УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4585 відвідувачів онлайн
Новини
98 504 430

Мер Черкас Бондаренко опублікував загрози від першого заступника голови ОП Трофімова: "Завтра можете опинитися під картатою ковдрою, якщо свої таланти не заспокоїте"

Мер Черкас Бондаренко опублікував загрози від першого заступника голови ОП Трофімова: "Завтра можете опинитися під картатою ковдрою, якщо свої таланти не заспокоїте"

Мер Черкас Анатолій Бондаренко опублікував погрози, отримані від першого заступника глави Офісу президента Сергія Трофімова.

Коротку переписку Бондаренко оприлюднив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Наступного разу будуть не привіти, а дії. Я вас востаннє попереджаю і раджу заспокоїти свої таланти", - написав йому абонент, підписаний як "Сергій Трофімов".

"Це не погрози, а останнє попередження. Ми ніколи не погрожуємо, ми діємо. Завтра можете опинитися під картатою ковдрою, якщо свої таланти не заспокоїте. Достатньо зрозуміло?" - додав він.

"Моя відповідь: ви забули, в якій країні живете", - прокоментував отримані погрози Бондаренко.

Дивіться також: Черкаські підприємці протестували під стінами управління поліції. ФОТО

Мер Черкас Бондаренко опублікував загрози від першого заступника голови ОП Трофімова: Завтра можете опинитися під картатою ковдрою, якщо свої таланти не заспокоїте 01
Мер Черкас Бондаренко опублікував загрози від першого заступника голови ОП Трофімова: Завтра можете опинитися під картатою ковдрою, якщо свої таланти не заспокоїте 02

Читайте також: Мер Черкас Бондаренко опублікував повістку в поліцію: "Влада нова, методи старі". ДОКУМЕНТ

Як повідомлялося, влада Черкас у зв'язку з численними зверненнями бізнесменів з 1 травня пом'якшує карантин для частини підприємців міста. У місті дозволять працювати непродовольчим магазинам, ремонтним майстерням, перукарням, ринкам і літнім майданчикам ресторанів.

Рішення місцевої влади Бондаренко пояснив відновленням соціальної справедливості шляхом розвантаження великих магазинів.

Міністр охорони здоров'я Степанов заявив, що рішення міськради Черкас може призвести до катастрофи.

Міністр внутрішніх справ Аваков закликав Бондаренка "припинити ризикувати життям і здоров'ям людей заради політичних ігор" і пообіцяв, що реакція буде жорсткою.

Нацполіція відкрила кримінальне провадження через ослаблення карантину в Черкасах. Членам виконкому міськради вручили повістки до слідчого.

Мер Анатолій Бондаренко записав відеозвернення, в якому заявив, що не боїться поліції.

Президент Володимир Зеленський у зверненні до українців передав меру Черкас "полум'яний привіт" від себе особисто, МВС і СБУ, і попередив його про "відповідні юридичні наслідки".

Автор: 

карантин (18172) погрози (496) Черкаси (586) Бондаренко Анатолій (58) Трофімов Сергій (44) Офіс Президента (2060)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+160
Що цікаво, мер пише державною, а чиновник - мовою агресора!
показати весь коментар
01.05.2020 23:59 Відповісти
+126
Первый замглавы ОП Трофимов - мэру Черкасс Бондаренко: "Завтра можете оказаться под клетчатым одеялом, если свои таланты не успокоите" - Цензор.НЕТ 4514
показати весь коментар
02.05.2020 00:02 Відповісти
+99
А Гереги уже под клетчатім одеялом? А что ж так?
показати весь коментар
02.05.2020 00:01 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 5 з 5
https://censor.net/user/422687 Откуда ему знать то, как функционирует демократия, что в стране обязательно нужна оппозиция, что она придумана для контроля власти, чтобы был баланс власти и не происходила монопоилзация власти.

Только тупорылый народец может сначала дать 73% голосов за клоуна, а потом выбрать ему монобольшинство в парламент, чем фактически самостоятельно наделить его диктаторскими полномочиями. Ну а потом удивляться, почему власть ведет себя как гопники и строит диктатуру.

