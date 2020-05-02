УКР
25 667 152

В Україні 550 нових випадків COVID-19: загалом - 11411, летальних - 279, одужали 1498 осіб, - МОЗ

В Україні 550 нових випадків COVID-19: загалом - 11411, летальних - 279, одужали 1498 осіб, - МОЗ

В Україні за добу коронавірус підтвердили у 550 осіб, а загальна кількість хворих - 11411 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 2 травня в Україні 11411 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 279 летальних, 1498 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 550 нових випадків.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 427 випадків;
Волинська область — 315 випадків;
Дніпропетровська область — 436 випадків;
Донецька область — 70 випадків;
Житомирська область — 393 випадки;
Закарпатська область — 496 випадків;
Запорізька область — 267 випадків;
Івано-Франківська область — 942 випадки;
Кіровоградська область — 394 випадки;
м. Київ — 1494 випадки;
Київська область — 747 випадків;
Львівська область — 465 випадків;
Луганська область — 37 випадків;
Миколаївська область — 140 випадків;
Одеська область — 329 випадків;
Полтавська область — 212 випадків;
Рівненська область — 689 випадків;
Сумська область — 105 випадків;
Тернопільська область — 823 випадки;
Харківська область — 311 випадків;
Херсонська область — 121 випадок;
Хмельницька область — 98 випадків;
Чернівецька область — 1745 випадків;
Черкаська область — 304 випадки;
Чернігівська область — 51 випадок.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 2 травня 2020 року до Центру надійшло 727 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 31043 повідомлення про підозру на COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ВIДЕО

+23
В Україні 550 нових випадків COVID-19: усього - 11411, летальних - 279, одужали 1498 осіб, - МОЗ - Цензор.НЕТ 7442
показати весь коментар
02.05.2020 09:47 Відповісти
+13
летальных - 279,

а сколько умерло в связи с блокирование из за короновируса работы больниц?
пойдите в поликлинику там пусто, другими болезнями люди перестали болеть
показати весь коментар
02.05.2020 09:43 Відповісти
+8
Было такое кино "Ты мне - я тебе". Год примерно 1975-й. Там выводили некую рыбку, способную жить в загаженной воде... Был очень яркий эпизод, когда эти рыбки подохли, отравившись чистой водой.
показати весь коментар
02.05.2020 10:03 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Московские попы и их фсбшные кураторы радостно потирают руки - массовое заражение опасным вирусом во время Пасхи приносит свои плоды - в Украине снова пошел рост заражений коронавирусом
показати весь коментар
02.05.2020 12:47 Відповісти
От тільки статистичні дані говорять про те, що у Швеції рівень смертності від коронавірусу одна з найгірших в Європі, якщо брати відсоткове співвідношення.
показати весь коментар
02.05.2020 13:18 Відповісти
Зрозуміло, що неможливо переконати 90% відвідувачів ДАНОГО САЙТУ у тому, що коронавірус - це серйозно, і не просто так МАЙЖЕ УСІ країни світу ввели карантин у формах від жорсткої до наджорсткої, а населення цих країн НЕУХИЛЬНО ДОТРИМУЄТЬСЯ карантину, і це вже дало результат у десятках таких країн (захворюваність пройшла пік і йде на спад).
Чому ж у нас завжди все не так як у цивілізованому світі? Чому у нас, українців, завжди викривлене сприйняття реальності, а бажання нікого не слухати, робити ВСЕ ПО-СВОЄМУ, бути "розумнішим" хитрішим за всіх інших беруть верх над інстиктом самозбереження??? Це проявляється не лише під час епідемії, це проявляється всюди: у поведінці на автодорогах, у різноманітних виробничих процесах, у поведінці під час дозвілля (у нічниї клубах, барах) і т. д.
Наша біда - у нашій ментальності.
P.s. : я не буду проти, якщо я і такі як я в результаті виявляться занадто обережними "панікерами", а коронавірус - виявиться нічим іншим, як "звичайним грипом", "істерією" тощо. Але якщо дійсно СВІТ - ПРАВИЙ?! Якщо дійсно, коронавірус - це глобальна проблема людства, з якою все людство бореться (крім БІЛОРУСІ І ШВЕЦІЇ, не ставте мені їх у приклад, їх лише двоє!!!), а проблеми України, повязані із цим - лише попереду? Що тоді?
показати весь коментар
02.05.2020 13:29 Відповісти
В Швеции на сегодня 2653 умерших на 1005 выздоровевших
показати весь коментар
02.05.2020 14:09 Відповісти
Ага и 1739 это 80+ лет. Ну прям сумасшедшая пандемия
показати весь коментар
02.05.2020 14:13 Відповісти
И это только начало. А еще больше 20000 еще больны и неизвестно выздоровеют они или умрут
показати весь коментар
02.05.2020 14:26 Відповісти
И это только начало. А еще больше 20000 еще больны и неизвестно выздоровеют они или умрут

