УКР
Поранено чотирьох українських воїнів, найманці РФ 24 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі, - штаб ООС

За минулу добу найманці російсько-окупаційних військ 24 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі, поранені четверо українських військовослужбовців.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру штабу операції Об'єднаних сил на сторінці в фейсбуці.

"Минулої доби збройні формування Російської Федерації 24 рази порушили режим припинення вогню.Внаслідок ворожих обстрілів 1 травня троє українських воїнів зазнали поранення", - сказано в повідомленні

Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї. 

"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник тричі обстрілював наші позиції неподалік Богданівки з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї.
Неподалік Водяного та двічі біля Тарамчука ворог застосовував гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.
Оборонців Кам’янки окупанти двічі обстріляли з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.
Захисників Старогнатівки окупанти чотири рази обстріляли із застосуванням гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а поблизу Гнутового та Лебединського вели вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.
Поблизу Невельського зафіксовано використання ворожого автоматичного станкового гранатомета", - йдеться у повідомленні.

У зоні ООС двоє поранених, від початку доби 13 обстрілів, - штаб

"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські найманці тричі вели вогонь по позиціях Об’єднаних сил поблизу Кримського. Для обстрілів окупанти використали 28 мін 120-го калібру, підствольні гранатомети та стрілецьку зброю.
По околицях Південного та Миронівського ворог випустив 14 мін 120-го калібру, а по наших позиціях неподалік Новотошківського двічі вів вогонь з мінометів 82-го калібру – 11 мін.
По населеному пункту Хутір Вільний збройні формування Російської Федерації вели вогонь з 82 мм мінометів, а неподалік Травневого – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів".
.
У штабі також повідомили, що протягом поточної доби, 2 травня, було зафіксовано дев’ять порушень збройними формуваннями РФ режиму припинення вогню, більшість з яких у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". За поточну добу в результаті обстрілу один український воїн має поранення.

Неподалік Хутора Вільного ворог тричі застосовував міномети. Загалом окупанти випустили по наших позиціях 8 мін 120 мм та 51 міна 82-го калібру.
Околиці Кримського ворог обстрілював зі 120 мм міномету, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. По Оріховому противник двічі вів вогонь з мінометів 120 мм та 82 мм, а також з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.
Наші позиції неподалік Південного загарбники обстрілювали з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупанти двічі вели вогонь по позиціях Об’єднаних сил біля Авдіївки, застосовувавши міномети 120 мм та 82 мм, гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

+29
Швидкого одужання нашим хлопцям. Здоро'я та сил.
02.05.2020 08:47 Відповісти
+23
При Порошенку була гордість за Україну....
02.05.2020 08:53 Відповісти
+21
Зеля говорит " постреливают " .
02.05.2020 08:45 Відповісти
обе стороны стреляют симметрично.
02.05.2020 09:00 Відповісти
отож і фуйово!
02.05.2020 13:22 Відповісти
В Зорянке пришедший узкий мир закрывает шахту. Единственное еще работающее в городе предприятие.
И пока отцы наемников безвылазно откапывают для сынков танки, матери пишут письма в спортлото. Спляшите еще Камаринскую в лаптях и кокошниках, может оно и ответит...
... в стиле денег нет но вы там держитесь...
Ранены четверо украинских воинов, наемники РФ 24 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, - штаб ООС
02.05.2020 09:02 Відповісти
Странные эти шахтеры. Сами просили "***** ввиди" а сейчас недовольны.
02.05.2020 10:09 Відповісти
Бачили очі що купували ,то їжте поки не повилазять.
02.05.2020 11:08 Відповісти
Зеля не хочет сепарам привет передать?
Клетчатое одеяло предложить?
Обратится к "нашим гражданам" с двумя вариантами:
- есть билеты на 95й квартал и на Кобзона, кассы разные, в очередь сукины дети, в очередь!

Но зеля - сцыкливое проросийское чмо
02.05.2020 09:04 Відповісти
Вчера на Текстильщике возле ледового катка одна макака взорвала бабуина гранатой. Одно уже тело, другое еще нет. Подробней нет смысла, адм. такое трет.
02.05.2020 09:08 Відповісти
Воно не винне, у нього комуняцькі гени
02.05.2020 09:25 Відповісти
Петро ще при підписанні мінського договорняка здав Україну
02.05.2020 09:41 Відповісти
Найпотужніша мантра дибілів!
02.05.2020 10:00 Відповісти
В той час як ти штурмував двері військомату.
02.05.2020 10:15 Відповісти
Вони якісь барани !Та немає ***** жодного Режиму прекращчения огня* і не було !навіщо це словоблуддя тупе ?Обдроченцi лугандона коли хочуть тоді і поливають наші позиції і срати вони хотіли на це словоблуддя
Хлопакам швидкого одужання !
02.05.2020 10:15 Відповісти
Цікаво отримать від "Телепузіка" відповідь на питання: "Це вже остаточне "перестатьстріляння", чи одне з її "фаз"?"
02.05.2020 10:22 Відповісти
Велика подяка і шана нашим хлопцям в ООС, воякам і командирам, які щодня захищають наше життя. Вони просто роблять свою работу не зважаючи на владу в України, що бавиться в пісочниці, нашого віртуального іншопланетного преза, дебілкувату антинародну і відверто ворожу вр, оп, суди, правоохоронні органи(((
Хай береже вам Бог, синки!!!!
02.05.2020 10:35 Відповісти
У Таджикістані заборонили використовувати русифіковані призвіща та по батькові під час державної реєстрації актів цивільного стану. Відповідне рішення ухвалила Нижня палата парламенту Таджикистану, передає "Радіо Озоді".
При цьому, заборона не розповсюджується на представників нацменшин, які проживають в країні.
Міністр юстиції Музаффар Ашуріон повідомив, що відтепер заборонено використовувати закінчення "-ов / -ова", "-вич / -овна" тощо. Натомість парламентарі пропонують таджицькі закінчення "пурдухт", "і", "зода", "він", "ен", "ьон", "ньор", "фар". Спеціально під ці правила громадянам не доведеться змінювати прізвища, він діє тільки для тих, хто має засвідчувати особу вперше або сам вирішить поміняти прізвище.
На думку влади, зміни в закон підвищать самосвідомість громадян і захистять національну ідентичність. Більше читайте тут: https://tsn.ua/svit/u-tadzhikistani-zaboronili-rusifikovani-prizvischa-yih-zaminili-na-tadzhicki-1539108.html
02.05.2020 10:42 Відповісти
Отак ЗЕвлада хоче закінчити війну ? Запеклі (ярие) українофоби та москвофіли вони роблять як наказав х№йло = дозволяють росіянам та їхнім найманцям безкарно калічити і вбивати наших захисників доти, доки не залишиться Українського війська. А потім скажуть "Лучше сдаться русским, у нас нету армии"

Поранено чотирьох українських воїнів, найманці РФ 24 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі, - штаб ООС
02.05.2020 10:51 Відповісти
Держава яка не може знищити своїх ворогів,не має право на існування.
02.05.2020 11:13 Відповісти
Ізраіль?
02.05.2020 11:24 Відповісти
В Ізраїлі з цим все добре.Ядерна зброя,межконтенентальні ракети,космічні супутники,тисячі бойових літаків,тей що.
02.05.2020 20:26 Відповісти
Писали что сепары водяру в окопах хлещут. А сейчас наверное херачат пустыми бутылками.
02.05.2020 12:50 Відповісти
