Кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 238 тис. осіб, хворих - понад 3 млн 344 тис.

Кількість померлих від пов'язаних із коронавірусом захворювань у світі на 08:00 за київським часом суботи досягла 238 тис. 775 осіб, збільшившись за добу на 5 тис. 377.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє американський університет Джонса Хопкінса.

Усього в світі, за даними університету, на 08:00 суботи налічувалося 3 млн 344 тис. 274 інфікованих COVID-19, зростання за добу- 87 тис. 186 випадків зараження.

Повністю вилікувалися понад 1 млн осіб.

Понад 100 тис. інфікованих зареєстровано в США - 1 млн 103 тис. 781 (65 тис. 068 померли), Іспанії - 213 тис. 435 (24 тис. 543, дані щодо хворих і померлих наведені на ранок минулої п'ятниці), Італії - 207 тис. 428 (28 тис. 236), Великої Британії - 178 тис. 685 (27 тис. 510), Франції - 167 тис. 305 (24 тис. 594), Німеччини - 164 тис. 077 (6 тис. 736) , Туреччини - 122 тис. 392 (3 тис. 258).

Усього в світі коронавірус зафіксований майже в 200 країнах і районах світу.

Університет Джонса Хопкінса здійснює моніторинг ситуації з поширенням коронавірусу в світі на основі офіційних джерел відповідних країн, які постійно коригуються.