Бедные шведы! Прямо геноцид устроили...

https://www.google.com/search?q=%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F+%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%B2+%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B8&sxsrf=ALeKk02QDtbzNQbw34H7WC9pMhZKGiQHpQ:1588431827979&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=kKSQ-gtq-lrwbM%253A%252C0WeqcOTMI8a9HM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kTppObwItvJuIJ4DZAv8vAuZiBUdw&sa=X&ved=2ahUKEwjwz-zWuZXpAhXExIsKHSeXDRYQ9QEwAHoECAoQAw#imgrc=kKSQ-gtq-lrwbM: В Україні 550 нових випадків COVID-19: загалом - 11411, летальних - 279, одужали 1498 осіб, - МОЗ - Цензор.НЕТ 4443

Минимальная почасовая з/п в шведском государстве равняется примерно 100 кронам. Это равноценно 11 евро
показати весь коментар
02.05.2020 18:05 Відповісти
от-от...
показати весь коментар
02.05.2020 14:22 Відповісти
Замглавы ВОЗ, обещавший «сенсацию» о коронавирусе, насмерть подавился брокколи за час до пресс-конференции.

Чомусь багато хто пропустив цей момент. Людину,яка мала сказати правду просто прибрали!
показати весь коментар
02.05.2020 18:34 Відповісти
Некоторые американские СМИ указали на ряд странностей в этом деле - так, на сайте ВОЗ не только появилось известий о трагическом случае, но и исчезли все упоминания о Паттерсоне. Также на месте журналисты засняли многочисленных сотрудников ФБР, хотя в ведомстве утверждают, что этот случай находится не в их юрисдикции
показати весь коментар
02.05.2020 18:40 Відповісти
По ходу там где начали смягчать карантин снова начинается рост заболеваемости....
ps: в Беларуси все плохо - можете найти видео из больниц на ютубе. В Швеции нет карантина в том виде, что у нас, но он есть немного в другом виде.
показати весь коментар
02.05.2020 14:09 Відповісти
Уверенными шагами приближаемся к точке невозврата?
Теперь надо следить когда чиновники либо будет выступать с очень перепуганными глазами, либо нарочито спокойно. Это будет означать, шо писец уже тут с нами.
Я ставлю на то, что нарочито спокойно будет карантин отменять, тк скоро экономика его просто не потянет и выхода не будет при любой эпидемиологической ситуации.
показати весь коментар
02.05.2020 14:03 Відповісти
Та оно так конечно, но будет вроде вводится адаптивный карантин. Это по областям в зависимости от эпидситуации .
показати весь коментар
02.05.2020 14:05 Відповісти
Эти дурачки вводя карантин тоже думали, что ковид как сезонный грип А тут все иначе И причины для введения карантина иные и задачи введения другие.

