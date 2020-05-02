УКР
Кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 238 тис. осіб, хворих - понад 3 млн 344 тис.

Кількість померлих від пов'язаних із коронавірусом захворювань у світі на 08:00 за київським часом суботи досягла 238 тис. 775 осіб, збільшившись за добу на 5 тис. 377.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє американський університет Джонса Хопкінса.

Усього в світі, за даними університету, на 08:00 суботи налічувалося 3 млн 344 тис. 274 інфікованих COVID-19, зростання за добу- 87 тис. 186 випадків зараження.

Повністю вилікувалися понад 1 млн осіб.

Понад 100 тис. інфікованих зареєстровано в США - 1 млн 103 тис. 781 (65 тис. 068 померли), Іспанії - 213 тис. 435 (24 тис. 543, дані щодо хворих і померлих наведені на ранок минулої п'ятниці), Італії - 207 тис. 428 (28 тис. 236), Великої Британії - 178 тис. 685 (27 тис. 510), Франції - 167 тис. 305 (24 тис. 594), Німеччини - 164 тис. 077 (6 тис. 736) , Туреччини - 122 тис. 392 (3 тис. 258).

Усього в світі коронавірус зафіксований майже в 200 країнах і районах світу.

Університет Джонса Хопкінса здійснює моніторинг ситуації з поширенням коронавірусу в світі на основі офіційних джерел відповідних країн, які постійно коригуються.

+6
Зєбіли а у вас новий зашквар!

Заступник Єрмака та соратник Зеленського спілкується з мером Черкас. Опустимо те, що він хамло та ватник. Цівить інше - вони в "кварталі" так демократію уявляють?

02.05.2020 09:11 Відповісти
+3
Задрали вы уже этим Фейком Едешь за рулем маску одевай,бо бензин заразишь..сидишь на озере один с удочкой вокруг ни души,маску надевай...,Дебилизм полнейший...,едешь на велосипеде один при пустых улицах маску наппяливай...
показати весь коментар
02.05.2020 09:09 Відповісти
+3
Они объездили с этой информацией и Германию, Испанию,Италию...???
Уточню ОПЗЖ -ненавижу ,а то,ты как-то странно мои комменты интерпретируешь.
показати весь коментар
02.05.2020 10:06 Відповісти
это-то как раз понятно. маска - это что-то вроде цака или строевой подготовки: показатель готовности выполнять команды, не думая
показати весь коментар
02.05.2020 09:20 Відповісти
Точно "зашквар". В нормальных странах "западной демократии", не предупреждали а реагировали, а то типа упрашивают перестань чудить.
показати весь коментар
02.05.2020 09:17 Відповісти
а ну підбери статтю ККУ під яку попадає ця переписка.
показати весь коментар
02.05.2020 09:20 Відповісти
постановление 211 Кабмина о карантине - незаконное и преступное
1) Кабмин - это орган исполнительной власти, а не законодательной, его постановления носят рекомендационный характер и не являются законами
2) 11 марта, когда якобы было принято постановление, не было заседания Кабмина
3) карантин не может ограничивать права и свободы граждан без оглашенного ЧП или ВП в соответствии с Конституцией Украины
любой нормативно-правовой акт, противоречащий Конституции Украины автоматически становится незаконным и необязательным к выполнению в соответствии с ст. 60 КУ
4) главный санитарный врач Ляшко не делал "подання" о необходимости оглашения карантина в Кабмин, как того требует законодательство
5) карантин, правило обсервации, как и правило ношения маски, имеет отношение лишь к больным людям, что явно видно по выраженным симптомам, либо доказано лабораторно
пока не доказано тестом, судом или другим способом факт болезни человека, ни Кабмин, ни полиция не имеет права считать его больным
на сегодня в судах Украины зарегистрировано более 10 исков о незаконности карантина
показати весь коментар
02.05.2020 10:32 Відповісти
Утро настало, информ-глисты выползли на работу, лениво разгоняют панику. Мерзко и тупо, но легендарные 73% хавают. Существует длинный список болезней и прочих нехороших вещей от которых умирает несравнимо больше людей, чем от новомодного вирусочка. Но адепты вирусобесия этого в упор не видят. У них что-то вроде транса с пеной на губах. Они напоминают тут дамбасянскую мамочку из анекдота, у которой от сердца отлегло, когда её дочку изнасиловали чеченцы.
показати весь коментар
02.05.2020 09:11 Відповісти
И все вам из-за поребрика видно, все вы знаете, особенно про чеченцев.

