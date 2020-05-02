Новим послом США в Україні стане генерал-лейтенант Кейт Дейтон, глава місії військових радників в Україні
Президент США Дональд Трамп вніс кандидатуру генерал-лейтенанта у відставці Кейта Дейтона на посаду посла в Україні.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Білого Дому.
"Кейт Дейтон з Вашингтона буде надзвичайним і повноважним послом Сполучених Штатів Америки в Україні", - сказано в повідомленні.
Дейтон зараз є директором Центру ім. Джорджа Маршалла в Німеччині. Він також одночасно є старшим радником з питань оборони США в Україні.
Раніше Кейт Дейтон служив військовим аташе в посольстві в Росії.
Топ коментарі
+50 Ksenia VB
показати весь коментар02.05.2020 08:49 Відповісти Посилання
+39 Юрій Ан
показати весь коментар02.05.2020 08:36 Відповісти Посилання
+30 Senator S #201477
показати весь коментар02.05.2020 08:37 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Зробила максимум всього, щоб обісрати Україну, і вмішуючи Україну у скандали в США.
Подивимось, що це таке за новий поціновувач русского язика і русской воткі.
А может будут искать куда дел бабло Петя и выяснять почему до сих пор он не сидит?
Следун
Уже выяснили - он их вывел в бюджет через офшоры.
И тебе легче от того, что бубочку не возьмут за инструмент за спиз@еные бабки?
Даже не надейся.
Ибо https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_5.html вот это дело таки будет завершено, и повесточки по нему уже выписаны:
Канцлерский суд (Court of Chancery) штата Делавер в рамках рассмотрения иска "Приват-Банка" (2019-0377) к Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову, Мордехаю Корфу, Хаиму Шошету, Уриэлю Лейбергу и других пока не установленных лиц, по обвинению в мошенничестве с целью завладения активами в США стоимостью в 674.533 миллионов долларов путем присвоения и легализации поступлений от корпоративных кредитов, выданных «ПриватБанком» в период, когда он был подконтролен его прежним собственникам...
И бубочка там есть...
Тобто це серйозна людина!
Будем молити Бога, щоб це справды було так.
За всякий мусор не держись...
Не надо криков Я тону!
От дна сильнее оттолкнись...
Навіть в Чехії тільки 59% за зьозьо.
Так що аргумент мімо каси.
Шукайти причину не в заробітчанах.
А штамп в паспорті , що ти чекаєш на карту пОбиту дає право на роботу і проживання до 3-х років , без заморочок 😁👍
подсрачники всяким местныым президентам типа зеленского
и его шмыгалям и дрыгалям,
думаю все будут за, если зеКОманда будет получать
прямые приказы публично, через прессу,
кроме того, нужен закон, который будет давать
право Послам нормальных государств
отправлять в отставку всяких зеленских и его
назначенцев и отменять законы принятые бандитами
из Веховной Рады
это конечно фантазии, никто бесплатно работать не
обязан, но можно национализировать землю
и послам по пару миллионов гектаров
в собственность презентовать,
так сказать наладить рынок земли
у бандитов голосующих за земельный дерибан по ночам
.....................
к чему ваши размышления о слюнях ?
вы русский ?
https://twitter.com/tZEinform tZE inform
Генерал-лейтенант, наград ... много, разведаналитик с огромным опытом.
Добро пожаловать, Кит !
это плюс!
после увольнения Мари Йованович прошёл целый год - неужели Трампу за это время не могли подыскать нового кандидата на пост посла в Украине?
значит - ждали
чего?
возможно, выясняли возможности режима Зеленского, его связи, реакцию кремля
а возможно, что искали в Украине новые рычаги продвижения американских интересов после политического банкротства Порошенко
если так, то послужной список Дейтона говорит сам за себя: война в Ираке, звание генерал-лейтенанта в отставке, дипломатическое образование, знание языка, опыт работы в штабах и разведке - там он свой человек
А мы только и видим, что американцы разрушают Украину. Начиная с ядерного оружия, ту-22 и ракет скад, заканчивая экономикой и производством.