіти. Краще на свіжому повітрі перебувати ніж в чотирьох стінах сидіти.
показати весь коментар
02.05.2020 02:38 Відповісти
оказывается чешское пиво не совсем чешское....
показати весь коментар
01.05.2020 22:52 Відповісти
Лучшее пиво варят в Дании, на заводе "CARLSBERG"
показати весь коментар
01.05.2020 22:52 Відповісти
Это точно. Был там в 86 году, на экскурсию возили ))
показати весь коментар
01.05.2020 22:56 Відповісти
На любителя. Может в Дании оно и лучшее, но то что под этой же маркой по лицензии варят в Азии ((( предпочитаю филиппинский Сан Мигель
показати весь коментар
01.05.2020 23:51 Відповісти
Дапрямтакі... Можна подумать, що всі наші славні заробітчани отак взяли, і виїхали з Чехії у рідну Санжарію, чи що хміль там вирощують виключно завдяки закарпатським виноробітчанам.
показати весь коментар
01.05.2020 22:55 Відповісти
Мечты сбываются. Украинцы стали китайцами Европы.
показати весь коментар
01.05.2020 22:59 Відповісти
Замкадышами Москвы
показати весь коментар
01.05.2020 23:23 Відповісти
У вас в НЗ китайцы себя очень даже неплохо чувствуют. А Вы в каком городе живете, если не секрет?
показати весь коментар
01.05.2020 23:54 Відповісти
Нехай візи робочі видають і платять як білим людям, і все буде в нормі.
показати весь коментар
02.05.2020 02:21 Відповісти
Та їхня робоча віза - до самої сраки . Трьох місячна . Ну і кому вона потрібні ? Одна заморочка , толку нуль .
показати весь коментар
02.05.2020 08:46 Відповісти
Бедные наши заробитчане, ниоткуда выпускать не хотят. Даже готовы в Чехии ЧП продлить.
показати весь коментар
01.05.2020 23:02 Відповісти
Пусть попьют Оболонь и Славутич и прозреют
показати весь коментар
01.05.2020 23:04 Відповісти
Гениально!
показати весь коментар
01.05.2020 23:45 Відповісти
так пустіть українців на роботу... хай приносять кортсть
показати весь коментар
01.05.2020 23:05 Відповісти
А от цікаво, як німці називають тих, хто у них їздить працювати в Ісландію, чи Норвегію?
Теж «заробітчянє» ?
показати весь коментар
01.05.2020 23:13 Відповісти
ТАК ОНИ С РАДОМЫШЛЯ ОТПРАВЛЯЮТ ПИВО В ГЕРМАНИЮ, А ПОТОМ ТО ЖЕ ПИВО ПРОДАЮТ У НАС В ЖЕСТЯНЫХ НЕМЕЦКИХ БАНОЧКАХ !!! ТАК ЧТО НАМ ПОХЙ !)
показати весь коментар
01.05.2020 23:20 Відповісти
чехи зажерлися
впадлу їм сільським господарством займатися
показати весь коментар
01.05.2020 23:26 Відповісти
Вот...украинцы уже вполне себе встроились в цепочки европейских производственных процессов. Что не может не радовать безмерно. Как и восточные европейцы в 90-ых. Безумно жаль потерянных 30-ти лет. Потерянных благодаря всем этим совкам и отсутствию люстрации. И сейчас время теряем.
показати весь коментар
01.05.2020 23:27 Відповісти
А у самих шо, руки з жопи виросли?
показати весь коментар
01.05.2020 23:28 Відповісти
так заняты. в одной руке - трубка. в другой - плетка. чтобы холопчиков стегать.
показати весь коментар
02.05.2020 10:04 Відповісти
Чехи сами не пробовали работать. У китайцев пусть купят хмель, дешевле будет.
показати весь коментар
01.05.2020 23:36 Відповісти
Чудо ти в пір'ях, в усіх країнах у сільському господарстві на час збирання урожаю наймають сезонних робітників . І це стосується як США, так і України (можеш з'їздити на Херсонщину і переконатись).
показати весь коментар
02.05.2020 01:23 Відповісти
тоже мне горе...вон в колумбии коку некому сажать)))
показати весь коментар
01.05.2020 23:46 Відповісти
А вот теперь пусть подымают зарплату нашим людям - может и посадят( Он же памятник, кто ж его посадит).
показати весь коментар
01.05.2020 23:50 Відповісти
та прям там всі такі безрукі
показати весь коментар
02.05.2020 00:07 Відповісти
Навіщо хміль садити, якщо він культура багаторічна. Як виноград.
показати весь коментар
02.05.2020 00:08 Відповісти
Ага и вытравить эту заразу не реально.
показати весь коментар
02.05.2020 01:10 Відповісти
читайте все речення, а не лише заголовкову творчість дорогої ридакціі
показати весь коментар
02.05.2020 01:47 Відповісти
Лажа какая-то.
В ельском хозяйстве задействовано 100 тыс. людей, но без 5 тыс. украинцев все рухнет. Ага, как же.
Ну и по делу - основной поставщик хмеля в мире - Китай. Поставляют прессованый хмель, так и хмелевой экстракт. Все ведущие мировые компании берут в Китае.
