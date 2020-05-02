У Росії рекорд побито третій день поспіль - за добу 9623 нові випадки коронавірусу, померли 57 осіб
За минулу добу в Росії зареєстровано понад 9 623 нові випадки коронавірусної інфекції. Рекорд побитий третій день поспіль.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомляє оперативний штаб.
За останню добу в Росії підтверджених випадків коронавірусної інфекції Covid-19 – 9 623 у 83 регіонах, зокрема виявлено активно 4488 (46,6%) без клінічних проявів", - йдеться в повідомленні оперштабу в суботу.
Загалом випадків зараження в Росії за весь період – 124 054 (+8,4%) коронавірусної інфекції в 85 регіонах, уточнюють у штабі.
Напередодні, 1 травня, добовий приріст становив 7,9 тис.нових випадків коронавірусу, 30 квітня добовий приріст вперше переступив 7 тисяч.
У Москві – 5358 нових випадків Covid-19 за добу, йдеться в повідомленні штабу. Отже, загальна кількість зареєстрованих у столиці діагнозів зросла до 62658.
За останню добу в Росії підтверджено 57 летальних випадків із коронавірусом, із них в Москві - 37. Кількість летальних випадків порівняно з минулою добою зменшилася більше ніж в 1,5 раза: 1 травня було 96 померлих, 30 квітня - 101, 29 квітня - 108. Загальна кількість зареєстрованих летальних випадків в Росії тепер становить 1222.
Виписано після одужання 1793 людини за минулу добу, з цього числа в Москві - 608. Загальна кількість тих, хто одужали, зросла до 15013 осіб.
От і добре.
А теперь начинайте подвывать, как правильно сделал мер черкасс.
Баста!, [02.05.20 18:32]
За один день в Барановичах количество заболевших "пневмонией" выросло больше, чем на сотню. Госпитализировать часть из них будут ночью.
"В городе Барановичи короновирусный взрыв, - пишет врач одной из больниц райцентра. - Только за сегодня прибавилось более 100 пневмоний! К нам едет проверка из Бреста. Пока больных не всех госпитализировали, начальство сказало, что всех повезут ночью, после проверки.
У врачей не хватает средств индивидуальной защиты, дезрастворов, респираторов, перчаток, нет даже мыла в некоторых медучреждениях. Лекарств, которые применяются во всё мире, например, гидроксихлорохина, тоже нет.
Заболело очень много медицинских работников, врачей скорой помощи. Мы с коллегами-врачами в ужасе представляем, что будет, если заболеют и все остальные доктора! Скоро в городе просто некому будет лечить людей. А больных становится с каждым днём всё больше!"
"Ситуация ухудшилась буквально за пару дней последних. Диагноз "пневмония" ставим потому что просто нет тестов. Ждут результатов еще те пациенты, которые сдали мазки неделю назад. Около 500 человек с "пневмониями" по городу точно есть", - сообщил источник из Барановичской городской больницы №2.
У нас народ уже устал сидеть, сегодня вышел, половина без масок, бабки на ящиках уже овощи/фрукты повыставляли, всем все по фиг.
Будет 2ая волна - будет как в тех барановичах, и живые позавидуют мертвым.