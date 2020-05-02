У ЗСУ зафіксовано 1 новий випадок COVID-19 на Харківщині, хворіє 45 військовослужбовців
У Збройних силах України за станом на ранок 2 травня підтверджено ще 1 випадок інфікування коронавірусом.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу командування Медичних сил ЗСУ.
"На 07.00 2 травня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 45 осіб. Також за період пандемії одужали 30 осіб та є 2 летальні випадки.
На ізоляції (в тому числі самоізоляція) – 299 особи. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчих три доби – 28 особи.
За минулу добу зареєстровано один новий випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.
Хворий військовослужбовець з Харківської області лікується вдома під наглядом медичної служби. Стан здоров’я пацієнта задовільний, симптоми захворювання відсутні", - йдеться у повідомленні.
