Ситник про справу Коломойського: "Рухаємося до того, щоб почати оголошувати певні підозри"

Національне антикорупційне бюро України незабаром може оголосити підозру олігархові Ігорю Коломойському у справі Приватбанку. Слідчі та експерти стикаються з політичним тиском.

Про це директор НАБУ Артем Ситник повідомив в інтерв'ю 24 каналу, інформує Цензор.НЕТ.

Йому поставили запитання про те, чому Коломойському "досі не вручили підозру".

"Це не зовсім так. Я сказав, що у цій справі є суттєвий прогрес. Він, передовсім, виражався у тому, що на той час генпрокурор Руслан Рябошапка ці справи передав в НАБУ. У нас була частина справи, а частина – розслідувалася Офісом генпрокурора. Тоді ухвалили рішення, що ці справи будуть всі в НАБУ, їх передали. І в подальшому ми рухаємося у тому, щоб почати оголошувати певні підозри", – сказав Ситник.

За його словами, у справі є "певні труднощі і перешкоди".

"У цій ситуації ми залежимо не тільки від себе. Є необхідність в проведенні експертних досліджень, а на експертів здійснюється безпрецедентний тиск. Це типова ситуація для такої категорії справ. Знову ж таки, це не є причиною, щоб зупиняти ці розслідування. Ми рухаємося вперед. Я не хочу розкривати плани на найближче майбутнє, але ми розуміємо, що у цих справах – і насамперед у цій справі – від нас чекають відповіді. Не тільки наші громадяни, а й наші міжнародні партнери", – пояснив Ситник.

Він додав, що одна зі статей, щодо якої йде розслідування - це розкрадання державного майна в особливо великих розмірах, за що передбачена санкція до 12 років позбавлення волі.