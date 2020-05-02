Кабмін запустив проєкт "Дороги та робота": шукають шляховиків без досвіду і пропонують навчання, мінімальна зарплата - 9 670 грн

У рамках державної програми "Велике будівництво" Кабінет Міністрів в партнерстві з порталом robota.ua анонсував онлайн-інструмент для навчання та пошуку роботи в дорожній галузі - "Дороги та робота".

Повідомляється, що в рамках національної будування доріг планується залучити понад 38 тисяч дорожніх спеціалістів. Ще близько 120 тисяч робочих місць буде створено у супутніх галузях — йдеться про розвиток ринку проєктувальних й інжинірингових послуг, матеріальне виробництво та компанії зі сфери обслуговування.

Планується відремонтувати понад 6500 км доріг, на що виділяється 112 млрд гривень.

В уряді зазначають, що "Дороги та робота" - це онлайн-інструмент інформування про можливості працевлаштування, адже проєкт покликаний не лише залучити досвідчених спеціалістів на нові об’єкти дорожніх робіт, але й надати відповідь на питання: "Як стати дорожником без досвіду роботи?"

Для цього налагоджено співпрацю з "Навчальним центром з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів". В Навчальному центрі працівники дорожньої галузі здобувають професійно-технічну кваліфікацію, а також мають змогу підвищити її та перекваліфікуватися.

У рамках проєкту користувачі матимуть змогу у простій і доступній формі дізнатися про необхідні кроки для того, щоб перейти у нову сферу.

Після вибору бажаної опції, користувач переходить на окремі блоки сайту, розроблені спеціально для проєкту.

Підрядні організації оперативно розміщують свої вакансії, які доступні в єдиній базі robota.ua.

"Ми запрошуємо усі дорожні підприємства долучитися до проєкту "Дороги та робота" та долучитися до Меморандуму з Профспілкою працівників автомобільного тpанспоpту та шляхового господарства України. Меморандум фіксує мінімальну заробітну плату дорожніх працівників на рівні 9 670 грн на місяць. Цей проєкт – ще один крок до ефективної та прозорої роботи галузі", — розповідає Голова Укравтодору Олександр Кубраков.