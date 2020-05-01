УКР
Ситник про справу Коломойського: "Рухаємося до того, щоб почати оголошувати певні підозри"

Національне антикорупційне бюро України незабаром може оголосити підозру олігархові Ігорю Коломойському у справі Приватбанку. Слідчі та експерти стикаються з політичним тиском.

Про це директор НАБУ Артем Ситник повідомив в інтерв'ю 24 каналу, інформує Цензор.НЕТ.

Йому поставили запитання про те, чому Коломойському "досі не вручили підозру".

"Це не зовсім так. Я сказав, що у цій справі є суттєвий прогрес. Він, передовсім, виражався у тому, що на той час генпрокурор Руслан Рябошапка ці справи передав в НАБУ. У нас була частина справи, а частина – розслідувалася Офісом генпрокурора. Тоді ухвалили рішення, що ці справи будуть всі в НАБУ, їх передали. І в подальшому ми рухаємося у тому, щоб почати оголошувати певні підозри", – сказав Ситник.

За його словами, у справі є "певні труднощі і перешкоди".

Читайте також: У країні хаос і економічна криза, а за лаштунками йдуть торги з Коломойським. - Сюмар

"У цій ситуації ми залежимо не тільки від себе. Є необхідність в проведенні експертних досліджень, а на експертів здійснюється безпрецедентний тиск. Це типова ситуація для такої категорії справ. Знову ж таки, це не є причиною, щоб зупиняти ці розслідування. Ми рухаємося вперед. Я не хочу розкривати плани на найближче майбутнє, але ми розуміємо, що у цих справах – і насамперед у цій справі – від нас чекають відповіді. Не тільки наші громадяни, а й наші міжнародні партнери", – пояснив Ситник.

Він додав, що одна зі статей, щодо якої йде розслідування - це розкрадання державного майна в особливо великих розмірах, за що передбачена санкція до 12 років позбавлення волі.

НАБУ (5499) Коломойський Ігор (3140) Ситник Артем (863) Приватбанк (2463)
Топ коментарі
+32
Що нарешті? Знімуть Ситника і всіх дєлов.
показати весь коментар
01.05.2020 23:03 Відповісти
+27
Будет как с рюкзаками Авакова, НАБУ доказало вину этой аферы, а прокуратура и прокурор который должен быть передать дело в суд дело закрыл...
показати весь коментар
01.05.2020 23:05 Відповісти
+26
Нарешті!!!
показати весь коментар
01.05.2020 23:02 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
А Сытник знает о том, что Израиль не выдает своих граждан другим государствам
показати весь коментар
02.05.2020 13:11 Відповісти
так Беня тут в Украине ...Он не может поехать в Израиль.Там его ТОЧНО ПОСАДЯТ
показати весь коментар
03.05.2020 08:24 Відповісти
БЕНЯ В КИТАЕ )))
Ситник про справу Коломойського: "Рухаємося до того, щоб почати оголошувати певні підозри" - Цензор.НЕТ 439
показати весь коментар
02.05.2020 13:46 Відповісти
В общем лет на 20 работы. Многие фигуранты до суда просто физически не доживут.
показати весь коментар
02.05.2020 15:43 Відповісти
тепер бойкот іменують карантином

...Власник "Плюсів" перейшов межу, за якою лише шлях під Росію.
Схоже, на Заході пана Коломойського вже настільки зачекалась в'язниця, що врятувати його від депортації скоро зможе лише окупація нашої країни Росією. А ще схоже, що Росія поставила свої умови - відпрацювати "гріх" тимчасового союзу Коломойського з українськими патріотами у 2014-му. І загнаний в глухий кут олігарх робить останню спробу уникнути криміналу за мегамасштабні фінансові злочини - кидає весь свій медіа-ресурс на "злив" України під РФ.
З цього моменту знаємо: "Плюси" - ще один інструмент інформаційної агресії проти нас та нашої країни. Зрада вже сталась, тепер "Плюси" та їхній власник остаточно зайняли своє місце у ворожих лавах, разом із Медвечуком та медвечуківською медіа-імперією. Тепер кожне слово, що звучить з екрану "Плюсів", слід сприйматия к потенційну ворожу пропаганду, як чергового "розіп'ятого хлопчика", а рівень довіри до каналу тепер дорівнює довірі до "пресслужби ЛДНР". Обережно: заражено, і дуже небезпечно. Вірус гібридної війни - дуже страшна інфекція. Але принаймні ми попереджені, і маємо вжити заходів інформаційної гігієни.
Повний "карантин" "Плюсів" - тепер найменше, що ми можемо і повинні зробити.
показати весь коментар
02.05.2020 15:58 Відповісти
Давно надо было это делать, а то блин, только проснулись, тянете как кота за хвост.
показати весь коментар
02.05.2020 17:44 Відповісти
Они собираются подать подозрение по делу ------ хорошая мечта, но для её осуществления нужно иметь денег БОЛЬШЕ чем у Коломойского, не говорю уже о уме. Бедные несчастные людишки, дикое скопище пьяниц, о чём размечтались?
показати весь коментар
02.05.2020 19:29 Відповісти