А еще они, по ходу, хотели с карантином проскочить вместе с западными странами - один черт экономика в анабиозе, только все получится не так.
показати весь коментар
02.05.2020 14:50 Відповісти
Обычны барановирус, очень заразительный, надо срочно всех привить
показати весь коментар
02.05.2020 16:38 Відповісти
Да я знаю, что все они врут Все это происки рептилоидов и прочих Гейтсов
Вот, к примеру, график смертности в Нью Йорке по годам (все ж как обычно , как каждый год):
В Україні 550 нових випадків COVID-19: усього - 11411, летальних - 279, одужали 1498 осіб, - МОЗ - Цензор.НЕТ 6898
Не сложно найти по другим городам и странам.
показати весь коментар
02.05.2020 14:17 Відповісти
тяжело нарисовать графики? тоже мне большая наука. Если грузовики военные сгоняют то график конечно тяжело пустить левый
показати весь коментар
02.05.2020 14:20 Відповісти
Покажи не левый.
показати весь коментар
02.05.2020 14:37 Відповісти
В Україні 550 нових випадків COVID-19: усього - 11411, летальних - 279, одужали 1498 осіб, - МОЗ - Цензор.НЕТ 741
показати весь коментар
02.05.2020 14:42 Відповісти
Ну вот видите: карантин в Украине действует. И ваш график только доказывает, что он введен вовремя.
показати весь коментар
02.05.2020 14:58 Відповісти
Без карантина число умерших от ковида была бы совсем- совсем иное.В Италии до 1200 человек в день! доходило.
показати весь коментар
02.05.2020 15:11 Відповісти
Ты такой тупой я в шоке.) Та в Италии с карантином такие смерти) почему в белорусов нет Италии? Почему в Японии не было Италии?
показати весь коментар
02.05.2020 15:18 Відповісти
Нет, в Италии сначала не ввели карантин. Зато в Ломбардии прошел футбольный матч, где все дружно перезаражались. А только потом, когда в больницах закончились койки , ввели жесткий карпнтин. Но было поздно. А у нас карантин введен вовремя - с появлением первого подтвержденного больного. Хоть это сделали правильно.
показати весь коментар
02.05.2020 15:41 Відповісти
ну да как будто только в Ломбардии футбольные матчи проходили
показати весь коментар
02.05.2020 15:48 Відповісти
Швеция отказалась вводить карантин. И, как оказывается, что там на сегодня уровень заболеваемости (0,17%) почти не отличается от стран где введен жесткий карантин, например, Испании (0,16%) и даже ниже, чем в Нидерландах (0,2%).
показати весь коментар
02.05.2020 15:53 Відповісти
Израиль: бывший министр здравоохранения, профессор Yoram Lass (MD) заявляет: локдаун убьет больше людей, чем вирус (the lockdown will kill more people from depression than the virus).

Израиль: директор гериатрического центра Yoram Maaravi (MD) заявляет, что изоляция может убить больше пожилых людей, чем COVID-19.

