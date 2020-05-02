Усі гроші на доплати медикам у розмірі 300% переказано в регіони, проблеми з виплатами - через місцеву владу, або головлікарів лікарень, - Степанов
Усі кошти, які були обіцяні медичним установам на доплати медикам в розмірі 300%, були перераховані в регіони. Проблеми з виплатами виникають з вини або місцевих органів влади, або головних лікарів лікарень.
Як передає Цензор.НЕТ, про це під час традиційного ранкового брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
"Спочатку нами була зібрана інформація в розрізі кожного медичного закладу, які працювали з хворими на коронавірус. Загальна кількість хворих на 1 квітня у нас становила близько 440 осіб у всій країні. Були зібрані всі медичні працівники, які працювали з цими хворими, була зібрана їхня заробітна плата. І відповідно до цими сумами були переказано кошти, щоб були здійснені виплати з урахуванням 300 відсотків", - зазначив Степанов.
Він підкреслив, що після цього регіонах була поставлена задача виплатити ці кошти. Але, за словами міністра, МОЗ зараз отримує сигнали, що виплати не були здійснені в повному обсязі.
"З вини або місцевих органів влади, або головних лікарів лікарень почалися маніпуляції з виплат. Це неприпустимі речі, і я ще раз підкреслюю, що всі виплати мають здійснюватися в повному обсязі", - сказав він.
Степанов зазначив, що вже були направлені листи головам обласних державних адміністрацій, щоб вони відзвітували в розрізі кожного медичного закладу, які суми і яким чином було здійснено доплати медпрацівникам, які працювали з хворими на коронавірус.
Под конец месяца почти все медики получили доплаты за работу с инфицированными COVID-19. Большинство из них получили.... мизерные суммы - 100 гривен, 600, 1000 грн.
Медсестра Ольга из Тернопольщины в соцсети публикует выписку с зарплатного счета. Ей добавили - 662 грн !!!! Она позвонила в бухгалтерию и там ей объяснили: 662 гривны - это и есть ее 300 процентов от оклада за то, что работала с инфицированными коронавирусом. Только считали его по часам - сколько данная медсестра была в палате пациента.
"Мы принимали больных в первую очередь. Я рискую здоровьем своей семьи за 600 гривен?? Мы все думали, что это будет 300 процентов от оклаза..." - говорит расстроенная медсестра.
И таких сообщений в интернете сегодня немало.
Медсестра Галина из Ивано-Франковска решила, что завтра будет увольняться. Ее доплата - чуть больше 100 гривен (!!!)
Три дополнительных зарплаты за работу с инфицированными государство, в лице Министерства здравоохранения, пообещало медикам месяц назад. Решение якобы принял Кабинет министров в прошлую пятницу, но документ (с расчетами) до сих пор не опубликовали. Однако органы местной власти получили дополнительные письма, где разъяснено (рекомендовано) о надбавке.. за конкретное время работы с пациентами.
Надбавки начисляются за НЕПОСРЕДСТВЕННУЮ РАБОТУ С ЗАРАЖЁННЫМИ.
Продолжаете нихрена не понимать? Продолжаю объяснять. Если в инфекционной больнице на 100 коек лежат 50 пациентов, то надбавка выделяется не на койки, а на пациентов! Соответственно надбавку получат половина врачей, половина - ноль. Далее. Больной лежит 24 часа. А врачи, насколько я знаю, занимаются ими посменно в спецкостюмах по 4 часа. Соответственно один врач никак не может получить полную набавку!
Вы так и не поняли, что деньги выделяются не на больницу, не на врача а на пациента!
И выделенные на пациента деньги делятся частями между всеми, участвовавшими в лечении этого пациента!
Тем более что в заглавии этого поста четко и однозначно указано что выплата МЕДИКАМ а не от суммы выделенной на пациента.
Выплата медикам из суммы, выделенной на пациента - это не выплата медикам?
Относительно 300% - по каждой болячке пациента разрабатывается ПРОТОКОЛ ЛЕЧЕНИЯ. Т.е. от момента попадания в больницу до выписки ЧТО делать. Каждая больница по этой болячке подаёт заявку - мы может лечить в месяц Х пациентов по У цене. Если это приемлемо, им выдаются некоторая сумма на определённое количество ЛЕЧЕНИЙ. Внутри стоимости одного ЛЕЧЕНИЯ таится зарплата медперсонала. Оттуда берётся 100%.
А как же семейные врачи и врачи больниц, медсестры, санитарки, которые ЕЖЕДНЕВНО контактируют с потенциально больными людьми коронавирусом. Они недостойны внимания? Они все защищены от возможного заражения? Это несправдливо по отношеню в медикам. А потом все удивляются почему так так много медиков заразилось! Просто возмущает отношение министра МОЗ перекладывании вины на главных врачей. А Вы сами разве не виноваты в сложившейся ситуации? И не перекладывайте ответственность на других
Багато медиків повідомляють навіть про зменшення зарплати під час епідемії !
