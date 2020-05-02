Поранено чотирьох українських воїнів, найманці РФ 24 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі, - штаб ООС
За минулу добу найманці російсько-окупаційних військ 24 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі, поранені четверо українських військовослужбовців.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру штабу операції Об'єднаних сил на сторінці в фейсбуці.
"Минулої доби збройні формування Російської Федерації 24 рази порушили режим припинення вогню.Внаслідок ворожих обстрілів 1 травня троє українських воїнів зазнали поранення", - сказано в повідомленні
Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї.
"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник тричі обстрілював наші позиції неподалік Богданівки з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї.
Неподалік Водяного та двічі біля Тарамчука ворог застосовував гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.
Оборонців Кам’янки окупанти двічі обстріляли з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.
Захисників Старогнатівки окупанти чотири рази обстріляли із застосуванням гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а поблизу Гнутового та Лебединського вели вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.
Поблизу Невельського зафіксовано використання ворожого автоматичного станкового гранатомета", - йдеться у повідомленні.
"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські найманці тричі вели вогонь по позиціях Об’єднаних сил поблизу Кримського. Для обстрілів окупанти використали 28 мін 120-го калібру, підствольні гранатомети та стрілецьку зброю.
По околицях Південного та Миронівського ворог випустив 14 мін 120-го калібру, а по наших позиціях неподалік Новотошківського двічі вів вогонь з мінометів 82-го калібру – 11 мін.
По населеному пункту Хутір Вільний збройні формування Російської Федерації вели вогонь з 82 мм мінометів, а неподалік Травневого – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів".
.
У штабі також повідомили, що протягом поточної доби, 2 травня, було зафіксовано дев’ять порушень збройними формуваннями РФ режиму припинення вогню, більшість з яких у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". За поточну добу в результаті обстрілу один український воїн має поранення.
Неподалік Хутора Вільного ворог тричі застосовував міномети. Загалом окупанти випустили по наших позиціях 8 мін 120 мм та 51 міна 82-го калібру.
Околиці Кримського ворог обстрілював зі 120 мм міномету, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. По Оріховому противник двічі вів вогонь з мінометів 120 мм та 82 мм, а також з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.
Наші позиції неподалік Південного загарбники обстрілювали з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупанти двічі вели вогонь по позиціях Об’єднаних сил біля Авдіївки, застосовувавши міномети 120 мм та 82 мм, гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
И пока отцы наемников безвылазно откапывают для сынков танки, матери пишут письма в спортлото. Спляшите еще Камаринскую в лаптях и кокошниках, может оно и ответит...
... в стиле денег нет но вы там держитесь...
Клетчатое одеяло предложить?
Обратится к "нашим гражданам" с двумя вариантами:
- есть билеты на 95й квартал и на Кобзона, кассы разные, в очередь сукины дети, в очередь!
Но зеля - сцыкливое проросийское чмо
Хлопакам швидкого одужання !
Хай береже вам Бог, синки!!!!
При цьому, заборона не розповсюджується на представників нацменшин, які проживають в країні.
Міністр юстиції Музаффар Ашуріон повідомив, що відтепер заборонено використовувати закінчення "-ов / -ова", "-вич / -овна" тощо. Натомість парламентарі пропонують таджицькі закінчення "пурдухт", "і", "зода", "він", "ен", "ьон", "ньор", "фар". Спеціально під ці правила громадянам не доведеться змінювати прізвища, він діє тільки для тих, хто має засвідчувати особу вперше або сам вирішить поміняти прізвище.
На думку влади, зміни в закон підвищать самосвідомість громадян і захистять національну ідентичність. Більше читайте тут: https://tsn.ua/svit/u-tadzhikistani-zaboronili-rusifikovani-prizvischa-yih-zaminili-na-tadzhicki-1539108.html