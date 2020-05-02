На сьогодні в регіони передали вже 867 тисяч ПЛР-тестів на коронавірус, - Степанов

Міністерство охорони здоров'я України передало в регіони країни всього близько 900 тисяч тестів на коронавірус COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За його словами, кількість переданих тестів в області залежить від рівня захворюваності в регіоні.

"На сьогодні передано в регіони вже 867 тисяч ПЛР-тестів. У нас не існує регіонів, де б були проблеми із залишками, щоб не вистачало ПЛР-тестів. Вартість ПЛР-тестування безкоштовна", - сказав Степанов.

