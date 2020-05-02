УКР
Сайт "Обозреватель" звертається до Зеленського через безпрецедентну кібер-атаку, яку пов'язує з публікаціями про Тимошенка і Баума

Проти інтернет-видання OBOZREVATEL протягом останніх двох діб відбувається особливо потужна DDoS-атака.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в публікації на сайті видання, в якій редакція звертається до президента.

"Причиною" ударів ", на нашу думку, можуть бути викривальні публікації про спекулятивні угоди вашого оточення, а саме - ввезення в Україну захисних костюмів, санітайзерів, тестів для діагностики коронавірусу і медичного обладнання на чартерних рейсах з Китаю", - йдеться в статті.

Зазначається, що в згаданому скандалі замішаний заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко і бізнесмен з Росії Борис Баум - претендент на пост глави нової Комісії з регулювання азартних ігор в Україні.

Сайт Обозреватель звертається до Зеленського через безпрецедентну кібер-атаку, яку повязує з публікаціями про Тимошенка і Баума 01

"Уже в розпал атаки новоспечений власник українського паспорта Баум написав повідомлення і передав "привіт" главі редакційної ради OBOZREVATEL Михайлу Бродському. Це можна сприйняти як його розправу за публікацію викривальних матеріалів", - сказано в публікації.

У зв'язку з цим редакція видання звертається до Володимира Зеленського як гаранта цивільних свобод.

"Ви не можете мовчки спостерігати за тим, як ваше оточення тисне на медіа з метою припинити розслідування своїх корупційних оборудок. Ми віримо, що це дійсно ініціатива ваших молодих,  не зрілих соратників, а ви не хочете фігурувати в списку ворогів свободи слова.

Ми також звертаємося до МВС, СБУ, ГБР, ГПУ і кіберполіції із закликом розслідувати резонансний інцидент і наступ на свободу слова в Україні", - йдеться в публікації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Мине 2 роки, почекайте - його і ці будуть позбавляти громадянства", - Бродський і Саакашвілі посварилися в ефірі у Шустера. ВIДЕО

Видання також детально повідомляє, як відбувалася атака на нього. Так, у четвер, 30 квітня, близько 22:00 почалася розподілена DDoS-атака UDP потужністю до 5 гігабіт на секунду.

"Подібних ударів сайт не відчував за все 16 років своєї роботи. Такої боротьби зі ЗМІ не було навіть за часів правління Віктора Януковича і подій на Майдані.

Судячи з усього, діє група людей. Атаки фіксуються з різних країн, характер і спрямованість яких весь час змінюються, щоб було важче визначити їхнє справжнє джерело: Німеччина, Польща, Угорщина, США, Нідерланди, Китай, Південна Корея.

Хакери постійно намагаються знайти "слабкі точки" на сайті, використовуючи після відбиття нападів нові прийоми", - пише видання.

+50
Кстати, а за "гуманитарные" грузы для Эпицентра пошлины и НДС уплачены? Они торгуют и наживаются на средствах защиты без налогов??? Прикольное Дюти Фри под крышей зезедента. Если это бесплатная раздача, то освобождение от налогов логично, но если перепродажа .........
02.05.2020 13:29 Відповісти
+34
Так. Весна прийшла. В країні срака по всіх фронтах. Зебуїн впорався краще за кацапську армію.
02.05.2020 13:34 Відповісти
+30
А де оці дві гниди?
Сайт "Обозреватель" обращается к Зеленскому из-за беспрецедентной кибер-атаки, которую связывает с публикациями про Тимошенко и Баума - Цензор.НЕТ 321
02.05.2020 13:29 Відповісти
Сайт "Обозреватель" обращается к Зеленскому из-за беспрецедентной кибер-атаки, которую связывает с публикациями про Тимошенко и Баума - Цензор.НЕТ 321
02.05.2020 13:29 Відповісти
Испании в списке не было. Впрочем, раши тоже.
02.05.2020 13:35 Відповісти
мутять мутняки зЄлені....
02.05.2020 13:46 Відповісти
Закупают для МВД 50 ИВЛ по цене самолетов. Там в ЗЕбанарии сейчас все молодцы.
02.05.2020 13:51 Відповісти
Я допускаю, что ИВЛ реально меньше, а распил бабла больше.
02.05.2020 15:50 Відповісти
Молчи! А то посадят за убийство Шеремета.