Попэску, прокомментируй разгул демократии

В Румынии на фоне ожесточенной https://112.ua/covid19 борьбы с коронавирусом резко усилились военные. Пожалуй, впервые с революции 1989 года.
Румынской армии уже передали управление процессом надзора за соблюдением и реализацией https://112.ua/mir/iz-za-koronavirusa-v-rumynii-obyavili-chrezvychaynoe-polozhenie-529147.html чрезвычайного положения и карантина, что поставило их над полицией и жандармерией (впервые за о-о-о-очень долгое время).
25 марта войска были официально развернуты на улицах Бухареста.
Теперь дошло до системы здравоохранения.
Власти передали под контроль армии уже четыре крупных уездных госпиталя в ******, Деве, Фокшанах и Пятр-Нямце.
Кроме того, войска отправили "восстанавливать правопорядок" и в город Цэндэрэй, где компактно проживают ромы, которые, как верят местные, завезли из Европы коронавирус.
Вся система здравоохранения Румынии фактически контролируется военными. Госсекретарь Минздрава, который осуществляет оперативное ежедневное управление системой в условиях кризиса, подменяя собой министра, - бригадный генерал Ионелу Опря....
показати весь коментар
02.05.2020 11:11 Відповісти
Ось вам і незалежність і самостійність місцевого самоврядування,як відповідати за щось то завжди переводять стрєлкі на місцевих керманичив,а як давати вказівки..
показати весь коментар
02.05.2020 11:08 Відповісти
Бессмысленный спор по поводу юридических вещей, в которых ни уха ни рыла....
показати весь коментар
02.05.2020 11:14 Відповісти
Думаю зря Трофим Бондарю угрожает, он шо, бессмертный?

10:07, 5.10.2018


Одиозный мэр Черкасс Анатолий Бондаренко замешан ни в одном коррупционном скандале. В четверг, 4 октября, чиновник получил подозрение от Генеральной прокуратуры Украины.
Причина - за время работы городским главой областного центра, он специально создавал проблемы для деятельности местной власти. Учитывая прямые обвинения в махинациях - кресло под ним не на шутку "зашаталось".
Прежде чем рассмотреть работу главы Черкасс, стоит уделить внимание его прошлому. Ранее OBOZREVATEL уже рассказывал, как сколотил свое состояние политик. Дело в том, что в период выборов Анатолий Бондаренко возглавлял партийный штаб "Батьківщини".
Тяжкие грехи Бондаренко: чем оскандалился мэр Черкасс
Мер Черкас Бондаренко опублікував загрози від першого заступника голови ОП Трофімова: "Завтра можете опинитися під картатою ковдрою, якщо свої таланти не заспокоїте" - Цензор.НЕТ 6961
Тяжкие грехи Бондаренко: чем оскандалился мэр Черкасс
Одиозный мэр Черкасс Анатолий Бондаренко замешан ни в одном коррупционном скандале. В четверг, 4 октября, чиновник получил подозрение от Генеральной прокуратуры Украины.
Причина - за время работы городским главой областного центра, он специально создавал проблемы для деятельности местной власти. Учитывая прямые обвинения в махинациях - кресло под ним не на шутку "зашаталось".
Именно поэтому OBOZREVATEL решил вспомнить, чем запомнился пока еще действующий мэр Анатолий Бондаренко.

Прежде чем рассмотреть работу главы Черкасс, стоит уделить внимание его прошлому. Ранее OBOZREVATEL уже рассказывал, как сколотил свое состояние политик. Дело в том, что в период выборов Анатолий Бондаренко возглавлял партийный штаб "Батьківщини".

Правда, в это время казна партии существенно уменьшилась. Как https://www.obozrevatel.com/crime/anatolij-bondarenko-razvorovyival-partijnyie-sredstva-deputat-ot-batkivschini.htm заявила депутат черкасского городского совета 5 и 6 созывов Екатерина Осипенко, именно в это время Бондаренко разворовал партийные деньги, присланные из Киева на развитие региона.

