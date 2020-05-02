УКР
У Чорнобильській зоні та Житомирській області тривають заходи з ліквідації вогнища пожеж, - ДСНС

Рятувальники локалізували пожежі в лісових масивах зони відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення та в Житомирській області, триває гасіння осередків займання.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр Держслужби з НС.

Станом на 7:00 2 травня підрозділи ДСНС надають допомогу ДАЗО в гасінні окремих осередків тління торфовищ в осередках пройдених вогнем. Для облаштування протипожежних розривів важкої інженерної технікою створено 1059 км мінералізованих смуг. До гасіння залучено 203 осіб та 64 одиниці техніки, з них від ДСНС 145 рятівників та 34 одиниці техніки.

Усі осередки пожеж в Олевському, Лугинському та Овруцькому районах локалізовані.

Всього до гасіння пожеж на території Житомирської області залучено 405 осіб та 75 одиниць техніки, з них від ДСНС 69 пожежників та 22 одиниці техніки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Усі пожежі в Чорнобильській зоні та Житомирській області локалізовано: триває гасіння осередків тління, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Вже дощі йдуть, але продовжуються пожежі?
02.05.2020 08:24 Відповісти
Вже третій тиждень та все "ликвидируют". Більше звіздежа, чим дії.
02.05.2020 08:41 Відповісти
и еще долго будут
02.05.2020 08:25 Відповісти
Так Зебил с Собаковым уже 10 раз победили его. Неужели соврали?
02.05.2020 09:39 Відповісти
Хтось бреше. Бо вже 50 раз сказали, що пожари ліквідовано!!! То коли брехали?
02.05.2020 10:31 Відповісти
Так авакав уже ш ранее как минимум трижды уже все везде потушил «за пару дней»...
02.05.2020 11:03 Відповісти
пожарные уже на водку и шашлыки смотреть не могут. им бы туда еще девочек - гореть будет годами
02.05.2020 12:27 Відповісти
https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u184/zvernennya_centru_monitoringu_pozhezh_shchodo_situacii_z_pozhezhami_28.pdf Звернення Регіонального Східноєвропейського центру моніторингу пожеж (REEFMC) щодо надзвичайної ситуації з лісовими пожежами в Україні та рекомендації.....

21-04-2020 р., м. Київ
"Дане звернення зумовлено формуванням в Україні у 2020 році якісно нового типу надзвичайної пожежної небезпеки, що призвело до найбільших в історії України площ пожеж у зоні відчуження та довкола (більше 30000 га), радіаційного забруднення значних територій за межами зони відчуження, знищення вогнем окремих житлових будинків та цілих населених пунктів, мобілізації надзвичайної кількості міжвідомчих протипожежних сил та засобів та витрати надзвичайних коштів на операції з гасіння пожеж".

..."Проте, на сьогоднішній день, кожну пожежу реєструють супутники, а численні продукти з картами пожеж є безкоштовними і доступними для всіх користувачів (https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/map/#z:10;c:30.2,51.2;d:2020-05-02..2020-05-02;l:street,firms_noaa20-viirs,firms_viirs,firms_modis_a,firms_modis_t FIRMS , WorldView, OroraTech, GOFC-GOLD, EFFIS та інші)."
