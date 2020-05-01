УКР
Українка Зінченко, яка відмовилася евакуюватися з Уханя без собаки, дісталася в Херсон. ФОТО

Анастасія Зінченко, яка відмовилася від евакуації з китайського Уханя, тому що їй не дозволяли взяти з собою собаку, вже вдома. Дівчина каже, що їй не допоміг ні Зеленський, ні футбольний клуб "Шахтар", які обіцяли доставити її на Батьківщину.

Про повернення Анастасія повідомила в Instagram, інформує Цензор.НЕТ.

"Я вдома. Коли прийде час, і я зберуся думками і відпочину, я розповім вам історію про те, як ми повернулися додому. А зараз я насолоджуюся олів'є, шашликами, пловом і оселедцем під шубою. Всім хороших травневих свят", - написала дівчина.

Українка Зінченко, яка відмовилася евакуюватися з Уханя без собаки, дісталася в Херсон 01Українка Зінченко, яка відмовилася евакуюватися з Уханя без собаки, дісталася в Херсон 02

У коментарях українка зазначила, що дотримується самоізоляції і встановила на смартфон додаток "Дій вдома".

Читайте також: За добу до країни спецрейсами повернулися 400 українців, - Держприкордонслужба

Вона також повідомила передплатникам, що ні президент Володимир Зеленський, ні футбольний клуб "Шахтар", які обіцяли допомогти їй повернутися в Україну, так нічого і не зробили для її повернення.

"Обіцяв і все. Та історія закінчилася дуже швидко і сумно", - написала Зінченко про Зеленський.

Анастасія Зінченко збиралася евакуюватися з Уханя наприкінці лютого. Але влада Китаю через карантин не дала їй дозвіл вивезти собаку, і дівчина вирішила залишитися. Через 2 дні після того, як історія Анастасії набула розголосу, їй зателефонував президент Володимир Зеленський. Глава держави обіцяв їй знайти "засоби і шляхи" для повернення в Україну. Пізніше дівчина поскаржилася, що цим дзвінком все і обмежилося, з нею більше ніхто не зв'язувався і не пропонував допомоги.

Автор: 

Топ коментарі
+73
шмара вернулась....
Мир, Труд, Май - селедка под шубой...
пипец как мы рады...
показати весь коментар
01.05.2020 23:49 Відповісти
+61
Украинка Зинченко, отказавшаяся эвакуироваться из Ухани без собаки, добралась в Херсон - Цензор.НЕТ 4331
показати весь коментар
01.05.2020 23:51 Відповісти
+54
Она также сообщила подписчикам, что ни президент Владимир Зеленский, ни футбольный клуб "Шахтер", которые обещали помочь ей вернуться в Украину, так ничего и не сделали для ее возвращения.
У Главзебіла зараз Епіцентр у фаворі!
показати весь коментар
01.05.2020 23:48 Відповісти
Совкодрочерна шмара , набагато тупіша і примітивніша ніж її пес .
показати весь коментар
02.05.2020 08:21 Відповісти
А ты на себя глянь - ты же ей завидуешь и готов лопнуть от злости за то шо ты никчемнее, и ты это понимаешь!
Мне насрать кто она - танцовщица или читала курс философии в уханьской школе для дебилов. Она оказалась человеком, когда рискнула своим благополучием, здоровьем, а может и жизнью ради своего маленького друга. Она показала себя бойцом и человеком! Это только наша "элита" предает всех и вся на пути к успеху.
Пока дебил! И не важно какой ты, блакитно-жовтый или аквафрэш - вы все счастливы в своем дерьме и грязи, как свинья из Жмеринки и хряк их Воронежа!
показати весь коментар
02.05.2020 08:35 Відповісти
Насрати мені на тебе , чмо совкове . Так що не надривайся .
показати весь коментар
02.05.2020 08:57 Відповісти
Сирун в тебе в голові одні помиї.
показати весь коментар
02.05.2020 09:14 Відповісти
Еще до легенды о КоронвиРУСе ежедневно их Ухани в Москву лето 13 авиарейсов,и обратно...,Вопрос сколько короновирусных китайцев в сутки заражали моцкалей?
показати весь коментар
02.05.2020 08:35 Відповісти
Респект, Анастасия!
Добро пожаловать Домой!
показати весь коментар
02.05.2020 08:47 Відповісти
поматросіл і бросіл
показати весь коментар
02.05.2020 09:03 Відповісти
Та я понял, шо насрать - не забывай токо памперсы менять и штаны стирать вовремя...
показати весь коментар
02.05.2020 09:05 Відповісти
О! Так все таки она не издохла? Очень жаль.
показати весь коментар
02.05.2020 09:06 Відповісти
Радость то какая! Как мы тебя ждали!!!
показати весь коментар
02.05.2020 09:53 Відповісти
ни президент Владимир Зеленский, ни футбольный клуб "Шахтер", которые обещали помочь ей вернуться в Украину, так ничего и не сделали для ее возвращения.Источник: https://censor.net/n3192935

