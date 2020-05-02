Новим послом США в Україні стане генерал-лейтенант Кейт Дейтон, глава місії військових радників в Україні

Президент США Дональд Трамп вніс кандидатуру генерал-лейтенанта у відставці Кейта Дейтона на посаду посла в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Білого Дому.

"Кейт Дейтон з Вашингтона буде надзвичайним і повноважним послом Сполучених Штатів Америки в Україні", - сказано в повідомленні.

Дейтон зараз є директором Центру ім. Джорджа Маршалла в Німеччині. Він також одночасно є старшим радником з питань оборони США в Україні.

Раніше Кейт Дейтон служив військовим аташе в посольстві в Росії.

