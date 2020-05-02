В ОП заперечують, що Трофімов погрожував меру Черкас Бондаренку: він став жертвою пранку

Перший заступник керівника Офісу президента Сергій Трофімов не погрожував і не спілкувався з мером Черкас Анатолієм Бондаренком із приводу рішення міської влади про дострокове ослаблення карантину.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби ОП у фейсбуці.

В ОП стверджують, що мер Черкас став жертвою пранку і зробив поспішні висновки.

"Однак цей факт ніяк не вплине на перебіг подій – саме дії міського голови та міськвиконкому, а не їхні висловлювання, мають одержати належну юридичну оцінку, яка повинна враховувати те, що, згідно з Конституцією, Україна є унітарною державою, а органи влади та місцеве самоврядування мають діяти виключно у відповідності до визначених законом повноважень", - підкреслили в ОП

Зазначимо, вчора ввечері міський голова Черкас опублікував на своїй сторінці в фейсбуці нібито листування з першим заступником Андрія Єрмака Сергієм Трофімовим. В опублікованому листуванні особа, підписана як Трофімов, загрожує Бондаренку діями у відповідь на рішення про дострокове ослабленні карантину в Черкасах.

