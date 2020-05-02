УКР
21 055 233

В ОП заперечують, що Трофімов погрожував меру Черкас Бондаренку: він став жертвою пранку

В ОП заперечують, що Трофімов погрожував меру Черкас Бондаренку: він став жертвою пранку

Перший заступник керівника Офісу президента Сергій Трофімов не погрожував і не спілкувався з мером Черкас Анатолієм Бондаренком із приводу рішення міської влади про дострокове ослаблення карантину.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби ОП у фейсбуці.

В ОП стверджують, що мер Черкас став жертвою пранку і зробив поспішні висновки.

"Однак цей факт ніяк не вплине на перебіг подій – саме дії міського голови та міськвиконкому, а не їхні висловлювання, мають одержати належну юридичну оцінку, яка повинна враховувати те, що, згідно з Конституцією, Україна є унітарною державою, а органи влади та місцеве самоврядування мають діяти виключно у відповідності до визначених законом повноважень", - підкреслили в ОП

Зазначимо, вчора ввечері міський голова Черкас опублікував на своїй сторінці в фейсбуці нібито листування з першим заступником Андрія Єрмака Сергієм Трофімовим. В опублікованому листуванні особа, підписана як Трофімов, загрожує Бондаренку діями у відповідь на рішення про дострокове ослабленні карантину в Черкасах.

В ОП заперечують, що Трофімов погрожував меру Черкас Бондаренку: він став жертвою пранку 01

карантин (18172) Черкаси (586) Бондаренко Анатолій (58) Трофімов Сергій (44) Офіс Президента (2060) COVID-19 (19768)
Топ коментарі
+83
а пламенный приветик .... от МВД СБУ и ГБР мэру Черкасс передавал также пранк или Вова только какой Путин или Зеленский???????
показати весь коментар
02.05.2020 11:27 Відповісти
+80
Черкассы это пример для всей Украины как нужно посылать нах зелёных ублюдков В ОП отрицают, что Трофимов угрожал мэру Черкасс Бондаренко: Он стал жертвой пранка - Цензор.НЕТ 7322
показати весь коментар
02.05.2020 11:20 Відповісти
+71
Ооо, новая отмазка - пранк
показати весь коментар
02.05.2020 11:20 Відповісти
Сторінка 3 з 3
не так страшен коронавирус, как безумие властей
показати весь коментар
02.05.2020 14:05 Відповісти
Какая красота, что есть пранки. Теперь можно все на них валить.
А просраную экономику на коронавирус.
показати весь коментар
02.05.2020 13:34 Відповісти
так кто стал жертвой трофимов или мэр черкасс?))))))
показати весь коментар
02.05.2020 13:34 Відповісти
Ихтамнеты рулят.
показати весь коментар
02.05.2020 13:37 Відповісти
Проницательные комментаторы еще вчера под постом мера спрогнозировали, что сегодня президентская опа заявит, что она не угрожала меру, это всё сделали плохие пранки. Как в воду глядели.
В общем, стиль общения с народом президентской опы уже вроде всем ясен.
показати весь коментар
02.05.2020 13:37 Відповісти
Этот тоже "не угрожал"? Тоже пранки?
В ОП заперечують, що Трофімов погрожував меру Черкас Бондаренку: він став жертвою пранку - Цензор.НЕТ 5274
показати весь коментар
02.05.2020 13:41 Відповісти
предыдущий аналогичный пост админ удалил - не проходит цензуру...
показати весь коментар
02.05.2020 13:42 Відповісти
Мне на Бондаренко по..й, но только при нем начали капитально ремонтировать дороги, укладывать плитку на площадях и тротуарах. Раньше были одни ямы и кочки. Благоустройство проводится не только на крупных улицах, но и на маленьких. Я вот глядя на все это задаюсь вопросом: А куда же раньше шли такие огромные деньги?
показати весь коментар
02.05.2020 13:48 Відповісти
деньги у громад появились после "местной реформы" Пороха,
но ты не расстраивайся, Зеленский эти деньги у громад уже забрал
показати весь коментар
02.05.2020 14:03 Відповісти
БОНДАРЄНКО! Дави їх, гадів!!! Нарот любить шоп справєдлівость! Будеш гетьманом!!! Ми з тобою!
показати весь коментар
02.05.2020 13:49 Відповісти
Отрицание отрицания. Весь ранок чекала.як вони будуть викручуватися.Дозріли,але видно,що люфту у них малувато.
показати весь коментар
02.05.2020 13:52 Відповісти
Попались и ответ типовый - нас тут не было
показати весь коментар
02.05.2020 15:01 Відповісти
Хоч один нормальний мер є а не слуга блазня.
показати весь коментар
02.05.2020 13:53 Відповісти
нет их больше - это начало - кто пока прячется, из-за кустов смотрит, а кто борется уже сейчас
показати весь коментар
02.05.2020 15:02 Відповісти
но после "пламенного привета" Вовочки Мэру Черкасс
все по-прежнему думают, что пошлые угрозы были от урки Трофимова из ОП