как и предполагалось
показати весь коментар
02.05.2020 10:00 Відповісти
Мріею прилетіла...
показати весь коментар
02.05.2020 10:08 Відповісти
То, что не послал самолет за дамой с собачкой-это нормально. Ужасно,что раздает ради пиара пустые обещания и ничего никогда не выполняет. И кто-то ему ещё верит?
показати весь коментар
02.05.2020 10:16 Відповісти
Такую известность важно не просрать....
показати весь коментар
02.05.2020 10:21 Відповісти
А сейчас я наслаждаюсь оливье, шашлыками, пловом и селедкой под шубой. Источник: https://censor.net/n3192935 нууу,то что это исконно ,,украинские блюда" сомнений никаких!!напрягает только что современные украинки именно им отдают предпочтение.(мож предвзято к этому отношусь но как то не вяжется одно с другим)
показати весь коментар
02.05.2020 10:21 Відповісти
Вона совок дрємучій
показати весь коментар
02.05.2020 11:28 Відповісти
швабра отодрать бы ее
показати весь коментар
02.05.2020 10:25 Відповісти
А на мою думку. вся ця історія з "дєвачькай" це просто черговий доказ фейковості "коронавірусу". Бо якби цей сраний вірус був такий страшний.як це показують бидлу по зомбіящику.то людина з присутнім їй інстинктом самозбереження використала б будь -який шанс покинути небезпечну територію І НЕ ВАЖЛИВО ЩО ТАМ ЗАЛИШАЄТЬСЯ СОБАКА навіть сама найвірніша! Життя важливіше! Але це .якщо користуватися логікою здорової людини. п. с . а ще в цій історії є ціль обісрати одного політика і возвеличити іншого.того який оплатив квиток .Хоча бути обісраними заслуговують обоє.
показати весь коментар
02.05.2020 10:28 Відповісти
"Девушка говорит, что ей не помог ни Зеленский, ни футбольный клуб "Шахтер", которые обещали доставить ее на Родину." - абсолютно все обещания Зеленского это наглое враньё, особенно те которые были перед выборами.
показати весь коментар
02.05.2020 10:39 Відповісти
Тъю, та если у 73% населения в голове дырка какой тут президент поможет? Тут дохтора надо! А думаю следующим ************ будет доктор Комаровский
показати весь коментар
02.05.2020 11:10 Відповісти
Ты шо с дуба рухнул? А детей кто лечить будет Зеленский энд компани. Давай рабиновича у него тоже есть судимость и заживём как при янеке.
показати весь коментар
02.05.2020 19:14 Відповісти
Чиво? Он нармальный мужик, умный, хуже нибудит!
показати весь коментар
03.05.2020 10:17 Відповісти
Дуже сумніваюсь що в Україні настільки активні виборці щоб 73 % проголусували, ДУЖЕ СУМНІВАЮСЬ

