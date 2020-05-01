Мер Черкас Бондаренко опублікував загрози від першого заступника голови ОП Трофімова: "Завтра можете опинитися під картатою ковдрою, якщо свої таланти не заспокоїте"

Мер Черкас Анатолій Бондаренко опублікував погрози, отримані від першого заступника глави Офісу президента Сергія Трофімова.

Коротку переписку Бондаренко оприлюднив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Наступного разу будуть не привіти, а дії. Я вас востаннє попереджаю і раджу заспокоїти свої таланти", - написав йому абонент, підписаний як "Сергій Трофімов".

"Це не погрози, а останнє попередження. Ми ніколи не погрожуємо, ми діємо. Завтра можете опинитися під картатою ковдрою, якщо свої таланти не заспокоїте. Достатньо зрозуміло?" - додав він.

"Моя відповідь: ви забули, в якій країні живете", - прокоментував отримані погрози Бондаренко.

Як повідомлялося, влада Черкас у зв'язку з численними зверненнями бізнесменів з 1 травня пом'якшує карантин для частини підприємців міста. У місті дозволять працювати непродовольчим магазинам, ремонтним майстерням, перукарням, ринкам і літнім майданчикам ресторанів.

Рішення місцевої влади Бондаренко пояснив відновленням соціальної справедливості шляхом розвантаження великих магазинів.

Міністр охорони здоров'я Степанов заявив, що рішення міськради Черкас може призвести до катастрофи.

Міністр внутрішніх справ Аваков закликав Бондаренка "припинити ризикувати життям і здоров'ям людей заради політичних ігор" і пообіцяв, що реакція буде жорсткою.

Нацполіція відкрила кримінальне провадження через ослаблення карантину в Черкасах. Членам виконкому міськради вручили повістки до слідчого.

Мер Анатолій Бондаренко записав відеозвернення, в якому заявив, що не боїться поліції.

Президент Володимир Зеленський у зверненні до українців передав меру Черкас "полум'яний привіт" від себе особисто, МВС і СБУ, і попередив його про "відповідні юридичні наслідки".