базар фильтруйте, "мачи"
показати весь коментар
02.05.2020 14:00 Відповісти
Ну если кого и называть уркой,то именно Толика Бондаренко. Известен под погонялом Толя Металлист. Нарид уже себе Завгара обырав,но жизнь ничему не учит
показати весь коментар
02.05.2020 14:28 Відповісти
Ну как же можно отрицать очевидное?!
зЭ-шмаркля крышует организованную преступность в высших эшелонах власти !!!
На нары , зЭ-гадёныша !!!
показати весь коментар
02.05.2020 14:06 Відповісти
шож ты фраер сдал назад
показати весь коментар
02.05.2020 14:11 Відповісти
Портянка - пранк #1 в Украине
показати весь коментар
02.05.2020 14:18 Відповісти
брехливые слова ОП как и Вошьдя зебилов ничего не стоят..
Мамин-Йурыст врёт всю свою несознательную до сих пор жизнь..
пзджЬ - это фишка зекомандЫ.. даже если сейчас произошло чудо и зебилы сказали правду - тем хуже для них
показати весь коментар
02.05.2020 14:31 Відповісти
тож диджитализаця, чи вона боком вилазе зелені блазні
показати весь коментар
02.05.2020 14:37 Відповісти
А хор "Верьянелоху", получила новый текст песенки: "Горіла хата." ...
показати весь коментар
02.05.2020 14:37 Відповісти
он жертва аборта.
показати весь коментар
02.05.2020 14:39 Відповісти
Цензор, для чого Ви показуєте стару зовсiм свiтлину цього кацапського лайна покидька трофiмова з Зе-шобли?
i воно, i шмаркля, та й вся ******* вже давно повiджиралися на народних(бюджетних) грошах та за рiк перетворилися на поросних свиней...
воно вже давно собi нажерло i пику и бурдюк...i зовсiм не так зараз виглядає.
використовуйте актуальну iнформацiю, прошу.
В ОП заперечують, що Трофімов погрожував меру Черкас Бондаренку: він став жертвою пранку - Цензор.НЕТ 2092
показати весь коментар
02.05.2020 14:47 Відповісти
в офисе президента одни долбаные пранкеры работают
показати весь коментар
02.05.2020 15:05 Відповісти
Шо? И ********** не настоящий?! Пранк? Не верю!
показати весь коментар
02.05.2020 16:06 Відповісти
нет веры пранкерам з ОП,
показати весь коментар
02.05.2020 15:16 Відповісти
тотальное вранье шестой год , таких стран в мире может 5, может 2 - угадайте какие.....
показати весь коментар
02.05.2020 15:59 Відповісти
Да кому вы верите, там ОП сидят почти все брехуны, ну конечно-же во главе самого Зе. Ни какой веры им нету.
показати весь коментар
02.05.2020 16:41 Відповісти
Это именно тот г.Трофимов, который утверждает (с) "Украинцы сами захотят, чтобы нынешний президент Украины Владимир Зеленский пошел на второй срок". Равно. как и то , что сам г.Зеленский и его ОП не причастны к угрозам меру Черкас...Або здуріли зовсім вже, чи їм пороблено?
показати весь коментар
02.05.2020 16:43 Відповісти
Офіс презедента виявився таким же сцикливим, як і сам презедент. Закономірно.
показати весь коментар
02.05.2020 18:59 Відповісти
Русский витязь,лежащий в грязи,у пивнушки раскинувши руки,знай - тебя опоили хохлы и обама нассал в твои брюки.
показати весь коментар
03.05.2020 01:17 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 