Чудом уйдя от партийного скандала, Бондаренко попросту переписал все имущество и бизнес на супругу Валерию. Исходя из https://declarations.com.ua/declaration/nacp_226250df-cb66-4b10-b6fe-419c55bce5ab декларации мэра за 2017 год, в собственности его семьи находятся: два больших дома, площадью 105 и 179 кв.м; два нежилых помещения 85 и 105 кв.м, земельные участки и квартира на 111 кв.м.
Более того, в графе "объектов незавершенного строительства" Бондаренко указал внушительный особняк, площадью 534 кв.м.

При этом передвигается по городу политик на элитном автомобиле Lexus RX 570 с номерным знаком СА0001МР, стоимость которого доходит до 3,5 млн гривен. В декларации мэра же указано еще 6 автомобилей разной стоимости.
Кроме того, по информации местных депутатов, у нынешнего городского головы есть плиточный завод. Продукция этого предприятия, "случайно" побеждает в большинстве городских тендеров...
показати весь коментар
02.05.2020 11:23 Відповісти
Вот порохолюбам нужно за таких .как Бондаренко , Семенихин топить . а за Пепу даже не упоминать .
показати весь коментар
02.05.2020 11:36 Відповісти
Просто дивно,наскільки ДЕБІЛЬНА влада.Вона навіть елементарно не розуміє ази соціальноі психологіі.У цей напружений,важкий для суспілбства час,коли люди і підприємці на карантині,засоби для існування спливають вони намагаються розважити суспільство виступами і походами до літаків Зедента.Встановлюють непрораховані по обсягам і часу карантинні заходи тупо копіюючи інші краіни,котри в рази богатші.Суспільство голодне,роздратоване і дуже нервово реагує на діі влади.Вона ж,замість діалогу,йде на конфронтацію з заробітчанами (відміні чартерного рейсу у В.Б.),місцевою владою (Черкаси).Причому конфлікти ці хамські,з погрозами (де тут Закон ?).Це збурює і так напружені настроі суспільства.Супермаркетам можна,а дрібним крамницям ні.Можновладці ходять у кафе,а інші сидять фактично під домашнім арештом.Владу поважають,коли вона розумна і справедлива,а коли не так, то навіть іі правильні діі (учому усі сильно сумніваються )сприймаються у штики.Навіть якщо мер Черкас і виконком не праві у даній ситуаціі суспільство на іх стороні.Ось так Молоді - старі ПРОФФЕСИОНАЛИ !
показати весь коментар
02.05.2020 11:45 Відповісти
Давай сначала с Бубочкой разберемся за которого ты *мазу тянеш*,с его миллионами долларов ,с недвижимостью в Крыму и за границей,с деньгами Бени на его счетах,со встречами коммерческих рейсов *Эпицентра*.Да с концом эпохи зубожиння ,в конце концов.
показати весь коментар
02.05.2020 11:58 Відповісти
Это ответ на коммент на 11.23,извините.
показати весь коментар
02.05.2020 12:00 Відповісти
Фейковая новость . У Трофимова нет Аватарки .https://t.me/zaprada/74
показати весь коментар
02.05.2020 11:56 Відповісти
Аватарку сменить (убрать) сколько секунд?
показати весь коментар
02.05.2020 20:27 Відповісти
этому норм под одеяломМер Черкас Бондаренко опублікував загрози від першого заступника голови ОП Трофімова: "Завтра можете опинитися під картатою ковдрою, якщо свої таланти не заспокоїте" - Цензор.НЕТ 6367
показати весь коментар
02.05.2020 12:07 Відповісти
А чого це,держслужбовець використовує іноземну мову при спілкуванні?Законів не знає зебелятко?
показати весь коментар
02.05.2020 12:31 Відповісти
у зеленых маразматиков что ни день, так свежий зашквар. Я о том, что они собираются брать налог 18% за каждое перечисление на карту любого банка.
показати весь коментар
02.05.2020 12:53 Відповісти
Так может и закон о земле подписан во время карантина тоже пранкером ?
показати весь коментар
02.05.2020 13:08 Відповісти
Мне кажется "95 квартал" превратился в квартал Красных фонарей!!!((((
показати весь коментар
02.05.2020 13:49 Відповісти
В 2019!
показати весь коментар
02.05.2020 13:49 Відповісти
Черкассы во главе с этим мером в 2019 голосовали за Зеленского!
Жрите свою блевоту придурки!
показати весь коментар
02.05.2020 13:54 Відповісти
а НЕ ЗА ЗЕЛЕНСКОГО в 2019 году были только Львов и Домбасс
все остальные регионы проголосовали за дурилку картонную
показати весь коментар
02.05.2020 14:16 Відповісти
Черкассы тогда голосовали против барыги и изменника Порошенко. Ну а то, что путем махинаций Порошенко подобрал себе такого во второй тур выборов, то отдельная статья для расследования.
показати весь коментар
02.05.2020 15:03 Відповісти
реально во втором туре должен быть зелебоб и баба юля! и тут не факт, кто бы победил )))
показати весь коментар
02.05.2020 20:58 Відповісти
ОФИС ПРИ...ДЕНТА
Мер Черкас Бондаренко опублікував загрози від першого заступника голови ОП Трофімова: "Завтра можете опинитися під картатою ковдрою, якщо свої таланти не заспокоїте" - Цензор.НЕТ 6749
показати весь коментар
02.05.2020 14:19 Відповісти
Тепер Або-Або, або -цю всю зелено-чоколядо-ригівську шваль-на фонарі за шию, або-цій країні п-ц і тут це вже 100%.
показати весь коментар
02.05.2020 14:30 Відповісти
недолугий кацап Трофiмов з зебiльної шобли таки погрожує. це факт.

