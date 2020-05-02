2 626 34
На сьогодні в регіони передали вже 867 тисяч ПЛР-тестів на коронавірус, - Степанов
Міністерство охорони здоров'я України передало в регіони країни всього близько 900 тисяч тестів на коронавірус COVID-19.
Як передає Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
За його словами, кількість переданих тестів в області залежить від рівня захворюваності в регіоні.
"На сьогодні передано в регіони вже 867 тисяч ПЛР-тестів. У нас не існує регіонів, де б були проблеми із залишками, щоб не вистачало ПЛР-тестів. Вартість ПЛР-тестування безкоштовна", - сказав Степанов.
черга в лабораторіях "на обробку),кажуть ,біля 48 годин
на что эти фуфлотесты регаируют положительно, никто, кроме разработчика, не знает, возможно, на любые ОРВИ
тестами ПЛР.
в Украине хоть кто-то это проверял?
как сезонные колебания заболеваемости ОРВИ могут влиять на то, что из 1000 протестированных с симптомами ОРВИ 200 покажут положительный результат?
Если бы Вы были правы в том, что "на что эти фуфлотесты регаируют положительно, никто, кроме разработчика, не знает, возможно, на любые ОРВИ", то эти тесты показывали бы плавное снижение заболеваемости от января к весенним месяцам в странах северного полушария и рост заболеваемости в странах южного. Но это совсем не так.
А уж кто из нас больше похож на олигофрена, пускай решают читатели.
"Чув дзвін,та не знає де він"..
Гол прошёл - пора бы всем уже очнуться и проснуться
ще особливо і не проколювався(за винятком відкриття бізнесу "на медицині" його жінкою)
Если па-руцки, то "ПЦР-тесты".
Полимеразная цепная реакция.