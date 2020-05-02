У Чорнобильській зоні та Житомирській області тривають заходи з ліквідації вогнища пожеж, - ДСНС

Рятувальники локалізували пожежі в лісових масивах зони відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення та в Житомирській області, триває гасіння осередків займання.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр Держслужби з НС.

Станом на 7:00 2 травня підрозділи ДСНС надають допомогу ДАЗО в гасінні окремих осередків тління торфовищ в осередках пройдених вогнем. Для облаштування протипожежних розривів важкої інженерної технікою створено 1059 км мінералізованих смуг. До гасіння залучено 203 осіб та 64 одиниці техніки, з них від ДСНС 145 рятівників та 34 одиниці техніки.

Усі осередки пожеж в Олевському, Лугинському та Овруцькому районах локалізовані.

Всього до гасіння пожеж на території Житомирської області залучено 405 осіб та 75 одиниць техніки, з них від ДСНС 69 пожежників та 22 одиниці техніки.