Как там ваш ***** в бункере поживает? Нос не высовывает, а то его шнурок Мишустин подхватил то, чего по-вашему не существует
показати весь коментар
02.05.2020 09:20 Відповісти
Когда нечем крыть, кроют голословными обвинениями в кацапизме... Себя ты, конечно же, позиционируешь как украинца? ОК. Ответь на простенький вопросик. Вот в этой песне есть ошибка (или поэтическая вольность). Украинец сразу ответит, какая... Жду ответа время пошло, лахта!
https://www.youtube.com/watch?v=StzUiJHH3n4 Анатолій Матвійчук "Зніми фотограф нас!"
показати весь коментар
02.05.2020 09:25 Відповісти
От голода за время барановируса умерло 525 раз больше и их никто не спешит спасать.
А спасают тех у кого можно что то изьять во время паники в первую очередь права потом все остальное.
показати весь коментар
02.05.2020 09:27 Відповісти
и кому можно сделать прививку за его же счет (когда она будет готова)
показати весь коментар
02.05.2020 10:31 Відповісти
Не забувайте, що цей "вірусочок" якраз і ускладнює протікання всіх інших хвороб, і робить їх в рази небезпечнішими.
показати весь коментар
02.05.2020 10:44 Відповісти
Я не из забывчивых. Забывчивые никак не могут вспомнить ужасную цену дурантина.
показати весь коментар
02.05.2020 10:45 Відповісти
это где-то каждый 30-ти тысячный абориген планеты погиб.... т.е. как бы в Киеве умерло 100 чел от вируса. а все так обосрались как будто Годзилла пришла а не какой-то микроб или молекул.
показати весь коментар
02.05.2020 09:12 Відповісти
?3 % думают что поймали Бога за волосы и Бороду... ,опасная игра с Богом,Чуваки....
показати весь коментар
02.05.2020 09:15 Відповісти
лучше тогда уж за бороду ловить Хотабыча - так больше шансов будет
показати весь коментар
02.05.2020 09:19 Відповісти
"Главное - верить" (С)
показати весь коментар
02.05.2020 09:16 Відповісти
Не берите пример с кацапов, клоуны - ну нафига нам знать, что-там, где-там у кого-то? .... по Украине давай статистику
показати весь коментар
02.05.2020 09:17 Відповісти
Немного статистики: с 1 января 2020-го года от СПИДа уже умерло 600 тысяч человек...
показати весь коментар
02.05.2020 09:19 Відповісти
а спид уже тоже связанное с коронавирусом заболевание
с ним все уже связали, даже кажется переломы и ушибы
показати весь коментар
02.05.2020 18:37 Відповісти
В своей жизни всегда в первую очередь делай то,что сам считаешь нужным,а не то что другие считают правильным...
показати весь коментар
02.05.2020 09:20 Відповісти
Если это не причиняет вреда или неудобств этим самым другим.
показати весь коментар
02.05.2020 09:26 Відповісти
73 % дятлов имеешь ввиду?
показати весь коментар
02.05.2020 09:29 Відповісти
Во-первых их уже гораздо меньше даже согласно заказных соц.опросов.
Во - вторых ,почему ты считаешь ,что твоё мнение поддерживает умное
меньшинство ? К примеру, я за разумный,поэтапный выход из карантина
и жёсткий контроль меньшинства за действиями власти в этом направлении.
В третьих - закон один для всех и только в этом сила цивилизованного государства.
показати весь коментар
02.05.2020 09:48 Відповісти
Извините, но Вы сказали зловреднейшую благоглупость.
показати весь коментар
02.05.2020 09:46 Відповісти
Не извиняю. В чём глупость да ещё и зловреднейшая ? Если каждый будет вести себя так как считает нужным значит это оправдывает и отказ инфицированных от изоляции и т.д.
конкретизируйте своё обвинение .
показати весь коментар
02.05.2020 10:01 Відповісти
Глупость в том, что у фразы нет смысла. Это пустышка. Это перефраз никакого определения свободы, которым нас облагодетельствовала Хранцузская левалюция. Она якобы устанавливает баланс интересов людей, но на самом деле она этого не делает. Существует масса личностей, которые считают, что их сфера интересов простирается на всю Вселенную. Не знали? Или согласны с тем, что диктат таких личностей и есть всеобщая свобода?
Зловредность этого принципа в широчайшем использовании для подлейших и мерзопакостнейших манипуляций. В частности адептами секты вирусобесия. Моя жизнь вообще-то нарушает их свободу в их понимании. Ибо я потенциальный носитель вируса. Не?
показати весь коментар
02.05.2020 10:17 Відповісти
Легенду о Коронвирусе привезли из Москвы Ведмедчук и Рабинович,когда летали к Путлеру на сходняк...,именно Рабинович на телеканале Ньюсваван погнал Пургу о самоизоляции и карантине.
показати весь коментар
02.05.2020 09:26 Відповісти
Да это провокатор кацапский, хочет чтобы и у нас как в параше по сотне в день умирали от короны, вбрасывает муть для дебилов, лахтиснкий бот, короче говоря
показати весь коментар
02.05.2020 10:44 Відповісти
Це звичайний шизОїд. Такий самий, як Дидовик і акваріус.
показати весь коментар
02.05.2020 11:20 Відповісти
Ето РОССИЯ ,ДЕТКА...