Статистическое влияние падения экономики на рост смертности известно: минус 10% ВВП - это плюс 5% умерших. В сегодняшней Украине это 30 тысяч смертей в год, если удастся зацепиться на 10%. В случае экономического краха ситуация станет еще печальнее. В начале 90-х в Украине ежегодно умирали на 150-200 тысяч человек больше, чем в конце 80-х.
показати весь коментар
02.05.2020 15:54 Відповісти
Так говорят независимые ученые и думающие руководители во всех странах. За такое мнение сейчас, например, коронаботы поливают г... Швецию, Бразилию, Беларусь.
показати весь коментар
02.05.2020 16:02 Відповісти
все правильно. Я не знаю чому короноботи не хочуть думати головою. ///Олександр Гуміров: Подача мною иска против незаконного карантина привела к сотням личных сообщений, которые я получаю от людей. Эти сообщения можно охарактеризовать как "крик о помощи". Пишут старики, которые заперты дома, а время посева на дачах проходит и, соответственно, зимой им будет нечего кушать. Пишут пациенты больниц, которых отказываются лечить, потому что их болезни "плановые". Было сообщение от онкологической больной, у которой уже нет шансов выжить, но даже в обезболивающих препаратах ей отказывают по причине "нет денег - всё ушло на коронавирус" и она доживает последние дни в нестерпимых болях.
показати весь коментар
02.05.2020 16:06 Відповісти
Потому, что только «Нашедший себя теряет зависимость от чужих мнений» - Альберт Эйнштейн. А коронаботы - исключительно рабы желтой пресы и зомбоящика. Значительное число ботов - профессиональная братия, которая кормится на провластных ботофермах.
показати весь коментар
02.05.2020 16:14 Відповісти
Посоветуйте РФ отменить карантин. Пусть враги отменяют карантин.
показати весь коментар
02.05.2020 16:49 Відповісти
Уже поздно пить шампанское...
показати весь коментар
02.05.2020 17:45 Відповісти
А чего так? Вы же любите статистику Или только ту, что нравится?
По ходу вы или пропагандист на зарплате, или у вас гипертрофированный страх ковида и вам нужно доказать, прежде всего самому себе, что он не опасный - не более чем обычная простуда...
показати весь коментар
02.05.2020 14:52 Відповісти
. Будь яка хвороба це погано, а втрата життя це трагедія, але так влаштований світ і це відбувається постійно, кожен день, місяць, рік. І те що відбувається лише банальна маніпуляція свідомістю. Я намагаюся достукатися до пустоголових
показати весь коментар
02.05.2020 14:58 Відповісти
Вот судя по вашей философии, если убийств 243, например, то им и противодействовать не надо? Мелочи для вас?
показати весь коментар
02.05.2020 15:02 Відповісти
Каждое действие должно быть адекватно ситуации. Ради спасения от убийц 243 человек садить под домашний арест всех жителей страны - это дремучий маразм.
показати весь коментар
02.05.2020 15:57 Відповісти
Статистическое влияние падения экономики на рост смертности известно: минус 10% ВВП - это плюс 5% умерших. В сегодняшней Украине это 30 тысяч смертей в год, если удастся зацепиться на 10%. В случае экономического краха ситуация станет еще печальнее. В начале 90-х в Украине ежегодно умирали на 150-200 тысяч человек больше, чем в конце 80-х.
показати весь коментар
02.05.2020 15:55 Відповісти
Коронаботов такие данные не интересуют, так как это мешает поддерживать страх толпы перед ковид.
показати весь коментар
02.05.2020 16:06 Відповісти
Удалось получить официальные цифры МОЗ Украины.
Они шокируют.
Сегодня, на третий день после жалобы уполномоченному омбудсмэна, я получил очередную порцию информации относительно эпидемиологических процедур, официально установленных Министерством охраны здоровья Украины.
Честно говоря, я пребываю в шоке. Конечно, эту официальную информацию я использую в качестве доказательства в суде о незаконности карантина. И я не представляю чем её будут крыть уроды, повергнувшие Украину в бездну коронавирусной истерии. Читайте и офигевайте сами.
Примечание. Оригинал письма МОЗ не публикую, поскольку не хочу открывать противной стороне все козыри заранее. Здесь публикую только некоторые цифры из полученных. Достоверность (соответствие данным, полученным мною в письме МОЗ) гарантирую.
