Спецрейс евакуював 85 українців і 9 громадян Білорусі з Лівану, - МЗС

Спеціальний рейс "Київ-Ер-Ріяд-Бейрут" повернув з Лівану 85 українців і дев'ятьох громадян Білорусі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомила пресслужба міністерства закордонних справ.

"Учора черговий спеціальний рейс за маршрутом Київ - Ер-Ріяд - Бейрут - Київ повернув додому 85 українців. А також ... 9 громадян Білорусі", - йдеться в повідомленні.

Як наголошується, в зв'язку з відсутністю білоруського посольства в Лівані, білоруські дипломати в Сирії, де розташовано найближче дипвідомство, звернулися до українських колег за допомогою з евакуації громадян Білорусі.

"Після багатьох годин переговорів з відповідальними органами різних держав, авіакомпанією, отримання низки спеціальних дозволів учора ввечері літак приземлився в Києві. Українці повернулися", - зазначили в дипвідомстві.

Також у прес-службі додали, що в п'ятницю стало відомо про повернення білоруських громадян транзитом до Білорусі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу до країни спецрейсами повернулися 400 українців, - Держприкордонслужба

Ліван (124) МЗС (4281) евакуація (2423)
Коментувати
Сортувати:
...я очень "рад" конечно,но так мы не выйдем из гребаного карантина никогда...
02.05.2020 09:25 Відповісти
Кличко, тримай подарунок від Зелі.
02.05.2020 09:26 Відповісти
А где в информации - проверили , подписали обязательство об изоляции ?
02.05.2020 09:29 Відповісти
И сколько собачек привезли домой? И девочек с собачкой?
02.05.2020 09:33 Відповісти
Вже і в Лівані наші заробітчани є . Ну , курва , всюди українець може чогось досягти і щось заробити , тільки не в Україні .
02.05.2020 10:16 Відповісти
Шастають по світу, а як щось станеться, то назад в Україну жерти, с...ать, с...ять і допомогу отримувать!!!
А через десяток років, як випоняться роки, припруться назад в Україну отримувати пенсію,хоч трудового стажу ноль!!!
Нахрін такі громадяни треба, тільки прожирать усе!!!
02.05.2020 11:03 Відповісти
О, свеженьких подвозят!