Медиков заставят доказывать COVID. Даже мертвых


Как я люблю ету страну и её бюрократию. Даже классные решения можно приготовить так, что потянет блевать даже бенефициаров. Правительство объявило о разовых выплатах медикам, пострадавшим в неравной борьбе с вирусом. Администрация Петербурга решила сэкономить и ввести свои условия. Чтобы получить деньги, герои-врачи должны доказывать, что они не заразились короной по своей вине. Бинго! Семье погибшего врача тоже нужно предъявлять справки, где будет прописано «причина смерти - коронавирус». Иначе гуляйте.
А вердикты по претендентам и заболевшим будут выносить главврачи, у которых сейчас и так дел по горло. Но, чтобы помочь врачу, им придётся собирать целую пачку документов - об условиях труда, средствах индивидуальной защиты, их использовании и пр. Потом ещё должно пройти целое расследование со специально собранной комиссией, которая решит, заболел ли врач на работе, выполняя свой гражданский долг или где-то в троллейбусе заразу подцепил по дурости. Если чаша весов перевесит в сторону халатности врача или случайности заражения, то сорян, бро. Учитывая проблемы с обеспечением больниц, приписать разгильдяйство и несоблюдение режима можно каждому первому. Так что у врачей ещё работки добавится - самих себя оценивать.
Смольный оценил смерть медика в миллион рублей, инвалидность в 500 тысяч, а простое заражение без особых последствий в 300. Всего выделили 30 млн. В масштабах Питера, который в тройке первых - мизер. На 30 апреля уже 250 диагнозов COVID-19 у врачей, фельдшеров и санитаров. Половина из них - люди, которые работают в непрофильных стационарах, но при этом встречают больных с вирусом без каких-либо СИЗ вообще.
показати весь коментар
02.05.2020 11:36 Відповісти
Распространяется падло. Хотя уже вроде бы много ультрафиолета. Не действует на него что ли?
показати весь коментар
02.05.2020 13:22 Відповісти
на журналистов ультрафиолет не действует
раньше действовал - разъезжались по турциям да мальдивам, щас нет.
не отпускают их, заставляют истерить про коронавирус, это важнее отдыха
показати весь коментар
02.05.2020 18:39 Відповісти
 
 