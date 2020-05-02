УКР
Усі гроші на доплати медикам у розмірі 300% переказано в регіони, проблеми з виплатами - через місцеву владу, або головлікарів лікарень, - Степанов

Усі гроші на доплати медикам у розмірі 300% переказано в регіони, проблеми з виплатами - через місцеву владу, або головлікарів лікарень, - Степанов

Усі кошти, які були обіцяні медичним установам на доплати медикам в розмірі 300%, були перераховані в регіони. Проблеми з виплатами виникають з вини або місцевих органів влади, або головних лікарів лікарень.

Як передає Цензор.НЕТ, про це під час традиційного ранкового брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Спочатку нами була зібрана інформація в розрізі кожного медичного закладу, які працювали з хворими на коронавірус. Загальна кількість хворих на 1 квітня у нас становила близько 440 осіб у всій країні. Були зібрані всі медичні працівники, які працювали з цими хворими, була зібрана їхня заробітна плата. І відповідно до цими сумами були переказано кошти, щоб були здійснені виплати з урахуванням 300 відсотків", - зазначив Степанов.

Він підкреслив, що після цього регіонах була поставлена ​​задача виплатити ці кошти. Але, за словами міністра, МОЗ зараз отримує сигнали, що виплати не були здійснені в повному обсязі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рішення міськради Черкас про пом'якшення карантину може призвести до катастрофи. Правоохоронні органи дадуть цьому оцінку, - Степанов

"З вини або місцевих органів влади, або головних лікарів лікарень почалися маніпуляції з виплат. Це неприпустимі речі, і я ще раз підкреслюю, що всі виплати мають здійснюватися в повному обсязі", - сказав він.

Степанов зазначив, що вже були направлені листи головам обласних державних адміністрацій, щоб вони відзвітували в розрізі кожного медичного закладу, які суми і яким чином було здійснено доплати медпрацівникам, які працювали з хворими на коронавірус.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні 550 нових випадків COVID-19: усього - 11411, летальних - 279, одужали 1498 осіб, - МОЗ

.

+29
Гроші зникають, бо з громад забрали всі гроші, забирають на Київ. А виплати медикам поклали саме на громади. Твої зелені брешуть.
02.05.2020 10:43 Відповісти
+21
58,4 млн витрат на утримання Зе. За місяць карантину. Не було міжнародних зустрічей, ні візитів. А ти сиди вдома. Без грошей.
02.05.2020 10:40 Відповісти
+19
Повертають з лабораторії у вольєр шимпанзе. Сусід питає:
- Ти де був?
- Займався лабораторними дослідженнями…
- Якими?
- Перевіряв рівень розумових здібностей лаборанта…
- Як саме?
- Сидів перед пультом і натискав кнопки різного кольору. Як тільки натискав зелену - лаборант давав мені банан… Висновок : люди здатні зрозуміть зв»язок між кольором і вимогою здійснить певні дії…
У «Блазня» - те ж саме… Він думає, що натискає кнопки і керує державою…
02.05.2020 10:41 Відповісти
А помните, как этот раб Коломойского Степанов в сговоре при поддержке Авакова деньги год назад для малообеспеченных Одесщины приныкали??? Из-за чего этого казнокрада Степанова и поперли с государственной службы

