Мер Черкас Бондаренко опублікував загрози від першого заступника голови ОП Трофімова: "Завтра можете опинитися під картатою ковдрою, якщо свої таланти не заспокоїте"
Мер Черкас Анатолій Бондаренко опублікував погрози, отримані від першого заступника глави Офісу президента Сергія Трофімова.
Коротку переписку Бондаренко оприлюднив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Наступного разу будуть не привіти, а дії. Я вас востаннє попереджаю і раджу заспокоїти свої таланти", - написав йому абонент, підписаний як "Сергій Трофімов".
"Це не погрози, а останнє попередження. Ми ніколи не погрожуємо, ми діємо. Завтра можете опинитися під картатою ковдрою, якщо свої таланти не заспокоїте. Достатньо зрозуміло?" - додав він.
"Моя відповідь: ви забули, в якій країні живете", - прокоментував отримані погрози Бондаренко.
Читайте також: Мер Черкас Бондаренко опублікував повістку в поліцію: "Влада нова, методи старі". ДОКУМЕНТ
Як повідомлялося, влада Черкас у зв'язку з численними зверненнями бізнесменів з 1 травня пом'якшує карантин для частини підприємців міста. У місті дозволять працювати непродовольчим магазинам, ремонтним майстерням, перукарням, ринкам і літнім майданчикам ресторанів.
Рішення місцевої влади Бондаренко пояснив відновленням соціальної справедливості шляхом розвантаження великих магазинів.
Міністр охорони здоров'я Степанов заявив, що рішення міськради Черкас може призвести до катастрофи.
Міністр внутрішніх справ Аваков закликав Бондаренка "припинити ризикувати життям і здоров'ям людей заради політичних ігор" і пообіцяв, що реакція буде жорсткою.
Нацполіція відкрила кримінальне провадження через ослаблення карантину в Черкасах. Членам виконкому міськради вручили повістки до слідчого.
Мер Анатолій Бондаренко записав відеозвернення, в якому заявив, що не боїться поліції.
Президент Володимир Зеленський у зверненні до українців передав меру Черкас "полум'яний привіт" від себе особисто, МВС і СБУ, і попередив його про "відповідні юридичні наслідки".
Только тупорылый народец может сначала дать 73% голосов за клоуна, а потом выбрать ему монобольшинство в парламент, чем фактически самостоятельно наделить его диктаторскими полномочиями. Ну а потом удивляться, почему власть ведет себя как гопники и строит диктатуру.
Попэску, прокомментируй разгул демократии
В Румынии на фоне ожесточенной https://112.ua/covid19 борьбы с коронавирусом резко усилились военные. Пожалуй, впервые с революции 1989 года.
Румынской армии уже передали управление процессом надзора за соблюдением и реализацией https://112.ua/mir/iz-za-koronavirusa-v-rumynii-obyavili-chrezvychaynoe-polozhenie-529147.html чрезвычайного положения и карантина, что поставило их над полицией и жандармерией (впервые за о-о-о-очень долгое время).
25 марта войска были официально развернуты на улицах Бухареста.
Теперь дошло до системы здравоохранения.
Власти передали под контроль армии уже четыре крупных уездных госпиталя в ******, Деве, Фокшанах и Пятр-Нямце.
Кроме того, войска отправили "восстанавливать правопорядок" и в город Цэндэрэй, где компактно проживают ромы, которые, как верят местные, завезли из Европы коронавирус.
Вся система здравоохранения Румынии фактически контролируется военными. Госсекретарь Минздрава, который осуществляет оперативное ежедневное управление системой в условиях кризиса, подменяя собой министра, - бригадный генерал Ионелу Опря....
Одиозный мэр Черкасс Анатолий Бондаренко замешан ни в одном коррупционном скандале. В четверг, 4 октября, чиновник получил подозрение от Генеральной прокуратуры Украины.
Причина - за время работы городским главой областного центра, он специально создавал проблемы для деятельности местной власти. Учитывая прямые обвинения в махинациях - кресло под ним не на шутку "зашаталось".
Прежде чем рассмотреть работу главы Черкасс, стоит уделить внимание его прошлому. Ранее OBOZREVATEL уже рассказывал, как сколотил свое состояние политик. Дело в том, что в период выборов Анатолий Бондаренко возглавлял партийный штаб "Батьківщини".
Именно поэтому OBOZREVATEL решил вспомнить, чем запомнился пока еще действующий мэр Анатолий Бондаренко.
Правда, в это время казна партии существенно уменьшилась. Как https://www.obozrevatel.com/crime/anatolij-bondarenko-razvorovyival-partijnyie-sredstva-deputat-ot-batkivschini.htm заявила депутат черкасского городского совета 5 и 6 созывов Екатерина Осипенко, именно в это время Бондаренко разворовал партийные деньги, присланные из Киева на развитие региона.
Чудом уйдя от партийного скандала, Бондаренко попросту переписал все имущество и бизнес на супругу Валерию. Исходя из https://declarations.com.ua/declaration/nacp_226250df-cb66-4b10-b6fe-419c55bce5ab декларации мэра за 2017 год, в собственности его семьи находятся: два больших дома, площадью 105 и 179 кв.м; два нежилых помещения 85 и 105 кв.м, земельные участки и квартира на 111 кв.м.
Более того, в графе "объектов незавершенного строительства" Бондаренко указал внушительный особняк, площадью 534 кв.м.
При этом передвигается по городу политик на элитном автомобиле Lexus RX 570 с номерным знаком СА0001МР, стоимость которого доходит до 3,5 млн гривен. В декларации мэра же указано еще 6 автомобилей разной стоимости.
Кроме того, по информации местных депутатов, у нынешнего городского головы есть плиточный завод. Продукция этого предприятия, "случайно" побеждает в большинстве городских тендеров...
Жрите свою блевоту придурки!
все остальные регионы проголосовали за дурилку картонную
це кацапське опудало думає, що воно безсмертне, чи на нього не знайдеться цугундеру та ковдри в клiтинку?
i воно, i шмаркля, та й вся ******* вже давно повiджиралися на народних(бюджетних) грошах та за рiк перетворилися на поросних свиней...
воно вже давно собi нажерло i пику и бурдюк...i зовсiм не так зараз виглядає.
використовуйте актуальну iнформацiю, прошу.
А сейчас меры ответили Прокуратуре, шо если есть на них дела, то не трясите ими десять лет, вымогая с меров деньги в свой карман, а сажайте. И если будут меров сажать, то у тех тоже полно доказательств о коррупции высшей системы, которая их эти десятилетия и успешно доила, пугая делами.
А сейчас они послали систему на юх, еще дальше Одессы. Власть сдохла как класс с приходом этим молодых дебилов. Старые меры крали, но оставляли в бюджете минимум, чтобы быдло на сдохло и ревело ы стойлах - молодые же крадут все, не оставляя ничего! У них с детсва перед глазами часы, запонки и автомобили арабских шейхов - это их мораль! И вопрос встает ребром - или мы, или они!