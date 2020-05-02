На лікарні, які лікують заражених коронавірусом, виділили понад 15 мільярдів, - МОЗ

Усі медичні установи, які лікують хворих з коронавірусом COVID-19, отримають фінансування. На це було виділено 15,8 млрд гривень.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Загалом медичним закладам, які лікують пацієнтів з коронавірусом, виділено майже 15, 8 млрд гривень", - сказав Степанов.

Він зазначив, що вже з квітня лікарі будуть отримувати оплату послуг за COVID пакетами, прийнятими Кабінетом міністрів, де передбачено підвищення на 300 відсотків заробітної плати.

"Вже в цьому пакеті, в цьому тарифі передбачено, що доплати виплачуються з урахуванням 300-відсоткової заробітної плати. Постановою Кабміну затверджені тарифи на ці послуги. НСЗУ (Національна служба здоров'я України - ред.) звітує, що готова до укладання угод, і на початку травня всі кошти за квітневими розрахунками будуть виплачені", - сказав Степанов.

Він нагадав, що затверджені тарифи включають додаткові доплати, винагороди працівникам у розмірі до 300 відсотків до заробітної плати, відповідно до законодавства. Також забезпечення пацієнтів лікарськими засобами та медичними виробами в повному обсязі.