Сайт "Обозреватель" звертається до Зеленського через безпрецедентну кібер-атаку, яку пов'язує з публікаціями про Тимошенка і Баума - Цензор.НЕТ 9070
02.05.2020 20:07 Відповісти
Бубачка подзвонив "кому надо" і маєте пламєнньій прівєт від нього
02.05.2020 13:29 Відповісти
какая боль, какая боль, Черкассы-ЗЕБЕнька - 5:0
какая боль, какая боль, Обозреватель-ЗЕБЕнька - 5:0
какая боль, какая боль, кто-там там еще-ЗЕБЕнька - 5:0.......

Вова, ты продуваешь чертям всухую
Вова, у тебя кишка тонка гонять этих чертей !
02.05.2020 13:46 Відповісти
ти думаєш, вони у бубочки питали? у клоуна? вони роблять по умолчанию.
02.05.2020 16:03 Відповісти
"обоз" помойка и джинса против всех неугодных "венете".
02.05.2020 13:29 Відповісти
Да хоть пять раз помойка, но слила инфу про контрабас ОП.
02.05.2020 13:30 Відповісти
Ну напали и на сайт ДИАЛОГ!Который хоть раньше и был про украинский и приличный-то сейчас там пишется "нейтральная шелуха" и джинса!Поэтому не ясно...это была проба пера,хакеров от зелёной власти...или просто попали под раздачу!!
02.05.2020 14:40 Відповісти
02.05.2020 13:29 Відповісти
Таможня анализы в рот набрала и хранит молчание.
02.05.2020 13:48 Відповісти
Там же зебилы коментили 104 тонны груза.
Более 100 тон -гуманитарка, а за остаток - эпицентр оплатил самолёт.
Вот так и подрасскажут))
02.05.2020 15:48 Відповісти
Весна прийде все буде.
02.05.2020 13:30 Відповісти
На календарь смотрели?
02.05.2020 13:31 Відповісти
02.05.2020 13:34 Відповісти
Так вы же его и выбрали!!! Тот с кем все так упорно боролись ("барыга") бесплатно прет в Страну защитные костюмы, маски и т.д., а нелохи откровенно наживаются на людях.
02.05.2020 14:11 Відповісти
Три месяца - лето, три месяца - осень, три месяца - зима и вечная весна...
показати весь коментар
02.05.2020 13:34 Відповісти
02.05.2020 15:05 Відповісти
вечная зелень.
02.05.2020 16:05 Відповісти
Во дают!
Сайт ангажирован фармацевтами и Аваковым.
Дык к последнему и обратитесь!
Бубочка про кибернетига знает только тост :
За кибернетиков!
И принцесса от злости повесилась на собственной косе, потому что он совершенно точно сосчитал сколько зерен в мешке, сколько капель в море, и сколько звезд на небе.
Так выпьем же за кибернетиков!
― На здоровье!
― На здоровье!
02.05.2020 13:30 Відповісти
Совсем ЗЕБЕБИКИ ОБОРЗЕЛИ !
02.05.2020 13:31 Відповісти
ну Бродский тоже жопа конкретная
Гадюка против жабы
02.05.2020 13:32 Відповісти
Малайський міжсобойчик..
02.05.2020 13:34 Відповісти
Хай ****** пощипают
02.05.2020 13:52 Відповісти
Хай одне одне у гімні утоплять..
02.05.2020 13:56 Відповісти
Наівні, звертатись до бубочки. Так воно нічого не вирішує...
02.05.2020 13:32 Відповісти
Гражданин роиси? Где "миротворец" та нацдружини, ау фрайкор та сокира?
02.05.2020 13:34 Відповісти
Вчера пытался перейти по ссылке на обозреватель, часов в 12 вечера, так выдало:
Ваш браузер - Вена - Обозреватель (не помню - что там было написано красным) .
Попробуйте обратиться через несколько минут.
02.05.2020 13:36 Відповісти
А чому саме в цьому причина?
Може це прихильники Крапівіной розізлилися?
02.05.2020 13:37 Відповісти
Два скорпиона в Банке . Бродский взвыл , - Значит другой скорпион покруче и скоро ластами по асвальту.
