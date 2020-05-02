УКР
Новини Коронавірус і карантин
18 527 115

У Росії рекорд побито третій день поспіль - за добу 9623 нові випадки коронавірусу, померли 57 осіб

За минулу добу в Росії зареєстровано понад 9 623 нові випадки коронавірусної інфекції. Рекорд побитий третій день поспіль.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомляє оперативний штаб.

За останню добу в Росії підтверджених випадків коронавірусної інфекції Covid-19 – 9 623 у 83 регіонах, зокрема виявлено активно 4488 (46,6%) без клінічних проявів", - йдеться в повідомленні оперштабу в суботу.

Загалом випадків зараження в Росії за весь період – 124 054 (+8,4%) коронавірусної інфекції в 85 регіонах, уточнюють у штабі.

Напередодні, 1 травня, добовий приріст становив 7,9 тис.нових випадків коронавірусу, 30 квітня добовий приріст вперше переступив 7 тисяч.

У Москві – 5358 нових випадків Covid-19 за добу, йдеться в повідомленні штабу. Отже, загальна кількість зареєстрованих у столиці діагнозів зросла до 62658.

За останню добу в Росії підтверджено 57 летальних випадків із коронавірусом, із них в Москві - 37. Кількість летальних випадків порівняно з минулою добою зменшилася більше ніж в 1,5 раза: 1 травня було 96 померлих, 30 квітня - 101, 29 квітня - 108. Загальна кількість зареєстрованих летальних випадків в Росії тепер становить 1222.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 1099 російських військовослужбовців захворіли на COVID-19

Виписано після одужання 1793 людини за минулу добу, з цього числа в Москві - 608. Загальна кількість тих, хто одужали, зросла до 15013 осіб.

Топ коментарі
+42
Умершим крепкого здоровья.
02.05.2020 13:03 Відповісти
+27
Больше рекордов-- догнать и перегнать пиндосов
02.05.2020 13:09 Відповісти
+19
ниипьот! все (как один) на парад
02.05.2020 13:10 Відповісти
Чим більше здохне тим краще
02.05.2020 18:10 Відповісти
Поголів'я казламорд продовжує скорочуватися.
От і добре.
02.05.2020 18:28 Відповісти
Горіть у пеклі москалі .
02.05.2020 18:39 Відповісти
чем больше кацов заразится тем быстрее мы отвоюем наши территории, только не с сегодняшним говнокомандующим
02.05.2020 19:01 Відповісти
Да ********** писда - можно уже не писать ничего
02.05.2020 19:48 Відповісти
Рано радуетесь, они су..и живучие.
02.05.2020 20:34 Відповісти
А че ж они тогда сгорели нахй на ровном месте??
02.05.2020 20:52 Відповісти
Хорошим кацапам хорошие гробы,плохим-плохие
02.05.2020 20:00 Відповісти
Та шо вы такое гаварите, там медицина на высшем уровне, это Путен и по телевизору сказали им.😁.
02.05.2020 22:53 Відповісти
россия поздно ввела карантин. Мы - вовремя.
А теперь начинайте подвывать, как правильно сделал мер черкасс.
03.05.2020 00:57 Відповісти
Хтось взагалі ще не вводив..

Баста!, [02.05.20 18:32]
За один день в Барановичах количество заболевших "пневмонией" выросло больше, чем на сотню. Госпитализировать часть из них будут ночью.
"В городе Барановичи короновирусный взрыв, - пишет врач одной из больниц райцентра. - Только за сегодня прибавилось более 100 пневмоний! К нам едет проверка из Бреста. Пока больных не всех госпитализировали, начальство сказало, что всех повезут ночью, после проверки.
У врачей не хватает средств индивидуальной защиты, дезрастворов, респираторов, перчаток, нет даже мыла в некоторых медучреждениях. Лекарств, которые применяются во всё мире, например, гидроксихлорохина, тоже нет.
Заболело очень много медицинских работников, врачей скорой помощи. Мы с коллегами-врачами в ужасе представляем, что будет, если заболеют и все остальные доктора! Скоро в городе просто некому будет лечить людей. А больных становится с каждым днём всё больше!"
"Ситуация ухудшилась буквально за пару дней последних. Диагноз "пневмония" ставим потому что просто нет тестов. Ждут результатов еще те пациенты, которые сдали мазки неделю назад. Около 500 человек с "пневмониями" по городу точно есть", - сообщил источник из Барановичской городской больницы №2.
03.05.2020 01:01 Відповісти
та ясно, что в москве и питере может все еще хоть как-то, а на периферии там- просто караул.
У нас народ уже устал сидеть, сегодня вышел, половина без масок, бабки на ящиках уже овощи/фрукты повыставляли, всем все по фиг.
Будет 2ая волна - будет как в тех барановичах, и живые позавидуют мертвым.
03.05.2020 01:09 Відповісти
Всьо єто звіздьош, нет никакого вируса...
03.05.2020 01:32 Відповісти
є ще надія на КОРОНОВІРУС . , більше Нам ні хто не допоможе .
03.05.2020 10:20 Відповісти
