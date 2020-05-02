Спецрейс евакуював 85 українців і 9 громадян Білорусі з Лівану, - МЗС

Спеціальний рейс "Київ-Ер-Ріяд-Бейрут" повернув з Лівану 85 українців і дев'ятьох громадян Білорусі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомила пресслужба міністерства закордонних справ.

"Учора черговий спеціальний рейс за маршрутом Київ - Ер-Ріяд - Бейрут - Київ повернув додому 85 українців. А також ... 9 громадян Білорусі", - йдеться в повідомленні.

Як наголошується, в зв'язку з відсутністю білоруського посольства в Лівані, білоруські дипломати в Сирії, де розташовано найближче дипвідомство, звернулися до українських колег за допомогою з евакуації громадян Білорусі.

"Після багатьох годин переговорів з відповідальними органами різних держав, авіакомпанією, отримання низки спеціальних дозволів учора ввечері літак приземлився в Києві. Українці повернулися", - зазначили в дипвідомстві.

Також у прес-службі додали, що в п'ятницю стало відомо про повернення білоруських громадян транзитом до Білорусі.

