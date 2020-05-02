УКР
На лікарні, які лікують заражених коронавірусом, виділили понад 15 мільярдів, - МОЗ

Усі медичні установи, які лікують хворих з коронавірусом COVID-19, отримають фінансування. На це було виділено 15,8 млрд гривень.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Загалом медичним закладам, які лікують пацієнтів з коронавірусом, виділено майже 15, 8 млрд гривень", - сказав Степанов.

Він зазначив, що вже з квітня лікарі будуть отримувати оплату послуг за COVID пакетами, прийнятими Кабінетом міністрів, де передбачено підвищення на 300 відсотків заробітної плати.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Усі гроші на доплати медикам у розмірі 300% перераховано в регіони, проблеми з виплатами - через місцеву владу, або головлікарів лікарень, - Степанов

"Вже в цьому пакеті, в цьому тарифі передбачено, що доплати виплачуються з урахуванням 300-відсоткової заробітної плати. Постановою Кабміну затверджені тарифи на ці послуги. НСЗУ (Національна служба здоров'я України - ред.) звітує, що готова до укладання угод, і на початку травня всі кошти за квітневими розрахунками будуть виплачені", - сказав Степанов.

Він нагадав, що затверджені тарифи включають додаткові доплати, винагороди працівникам у розмірі до 300 відсотків до заробітної плати, відповідно до законодавства. Також забезпечення пацієнтів лікарськими засобами та медичними виробами в повному обсязі.

И самолет Мрия в подарок. Идите в жопу, зеленые мудаки.
02.05.2020 12:09 Відповісти
На больницы, которые лечат зараженных коронавирусом, выделили более 15 миллиардов, - Минздрав
02.05.2020 12:17 Відповісти
Та да,триста тысяч миллиардов.Где ты все это брать собрался,что ртом наговорил.
02.05.2020 12:11 Відповісти
И самолет Мрия в подарок. Идите в жопу, зеленые мудаки.
02.05.2020 12:09 Відповісти
На лікарні, які лікують заражених коронавірусом, виділили понад 15 мільярдів, - МОЗ
02.05.2020 12:43 Відповісти
Та да,триста тысяч миллиардов.Где ты все это брать собрался,что ртом наговорил.
02.05.2020 12:11 Відповісти
А иск к Китаю - ни-ни?
Скока откатов взяли то?
02.05.2020 12:14 Відповісти
а есть перспектива в таком иске? ведь даже если и сделали (вирусочек), то хрен докажешь...
02.05.2020 12:17 Відповісти
США докажет, они заявили, что у них уже есть доказательства.
02.05.2020 12:18 Відповісти
никогда не путайте доню с США.
02.05.2020 12:20 Відповісти
перед вторжением в Ирак тоже были разговоры про доказательства. да только потом...
02.05.2020 12:23 Відповісти
Что потом? Кремлёвска пропаганда сказала, что вывсеврёте? Иди в баню, кремлёвский жополиз!
02.05.2020 14:24 Відповісти
из какого штата вещаешь, обмылок?
02.05.2020 14:35 Відповісти
Именно поэтому китаезы снесли под ноль рынок ака нулевой поциент?
И да - считаю что ответить надо + то шо пел черный Главарь Воз-а
02.05.2020 12:22 Відповісти
ты хочешь здесь поиграть в суд? и ты будешь "судьёй"?
02.05.2020 12:25 Відповісти
"Эпицентр" указом Оманского Осла приравнен к больницам?
02.05.2020 12:16 Відповісти
Цікаво, що після роз'яснення про цих 300% Степанов продовжує брехати. Він вже наговорив та заробив відповідальність за порушення техніки безпеки медиків.
02.05.2020 12:16 Відповісти
У тебе всі брешуть, і тільки По' каже правду
02.05.2020 12:43 Відповісти
Доведи свої слова. А поки доводиш тобі спам!
02.05.2020 12:51 Відповісти
Правду ГОВОРИТЬ тільки Батюшка коли "відспівуе" ..... - "Пішов із Життя Раб Божий...." , ну і далі по тексту ...
02.05.2020 13:24 Відповісти
Анатолій Бондаренко , мер Черкас .