це кацапське опудало думає, що воно безсмертне, чи на нього не знайдеться цугундеру та ковдри в клiтинку?
показати весь коментар
02.05.2020 14:35 Відповісти
Цензор, для чого Ви показуєте стару зовсiм свiтлину цього кацапського лайна покидька трофiмова з Зе-шобли?
i воно, i шмаркля, та й вся ******* вже давно повiджиралися на народних(бюджетних) грошах та за рiк перетворилися на поросних свиней...
воно вже давно собi нажерло i пику и бурдюк...i зовсiм не так зараз виглядає.
використовуйте актуальну iнформацiю, прошу.

Мер Черкас Бондаренко опублікував загрози від першого заступника голови ОП Трофімова: "Завтра можете опинитися під картатою ковдрою, якщо свої таланти не заспокоїте" - Цензор.НЕТ 179
показати весь коментар
02.05.2020 14:48 Відповісти
А теперь говорят,что это пранк
показати весь коментар
02.05.2020 15:45 Відповісти
Быдлота " квартальная".
показати весь коментар
02.05.2020 16:03 Відповісти
По большому счёту, Зеленский сегодня получил в лице мэра черкасс, то что и заработал!! Потому, что политика двойных стандартов и работа Велюра привели к тому, что люди перестали уважать Зеленского -пустослова!! ОН с экранов ТВ Говорит одно, а его псы делают что хотят!!
показати весь коментар
02.05.2020 16:13 Відповісти
ОН еще раньше получил от олигархов на предложение дать ему 120 ярдов в его фонд!
А сейчас меры ответили Прокуратуре, шо если есть на них дела, то не трясите ими десять лет, вымогая с меров деньги в свой карман, а сажайте. И если будут меров сажать, то у тех тоже полно доказательств о коррупции высшей системы, которая их эти десятилетия и успешно доила, пугая делами.
А сейчас они послали систему на юх, еще дальше Одессы. Власть сдохла как класс с приходом этим молодых дебилов. Старые меры крали, но оставляли в бюджете минимум, чтобы быдло на сдохло и ревело ы стойлах - молодые же крадут все, не оставляя ничего! У них с детсва перед глазами часы, запонки и автомобили арабских шейхов - это их мораль! И вопрос встает ребром - или мы, или они!
показати весь коментар
02.05.2020 17:49 Відповісти
Беги трофим беги ,ты всё сказал пора у-бывать. Главное то в профессии рукожопых вовремя смыться, как гамно в унитазе.
показати весь коментар
02.05.2020 19:08 Відповісти
все это ваЗЕлиновское Дерьмо во главе с беней будет смотреть в даль на веревках и очень скоро.....
показати весь коментар
03.05.2020 11:21 Відповісти
Сторінка 5 з 5
 
 