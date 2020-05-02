УКР
Кабмін запустив проєкт "Дороги та робота": шукають шляховиків без досвіду і пропонують навчання, мінімальна зарплата - 9 670 грн

У рамках державної програми "Велике будівництво" Кабінет Міністрів в партнерстві з порталом robota.ua анонсував онлайн-інструмент для навчання та пошуку роботи в дорожній галузі - "Дороги та робота".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє урядовий портал.

Повідомляється, що в рамках національної будування доріг планується залучити понад 38 тисяч дорожніх спеціалістів. Ще близько 120 тисяч робочих місць буде створено у супутніх галузях — йдеться про розвиток ринку проєктувальних й інжинірингових послуг, матеріальне виробництво та компанії зі сфери обслуговування.

Планується відремонтувати понад 6500 км доріг, на що виділяється 112 млрд гривень.

В уряді зазначають, що "Дороги та робота" - це онлайн-інструмент інформування про можливості працевлаштування, адже проєкт покликаний не лише залучити досвідчених спеціалістів на нові об’єкти дорожніх робіт, але й надати відповідь на питання: "Як стати дорожником без досвіду роботи?"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін опублікував постанову про відкриття продуктових ринків

Для цього налагоджено співпрацю з "Навчальним центром з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів". В Навчальному центрі працівники дорожньої галузі здобувають професійно-технічну кваліфікацію, а також мають змогу підвищити її та перекваліфікуватися.

У рамках проєкту користувачі матимуть змогу у простій і доступній формі дізнатися про необхідні кроки для того, щоб перейти у нову сферу.

Після вибору бажаної опції, користувач переходить на окремі блоки сайту, розроблені спеціально для проєкту.

Підрядні організації оперативно розміщують свої вакансії, які доступні в єдиній базі robota.ua.

"Ми запрошуємо усі дорожні підприємства долучитися до проєкту "Дороги та робота" та долучитися до Меморандуму з Профспілкою працівників автомобільного тpанспоpту та шляхового господарства України. Меморандум фіксує мінімальну заробітну плату дорожніх працівників на рівні 9 670 грн на місяць. Цей проєкт – ще один крок до ефективної та прозорої роботи галузі", — розповідає Голова Укравтодору Олександр Кубраков.

+38
Так за три месяца на клубнике платят как за год укладки асфальта.
02.05.2020 11:19 Відповісти
+32
зебобики - заробитчане. это ваш шанс. вас не выпустят по проклятому ненужному петиному безвизу. идите делайте дороги
02.05.2020 11:13 Відповісти
+24
Вот ты какая - эра зелёного счастья: укладывай асфальт и радуйся!
02.05.2020 11:14 Відповісти
Проект "Дороги і робота" означає,що до роботи тепер буде до-о-овга дорога...
02.05.2020 12:22 Відповісти
У Адольфа Алоизыча идейку с дорогами похоже сперли. За 9 косарей дрочить в тесных вагончиках, таскать на жаре и холоде трамбовку, питаться сухомяткой - дураков нет. Я думаю это, как стена Яйценюха - большой пук в воду.
02.05.2020 12:33 Відповісти
Это грязными, там на руки 7000грн выйдет, за коммуналку заплатить, маршрутку добраться и сигареты. На кофе уже не хватит.
02.05.2020 17:37 Відповісти
А чего,нормальное предложение! Потом за эти деньги можно будет шестнадцать чашек чая в Велюре выпить.
02.05.2020 12:43 Відповісти
У меня только один вопрос - зачем нам дорожники??? Я смотрю сколько у нас "дорожников" трется при строительстве и ремонте дорог и сколько на западе. Ну в 10 раз больше у нас это точно. Может лучше на эти деньги технику нормальную купить???
Зачем постоянно эта профанация???
02.05.2020 13:59 Відповісти
Кто не умеет набирать побольше и бросать подальше, проведут обучение.
02.05.2020 14:01 Відповісти
Шо, в Трускавце, с ролевыми играми
02.05.2020 14:17 Відповісти
Сколько стоит одно рабочее место, созданное Зеленским ?
Ровно столько, сколько стоит лопата в "Эпицентре"
02.05.2020 14:16 Відповісти
Не понятно кто из молодёжи согласится РАБОТАТЬ ФИЗИЧЕСКИ и НЕУРОЧНО?!Сейчас ведь молодёжь мечтает быть менеджерами и юристами и сидеть в уюте перед компом!!!!!!Кроме того... для"нищебродской" молодёжи деньги конечно очень большие ...но постсоветская молодёжь только и хочет что, бухать и воровать!!!
02.05.2020 15:04 Відповісти
Заманчиво, *****. Какие то 150-200 лет работы и можно будет порадовать себя бэушной иномаркой!
02.05.2020 15:05 Відповісти
я вчера притормозил возле дорожников поболтать - зарплата на руки 5-6 тысяч гривнёв и целый день смолу нюхают... я думаю за такие деньги по десятку лет должны работать проворовавшиеся чиновники и взяточники.
02.05.2020 15:15 Відповісти
за 9670 грязными лопатой махать? это чистыми 8600 где-то.
ну, за такую сумму в неделю и только на полдня ещё можно подумать.
02.05.2020 15:32 Відповісти
дык передают что все с голоду дохнут а тут 9 тыщ это не деньги?))) вы уж определитесь
02.05.2020 19:11 Відповісти
я за 9 работал, когда доллар был по 5. Теперь 47 хочу минимум.
02.05.2020 22:54 Відповісти
хотеть не вредно))) а ты хоть что то делать умеешь? может тебе работодатель и 9 не заплатит?
03.05.2020 07:56 Відповісти
это ты исключительно само себе о себе написало.
показати весь коментар
03.05.2020 11:00 Відповісти
ой, кац, у тебя прокси отклеелось))))
03.05.2020 11:21 Відповісти
не я, а ты кац.
не у меня, а у тебя прокси отклеелось.
03.05.2020 12:02 Відповісти
ну что ты можешь, кроме как сказать в спину, сам дурак))))
03.05.2020 12:08 Відповісти
это ты исключительно само себе о себе написало.
на вот прочти само себе о себе: "ну что ты можешь, кроме как сказать в спину, сам дурак))))"
03.05.2020 12:10 Відповісти
Хто б мені пояснив наступне.
Тендери на дороги виграють приватні
Компанії, а робітників наймає держава.
Як це зв'язати до купи?
02.05.2020 17:10 Відповісти
который призван не только привлечь опытных специалистов на новые объекты дорожных работ, Источник: https://censor.net/n3192958 ------- впервые за 74 года узнал что у нас есть люди кончившие с отличием Булыжно - трамбовочное ПТУ. Потому и возникает вопрос - А почему собственно у нас нет дорог?
02.05.2020 18:46 Відповісти
да хер хохол пойдет работать, лучше у гос ва кляньчить соц помощь))
02.05.2020 19:12 Відповісти
еще будет ждать наших денег из минкульта - на поддержание псевдо партий, https://inshaua.com/natsionalistov-perestanut-sponsirovat-iz-byudzheta/?fbclid=IwAR0KVxAtQLe2JPb1ME9NbiZ44-o1l0uKflZ1jFMhY0ntS6NpC2N40mMDELU читаем
02.05.2020 23:52 Відповісти
когда раз и навсегда https://inshaua.com/natsionalistov-perestanut-sponsirovat-iz-byudzheta/?fbclid=IwAR0KVxAtQLe2JPb1ME9NbiZ44-o1l0uKflZ1jFMhY0ntS6NpC2N40mMDELU прекратится финансирование псевдо партий укро наци?
02.05.2020 23:53 Відповісти