А ось те що відстотків так 20% коломойський підкинув/скупив своїй "не - маріанетці" навесні 2019, то дуже правдоподібно
73% це вже війшло як легенда у фольклор українців, це як хеш тег, хоча скоріш за все і це брехня за грощі олігарха
показати весь коментар
02.05.2020 23:41 Відповісти
На фоне мусора, грязного зарошшего поребрика. Благополучный край! Вдумайтесь!
показати весь коментар
02.05.2020 11:12 Відповісти
Зеленский дал поручение украинскому консулу в Китае,а консул просто "забил" на эту тему....вывод: консула гнать сраным веником вообще из МИДа.
Еще один такой же на Бали,вместо помощи нашим согражданам он.....ОТКЛЮЧИЛ все свои телефоны,чтоб его не беспокоили.
Чтобы вы понимали,"работа" консулами это лотерейный билет с большим баблом.
показати весь коментар
02.05.2020 11:12 Відповісти
********. Лучше оставалась бы у китаезов. Навсегда.
показати весь коментар
02.05.2020 11:29 Відповісти
А куда она прятала собачку во время пограничных проверок ?
Это должно быть щекотно.
показати весь коментар
02.05.2020 11:33 Відповісти
Давайте честно - откуда в Ухане взялись наши тётки? Они гастарбайтерши, которые поехали туда трясти своими чреслами перед узкоглазой публикой. И это не претензия, а лишь констатация факта. Они имеют на это полное право. Государство должно заботиться о своих гражданах и оно позаботилось - вывезло их из Китая. Всех, кто хотел. И эту Зину тоже бы забрали. Даже вместе с собачкой. Это же не наши не пустили их в самолёт, а китайцы не выпустили, так какие претензии к Украине и её власти в этом случае? Не отправили персональный самолёт за псом? Но это же только в Мокше министры возят своих собачек в Европу на самолётах (загуглите "Шувалов+собака").
показати весь коментар
02.05.2020 11:37 Відповісти
Она на столько тупая, что я не удивился бы, если бы ей тут просто купили новую собаку и она пока не заметила.
показати весь коментар
02.05.2020 11:41 Відповісти
Вывеску на арке не помешало бы поменять,Украина ведь,хоть Юг страны.
показати весь коментар
02.05.2020 12:00 Відповісти
там взагалi потрiбно прибрати...в'їзд/виїзд в нормальних мiстах повинен виглядати охайно та естетично.
Ви на дорогу бiля арки подивiться...на траву.... влада виходить там лайно прокацапське та безпорадне.
показати весь коментар
02.05.2020 14:53 Відповісти
Рассказывать не надо и так все понятно . 20 минь-онов и ты уже дома .Язык до Киева ( Херсона ) доведет !
показати весь коментар
02.05.2020 12:01 Відповісти
оливье, шашлыками, пловом и селедкой под шубой... - девочка а ты не лопнешь?
показати весь коментар
02.05.2020 12:07 Відповісти
А вместо неё отправить в Китай поросенко танцовщицей.
показати весь коментар
02.05.2020 12:30 Відповісти
А Зельонка аккомпанировать хрен.м на рояле тоже помчится?
показати весь коментар
02.05.2020 15:29 Відповісти
показати весь коментар
02.05.2020 16:36 Відповісти
Краще тебе відправити до твоїх їбонутих родичів на Урал!
показати весь коментар
02.05.2020 12:40 Відповісти
В Херсоне проститутки стоят на Николаевском шоссе, а в Николаеве - на Херсонском шоссе. С точки зрения Зеленского, это есть взаимодействие и связь между регионами.
показати весь коментар
02.05.2020 13:04 Відповісти
https://www.facebook.com/117055614987081/posts/4323758017650132/