02.05.2020 13:38 Відповісти
Не верю им, вот если бы написала Кошка Сонина, ей поверил бы!!
02.05.2020 13:38 Відповісти
Обозрєватєль це така помийка, що капєц. Вони за гроші публікують абсолютно все, що завгодно. При чому, як нібито звичайна стаття. Під час виборів 2019, всі заказники Тимошенко публікувалися на Ютубі і обозрєватєль. Мені навіть прийшлося на моєму сайті заборонити всю рекламу, що веде на обозрєватєль, бо це був капєц - і опитування, що у Юлю підтримують 95% українців, і що Порошенко вивів 500 мільярдів доларів в Росію і т.п.
02.05.2020 13:38 Відповісти
Так это Зеленский ее и организовал.
02.05.2020 13:39 Відповісти
хоть бы что-то... хоть где-то... сделали без пафоса и поноса ...в итоге ))) так лажаться надо уметь! ))) это на курсах в Трускавце их так...поднатаскали...или от природы ...маладцы ???))))
02.05.2020 13:40 Відповісти
Порох гуманітарку завозить
Зеля гуманітаркою барижить
А какая разница?
02.05.2020 13:42 Відповісти
Ще й звинувачують Порошенка, що бачте він не мовчки це робить. Тобто обріхувати його можна чим голосніше, тим краще. А про гуманітарну допомогу він має мовчати, щоб зеленим не було неприємно. А серед зелених теж є небідні люди, нехай зроблять те ж саме - і це буде найкраща відповідь..
02.05.2020 18:14 Відповісти
а на колени встать с табличкой "Зеля, помоги!" ?
02.05.2020 13:45 Відповісти
Почему-то даже и не удивительно! Потому что оманский против всего украинского, правды и справедливости!
Вам Порошенко был не такой?! Кушайте теперь не обляпайтесь! Увидели *новые* лица?? КУШАЙТЕ!
02.05.2020 13:46 Відповісти
Он потому и удивлен, что продолжает обсирать Порошенко и Супрун, значит власть могла бы выдать ему в карман некую благодарность, а ее нет, приходится обращать на себя внимание высерами про всяких борисов баумов....
02.05.2020 13:52 Відповісти
Вот пусть теперь и жрут, свое же дерьмо!
02.05.2020 13:58 Відповісти
какой страшный кошмар - пэпа с дохтаршей...
02.05.2020 18:36 Відповісти
"Против интернет-издания OBOZREVATEL в течение последних двух суток происходит особенно мощная DDoS-атака."
что вместо 3 посетителей зашло аж 5 ?
Источник: https://censor.net/n3192970
02.05.2020 13:48 Відповісти
"Зливний бачок" скаржиться на кібератаку
02.05.2020 13:50 Відповісти
саморекламой занимаются,
как еще привернуть к себе внимание,
только обсеранием Юли
02.05.2020 13:53 Відповісти
Сайт обозреватель ?
первый раз слышу

ах какая атака
какая атака
прям самореклама
какая то
вы обязательно посетите нас
02.05.2020 13:52 Відповісти
а ты читать вообще-то уже научился ?
02.05.2020 13:54 Відповісти
а ты думать научись,
кибератака и сайт доступен для посещения
ну и где там кибератака?
https://counter.yadro.ru/values?site=obozrevatel.com LI_site = 'obozrevatel.com.ua';
LI_month_hit = 115376134;
LI_month_vis = 15853358;
LI_week_hit = 22415425;
LI_week_vis = 3993412;
LI_day_hit = 2119105;
LI_day_vis = 624980;
LI_today_hit = 936675;
LI_today_vis = 308219;
LI_online_hit = 36915;
LI_online_vis = 12269;
02.05.2020 14:02 Відповісти
Ти читати вмієш? Атака 30 числа була...
02.05.2020 14:23 Відповісти
LI_week_hit = 22415425;