И чехи если что спокойно перейдут на Китай.
показати весь коментар
02.05.2020 00:32 Відповісти
https://censor.net/comments/locate/3192930/019214f7-6d45-7058-a0e0-a4ab64954c85
показати весь коментар
02.05.2020 01:48 Відповісти
это не лажа. обычная украинская патриотическая ложь.
показати весь коментар
02.05.2020 10:06 Відповісти
тут нельзя развеивать мифы упоротых патриотов типа "Вся Европа любит Украину", "все хотят видеть украинцев у себя", "Раша завтра развалится" - за такое банят. Тихонько спамь самых упоротых и больше ничего нельзя.
показати весь коментар
02.05.2020 12:27 Відповісти
Не хвилюйтесь,ми вам оболонь,чернігівське,рогань і т.д єкспортуємо.
показати весь коментар
02.05.2020 03:02 Відповісти
Чехи ленивые. Привыкли в последнее время выезжать на украинцах. Плюс к этому научились у украинцев работающих в агентурах в Чехии на,******* наших заробитчан и даже не платить.Мой родственник работал на сборке палет в п. Палеко так директор чех его тупо кинул и не заплатил больше 3000 евро. Не без участия нашей агентуры. И куда ему теперь судится ? В Прагу?
показати весь коментар
02.05.2020 05:41 Відповісти
в эстонии тоже кидают, кто не работает официально.
украинцы вкалывают, а потом через 3 месяца как тур виза заканчивается сам же начальник и сообщает в департамент миграции. и "хитрому" украинцу, считавшему что безвиз дает право работать, дают запрет на въезд в европу на 5 лет и предписания покинуть эстонию в течении 5 дней....
показати весь коментар
02.05.2020 10:11 Відповісти
Під Бердичевим колись був єдиний в Україні хмелерадгосп, здається в селі Рея.
показати весь коментар
02.05.2020 06:15 Відповісти
Ти "з дуба впав"?! Сядь на машину, і проїдь, по "варшавці", хоча-б, по Житомирщині... Ще років з п"ятнадцять тому третина полів, вздовж дороги, була хмелевими плантаціями зайнята... Сам їздив і бачив...
показати весь коментар
02.05.2020 08:43 Відповісти
-
За останні 30 років площі вирощування хмелю в Україні зменшилися з 7,4 тис. Га (у 1990 р) до 0,4 тис. Га (в 2019 г.), тобто в 18,5 рази. Тепер виробництво хмелю забезпечує лише 20% потреби пивоварних компаній, решта - імпортується.
Починаючи з 2012 р хміль в Україні вирощується тільки в чотирьох областях, хоча ще в 2004-2005 рр. налічувалося 9 регіонів-виробників хмелю. Хмелярство зникло в 5 областях. А кількість діючих господарств скоротилося з 60 до 19.
Зараз основна площа насаджень хмелю (74%) зосереджена в Житомирській області. Вона лідирує і за валовим збором, забезпечуючи 83% хмелепродукції. Решта хмелеплантацій розташовані у Львівській, Хмельницькій та Рівненській областях.
Хмелепродукти, виготовлені з українського ароматичного одного з наілучшого в світі хмелю, високо цінуються на міжнародному ринку. Підтвердженням цьому є той факт, що більша частина вітчизняної продукції йде на експорт. Зокрема, в 2018 році було експортовано 274 т хмелю: в Чехію, Білорусь, в дружню нам Російську *********. Імпортовано було ж більше ,332 т хмелесировини. Найбільшими імпортерами стали Німеччина (83%) і США (13%). Доводиться витрачати багато валюти якої в Україні просто завались, навіть на імпорт хмелю.
показати весь коментар
02.05.2020 07:32 Відповісти
Чехи самі і винні . Трохи подібні на дібілів з тими своїми 3-х місячними візами . Та зроби робочу 10-річну візу людям , або й на 20 років , нехай працюють , а не шастають туди-сюди створюючи черги і тлум на кордоні . В Україні мільйони людей хочуть нормально жити і працювати , а не шастати туди-сюди . Цей вірус багатьом мозги вправить , не тільки чехам . НАДІЮСЬ .
показати весь коментар
02.05.2020 08:39 Відповісти
всё будет хорошо. посадят хмель.
показати весь коментар
02.05.2020 08:43 Відповісти
Блин, мы всем нужны, кроме нас самих.
показати весь коментар
02.05.2020 08:56 Відповісти
Брехня. Хміль підвязують а не садять. І вже все підвязали. Так що найкраще пиво у світі буде!!!
показати весь коментар
02.05.2020 09:30 Відповісти
нужны рабы
в Польше клубнику убирить
в Чехии хмель
в Италии попы некому мыть
и так далее и тому подобное
а сами что
украинские яблоки -- всегда ценились
орехи не вывозить
пшеницу тоже
рукастый народ только надо поддержать
ни телевизора ни машины ничего не производим
нетустрану назвали Гондурасом
показати весь коментар
02.05.2020 18:41 Відповісти
Ну и новость ,,, взблев ,,,, как же мы без чешского пива ,,,подонки обосцаные
показати весь коментар
24.05.2020 12:53 Відповісти
 
 