Посол України у ФРН Мельник відмовився від запрошення мера Берліна на захід через участь російського посла
Посол України у ФРН Андрій Мельник відхилив запрошення бургомістра Берліна Міхаеля Мюллера взяти участь у спільній церемонії покладання вінків перед будинком на Шулленбургрінг, де 2 травня 1945 року капітулювали війська Вермахта, які тримали оборону Берліна.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомило німецьке видання Tagesspiegel.
"Кілька тижнів тому троє послів отримали запрошення від мера Берліна Міхаеля Мюллера. Разом з представниками Росії, України та Білорусі він хотів у цю суботу покласти вінок, щоб відзначити кінець Другої світової війни, і не біля однієї з великих пам’яток міста, а перед ззовні непомітним житловим будинком у районі Берлін-Темпельхоф… Український посол відхилив запрошення", - йдеться у повідомленні.
Мельник висловив вдячність бургомістру за запрошення, яке назвав "визнанням незаперечного внеску українського народу у визволення Європи від насильницького нацистського режиму", і пояснив причину своєї відмови.
"Вшанування пам’яті українських героїв, стоячи пліч-о-пліч з представником країни-агресора, яка вже шостий рік поспіль веде криваву війну на сході України та незаконно окупувала Крим, я не зміг би собі уявити навіть у найстрашнішому кошмарі", - заявив посол, акцентувавши на тому, що за цей час жертвами агресії Кремля стали понад 14 тис українців.
Росія всупереч міжнародному праву анексувала Крим та окупувала значну частину Донбасу; агресивна політика господаря Кремля породила небачене досі відчуження між українцями і росіянами. "Відтак і спільне вшанування пам’яті є немислимим!", - наголосив посол.
Він також нагадав, що під час Другої світової війни понад 6 мільйонів українців воювали у лавах Червоної Армії та ще 250 тисяч у військах союзників; понад 3 мільйони українських солдат не повернулися додому живими, у тому числі поклавши життя в останні дні війни в операції зі звільнення Берліна. Вермахт та есесівці замордували понад 5 мільйонів мешканців України, яка була повністю окупованою між 1939 та 1944 роками.
Він також висловив жаль з приводу того, що в Берліні до цього часу немає пам’ятника українським жертвам нацизму, а рівень знань німецької громадськості про ці величезні жертви України є досі вкрай обмеженим. Посол закликав Бундестаг і Берлінський сенат спорудити меморіал українським жертвам націонал-соціалізму у визначному місці в самому центрі федеральної столиці Німеччини, а також відповідний інформаційний центр.
Так 8 - 9. 05. 1945 року було Велика Перемога над кривавим фашистським Рейхом і катом -фюрером Гітлером. Шість мільйонів Українців в СА. УПА. партизани ... мужньо і хоробро билися на фронтах кривавої 2 світової війни за наближення дня цієї Великої Перемоги, і за цю Перемогу десять мільйонів Українців віддали свої життя. Але залишилося інше таке ж саме зло комуно - фашистський кривавий срср, на чолі з кривавим кремлівським катом нелюдем Сталіним, які і раніше окупували Українську демократичну державу УНР ще в 1922 році.
І після цієї такої довгоочікуваної але не повною Перемоги 1945 року, і надії народу України на зміни зазнали краху. На жаль також як і раніше продовжилися криваві масові репресії, розстріли, штучний - голодомор, депортації і геноцид українського народу кремлівськими загарбниками. Ну і яка це повноцінна перемога коли замість окупантів одного фашистського зла прийшли такі ж окупанти і точно таке ж саме комуно - фашистське зло, і аж до 1991 року. А ось і зараз кривавий комуно - фашистський режим кривава тюрма народів срср трансформувався в фашистський режим ... уйла - путліна в паРашу. Ось і виходить те що між кривавими режимами фашистів катів Гітлера, комуно-фашистами Сталіна і ******** фашистів Путліна ( )(уйла) абсолютно немає ніякої різниці.
Ну с юридической точки зрения война закончилась,а фактически,Мордор не убил фашизм,а усыновил его.Тому,це якось дико и смешно до абсурда выглядит.Как в анекдоте,когда тот кого хоронят,подходит сзади и спрашивает:Кто умер?Кого хороните?А ему в ответ:Фашизм хороним.Потом поворачивают головы,а напротив них,стоит тот самый фашизм с трилоколором и давя лыбу в трицать два зуба каже:Рано хороните.Можем повторить.Я с Мордора начал своё возрождение и собираюсь знов делить Германию стеной,бо Горбачёв был не прав,когда её сносили
Браво Андрей - мне нравятся цифры годов - знал же не все отсволочнились!
Русские с белорусами вообще-то тоже немножко помогали Войску Польскому Берлин брать, да и узбеки с казахами праздничный плов к капитуляции готовили. *****, немцы увидели Украину среди миллионов бойцов Красной Армии и предложили узаконить это участие, а этот дебил на все взглянул из бандеровской криивки... Пиддарасы, вы таки спровоцируете Украину на междуусобную поножовщину. У ротвеллеров в помете бывают такие щенки, которые неуправляемые - их то усыпляют!