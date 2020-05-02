Поранено чотирьох українських воїнів, найманці РФ 24 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі, - штаб ООС

За минулу добу найманці російсько-окупаційних військ 24 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі, поранені четверо українських військовослужбовців.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру штабу операції Об'єднаних сил на сторінці в фейсбуці.

"Минулої доби збройні формування Російської Федерації 24 рази порушили режим припинення вогню.Внаслідок ворожих обстрілів 1 травня троє українських воїнів зазнали поранення", - сказано в повідомленні

Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї.



"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник тричі обстрілював наші позиції неподалік Богданівки з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї.

Неподалік Водяного та двічі біля Тарамчука ворог застосовував гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Оборонців Кам’янки окупанти двічі обстріляли з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Захисників Старогнатівки окупанти чотири рази обстріляли із застосуванням гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а поблизу Гнутового та Лебединського вели вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Поблизу Невельського зафіксовано використання ворожого автоматичного станкового гранатомета", - йдеться у повідомленні.

"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські найманці тричі вели вогонь по позиціях Об’єднаних сил поблизу Кримського. Для обстрілів окупанти використали 28 мін 120-го калібру, підствольні гранатомети та стрілецьку зброю.

По околицях Південного та Миронівського ворог випустив 14 мін 120-го калібру, а по наших позиціях неподалік Новотошківського двічі вів вогонь з мінометів 82-го калібру – 11 мін.

По населеному пункту Хутір Вільний збройні формування Російської Федерації вели вогонь з 82 мм мінометів, а неподалік Травневого – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів".

У штабі також повідомили, що протягом поточної доби, 2 травня, було зафіксовано дев’ять порушень збройними формуваннями РФ режиму припинення вогню, більшість з яких у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". За поточну добу в результаті обстрілу один український воїн має поранення.

Неподалік Хутора Вільного ворог тричі застосовував міномети. Загалом окупанти випустили по наших позиціях 8 мін 120 мм та 51 міна 82-го калібру.

Околиці Кримського ворог обстрілював зі 120 мм міномету, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. По Оріховому противник двічі вів вогонь з мінометів 120 мм та 82 мм, а також з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Наші позиції неподалік Південного загарбники обстрілювали з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупанти двічі вели вогонь по позиціях Об’єднаних сил біля Авдіївки, застосовувавши міномети 120 мм та 82 мм, гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.



