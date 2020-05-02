У Чорнобильській зоні та Житомирській області тривають заходи з ліквідації вогнища пожеж, - ДСНС
Рятувальники локалізували пожежі в лісових масивах зони відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення та в Житомирській області, триває гасіння осередків займання.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр Держслужби з НС.
Станом на 7:00 2 травня підрозділи ДСНС надають допомогу ДАЗО в гасінні окремих осередків тління торфовищ в осередках пройдених вогнем. Для облаштування протипожежних розривів важкої інженерної технікою створено 1059 км мінералізованих смуг. До гасіння залучено 203 осіб та 64 одиниці техніки, з них від ДСНС 145 рятівників та 34 одиниці техніки.
Усі осередки пожеж в Олевському, Лугинському та Овруцькому районах локалізовані.
Всього до гасіння пожеж на території Житомирської області залучено 405 осіб та 75 одиниць техніки, з них від ДСНС 69 пожежників та 22 одиниці техніки.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
21-04-2020 р., м. Київ
"Дане звернення зумовлено формуванням в Україні у 2020 році якісно нового типу надзвичайної пожежної небезпеки, що призвело до найбільших в історії України площ пожеж у зоні відчуження та довкола (більше 30000 га), радіаційного забруднення значних територій за межами зони відчуження, знищення вогнем окремих житлових будинків та цілих населених пунктів, мобілізації надзвичайної кількості міжвідомчих протипожежних сил та засобів та витрати надзвичайних коштів на операції з гасіння пожеж".
..."Проте, на сьогоднішній день, кожну пожежу реєструють супутники, а численні продукти з картами пожеж є безкоштовними і доступними для всіх користувачів (https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/map/#z:10;c:30.2,51.2;d:2020-05-02..2020-05-02;l:street,firms_noaa20-viirs,firms_viirs,firms_modis_a,firms_modis_t FIRMS , WorldView, OroraTech, GOFC-GOLD, EFFIS та інші)."