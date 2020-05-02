УКР
Новини Коронавірус і карантин
На сьогодні в регіони передали вже 867 тисяч ПЛР-тестів на коронавірус, - Степанов

Міністерство охорони здоров'я України передало в регіони країни всього близько 900 тисяч тестів на коронавірус COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За його словами, кількість переданих тестів в області залежить від рівня захворюваності в регіоні.

"На сьогодні передано в регіони вже 867 тисяч ПЛР-тестів. У нас не існує регіонів, де б були проблеми із залишками, щоб не вистачало ПЛР-тестів. Вартість ПЛР-тестування  безкоштовна", - сказав Степанов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість жертв коронавірусу в світі перевищила 238 тис. осіб, хворих - понад 3 млн 344 тис.

карантин (18172) тест (318) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
Топ коментарі
+3
Для 40 мільйонної країни це мізер.
02.05.2020 10:22 Відповісти
+3
В еротичну подорож, своїм ходом. Мона на самокаті.
02.05.2020 10:24 Відповісти
+3
а ольгінський "Шухевич" продовжує пі..ьож...
02.05.2020 11:12 Відповісти
Для 40 мільйонної країни це мізер.
02.05.2020 10:22 Відповісти
42 мільйони населення, тести потрібно робити кожні 5-10 днів групам ризику - медикам, водіям пасажирського транспорту, працівникам торгівлі, правоохоронцям, тому Україна має виробляти мільйон тестів на день! А ми поки що вийшли на мільйон масок на день, як каже Зеленьский, але то не точно! Україні на день потрібно десятки мільйонів масок, бо людина має міняти маску кожні дві години! А влада не справляється з цим завданням!
02.05.2020 10:44 Відповісти
поки що можливості немає робити більше тестів ПЛР..
черга в лабораторіях "на обробку),кажуть ,біля 48 годин
02.05.2020 11:09 Відповісти
Максимка, из регионов тебе передают, куда идти и с какой скростью.
02.05.2020 10:22 Відповісти
В еротичну подорож, своїм ходом. Мона на самокаті.
02.05.2020 10:24 Відповісти
На 30 квітня було 2154 інфікованих медика. Степанова у відставку!
02.05.2020 10:27 Відповісти
10-20% протестированных показывают + результат
на что эти фуфлотесты регаируют положительно, никто, кроме разработчика, не знает, возможно, на любые ОРВИ
02.05.2020 10:27 Відповісти
для мифической пандемии то что надо
02.05.2020 10:33 Відповісти
а ольгінський "Шухевич" продовжує пі..ьож...
02.05.2020 11:12 Відповісти
Это знают люди. В частности вирусолог Жолобок (может исказил фамилию). Она прямо говорит, что тест выявляет достаточно выразительный огрызок РНК нашего вирусочка. При этом тесту пофиг на жизнеспособность огрызка. Другими словами: огрызок может быть как в составе "живого" вируса, так и просто ошмётком его "трупа". Кроме того, такие же огрызочки могут быть и у родственников вирусочка.
02.05.2020 10:41 Відповісти
что-то чувствую они на Черкаси пустять всі тести треба ж їм побільше безсимптомних там носіїв знайти, щоб сказати о бачте мер який поганий)
02.05.2020 10:49 Відповісти
для цього і роблять підтвердження..
тестами ПЛР.
02.05.2020 11:10 Відповісти
а на что они реагируют положительно? может, на любую ОРВИ
в Украине хоть кто-то это проверял?
02.05.2020 12:39 Відповісти
Во многих странах проверяли, в тч и в Украине. На любую ОРВИ он в принципе не может реагировать, ОРВИ вызывают как ДНК, так и РНК вирусы.
02.05.2020 12:45 Відповісти
показывай сертификат качества от какой-либо украинской лаборатории
02.05.2020 12:51 Відповісти
Проверьтесь у врача. Вы меня с перепутали с представителем производителя тест систем.
02.05.2020 13:10 Відповісти
Если бы Вы были правы, то эти тесты показывали бы плавное снижение заболеваемости от января к весенним месяцам в странах северного полушария и рост заболеваемости в странах южного. Но это совсем не так.
02.05.2020 12:07 Відповісти
Вы были бы правы, если бы тестировали массово и всех, а этого нет
02.05.2020 12:37 Відповісти
Сезонные колебания заболеваемости ОРВИ хорошо известное явление для всех, кроме Вас.
02.05.2020 12:43 Відповісти
ты либо олигофрен, либо просто манипулятор
как сезонные колебания заболеваемости ОРВИ могут влиять на то, что из 1000 протестированных с симптомами ОРВИ 200 покажут положительный результат?
02.05.2020 12:50 Відповісти
Если Вам с первого раза не доходит, повторю еще раз
Если бы Вы были правы в том, что "на что эти фуфлотесты регаируют положительно, никто, кроме разработчика, не знает, возможно, на любые ОРВИ", то эти тесты показывали бы плавное снижение заболеваемости от января к весенним месяцам в странах северного полушария и рост заболеваемости в странах южного. Но это совсем не так.
А уж кто из нас больше похож на олигофрена, пускай решают читатели.
02.05.2020 13:04 Відповісти
Существует большая разница между беспокойством и заботой.Беспокоящийся человек видит только проблему,заботливый ищет ее решение.Маски-шоу продолжаются,но уже не с продажей в Испанию,а другой КВН...
02.05.2020 10:34 Відповісти
Имитация бурной деятельности уже однажды была после аварии на ЧАЭС....
02.05.2020 10:38 Відповісти
товаріщ ольгінський Сенатор "з молокососів".. про Чорнобиль від батьків щось чув ....
"Чув дзвін,та не знає де він"..
02.05.2020 11:14 Відповісти
Не надоело всем вам (нам) и дальше слушать непрерывное враньё этого бениного профессионального казнокрада?!
Гол прошёл - пора бы всем уже очнуться и проснуться
02.05.2020 10:59 Відповісти
степанов не так давно і призначений..
ще особливо і не проколювався(за винятком відкриття бізнесу "на медицині" його жінкою)
02.05.2020 11:13 Відповісти
В Эпицентры?
02.05.2020 11:01 Відповісти
А чем ПЛР-тесты отличаются от ПЦР-тестов?
02.05.2020 11:32 Відповісти
Мовою написання.
02.05.2020 12:08 Відповісти
Сори, а в регионах есть амплификаторы или термоциклеры??? А их достаточно, чтобы не ждать...неделями!!!! ...результата?????....,Гааааа?????? Не слышиммм.....
02.05.2020 11:38 Відповісти
Сейчас появятся сливы на телеграмм-каналах о том, что никакие деньги никуда не уходили, а зеленая власть, как всегда, ****...т. И это будет правдой, тоже как всегда.
02.05.2020 11:44 Відповісти
Если па-руцки, то "ПЦР-тесты".
Полимеразная цепная реакция.
02.05.2020 12:56 Відповісти
 
 