https://www.youtube.com/watch?v=XqLjznfjpW8
02.05.2020 12:17 Відповісти
На больницы, которые лечат зараженных коронавирусом, выделили более 15 миллиардов, - Минздрав
02.05.2020 12:17 Відповісти
а по факту - сколько не украденого до больничек дошло?
ах да - зеленые не тырят, забываю каждый раз....
02.05.2020 12:18 Відповісти
А в США є медики, які за свою роботу отримують 200 доларів на місяць?
02.05.2020 12:21 Відповісти
нема таких - за $200 в месяц никто и не плюнет.
есть такие, шо за бесплатно все будут делать, но $200? - ето тупое унижение.
02.05.2020 12:26 Відповісти
Вибачте...але постійне голосування Народом за "красиві ї..ала","куряча память" щодо обіцянок ,а не за програми не перетворить Україну в США.. і навіть у Польщу...
02.05.2020 13:13 Відповісти
02.05.2020 13:21 Відповісти
да пох сколько до больничек дошло
украсть полезнее - лекарств-то от вируса нету,
а насильная вентиляция легких может и убить...
один из десяти назначенных на ИВЛ выживает-то...
02.05.2020 18:31 Відповісти
і бабки прямо в твіторі не роздають
02.05.2020 20:05 Відповісти
Манипуляция. Не на те больницы, которые лечат, а на те, которые признаны опорными.
02.05.2020 12:20 Відповісти
ну это бывает шо даже нету слов.... герцог чет высрал, а медики отвечает есть пнх
02.05.2020 12:20 Відповісти
"отметил, что уже с апреля врачи будут получать оплату услуг по COVID-19 пакетам, принятыми Кабинетом Министров, где предусмотрено повышение на 300 процентов заработной платы" - БРЕХНЯ!
Квітень закінчився, вже травень, а жодних доплат ні лікарі, ні молодший медперсонал не отримали. Як і далі, у медсестри і санітарки інфекційного відділення мінімальна зарплата в 4800 "грязними", в лікаря-одинатора - 5500; заввіділенням - 5700. Моя сестра на руки отримала 4500 в квітні. Всі доплати за стаж, за "боюсь-боюсь", за консультації (в т.ч. в коронавірусному відділені) і навіть за "переработку" давним давно порізані і досі не відновлені.
02.05.2020 12:26 Відповісти
Тобто ваша сестра отримала менше 200 доларів!
02.05.2020 12:28 Відповісти
Живет не в Киеве?
02.05.2020 12:51 Відповісти
обласний центр
02.05.2020 13:10 Відповісти
Киевлянам в этом смысле повезло больше. Помимо обещанного из МОЗ , еще и город доплатил столько же, если не больше.
02.05.2020 13:42 Відповісти
так я говорю за зарплати від держави по штату, а не за доплати від міста.
Можливо, я був неточний, коли написав "Моя сестра на руки отримала 4500 в квітні". Та таки да. неправий я. Бо це була зарплата з посади. А наш мер також зробив доплати всьому медперсоналу інфекційної лікарні, в якій працює сестра. Щоправда, невеликі, порівняно з тими зарплатами, які були до зеленої реформи. Лікарям на руки потрапило по 1600 доплат від міста... Але зважте, що це - одноразова доплата, отримали її окремо на початку квітня за березень. За квітень - нічого не обіцяють; точніше - "якщо будуть кошти в міському бюджеті"...
02.05.2020 14:13 Відповісти
дивіться уточнення (дрібним шрифтом) -доплати до базової ставки згідно годин ,проведених у приміщенні з інфікованими..

Водіїв швидких не може стосуватись -у них кабінка відділена від салону..
02.05.2020 13:11 Відповісти
Ще раз: це - інфекційна лікарня, респіраторне відділення, куди потрапляють і коронавірусні, трапилось і таке, бо не одразу тестується COVID-19. Та й симтоми COVID-19, як відомо не одразу проявляються. А спеціалізоване коронавірусне відділення, само собою, при лікарні...
02.05.2020 13:24 Відповісти
якщо не 'проявилось' і не зафіксовано документом з мокрою печаткою-значить бухгалтерія 'не має підстав'
02.05.2020 15:49 Відповісти
історія хвороби, да будь тобі відомо, печатками не завіряються. Тільки підписами
02.05.2020 16:13 Відповісти
Сегодня утром встретил знакомого доктора. Поздоровались, как это принято, рукопожатием и поговорили. Информация такая: доплаты - даже потенциально (когда у них в больнице появятся пациенты с кокошкой) - не предвидятся; запас масок, который сделали в 2007 году и который хотели вывезти в феврале 2020 за бугор (не дали сами же врачи) - уже закончился, поэтому наши богатенькие доктора покупают масочки за свои огромные зарплаты, да стерилизаторы не всегда есть в наличии. Такие вот успешные дела.
02.05.2020 13:21 Відповісти
Исполнительный директор ВОЗ похвалил Швецию и сказал, что шведская модель борьбы с коронавирусом может стать наиболее успешной. Майкл Райан подчеркнул, что шведские policies, базирующиеся на доверии к населению, являются достойными уважения, а также выразил одобрение тем, как шведская система здравоохранения справляется с кризисной ситуацией.

