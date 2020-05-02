У Росії рекорд побито третій день поспіль - за добу 9623 нові випадки коронавірусу, померли 57 осіб

За минулу добу в Росії зареєстровано понад 9 623 нові випадки коронавірусної інфекції. Рекорд побитий третій день поспіль.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомляє оперативний штаб.

За останню добу в Росії підтверджених випадків коронавірусної інфекції Covid-19 – 9 623 у 83 регіонах, зокрема виявлено активно 4488 (46,6%) без клінічних проявів", - йдеться в повідомленні оперштабу в суботу.

Загалом випадків зараження в Росії за весь період – 124 054 (+8,4%) коронавірусної інфекції в 85 регіонах, уточнюють у штабі.

Напередодні, 1 травня, добовий приріст становив 7,9 тис.нових випадків коронавірусу, 30 квітня добовий приріст вперше переступив 7 тисяч.

У Москві – 5358 нових випадків Covid-19 за добу, йдеться в повідомленні штабу. Отже, загальна кількість зареєстрованих у столиці діагнозів зросла до 62658.

За останню добу в Росії підтверджено 57 летальних випадків із коронавірусом, із них в Москві - 37. Кількість летальних випадків порівняно з минулою добою зменшилася більше ніж в 1,5 раза: 1 травня було 96 померлих, 30 квітня - 101, 29 квітня - 108. Загальна кількість зареєстрованих летальних випадків в Росії тепер становить 1222.

Виписано після одужання 1793 людини за минулу добу, з цього числа в Москві - 608. Загальна кількість тих, хто одужали, зросла до 15013 осіб.