Пруф (для слепых и глухих):
https://interfax.com.ua/news/political/580159.html

И, что думаете, он уже «исправился» ??? )))
02.05.2020 10:55 Відповісти
Все деньги на доплаты медикам в размере 300% перечислены в регионы, проблемы с выплатами - из-за местных властей, или главврачей больниц, - Степанов - Цензор.НЕТ 6111Все деньги на доплаты медикам в размере 300% перечислены в регионы, проблемы с выплатами - из-за местных властей, или главврачей больниц, - Степанов - Цензор.НЕТ 9735
02.05.2020 10:56 Відповісти
Класний фотошоп.
02.05.2020 11:04 Відповісти
ватный вброс походу,
подставить как Зельку, так и Православного экса.
02.05.2020 11:11 Відповісти
Зельку и не подставлять не надо.Он сам от зашквара к зашквару скачет
02.05.2020 11:29 Відповісти
Мне вот думается что что-то в высерах чудаков о "масонском заговоре" таки есть.... я вот сравниваю нашу клоунаду с мировой - как будто сговорились - это же реально зашквар. всю камарилью можно уже завтра = вна суд.
02.05.2020 11:43 Відповісти
02.05.2020 11:13 Відповісти
Хто всрався?
Як завжди, невістка....
02.05.2020 10:56 Відповісти
Ну тебе ли не знать, когда местные власти спецом выплаты саботируют ))))
02.05.2020 11:05 Відповісти
Ага, прям 300%...Все деньги на доплаты медикам в размере 300% перечислены в регионы, проблемы с выплатами - из-за местных властей, или главврачей больниц, - Степанов - Цензор.НЕТ 2404
02.05.2020 11:05 Відповісти
Все деньги на доплаты медикам в размере 300% перечислены в регионы, проблемы с выплатами - из-за местных властей, или главврачей больниц, - Степанов - Цензор.НЕТ 27
02.05.2020 11:06 Відповісти
Це просто жах!
02.05.2020 11:08 Відповісти
Я уверен что в Феофании для этих уродов платежки совершенно другие.
02.05.2020 11:36 Відповісти
В Італії, де не слідкували за безпекою медиків, інфікувати 7% медиків від числа інфікованих. А у нас 20% відсотків інфікованих медиків від числа усіх інфікованих. Степанова у відставку.
02.05.2020 11:07 Відповісти
мммм, не треба так.
Степанов х.з. хто але прийшов на..... ну не на німецьку медицину ж. Якого біса на нього класти відп. за то шо руйнувалось будувалось 30 р.?
І так добре шо мало тестують, а то би Трамщину обігнали.... кхе-кхе, о б*же
02.05.2020 11:15 Відповісти
Степанов прийшов керувати і дозволив працювати медикам без засобів захисту. Це його вина 100%.
02.05.2020 11:19 Відповісти
То медики прямо рвались заражатись?
Папір на стіл і Степанов - пнх. В конституції(з маленької, бо нею підтерлись вже навіть бомжі типу Сивохі) пише шо "влада громадянам в/у разі НС - ПОВИННА видати засоби інд. захисту".
Чо тут сратись, га?
02.05.2020 11:24 Відповісти
Так вже і роблять, але це не знімає кримінальної відповідальності Степанова. Кожен день інфікуються близько 100 медиків! Степанова у відставку і під суд!
02.05.2020 11:26 Відповісти
Законом України "Про охорону праці" та Положенням, затвердженим Постановою кабінету міністрів України від 17.09.1993 р. №784 встановлено відповідальність підприємств, установ, організацій у вигляді штрафу за:

