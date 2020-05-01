Українка Зінченко, яка відмовилася евакуюватися з Уханя без собаки, дісталася в Херсон. ФОТО
Анастасія Зінченко, яка відмовилася від евакуації з китайського Уханя, тому що їй не дозволяли взяти з собою собаку, вже вдома. Дівчина каже, що їй не допоміг ні Зеленський, ні футбольний клуб "Шахтар", які обіцяли доставити її на Батьківщину.
Про повернення Анастасія повідомила в Instagram, інформує Цензор.НЕТ.
"Я вдома. Коли прийде час, і я зберуся думками і відпочину, я розповім вам історію про те, як ми повернулися додому. А зараз я насолоджуюся олів'є, шашликами, пловом і оселедцем під шубою. Всім хороших травневих свят", - написала дівчина.
У коментарях українка зазначила, що дотримується самоізоляції і встановила на смартфон додаток "Дій вдома".
Вона також повідомила передплатникам, що ні президент Володимир Зеленський, ні футбольний клуб "Шахтар", які обіцяли допомогти їй повернутися в Україну, так нічого і не зробили для її повернення.
"Обіцяв і все. Та історія закінчилася дуже швидко і сумно", - написала Зінченко про Зеленський.
Анастасія Зінченко збиралася евакуюватися з Уханя наприкінці лютого. Але влада Китаю через карантин не дала їй дозвіл вивезти собаку, і дівчина вирішила залишитися. Через 2 дні після того, як історія Анастасії набула розголосу, їй зателефонував президент Володимир Зеленський. Глава держави обіцяв їй знайти "засоби і шляхи" для повернення в Україну. Пізніше дівчина поскаржилася, що цим дзвінком все і обмежилося, з нею більше ніхто не зв'язувався і не пропонував допомоги.
