Посол України у ФРН Мельник відмовився від запрошення мера Берліна на захід через участь російського посла

Посол України у ФРН Андрій Мельник відхилив запрошення бургомістра Берліна Міхаеля Мюллера взяти участь у спільній церемонії покладання вінків перед будинком на Шулленбургрінг, де 2 травня 1945 року капітулювали війська Вермахта, які тримали оборону Берліна.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомило німецьке видання Tagesspiegel.

"Кілька тижнів тому троє послів отримали запрошення від мера Берліна Міхаеля Мюллера. Разом з представниками Росії, України та Білорусі він хотів у цю суботу покласти вінок, щоб відзначити кінець Другої світової війни, і не біля однієї з великих пам’яток міста, а перед ззовні непомітним житловим будинком у районі Берлін-Темпельхоф… Український посол відхилив запрошення", - йдеться у повідомленні.

Мельник висловив вдячність бургомістру за запрошення, яке назвав "визнанням незаперечного внеску українського народу у визволення Європи від насильницького нацистського режиму", і пояснив причину своєї відмови.

"Вшанування пам’яті українських героїв, стоячи пліч-о-пліч з представником країни-агресора, яка вже шостий рік поспіль веде криваву війну на сході України та незаконно окупувала Крим, я не зміг би собі уявити навіть у найстрашнішому кошмарі", - заявив посол, акцентувавши на тому, що за цей час жертвами агресії Кремля стали понад 14 тис українців.

Росія всупереч міжнародному праву анексувала Крим та окупувала значну частину Донбасу; агресивна політика господаря Кремля породила небачене досі відчуження між українцями і росіянами. "Відтак і спільне вшанування пам’яті є немислимим!", - наголосив посол.

Він також нагадав, що під час Другої світової війни понад 6 мільйонів українців воювали у лавах Червоної Армії та ще 250 тисяч у військах союзників; понад 3 мільйони українських солдат не повернулися додому живими, у тому числі поклавши життя в останні дні війни в операції зі звільнення Берліна. Вермахт та есесівці замордували понад 5 мільйонів мешканців України, яка була повністю окупованою між 1939 та 1944 роками.

Він також висловив жаль з приводу того, що в Берліні до цього часу немає пам’ятника українським жертвам нацизму, а рівень знань німецької громадськості про ці величезні жертви України є досі вкрай обмеженим. Посол закликав Бундестаг і Берлінський сенат спорудити меморіал українським жертвам націонал-соціалізму у визначному місці в самому центрі федеральної столиці Німеччини, а також відповідний інформаційний центр.