LI_week_vis = 3993412;

???
02.05.2020 14:27 Відповісти
Обозреватель это ж интер. Рупор рыгионов, пусть к шуфричу обращаются.
02.05.2020 13:54 Відповісти
к янелоху уже поздно обращаться. гнать его нужно ссаными тряпками.
02.05.2020 14:00 Відповісти
Ну так не просто так чоловіка Вєнєдіктової витягли з Харкова,дали полкана і посаду замнач Департаменту кіберполіції України.
Сімейний підряд...
02.05.2020 14:03 Відповісти
зЭ-гадёныша - на нары !!!
Зэлю - гэта!!!
02.05.2020 14:04 Відповісти
Этот сайт давно пора закрыть и посадить его хозяина аферюгу-провокатора бродского
02.05.2020 14:10 Відповісти
Коли 1+1 закриєм, які поширили на днях кацапський фейк про американські біолабораторії в Україні?
02.05.2020 14:24 Відповісти
Лучше сначала прямый и 5 канал ато задолбали эти сказки деда Петра
02.05.2020 14:41 Відповісти
А там теж кацапські фейки є? Просто не дивлюся, то не знаю...
02.05.2020 14:45 Відповісти
свежак для порохоботов (зебобикам со слабыми нервами, или без мозга не рекомендуется):
https://www.youtube.com/watch?v=49ZY7JegyUk
02.05.2020 14:22 Відповісти
Це аудіоваріант сайту Антіколорадос. Краще читати першоджерело -там свій форум є дуже цікавий і інформація оперативніша.
03.05.2020 08:21 Відповісти
ТАК СРУБИТЕ ЕМУ ЖБАН !!!
02.05.2020 14:22 Відповісти
Сайт "Обозреватель"

просит денюжку у папы бени - аслу тока переишакнуть и замолчать - не детское ето дело деньги...
02.05.2020 14:26 Відповісти
*****.
02.05.2020 14:34 Відповісти
Зєлю геть. Пєцю на нари. Дострокові.
02.05.2020 14:48 Відповісти
Йуля понад усе)))
02.05.2020 14:57 Відповісти
Расскажи, почему капительманботы сегодня такие активные? Баба вам на зарплату денег нашла?
02.05.2020 15:00 Відповісти
++++++++++++++++++
02.05.2020 15:02 Відповісти
Бродский решил хайпнуть и выдумал инфовонь.На его сайте постоянно в комментариях превалируют ордынцы-матершинники.
02.05.2020 15:04 Відповісти
Да, весна пришла и буйная зелень прет из всех щелей. Даже попередник Петро не умудрился за первый годик начудить такой урожай. Резковато стартанули. Похоже, финиш будет не только преждевременным, но и трагичным. "Обозреватель", без сомнения всплывет. В отличие от квартала.
02.05.2020 15:13 Відповісти
если частная компания оплатила доставку части груза с мрие, то всё законно.
возможно крюкова и обозреватель пишут туфту.
а про ддос атаку вообще дело тёмное.
02.05.2020 15:23 Відповісти
Кому ещё нужны доказательства зелёных ботоферм?
02.05.2020 15:41 Відповісти
Зеботи як завжди зміщують акценти. Справа не в тому, який Обозреватель, а в тому, що якщо він щось порушив, звертайтесь в суд, а не потакайте бандитським зеленським забаганкам.
02.05.2020 18:19 Відповісти
Весна прийшла ......сядуть усі......
Уся Україна на сраку.
02.05.2020 18:45 Відповісти
 
 