• порушення вимог законодавства, правил, норм, інструкцій про охорону праці, які є обов'язковими до виконання;
• невиконання розпоряджень посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці з питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища.
02.05.2020 11:33 Відповісти
///
Под конец месяца почти все медики получили доплаты за работу с инфицированными COVID-19. Большинство из них получили.... мизерные суммы - 100 гривен, 600, 1000 грн.
Медсестра Ольга из Тернопольщины в соцсети публикует выписку с зарплатного счета. Ей добавили - 662 грн !!!! Она позвонила в бухгалтерию и там ей объяснили: 662 гривны - это и есть ее 300 процентов от оклада за то, что работала с инфицированными коронавирусом. Только считали его по часам - сколько данная медсестра была в палате пациента.
"Мы принимали больных в первую очередь. Я рискую здоровьем своей семьи за 600 гривен?? Мы все думали, что это будет 300 процентов от оклаза..." - говорит расстроенная медсестра.
И таких сообщений в интернете сегодня немало.
Медсестра Галина из Ивано-Франковска решила, что завтра будет увольняться. Ее доплата - чуть больше 100 гривен (!!!)
Три дополнительных зарплаты за работу с инфицированными государство, в лице Министерства здравоохранения, пообещало медикам месяц назад. Решение якобы принял Кабинет министров в прошлую пятницу, но документ (с расчетами) до сих пор не опубликовали. Однако органы местной власти получили дополнительные письма, где разъяснено (рекомендовано) о надбавке.. за конкретное время работы с пациентами.
02.05.2020 11:16 Відповісти
Це в тиші Зе, який говорив, що високі комунальні тарифи це погано. А зебіли вирішили, що він знизить ці тарифи!
02.05.2020 11:21 Відповісти
В стилі Зе...
02.05.2020 11:21 Відповісти
Деньги зашли,пришли,ушли - как говорил Преображенский "кто на ком стоял?". Раньше деньги,как часть доходов были у громады на казначейском сету. Под новый год Богдан (своим распоряжением!!)арестовал фактически эти счета.Затем почти все было изьято в бюджет центральный вместе с будущими поступлениями от налогов ,например,за землю.Это было до вируса! После обещания зе,ОГА получили письма с угрозами и требованиями выделить деньги на повышения зарплат медикам. Сегодня,видимо существуют аналогичные распоряжения кабмина. То есть команду мы отдали про деньги,а воры на местах все розкрали. Как удобно
02.05.2020 11:29 Відповісти
Даже если это и правда, то вы как центральная власть должны навести порядок, а не разводить руки в своей импотентности, мол это не мы украли, это местные. Плохо и украли плохо, что позволили другим.
02.05.2020 11:31 Відповісти
Ну да. Верим.
Попробуйте потратить целевые бюджетные деньги куда то не туда.
Фантаст,пля!
02.05.2020 11:36 Відповісти
Степашка - просто балбес. Не может толком сказать.
Ну а вы все - дураки. Нихрена не зная и не понимая вопите и ручки вздымаете.
Надбавки начисляются за НЕПОСРЕДСТВЕННУЮ РАБОТУ С ЗАРАЖЁННЫМИ.
Продолжаете нихрена не понимать? Продолжаю объяснять. Если в инфекционной больнице на 100 коек лежат 50 пациентов, то надбавка выделяется не на койки, а на пациентов! Соответственно надбавку получат половина врачей, половина - ноль. Далее. Больной лежит 24 часа. А врачи, насколько я знаю, занимаются ими посменно в спецкостюмах по 4 часа. Соответственно один врач никак не может получить полную набавку!
Вы так и не поняли, что деньги выделяются не на больницу, не на врача а на пациента!
И выделенные на пациента деньги делятся частями между всеми, участвовавшими в лечении этого пациента!
02.05.2020 11:39 Відповісти
Здесь черным по экрану написано Все деньги на доплаты медикам в размере 300% а не на больных.
02.05.2020 11:55 Відповісти
Совершенно верно. Выделенные на пациента деньги делятся частями между всеми медиками, участвовавшими в лечении этого пациента!
02.05.2020 12:25 Відповісти
В таком случае объясните мне от чего 300%?От выделенных денег на пациента или от стоимости кило гречки или от тарифа?
Тем более что в заглавии этого поста четко и однозначно указано что выплата МЕДИКАМ а не от суммы выделенной на пациента.
02.05.2020 12:42 Відповісти
Дорогой Дейл, а если подумать?
Выплата медикам из суммы, выделенной на пациента - это не выплата медикам?
Относительно 300% - по каждой болячке пациента разрабатывается ПРОТОКОЛ ЛЕЧЕНИЯ. Т.е. от момента попадания в больницу до выписки ЧТО делать. Каждая больница по этой болячке подаёт заявку - мы может лечить в месяц Х пациентов по У цене. Если это приемлемо, им выдаются некоторая сумма на определённое количество ЛЕЧЕНИЙ. Внутри стоимости одного ЛЕЧЕНИЯ таится зарплата медперсонала. Оттуда берётся 100%.
02.05.2020 14:45 Відповісти
А якщо Степанов балбес, то його у відставку!
02.05.2020 11:55 Відповісти
Ну да а медики работающие из больными на вирус реально получили доплату от 200 до 700 гр.Так где эти ***** 300%?
02.05.2020 11:47 Відповісти
пока дєньги шли бандити на поезд напали шо вєстєрни ни смотрели неучи...?
02.05.2020 11:47 Відповісти
Наконец-то кто-то объяснил.Врачу умереть за 3 тысячи гривен с добавкой 1/30 оклада в чужих соплях - это правильно. Это ж не дороги строить без образования за 9тысяч гривен с дообучением мастерству владения совковой лопатой.По-моему,вирус вздохнул с облегчением.
02.05.2020 11:48 Відповісти
Это же не так! Платит НЦЗУ. И оплата в "300%" только за время непосредственного контакта с больным с подтвержденным диагнозом. Т.е. 15-20 минут. И сколько это составляет? в грн?
А как же семейные врачи и врачи больниц, медсестры, санитарки, которые ЕЖЕДНЕВНО контактируют с потенциально больными людьми коронавирусом. Они недостойны внимания? Они все защищены от возможного заражения? Это несправдливо по отношеню в медикам. А потом все удивляются почему так так много медиков заразилось! Просто возмущает отношение министра МОЗ перекладывании вины на главных врачей. А Вы сами разве не виноваты в сложившейся ситуации? И не перекладывайте ответственность на других
02.05.2020 11:51 Відповісти
А как же семейные врачи ----- Да нет же таких и в помине. Есть телефонные врачи, а вирус по телефону не передаётся. Ущучила?
02.05.2020 18:56 Відповісти
нельзя! почему неззя думаю сами понимаете!! СТРАНА ТАКАЯ!! НАДО ЖЕ КАК ТО РАЗВОДИТЬ ЛОХОВ КОТОРЫЕ ВЕРЯТ СКАЗОЧНИКАМ!!
02.05.2020 11:55 Відповісти
Та вже тижня два всі знають,що надбавки медикам Шмигля наказав виплачувати з якогось дива, з місцевих бюджетів. Хріново,що міські голови про це мовчать.
Багато медиків повідомляють навіть про зменшення зарплати під час епідемії !
02.05.2020 11:58 Відповісти
Вы просто зацените , как новая власть элегантно переложила свою вину на предыдущую власть. Децентрализация виновата, ахаха! Пока лохи будут верить, зелёные будут очень лихо воровать.
02.05.2020 12:00 Відповісти
какая тупая отмазка
02.05.2020 12:01 Відповісти
врачи не бухгалтера, про начисления им нужно объяснять подробно-популярно.
02.05.2020 12:04 Відповісти
з просторів інтернету :