Райан говорит, что в ситуации, когда у многих переболевших не формируется иммунитет, и существует высокий риск появления новых волн вируса, именно шведская модель может оказаться наиболее успешной, так как позволяет обществу функционировать даже в условиях кризиса. Именно шведская модель может стать «новой нормой» в изменившемся мире, где старый формат социального взаимодействия и функционирования общества больше не работает. «Мы можем многому научиться у наших коллег из Швеции», закончил он.

Дожили, дождались!

https://www.dn.se/nyheter/sverige/who-sverige-kan-vara-en-framtida-modell/
02.05.2020 12:41 Відповісти
шведские policies, базирующиеся на доверии к населению..


ага..
я б "подовіряв" віруючим бабкам "московського сатанату",але я не смертник...
02.05.2020 13:07 Відповісти
ну теперь они точно будут "лечить" еще лет 100
02.05.2020 12:41 Відповісти
Зраза зрадная
02.05.2020 12:44 Відповісти
Кто-то из медиков хоть копейку получил в течении 3-х месяцев обильных "выделений" ЗЕбанария?
02.05.2020 13:54 Відповісти
Отримали таки... Як тут пишуть американці - "в якості приниження"...
02.05.2020 14:21 Відповісти
Опять врут, врут и врут. БЕЗ КОНЦА И КРАЯ ВРУТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
02.05.2020 12:47 Відповісти
все врут..
по несколько раз в день..
а женщини врут в 5 раз больше мужчин ))))

конечно -если женщина не жена политика ))))
02.05.2020 13:08 Відповісти
02.05.2020 13:19 Відповісти
А куди ті виділення поділися ? МИШІ З'ЇЛИ ???
Отакенні :
На лікарні, які лікують заражених коронавірусом, виділили понад 15 мільярдів, - МОЗ
02.05.2020 12:48 Відповісти
уточнюю.

На лікарні,котрі допомагають хворим пройти процедуру вакцинації природнім шляхом і 95-97 відсоткам хворих вижити.
02.05.2020 13:05 Відповісти
".....где предусмотрено повышение на 300 процентов заработной платы..." - ну про це вже Лікаоі та інші медпрацівники РОЗПОВІЛИ , як НАРАХОВУЮТЬСЯ ці 300 %...- повний РОЗВОДНЯК....

Все як від зЄ-бЄ покидьків
02.05.2020 13:17 Відповісти
Во сколько сотен миллиардов обойдется Украине лечение и последствия коронавируса? А ведь можно было просто закрыть границы а туристов и гастарбайтеров пропускать в Украину только через двух недельный карантин. У нас же вопреки здравому смыслу насрут на ровном месте а потом очень долго убирают последствия.
02.05.2020 13:20 Відповісти
Коронавирус в ЗЕбанарии сопровождается обильными "выделениями".
02.05.2020 13:55 Відповісти
«Все деньги на доплаты медикам в размере 300% перечислены в регионы, проблемы с выплатами - из-за местных властей, или главврачей больниц,.- Степанов».
https://www.ponomaroleg.com/%d1%85%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0-02-03-20-3.html Вы нагло лжете министр Степанов ! Единственным источником обозначенных вами ДОПЛАТ может быть т.н. «Стабилизационный фонд для борьбы с эпидемией COVID-19» . Иных источников быть НЕ МОЖЕТ, ибо эти доплаты не предусмотрены в бюджете на 2020, а должны выплачиваться из «стабилизационного фонда» в котором после выплат пенсионерам …. нет денег.
Позвоните Марченко - он расскажет. Вы выплатили задолженность по зарплате в размере 85% от потребности.
А далее на второй - четвертый квартал, в бюджете 2020 который приняли ваши депутаты, субвенции на медицину ВООБЩЕ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ !

https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
02.05.2020 14:20 Відповісти
Кому выделили? А лечить будут мертвые души? Настолько мертвые, как и военные грузовики в Италии да?
02.05.2020 16:54 Відповісти
А лечить будут коронавирус.
Слабенький он у нас, никого не может заражать толком.
Вот ему и выделили средства, чтоб поправил свое здоровье,
да повысил смертность, будет не вирус, а богатырь-вирус.
02.05.2020 18:33 Відповісти
если введут принудительную вакцинацию, я не рекомендую
02.05.2020 19:12 Відповісти
я тоже
02.05.2020 20:11 Відповісти
Лучше бы Вы твари на медицину выделяли бы,вместо этого фетиша- пугала. Уроды. В Украине разработаны ДЕШЕВЫЕ лекарства,Вы же твари их будете регистрировать и "проверять" вместе с мировой мафией,организовавшей этот шабаш.
03.05.2020 07:47 Відповісти
 
 