https://www.kropyva.ch/b/res/143410.html

https://www.facebook.com/126654522066255/posts/210113240387049/?substory_index=0
показати весь коментар
02.05.2020 13:05 Відповісти
А с какого хрена должны были возиться с этой дурой с собачкой!! Было предложено выехать без собаки, самой?? Было!! отказалась?? Отказалась ! Что теперь она будет всем нам сказки рассказывать!!*?? какая она ЦЯЦЯ!! Такие дураков и дурочек только так и надо воспитывать.. Мордой об пол!! Кстати уже доказано, что собаки тоже являются переносчиками коронавируса.Так, что всё по делом!!!
показати весь коментар
02.05.2020 13:46 Відповісти
Придурок у тебя собак явно не было. Мне было глубоко наплевать на зону когда моего пса грохнули выпустил пол обоймы в этого ублюдка.НО!!! Таким как ты этого не понять! Такие и через людей переступают!
показати весь коментар
02.05.2020 15:23 Відповісти
ты шо, убийца?
показати весь коментар
02.05.2020 18:19 Відповісти
Чо сразу убийца, может он кацапа завалил.
показати весь коментар
03.05.2020 00:10 Відповісти
)))))))очень странно, почему не помогли?
показати весь коментар
02.05.2020 14:05 Відповісти
стыдно стало?
показати весь коментар
02.05.2020 14:09 Відповісти
прославится - НАПИШЕТ КНИГУ
Как Моника Левински
показати весь коментар
02.05.2020 14:08 Відповісти
Умник,а ты в рассаднике эпидемии остался б если друга нет возможности забрать. Сомневаюсь я однако!
показати весь коментар
02.05.2020 15:20 Відповісти
нечего об этом кукарекать на весь мир
предложили уехать - уезжай
не можешь бросить собачку - не уезжай
ВСЁ !!!
показати весь коментар
03.05.2020 10:02 Відповісти
Бубочка послал самолет за ней?
показати весь коментар
02.05.2020 14:09 Відповісти
Такая саветчина - ваша заливная селёдка!
показати весь коментар
02.05.2020 14:53 Відповісти
огидніше "сєльодки под шубой" може бути 95-й квартал.
показати весь коментар
02.05.2020 16:36 Відповісти
Это называется self-harm . Психиатрия. Ну не нравится - не смотри. Но тебе *не нравится*, а ты туда идёшь. Тебе нравится , когда тебе не нравится?
И ваще о *шубе* я не писала. И кварталы никогда не смотрела. Да у нас и не показывают. Но если б и показывали, смотреть фигню никогда не стану.
показати весь коментар
02.05.2020 18:22 Відповісти
Надо поучится у этой девушки не бросать своих! Молодец деваха!
показати весь коментар
02.05.2020 15:18 Відповісти
ну-ну, поучись неуч, поучись...
показати весь коментар
02.05.2020 17:51 Відповісти
А шо шут не зустрів???!
показати весь коментар
02.05.2020 15:30 Відповісти
Так он забыл о ней уже.
показати весь коментар
02.05.2020 17:52 Відповісти
Ух ты, какая же "важная новость, как все рады"!
показати весь коментар
02.05.2020 17:49 Відповісти
о як гарно опісля олівьє висралось. міртрудмай.
вірить чмо що при совдепії було бе комсомольской сєкрєтуткой, а не дояркою чи ткачихою.
показати весь коментар
02.05.2020 19:01 Відповісти
Вы правильно всё сделали. Нельзя предавать и бросать друзей, даже если это собака. А пока наслаждайтесь всем что Бог послал.
показати весь коментар
02.05.2020 19:21 Відповісти
станцевала приватный танец с отсосом у богатенького китаезы и нашлись бабки вернуться в Украину ? И вообще то из Ухани все желающие могут выехать кто хотел .
показати весь коментар
02.05.2020 20:11 Відповісти
ЄСануті бісяться, а караван іде..
Не жаліє пєтюня грошей, а може порошкоподібні і дійсно ЄСануті по природі?
Сумніваюся, бабло і тільки бабло..
А пєтюня не вернеться, це запам'ятайте..його місце біля Ющенка..це в кращому випадку
показати весь коментар
02.05.2020 21:23 Відповісти
Напис на колонаді: "БлагополучнЬІй град Херсон".
Йшов сьомий рік війни з довбаним РуSSкім Міром...
показати весь коментар
02.05.2020 23:27 Відповісти
В 944 году киевский князь Игорь заключил догоор с Византией, соглашение, согласно которому Киев брал на себя обязательство защищать «Корсуньскую землю».
Херсонес назывался Корсунь.
показати весь коментар
03.05.2020 11:51 Відповісти
добралась
Українка Зінченко, яка відмовилася евакуюватися з Уханя без собаки, дісталася в Херсон - Цензор.НЕТ 6684
показати весь коментар
04.05.2020 08:21 Відповісти
