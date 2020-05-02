В ОП заперечують, що Трофімов погрожував меру Черкас Бондаренку: він став жертвою пранку
Перший заступник керівника Офісу президента Сергій Трофімов не погрожував і не спілкувався з мером Черкас Анатолієм Бондаренком із приводу рішення міської влади про дострокове ослаблення карантину.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби ОП у фейсбуці.
В ОП стверджують, що мер Черкас став жертвою пранку і зробив поспішні висновки.
"Однак цей факт ніяк не вплине на перебіг подій – саме дії міського голови та міськвиконкому, а не їхні висловлювання, мають одержати належну юридичну оцінку, яка повинна враховувати те, що, згідно з Конституцією, Україна є унітарною державою, а органи влади та місцеве самоврядування мають діяти виключно у відповідності до визначених законом повноважень", - підкреслили в ОП
Зазначимо, вчора ввечері міський голова Черкас опублікував на своїй сторінці в фейсбуці нібито листування з першим заступником Андрія Єрмака Сергієм Трофімовим. В опублікованому листуванні особа, підписана як Трофімов, загрожує Бондаренку діями у відповідь на рішення про дострокове ослабленні карантину в Черкасах.
А просраную экономику на коронавирус.
В общем, стиль общения с народом президентской опы уже вроде всем ясен.
но ты не расстраивайся, Зеленский эти деньги у громад уже забрал
все по-прежнему думают, что пошлые угрозы были от урки Трофимова из ОП
базар фильтруйте, "мачи"
зЭ-шмаркля крышует организованную преступность в высших эшелонах власти !!!
На нары , зЭ-гадёныша !!!
Мамин-Йурыст врёт всю свою несознательную до сих пор жизнь..
пзджЬ - это фишка зекомандЫ.. даже если сейчас произошло чудо и зебилы сказали правду - тем хуже для них
i воно, i шмаркля, та й вся ******* вже давно повiджиралися на народних(бюджетних) грошах та за рiк перетворилися на поросних свиней...
воно вже давно собi нажерло i пику и бурдюк...i зовсiм не так зараз виглядає.
використовуйте актуальну iнформацiю, прошу.