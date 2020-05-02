Сайт "Обозреватель" звертається до Зеленського через безпрецедентну кібер-атаку, яку пов'язує з публікаціями про Тимошенка і Баума

Проти інтернет-видання OBOZREVATEL протягом останніх двох діб відбувається особливо потужна DDoS-атака.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в публікації на сайті видання, в якій редакція звертається до президента.

"Причиною" ударів ", на нашу думку, можуть бути викривальні публікації про спекулятивні угоди вашого оточення, а саме - ввезення в Україну захисних костюмів, санітайзерів, тестів для діагностики коронавірусу і медичного обладнання на чартерних рейсах з Китаю", - йдеться в статті.

Зазначається, що в згаданому скандалі замішаний заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко і бізнесмен з Росії Борис Баум - претендент на пост глави нової Комісії з регулювання азартних ігор в Україні.

"Уже в розпал атаки новоспечений власник українського паспорта Баум написав повідомлення і передав "привіт" главі редакційної ради OBOZREVATEL Михайлу Бродському. Це можна сприйняти як його розправу за публікацію викривальних матеріалів", - сказано в публікації.

У зв'язку з цим редакція видання звертається до Володимира Зеленського як гаранта цивільних свобод.

"Ви не можете мовчки спостерігати за тим, як ваше оточення тисне на медіа з метою припинити розслідування своїх корупційних оборудок. Ми віримо, що це дійсно ініціатива ваших молодих, не зрілих соратників, а ви не хочете фігурувати в списку ворогів свободи слова.

Ми також звертаємося до МВС, СБУ, ГБР, ГПУ і кіберполіції із закликом розслідувати резонансний інцидент і наступ на свободу слова в Україні", - йдеться в публікації.

Видання також детально повідомляє, як відбувалася атака на нього. Так, у четвер, 30 квітня, близько 22:00 почалася розподілена DDoS-атака UDP потужністю до 5 гігабіт на секунду.

"Подібних ударів сайт не відчував за все 16 років своєї роботи. Такої боротьби зі ЗМІ не було навіть за часів правління Віктора Януковича і подій на Майдані.

Судячи з усього, діє група людей. Атаки фіксуються з різних країн, характер і спрямованість яких весь час змінюються, щоб було важче визначити їхнє справжнє джерело: Німеччина, Польща, Угорщина, США, Нідерланди, Китай, Південна Корея.

Хакери постійно намагаються знайти "слабкі точки" на сайті, використовуючи після відбиття нападів нові прийоми", - пише видання.