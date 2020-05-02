Усі гроші на доплати медикам у розмірі 300% переказано в регіони, проблеми з виплатами - через місцеву владу, або головлікарів лікарень, - Степанов

Усі кошти, які були обіцяні медичним установам на доплати медикам в розмірі 300%, були перераховані в регіони. Проблеми з виплатами виникають з вини або місцевих органів влади, або головних лікарів лікарень.

про це під час традиційного ранкового брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Спочатку нами була зібрана інформація в розрізі кожного медичного закладу, які працювали з хворими на коронавірус. Загальна кількість хворих на 1 квітня у нас становила близько 440 осіб у всій країні. Були зібрані всі медичні працівники, які працювали з цими хворими, була зібрана їхня заробітна плата. І відповідно до цими сумами були переказано кошти, щоб були здійснені виплати з урахуванням 300 відсотків", - зазначив Степанов.

Він підкреслив, що після цього регіонах була поставлена ​​задача виплатити ці кошти. Але, за словами міністра, МОЗ зараз отримує сигнали, що виплати не були здійснені в повному обсязі.

"З вини або місцевих органів влади, або головних лікарів лікарень почалися маніпуляції з виплат. Це неприпустимі речі, і я ще раз підкреслюю, що всі виплати мають здійснюватися в повному обсязі", - сказав він.

Степанов зазначив, що вже були направлені листи головам обласних державних адміністрацій, щоб вони відзвітували в розрізі кожного медичного закладу, які суми і яким чином було здійснено доплати медпрацівникам, які працювали з хворими на коронавірус.