Світ перетворився в Лас-Вегас.
Ніхто не працює.
Всі втрачають гроші, п'ють в будь-який час доби.
І ніхто не знає який сьогодні день тижня.
02.05.2020 12:22 Відповісти
И кто сел?
02.05.2020 12:27 Відповісти
главное, что рынок земли по двести тысяч гектар в руки кому положено
02.05.2020 13:08 Відповісти
Равно как и все "гуманитарные" грузы.)))
https://antikor.com.ua/articles/377046-baum_i_timoshenko_perevozili_kommercheskie_gruzy_oligarhov_pod_vidom_gumanitarnyh_rejsov_dokumenty
02.05.2020 13:24 Відповісти
Пусть на себя в зеркало посмотрит и вспомнит...как отказался выплачивать 13 ю пенсию 2 тыс грн чуть больше года назад
02.05.2020 14:19 Відповісти
ни кто не будет ждать ваших разбирательств, уволились люди и сами работайте с глав врачом
02.05.2020 16:19 Відповісти
Змеи, змеи кругом, будь им пусто!-
Человек в иступленьи кричал.
Вот за это им вышла награда
От расчетливых наших людей.
Видно, люди не могут без яда,
Ну, а значит, не могут без змей.

Ползи Степан ползи.
02.05.2020 18:52 Відповісти
Винуваті на місцях чинуши,ми не винуваті,ми все перевели вам,а ви не отримали.Коли запахло жареним вже все перевели,перевели давно,давно.
02.05.2020 22:41 Відповісти
Рафик не "увиноват". Так организуй комиссии кто украл и в прокуратуру! Не,лучше "торгануть" лекарствами ! А охрана здоровья то такое. Пусть на местах занимаются. А МОЗ это филиал банковской конторы получил деньги,отправил. Тогда это не МОЗ это контора по переводу денег,Степаша.
03.05.2020 07:53 Відповісти