Итак, МОЗ сообщает, что для оценки эпидемиологической ситуации в Украине используется интенсивный показатель заболеваемости гриппом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями (суммарно). То есть, для оценки эпидемической ситуации не принято изымать отдельный вид вируса (например, только коронавирус), а оценка производится исключительно по суммарному показателю. Только так оценка считается целесообразной и адекватной.
Согласно этому интенсивному показателю на сезон 2019/2020 года минимальный эпидемический порог установлен 476,7 на 100 000 населения (то есть, 178 762 одновременно болеющих человека с суммарным диагнозом по всем вирусам и гриппу).
Если этот показатель не достигнут, считается что в стране нет оснований оценивать ситуацию как эпидемически опасную, даже минимально. Если порог не достигнут, согласно интенсивному показателю, считается что в стране нормальная (обычная для такого сезона) ситуация, не требующая особых мер.
Гнев и шок. Этими двумя словами описываются мои ощущения сейчас. Каждая гадина, поставившая подпись под коронавирусным издевательством над Украиной и украинцами, должна сидеть в тюрьме. Если мы не добьёмся наказания для этих небывалых саботажников, мы не заслуживаем никакого уважения.
показати весь коментар
02.05.2020 14:04 Відповісти
А вот интервью врача-эпидемиолога https://www.facebook.com/o.v.galimsky?__tn__=KH-R&eid=ARCGdQvSVuB-4M93xN6zGEcnGdj_W8tNRYbt3hvIlIeADO2YvqW4mDFriCbA2cZJ57jhL5E7Cf8RPNrj&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBSpI1Uhzr5_ivGIzW_QaYhsPsfuk0IYP_NZvIdzUnVn0x1yxdt4oQ0yE_unL4sn4PzPdxuk_NBcMGfdmJTkhFm6F8Ev9ShDRNoEs9lf-j-tgH7Zxbhs8bd4zPqRHP7gN4vvfxPJqiRH5eckxvhOshf_bU8jjeY5edd42v-ocK64BeCOuvblkBvcflQFRhoF1UgO4RoUkDlKM5gWWEayxQLRbdrFqkcNKMd1yQcWazL0UMU9b8RMBbA5kP9mQyddnBcMEUGn1UbuW3H38QKsrGPv_aRZN9OR_78_Niwfn9oJL6w4Fmw8Lx8iR_0m5aoffma0hKRzCjZsXk-1c514ssK9dLuL4us6YmIz8vX_CalY16kuQ Олексій Валерійович Галімський . Он не стесняется в выражениях.
"С точки зрения эпидемиологии часть мер против коронавирусной инфекции, как инфекции дыхательных путей, выглядят просто каким-то вопиющим абсурдом. На что еще похоже закрытие рынков на открытом воздухе или запрет наливать горячий кофе в одноразовые стаканчики? Зачем требовать от людей носить маски на улице? К чему не пускать людей гулять в парки, в лес на пляж? Никакого эпидемиологического обоснования значительная часть принятых нашим правительством мер не имеет. Так же как и не имеет эпидемиологического обоснования закрытие метрополитена. Если люди ездят в общественном транспорте по пропускам, так пускай они же ездят в метро по пропускам."...
" По факту, всю эту ситуацию можно назвать - «антиконституционный переворот в одном отдельно взятом министерстве»"....
показати весь коментар
02.05.2020 14:44 Відповісти
Ну вот введут адаптивный карантин , будем жить с ним год. А 12 мая я думаю такой жесткий карантин все же снимут. Уже рынки продуктовые открывают.
показати весь коментар
02.05.2020 15:06 Відповісти
Адаптивный карантин - это исключительно изоляция болеющих, и обсервация контактировавших с ними. А мозовский тотальный домашний арест всего населения страны - только демонстрация их дремучести и страха за свой зад.
показати весь коментар
02.05.2020 16:25 Відповісти
Є дані смертності в цілому по Україні по місяцям за 2019 рік і обана, вони чомусь засекречені за 2020 рік є якась фігня яку не можна ні оцінити ні порівняти. Ці зелені жаби приховують свю брехню для того щоб зробити державний перворот як це зроблено коли продали землю без референдуму.
показати весь коментар
02.05.2020 16:33 Відповісти
Давно известна поговорка - «Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно» ..
показати весь коментар
02.05.2020 16:43 Відповісти
Наша динаміка вже не вписується в польський сценарій. Вийшли на португальський. Якщо не буде найжорсткішого карантину від сьогодні, то наше "плато" розтягнеться ще на кілька місяців. Тобто, з карантину нам не вилізти до кінця року.
показати весь коментар
03.05.2020 09:02 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 