Спецрейс евакуював 85 українців і 9 громадян Білорусі з Лівану, - МЗС
Спеціальний рейс "Київ-Ер-Ріяд-Бейрут" повернув з Лівану 85 українців і дев'ятьох громадян Білорусі.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомила пресслужба міністерства закордонних справ.
"Учора черговий спеціальний рейс за маршрутом Київ - Ер-Ріяд - Бейрут - Київ повернув додому 85 українців. А також ... 9 громадян Білорусі", - йдеться в повідомленні.
Як наголошується, в зв'язку з відсутністю білоруського посольства в Лівані, білоруські дипломати в Сирії, де розташовано найближче дипвідомство, звернулися до українських колег за допомогою з евакуації громадян Білорусі.
"Після багатьох годин переговорів з відповідальними органами різних держав, авіакомпанією, отримання низки спеціальних дозволів учора ввечері літак приземлився в Києві. Українці повернулися", - зазначили в дипвідомстві.
Також у прес-службі додали, що в п'ятницю стало відомо про повернення білоруських громадян транзитом до Білорусі.
А через десяток років, як випоняться роки, припруться назад в Україну отримувати пенсію,хоч трудового стажу ноль!!!
Нахрін такі громадяни треба, тільки прожирать усе!!!